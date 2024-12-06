Tick Charts

4

Una aplicación de Gráficos de Ticks. Le permite crear gráficos de ticks en tiempo real, basados en el número de ticks por vela. Puede elegir la cantidad de ticks por vela, y la cantidad de ticks a cargar. Admite mostrar el historial de operaciones y los niveles de operaciones.

Cuando añades este EA a un instrumento, genera automáticamente un símbolo personalizado con el _Tick añadido al nombre. El gráfico de ticks debería abrirse automáticamente. Asegúrese de que el marco temporal del gráfico de ticks está establecido en M1. Puede aplicar sus propias plantillas e indicadores, como en un gráfico normal.

Si selecciona que el historial de operaciones y los niveles de operaciones estén activados, cuando realice una operación en el símbolo principal al que está vinculado el EA, las operaciones y los niveles de operaciones aparecerán en el gráfico de tick. Puede cambiar cualquier parámetro en las opciones del EA y el gráfico se redibujará sobre la marcha.

La precisión de los ticks le permite ver la acción del precio con mayor granularidad. Además, puede personalizar la cantidad de ticks por vela para obtener la granularidad que desee.


Vaya a los ajustes del EA para cambiar el número de ticks históricos a cargar (10 000 por defecto), el número de ticks por vela (25 por defecto) y activar/desactivar el historial de operaciones y los niveles de operación en el gráfico.



* No puede operar desde este símbolo, ya que operar desde símbolos personalizados está deshabilitado en MT5.


Comentarios 1
maik_hu
22
maik_hu 2025.12.12 22:27 
 

Perfect for tick scalping – generates real-time custom charts, overlays like BB work, trades/levels shown. Changing parameters on the fly works smoothly. Reliable for EA strategies, recommended!

