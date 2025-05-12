EasyInsight AIO MT5

4.91

EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo

Resumen
Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas.
EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo para ser analizado al momento con ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity y más.

Sin cambios de ventana, sin desorden ni overlays. Solo datos estructurados y puros, exportados automáticamente para que puedas centrarte en decisiones inteligentes basadas en datos, sin perder tiempo en la pantalla.

¿Por qué EASY Insight AIO?

Todo en uno de verdad
• Sin configuración, sin instalación de indicadores, sin superposiciones. Simplemente instala, ejecuta y exporta — así de fácil.

Cobertura multi-activos
• Escanea y analiza Forex, Metales, Criptomonedas, Índices y Acciones — todo lo que ofrezca tu bróker.

Exportación de datos lista para IA
• CSV altamente estructurados y optimizados para prompts, diseñados para usarse directamente con herramientas y plataformas de IA.

Exportación completa incluye:
• Análisis de fuerza de divisas en 3 periodos seleccionables
• Sentimiento de mercado a través de cambios en las posiciones netas largas
• Cambios de volumen, volatilidad y zonas precisas de soporte/resistencia
• Datos de mercado que incluyen OHLC para M15, H1, D1
• Todos los datos listos para exportar — sin necesidad de configuración extra

Ingeniería de prompts inteligente
• Archivos prompt integrados que guían a tu IA para interpretar correctamente la exportación y generar ideas de trading de forma instantánea.

Automatización sin esfuerzo
• Tus exportaciones se organizan automáticamente en carpetas por clase de activo (Forex, Cripto, Metales, etc.), cada una con archivos “timelapse” para facilitar el backtesting, el entrenamiento IA y el desarrollo de estrategias.

Toda la potencia, sin complicaciones

No necesitas comprar, licenciar ni configurar indicadores por separado. EASY Insight AIO lo incluye todo — al instante. Solo obtienes los datos puros, sin afectar tus gráficos y sin pasos manuales.

Con la confianza de la comunidad

La comunidad de EASY Insight crece rápidamente y ya comparte prompts avanzados para IA, estrategias automatizadas de trading y hasta frameworks completos de EA — todo basado en esta exportación pura de datos. Los usuarios han reportado operaciones rentables en cripto y otros mercados a pocos días del lanzamiento.

Descubre EASY Insight AIO en acción

Mira ejemplos reales y walkthroughs completos en nuestra lista de reproducción de trading con IA en YouTube.

Recursos y soporte

• ¿Nuevo en EASY Insight? Empieza aquí: FAQ EasyInsight
• Accede a plantillas, estrategias, videos y chats grupales a través de nuestro hub central de Stein Investments

Resumen – ¿Por qué EASY Insight AIO?

• Exportaciones CSV con un clic para todas las principales clases de activos
• 100% datos: sin indicadores, sin overlays, sin configuraciones
• Diseñado para trading con IA — estructurado, optimizado para prompts y listo para usar
• Comodidad todo en uno y sin esfuerzo manual
• Usado por una comunidad en rápido crecimiento que construye el futuro del trading basado en datos
• Eficiente, moderno y listo para tu próxima operación

¿Listo para operar de forma más inteligente y sin esfuerzo?
Consigue EASY Insight AIO hoy y accede al verdadero trading de precisión impulsado por IA sin ninguna configuración.

Comentarios 11
ANDREAS KURT HANS MEYER
1604
ANDREAS KURT HANS MEYER 2025.11.24 15:13 
 

I have been active in Forex trading for quite some time and have tried many indicators. Nevertheless, I have always returned to the tools from stein investments. The indicators complement each other perfectly, and if you follow the rules, you will be profitable. I can recommend Daniel and Alain's tools and indicators without hesitation. The customer support is also great. You always get a quick response. Good work! Keep it up!

C098 K098
104
C098 K098 2025.11.11 00:04 
 

Simply fantastic! The prompt is a text file, you can simply copy and paste and take the data and have AI do the deep analysis from the raw data parsed from MT5. I love it! Will be buying your other products if they are just as easy as this.

minnox
243
minnox 2025.07.18 20:11 
 

Another great and high quality tool from Stein Investments that gives you a fast overview of the market and suggestions with help from AI.

If trading volume is picking up or there is no major news event on the horizon, the win rate tends to be solid.

Of course, it is not a holy grail. Sometimes the AI suggests trades that don’t fully hold up. That is where your own trading experience and judgment matters, you should always double check if a setup makes sense. Like when it points to a buy at a zone that was just rejected, ask yourself is there really enough momentum to push through this time?

But instead of scanning charts all by yourself, everything is done by AI analyzing the CSV tables, and this is a huge time saver. You can even do this with a fulltime job in your coffee break.

Besides all that, their support impressed me, really fast and detailed. Every time I had an issue, they replied quickly.

The price value is pretty decent. Definitely worth considering if you want an extra edge without spending hours glued to the screen.

Filtro:
Respuesta al comentario