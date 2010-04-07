Smart Trailing Stop Manager MT4

Automatice la gestión de riesgos con Smart Trailing Stop Manager para MetaTrader 4

¿Busca la versión para MetaTrader 5? Está disponible por separado en el Mercado:Virtual SL TP Trailing Pro MT5

¿Le cuesta ajustar manualmente los stops y asegurar los beneficios?
Smart Trailing Stop Manager MT4 es una utilidad inteligente para MetaTrader 4 que automatiza los trailing stops, la gestión del punto de equilibrio, los cierres parciales y los SL automáticos. Optimizado específicamente para los usuarios de MT4, garantiza que sus beneficios están asegurados de manera eficiente.

Opere de forma más inteligente - Automatice sus estrategias de salida hoy mismo.

Características principales (MT4)

  • Múltiples modos de trailing: Paso fijo, basado en ATR, Swing High/Low, Risk-Reward %, Moving Average, Parabolic SAR, Fibonacci Level

  • Auto Stop Loss: Protege posiciones sin SL inicial

  • Punto de equilibrio inteligente: Entrada segura rápida y compensación personalizable

  • Automatización de cierre parcial: Asegure beneficios en objetivos de pips definidos

  • Compatible con Magic Number: Gestión precisa de operaciones por número mágico

  • Panel de control en tiempo real: Visualice el estado del trailing de forma clara y sencilla

Nota: La versión utilitaria sólo gestiona las operaciones abiertas. No se inician nuevas operaciones.

Diseñado específicamente para operadores MT4

Ideal para:

  • Traders que gestionan posiciones manualmente

  • Operadores de señales/copias que buscan protección automática

  • Usuarios de EA que necesiten una gestión avanzada de SL

Automatice su estrategia de trailing: ahorre tiempo, reduzca el estrés y asegure sus beneficios.

Cómo empezar

Simplemente conéctelo a cualquier gráfico MT4, configure los modos y parámetros de trailing y déjelo funcionar.
Gestiona automáticamente las posiciones en todas las operaciones abiertas con las reglas definidas por usted.

Ejemplo de aplicación:

  • Establecer punto de equilibrio +10 pips después de que la operación gane 30 pips

  • Auto-cierre del 50% de las posiciones después de alcanzar 40 pips de beneficio

  • ATR trailing SL ajustado dinámicamente (ATR periodo 14, multiplicador 2)

Experiencia de usuario fluida

  • Configuración instantánea, interfaz fácil de usar

  • Compatible con todos los brokers

  • Optimizado para el rendimiento de MT4, bajo uso de recursos

  • Sin dependencias externas (sin DLL, seguro para VPS)

Plataforma específica

  • Exclusivo para MetaTrader 4

  • Funciona sin problemas en cualquier broker, cuenta o instrumento

  • Recomendado para scalpers, day traders, swing traders

  • Para obtener instrucciones completas de configuración y la versión demo que funciona en el gráfico (no sólo Probador de Estrategias), visite: Guía completa del usuario - Smart Trailing Stop Manager

Soporte Dedicado

  • Asistencia rápida a través de mensajes MQL5

  • Actualizaciones constantes para compatibilidad con MT4

  • No se necesitan enlaces externos ni canales de soporte de terceros

Descargo de responsabilidad

Esta utilidad sólo gestiona las operaciones existentes. No se realizan entradas de operaciones.
Se recomienda encarecidamente probar la demo antes de usarla en vivo. Operar implica riesgos.

