Tick Charts

Una aplicación de Gráficos de Ticks. Le permite crear gráficos de ticks en tiempo real, basados en el número de ticks por vela. Puede elegir la cantidad de ticks por vela, y la cantidad de ticks a cargar. Admite mostrar el historial de operaciones y los niveles de operaciones.

Cuando añades este EA a un instrumento, genera automáticamente un símbolo personalizado con el _Tick añadido al nombre. El gráfico de ticks debería abrirse automáticamente. Asegúrese de que el marco temporal del gráfico de ticks está establecido en M1. Puede aplicar sus propias plantillas e indicadores, como en un gráfico normal.

Si selecciona que el historial de operaciones y los niveles de operaciones estén activados, cuando realice una operación en el símbolo principal al que está vinculado el EA, las operaciones y los niveles de operaciones aparecerán en el gráfico de tick. Puede cambiar cualquier parámetro en las opciones del EA y el gráfico se redibujará sobre la marcha.

La precisión de los ticks le permite ver la acción del precio con mayor granularidad. Además, puede personalizar la cantidad de ticks por vela para obtener la granularidad que desee.





Vaya a los ajustes del EA para cambiar el número de ticks históricos a cargar (10 000 por defecto), el número de ticks por vela (25 por defecto) y activar/desactivar el historial de operaciones y los niveles de operación en el gráfico.









* No puede operar desde este símbolo, ya que operar desde símbolos personalizados está deshabilitado en MT5.