Productos recomendados
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indicadores
El autor original es David Weis, experto en el Método Wyckoff. La Onda Weis es una adaptación moderna del Método Wyckoff de 1930, otro experto en técnicas de Lectura de Cintas y Análisis de Gráficos. Las Ondas de Weis toman el volumen del mercado y lo apilan en ondas de acuerdo a las condiciones del precio dando al trader valiosa información sobre las condiciones del mercado. Si quieres aprender más sobre este tema puedes encontrar toneladas de vídeos en YouTube. Sólo tiene que buscar "The Wicko
FREE
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.65 (49)
Utilidades
¿Has echado en falta alguna herramienta o atajo en Meta Trader? ¿Cosas sencillas que le facilitarían mucho su operativa diaria? Tenemos la solución para usted: ¡nuestro Trade Panel! Se trata de una herramienta EA (Asesor Experto) que, si se configura para controlar todos los símbolos, sólo necesita cargarse una vez. Esta es la versión Lite (gratuita) de nuestra herramienta. Versión profesional: https: //www.mql5.com/en/market/product/42658 Si tiene algún problema con los botones de acceso di
FREE
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Indicadores
Volumen Weis Blanco Este indicador muestra la suma del volumen en cada onda, alcista o bajista, tal como fue idealizado por David Weis , pero trae un agregado importante , que es la marcación de la barra con mayor volumen de la onda (Barra Blanca)! En la codificación del indicador, se buscó optimizar el código para que requiera el mínimo procesamiento durante su uso y no sobrecargue el mt5. El indicador puede ser utilizado para el análisis y estudio pre-trading, donde el trader analiza posibl
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
Indicadores
El indicador funciona para convertir el volumen normal en niveles y determinar los puntos de control de la liquidez financiera. Su funcionamiento es muy similar al del Perfil de Volumen Fijo. Pero se considera más preciso y fácil de usar que el que se encuentra en Trading View porque calcula los volúmenes de negociación completos en cada vela y en todos los brokers presentes en MetaTrade, a diferencia de lo que se encuentra en Trading View, ya que sólo mide los precios mostrados del broker.
FREE
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Asesores Expertos
️ Trade Manager oneclick ( Reverse Trade, Partial Close, Breakeven, Close All Running Trade ) control - Smart Manual Trade Control for MT5 El control Trade Manager oneclick es una utilidad de gestión de operaciones potente pero ligera, creada para operadores manuales que desean un control preciso sobre sus posiciones abiertas, directamente desde el gráfico de MT5. Este EA no abre o cierra operaciones automáticamente basándose en ninguna estrategia. Simplemente proporciona herramientas de gest
FREE
Auto Zig HTF Vwap Midas
Ricardo Almeida Branco
5 (1)
Indicadores
La mejor codificación Vwap Midas para Metatrader 5 la puedes encontrar en White Trader indicators. El indicador ha sido optimizado para no recalcular (mejorando el rendimiento) y tiene varios ajustes visuales para que lo adaptes a tu manera. PRUÉBALO GRATIS haciendo clic en el botón de demostración gratuita Dónde y por qué utilizarlo Vwap Midas (y Auto Zig Vwap Midas) se puede utilizar en una variedad de índices, divisas, forex, criptodivisas, acciones, índices y materias primas. Muchos oper
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicadores
VWAP_PC_MQL5 — indicador casero tipo VWAP que muestra el precio promedio ponderado por volumen en tiempo real en MT5. TF: Funciona en todos los marcos temporales. Par: Compatible con Forex, índices, materias primas y acciones. Ajustes: Applied Price – tipo de precio usado en el cálculo Line Color / Width / Style – personalización visual Session Reset – reinicio diario o modo continuo Funcionamiento (principio del VWAP): VWAP = (Suma de Precio × Volumen) / (Suma de Volumen) Muestra el precio p
FREE
Mini Panel Plus
PATRICK ANTONIO MORELO A.
4.33 (12)
Utilidades
Remodelación del BoletaMiniPanel, el Mini Panel Plus tiene las mismas funcionalidades, pero ahora en forma de caja que permite minimizarlo y colocarlo en cualquier lugar del gráfico. Panel Simple con Stop loss (Pérdida), Stop gain (Ganancia), Trailing stop (TS) y Breakeven (BE-P). El Lote es el número de contratos a negociar. La Ganancia es el número, en puntos, en el que se posicionará el stop de ganancias. Si no desea colocar un stop gain, basta con poner 0 (cero) en su lugar y cuando abra la
FREE
Manual Trade Helper
Vipul Gautam
5 (1)
Utilidades
Esta utilidad Bot es para los nuevos operadores, que luchan para detectar la dirección de la tendencia. También te hace consciente de los diferentes marcos de tiempo Bar Estado. La Utilidad tiene 3 Medias Móviles totalmente configurables por parámetros de entrada. La Tendencia basada en 3MA se muestra para el Timeframe actual seleccionado en el gráfico. (Línea 1) Tendencia basada en 3MA para el Timeframe Diario. (Línea 2) También proporciona información rápida sobre el estado actual de las Velas
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Indicadores
El Indicador de Volumen de Agresión es el tipo de indicador que rara vez se encuentra en la comunidad MQL5 porque no se basa en los datos de Volumen estándar proporcionados por la plataforma Metatrader 5. Requiere el escrutinio de todos los Ticks de tráfico solicitados en la plataforma... Dicho esto, el indicador de Volumen de Agresión solicita todos los Datos de Tick de su Broker y los procesa para construir una versión muy especial de un Indicador de Volumen, donde las agresiones de Compradore
FREE
Iranian stock market
Kourosh Hossein Davallou
5 (1)
Utilidades
El dinero inteligente es una moneda poderosa. Este dinero está al alcance de los grandes inversores que pueden identificar, predecir o incluso generar movimientos de capital antes que los demás. Este dinero puede fluir en los mercados financieros y de capitales y crear cambios drásticos en los precios de diversas acciones. Por lo tanto, detectar el flujo de efectivo inteligente, que suele entrar en el mercado de forma coherente y afrontar el volumen y el valor de las transacciones en un mercado
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the Trend: Tu Rastreador de Tendencias Domina el mercado con Friend of the Trend , el indicador que simplifica el análisis de tendencias y te ayuda a identificar los mejores momentos para comprar, vender o esperar. Con un diseño intuitivo y visualmente impactante, Friend of the Trend analiza los movimientos de precios y entrega señales claras a través de un histograma colorido: Barras Verdes : Señalan una tendencia alcista, indicando oportunidades de compra. Barras Rojas : Alertan sobr
FREE
Exact Time
Boris Sedov
Utilidades
Hora exacta - hora detallada en el gráfico de segundos. La utilidad muestra la hora de apertura de la vela seleccionada. Esto es necesario cuando se trabaja con gráficos de segundos. Por ejemplo, se puede utilizar en un gráfico de segundos construido con la utilidad Gráfico de Segundos . Entradas Esquina base - la esquina del gráfico a la que está unido el objeto. Distancia X - la distancia horizontal desde la esquina del gráfico. Distancia Y - la distancia vertical desde la esquina del gráfico.
FREE
Forex Calculator MT5
Sergey Batudayev
Utilidades
Forex Calculator es un programa imprescindible para todo trader. Este script le permite calcular el porcentaje de riesgo de un depósito en función del Stop Loss establecido en pips. Con una calculadora de Forex, puede calcular fácilmente el riesgo antes de abrir un trato, la información se mostrará como una ventana emergente que indica el lote requerido para abrir un trato. Esto le permite ahorrar tiempo en los cálculos y, al abrir un trato final, estar seguro del resultado de su apertura. P
Sentinel Equity Protector PRO MT5
Ricardo Sdoya
Utilidades
Sentinel PRO — Protector de capital de RixiRoo La última palabra en protección de capital. Sentinel PRO es la versión completa de Sentinel. La protección de capital no está limitada. ¿Quieres probar antes de comprar? Consulta la versión gratuita Sentinel Equity Protector Mini MT5 Un solo error puede llevar a una llamada de margen. Sentinel protege tu capital con Authorooty. Si tu capital cae por debajo del umbral definido, Sentinel iniciará una desconexión total. Lo que hace Sentin
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilidades
Imagínese pilotar un avión de verdad sin pisar nunca un simulador de vuelo. Así es el trading. Tiene que simular su estrategia antes de llevarla a un mercado real. Es bueno que pueda simular las cosas rápidamente antes incluso de pisar un mercado real, o antes de idear un sistema automatizado. La gente no tiene todo el día para mirar un gráfico de tiempo superior hasta que la señal de entrada finalmente llega. Es por eso que he construido esto para que pueda simular su estrategia con la velocida
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Utilidades
Propósito: Abre automáticamente gráficos de todos los símbolos del Market Watch usando la plantilla default.tpl en el timeframe actual (TF) , cerrando todos los demás gráficos (excepto el activo). Ideal para analizar múltiples instrumentos sin esfuerzo manual! Características: Automatización: Abre decenas de gráficos con un clic. Seguridad: Cierra gráficos innecesarios, manteniendo el actual activo. Flexibilidad: Usa tu plantilla default.tpl (¡configúrala previamente!). Timeframe
FREE
EmaRsi robot
Deepak Saini
Asesores Expertos
https://youtu.be/KHhg88fXWTk?si=ZoVtpc-wpfTVImSL Estrategia de Trading de 5 Minutos | Rápida y Efectiva para Principiantes Bienvenido a nuestro canal de trading- the deepak trading En este video, exploraremos una simple estrategia de trading de 5 minutos que puede ayudarte a capturar movimientos rápidos del mercado y hacer operaciones rentables. Si usted es un principiante o un trader experimentado, esta estrategia está diseñada para darle puntos claros de entrada y salida utilizando indicad
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicadores
El indicador destaca los puntos que un operador profesional ve en los indicadores ordinarios. VisualVol muestra visualmente diferentes indicadores de volatilidad en una única escala y una alineación común. Destaca el exceso de indicadores de volumen en color. Al mismo tiempo, se puede visualizar el Tick y el Volumen Real, el Rango Real, el ATR, el tamaño de la vela y el retorno (diferencia apertura-cierre). Gracias a VisualVol, podrá ver los periodos del mercado y el momento adecuado para las d
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Utilidades
Este robot envía notificaciones de Telegram basadas en las reglas de coloración del indicador PLATINUM Candle. Ejemplo de mensaje para vender activos: [SPX][M15] PLATINO PARA VENDER 11:45. Ejemplo de mensaje para comprar activos : [EURUSD][M15] PLATINO PARA COMPRAR 11:45 AM. Antes de habilitar las notificaciones de Telegram necesitas crear un bot de Telegram, obtener la API Key del bot y también obtener tu chatId personal de Telegram. No es posible enviar mensajes a grupos o canales. Solo pued
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Utilidades
VR Color Levels es una herramienta útil para quienes aplican análisis técnico utilizando elementos como línea de tendencia, rectángulo y texto. Es posible agregar texto directamente al gráfico y tomar capturas de pantalla. Las configuraciones, archivos de configuración, versiones de demostración, instrucciones y resolución de problemas se pueden obtener en [Blog] Puedes leer o escribir reseñas en [enlace] Versión para [MetaTrader 4] El trabajo con el indicador se realiza con un clic . Para hac
FREE
Quick deals EA
Aleksandr Slavskii
Utilidades
Teclas de acceso rápido más clic con el botón izquierdo del ratón en el gráfico. El Asesor Experto abre operaciones, establece órdenes límite y stop, elimina órdenes y cierra posiciones, también invierte posiciones abiertas, establece stop loss y take profit prescritos en los ajustes. (inversión sólo en cuentas de compensación). Al iniciar el Asesor Experto, puede ver una pista de cómo funciona el Asesor Experto pulsando la tecla + clic en el gráfico. A la derecha de la última barra, por debajo
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilidades
VM Auto SLTP Basic - Gestión inteligente de operaciones para scalpers Mejore su estrategia de scalping a un nivel superior. VM Auto SLTP Basic gestiona automáticamente los Stop Loss y Take Profit de las órdenes abiertas manualmente o por otros Asesores Expertos. Esta herramienta no abre operaciones por sí misma, lo que le permite mantener un control total mientras disfruta de una gestión precisa del riesgo. Características principales SL/TP basado en ATR o precio fijo Movimiento automático del S
FREE
True Trendlines MT5
Thoriq Jameel
Indicadores
True TrendLines MT5 - Detección inteligente de tendencias y alertas Visión general True TrendLines MT5 es una herramienta de análisis técnico de nivel profesional que identifica y traza automáticamente líneas de tendencia de alta probabilidad en sus gráficos de MetaTrader 5. Utilizando un sofisticado algoritmo de detección de puntos de giro, ayuda a los operadores a visualizar con precisión la estructura clave del mercado y los posibles puntos de inversión. Características principales. Detec
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilidades
Presentamos NAS100 Auto SL y TP Maker para MT5: No se pierda nunca más la configuración de StopLoss y TakeProfit con nuestro NAS100 Auto SL y TP Maker, un asistente indispensable para los traders que navegan por el mercado Nasdaq 100 en MetaTrader 5. Esta herramienta está diseñada para aquellos que buscan una solución perfecta para automatizar la gestión de los niveles StopLoss y TakeProfit. Características principales: Automatización sin esfuerzo: Supervisa automáticamente las operaciones del
FREE
LT Volume Weighted Average Price
Thiago Duarte
5 (7)
Utilidades
El precio medio ponderado por volumen o VWAP (Volume Weighted Average Price) es un indicador que muestra diferentes precios medios en un gráfico. Esto es muy útil para encontrar áreas fuertes de precios de negociación y como seguimiento de tendencias. Configuraciones : Día, Semana y Mes - Muestra diferentes VWAPs según el periodo. Puede cambiar el estilo de cada línea en la pestaña "colores". Cualquier duda o sugerencia por favor contáctenos. ¡Que lo disfrutes! Este es un indicador gratuito,
FREE
MW Volume
Martin Bittencourt
3.8 (5)
Indicadores
El indicador de volumen Martinware traza un promedio móvil coloreado sobre las barras de volumen. La coloración utiliza tres colores y puede hacerse de diferentes maneras elegibles por el usuario y se aplica tanto al promedio como a las barras de volumen. Son posibles tres tipos de coloración: Ninguno: no se realiza ninguna coloración Aumentando o disminuyendo: cambia el color dependiendo de que el valor actual sea mayor o menor que el anterior Volumen relativo al promedio: los colores varía
FREE
OrderBook History Playback
Stanislav Korotky
Utilidades
Libro de órdenes, también conocido como Libro de Mercado, profundidad de mercado, Nivel 2, - es una tabla actualizada dinámicamente con los volúmenes actuales de órdenes de compra y venta de un instrumento financiero específico a niveles de precios cercanos al Bid y Ask. MetaTrader 5 proporciona los medios para recibir el libro de mercado de su corredor, pero sólo en tiempo real, sin acceso a su historia. Este asesor experto OrderBook History Playback le permite reproducir los eventos del libro
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilidades
MT5 → Tradovate Bridge (Preparado para Prop-Firm) Refleje sus operaciones de MT5 en Tradovate en tiempo real, perfecto para ejecutar su EA de índices/oro favorito en MT5 mientras cumple las normas de las principales empresas de props. Características principales Replicación en tiempo real: Replica las ejecuciones de mercado de MT5 (apertura/cierre) a Tradovate como órdenes de mercado. Lógica de reanudación automática: Detecta automáticamente la reapertura del mercado (tras las pausas diarias o l
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilidades
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - Validador de operaciones AI para operadores manuales Usted es el trader. La IA es su segunda opinión. Precio de introducción válido hasta el 26.12.2025. Después de eso, el precio se actualiza a 197 USD. DoIt Trade Coach AI es una utilidad de MetaTrader que le ayuda a validar sus ideas de comercio antes de entrar: usted propone la dirección + Entrada / SL / TP, la IA analiza la configuración, explica lo que es fuerte / débil, sugiere mejoras, y le permite ejecu
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
PZ Local Trade Copier EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Utilidades
Local Trade Copier EA es una solución para comerciantes individuales o administradores de cuentas que necesitan ejecutar señales comerciales de fuentes externas o que necesitan administrar varias cuentas al mismo tiempo, sin necesidad de una cuenta MAM o PAMM. Copia desde hasta 8 cuentas maestras a cuentas esclavas ilimitadas [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | Preguntas frecuentes | Todos los productos ] 100% autohospedado Fácil de instalar y usar No se util
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilidades
Herramienta de Trading de Binance para MT5 1. Este producto incluye gráficos en vivo desde websocket, gráficos históricos y actualizaciones automáticas al reiniciar la terminal MT5 para un funcionamiento fluido sin intervención manual, lo que le permite operar en Binance sin problemas. Trading, gráficos en vivo y datos históricos disponibles para Spot y Futuros Características de los gráficos: 1. Gráfico OHLC en vivo vía websocket (wss) 2. Historial de actualizaciones desde API 3. Historial
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilidades
Es exactamente lo que dice su nombre. Creador de estrategias visuales . Único en su clase. Convierta sus estrategias e ideas en Asesores Expertos sin escribir una sola línea de código. Genere archivos de código fuente mql con unos pocos clics y obtenga sus Asesores Expertos completamente funcionales, que están listos para la ejecución en vivo, el probador de estrategias y la optimización en la nube. Hay muy pocas opciones para aquellos que no tienen conocimientos de programación y no pueden cre
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilidades
ATENCIÓN : Para una versión de prueba gratuita, visita mi sitio web. Manual de instrucciones RiskGuard Management — Tu aliado definitivo para un trading sin compromisos. Lot Calculator — Cálculo automático del tamaño de lote. Quantum — Riesgo automático para maximizar beneficios y reducir drawdowns. Automatic Journal — Incluido y disponible para descargar gratis en mi sitio web. Automatic Screenshot — Dos capturas: una en la apertura y otra en el cierre de la operación. Partial Profit — Salida
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora del tamaño de la posición (tamaño del lote), apertura de la posición después de la acción del precio, creador de estrategias, operar y olvidarse, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición del porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, el di
Hotkeys for Streamdeck
Manuel Michiels
5 (1)
Utilidades
MT5-StreamDeck ofrece la posibilidad de utilizar un cierto número de teclas de acceso rápido preprogramadas con una función claramente definida. Así que con sólo pulsar un botón puede abrir una operación con un tamaño de lote, stoploss y take profit predefinidos. Cierre todas sus operaciones, cierre las que estén en beneficios o en pérdidas, establezca el punto de equilibrio o fije un trailing stop. Todo ello con un botón de acceso directo. Consulte la lista de funciones para ver todas las accio
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT5 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT5. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilidades
El vídeo añadido mostrará toda la funcionalidad, eficacia y usos del gestor de operaciones. Gestor de operaciones de arrastrar y soltar. Dibuje su entrada y deje que la herramienta calcule el resto. Porciones avanzadas de objetivo y cierre de una operación directamente disponibles en la herramienta (gestione las operaciones mientras duerme). Orden de mercado u orden limitada en ambos lados con spread factorizado. Sólo tiene que dibujar la entrada, la herramienta hace el resto. Configuración de t
Partial Close Expert MT5
Omar Alkassar
Utilidades
Partial Close Expert   es una herramienta que combina numerosas funciones en un único sistema automatizado. Este EA ayuda a los operadores a gestionar sus posiciones de forma más eficaz, ofreciendo múltiples opciones para gestionar el riesgo y maximizar las ganancias potenciales. Con Partial Close Expert, los operadores pueden establecer un       cierre parcial       nivel para fijar ganancias, una       stop dinámico       nivel para proteger las ganancias y limitar las pérdidas, un       punt
Quant Panel
Kevin Craig E Gittins
Utilidades
Panel Cuantitativo Pro El Tablero de Rendimiento Multi-EA Definitivo para Traders Cuantitativos ¡Deja de alternar entre múltiples gráficos o herramientas externas para monitorear tus estrategias algorítmicas! Quant Panel Pro ofrece monitoreo de portafolio de nivel institucional en una interfaz profesional y elegante. Características Clave Análisis Cuantitativo al Alcance de tu Mano Agregación de ganancias/pérdidas (P&L) en tiempo real para todos tus Expert Advisors Análisis estadístico de tasa
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBAR y ver mi video sobre el mismo. El precio del ManHedger aumentará a 250$ después de 20 copias vendidas. ¡Contacta conmigo para soporte al usuario o informes de errores o si quieres la versión MT4! Versión MT4 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación
Ultimate Trade Copier MT5
BLAKE STEVEN RODGER
5 (2)
Utilidades
Esta utilidad de copia de operaciones le permite replicar y sincronizar al instante y sin problemas un número ilimitado de órdenes desde múltiples cuentas maestras a múltiples cuentas esclavas en su máquina local. Puede crear canales personalizados (o carteras) con funciones avanzadas de filtrado para copiar desde varias cuentas maestras a varias cuentas esclavas. Además, puede personalizar estos canales con una serie de opciones de tamaño de lote y condiciones de operación para garantizar que
Smart Position Sizer
Michael Musco
Utilidades
Sizer de posición inteligente (MT5) Dos clics para asignar el riesgo, auto-tamaño, y ejecutar con SL / TP pre-llenado-rápido, visual, broker-aware. Diseñado para funcionar perfectamente en Forex, Futuros, Índices, Metales y símbolos CFD . Por qué gusta a los operadores (por mercado) Divisas Dimensionamiento en función del diferencial (opcional): incluye el diferencial actual en el riesgo para que el tamaño del lote se ajuste al riesgo neto . Precisión en pips y 5 dígitos: cálculo correcto de lo
Filtro:
maik_hu
22
maik_hu 2025.12.12 22:27 
 

Perfect for tick scalping – generates real-time custom charts, overlays like BB work, trades/levels shown. Changing parameters on the fly works smoothly. Reliable for EA strategies, recommended!

Vasily Kravtsov
176
Respuesta del desarrollador Vasily Kravtsov 2025.12.14 22:41
Thank you for leaving a review! Much appreciated.
Respuesta al comentario