Dynamic Fibonacci Grid

Presentamos la última versión del Dynamic Fibonacci Grid Dashboard para MT5.
Ahora equipado con muchas nuevas funciones, este nuevo panel transforma tu experiencia de trading y te permite ver el mercado y la acción del precio desde una perspectiva completamente diferente. Descubre nuevas posibilidades con el análisis simultáneo de múltiples marcos temporales y múltiples símbolos. Interfaz fácil de usar para el trading manual y la gestión de posiciones, junto con una capacidad ampliada para aplicar estrategias automatizadas predefinidas. Además, el DFG ahora es completamente funcional en el Strategy Tester como un simulador de trading, donde puedes recrear diferentes condiciones de mercado utilizando datos históricos. Puedes practicar trading manual en modo visual y probar estrategias automatizadas en modo de alta velocidad.

Características principales

• Análisis técnico avanzado de múltiples marcos temporales y símbolos basado en el concepto de Dynamic Fibonacci Bands.
Experimenta una eficiencia sin precedentes con nuestro panel de monitoreo del mercado en tiempo real. Sintetizamos datos complejos de los gráficos M1, M5, M15 y H1 en niveles de cuadrícula fácilmente interpretables. Esta presentación única permite a los traders seguir la acción del precio de 10 símbolos diferentes en una sola pantalla sin depender de los gráficos tradicionales. El resultado es una toma de decisiones más rápida y un entorno de trading más limpio y menos saturado.

• Interfaz personalizable y fácil de usar, equipada con las funciones más esenciales.
Estado e información de la cuenta, botones para trading manual rápido y gestión de posiciones, así como botones para controlar estrategias automatizadas.

• Capacidad para crear presets para estrategias semiautomatizadas o completamente automatizadas.
Posibilidad de implementar estrategias direccionales y contracorriente complejas con cuadrículas variables.

• Simulador de trading funcional dentro del Strategy Tester.
Puedes estudiar el sistema en movimiento rápido, probar su funcionalidad y características, practicar trading manual con datos históricos y realizar backtesting de diferentes estrategias automatizadas y presets.

• Sistema de alertas sonoras incorporado.
Te proporciona señales de trading potenciales en forma de alertas sonoras y visuales basadas en tus presets. También incluye la opción de enviar señales como notificaciones push al terminal móvil en tu smartphone.

• Indicador adicional gratuito — DFG Chart.
Puedes usar este indicador para revisar el historial de los niveles de cuadrícula para cada símbolo y marco temporal, así como el historial de tus operaciones.

Requisitos del sistema

El panel DFG puede usarse con cualquier bróker que ofrezca MT5 y permita trading automatizado con asesores expertos (EAs).

El sistema está optimizado para operar los principales pares de divisas. Sin embargo, también es posible trabajar con otros símbolos. Primero deberías probarlos y, si es necesario, ajustar la configuración o crear diferentes plantillas para distintos grupos de instrumentos.

Dependiendo de la configuración y los símbolos, algunas estrategias automatizadas pueden requerir un saldo de cuenta significativo o un apalancamiento más alto, así como una cuenta Non-FIFO con cobertura habilitada.

El soporte técnico está disponible. Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda con la configuración, envía un mensaje. Intentaré responder lo antes posible.


Otros productos de este autor
Score EA
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos la versión MT5 de nuestro sistema de trading adaptativo completamente automatizado: Score EA . Esta nueva versión ofrece capacidades y características significativamente mejoradas, elevando su experiencia de trading a nuevas alturas. Las actualizaciones clave incluyen: Soporte para hasta 28 símbolos, lo que permite una mayor exposición al mercado y diversificación. Una interfaz de usuario extendida, ahora con una lista de posiciones completa y botones de control manual para mayor fle
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilidades
Lleve sus operaciones al siguiente nivel con DFGX, nuestra rejilla dinámica de Fibonacci de segunda generación. Esta nueva aplicación, potente y fácil de usar, está especialmente diseñada y optimizada para la negociación intradía contraria, el scalping y la negociación de noticias en el mercado Forex. Este sistema es la solución ideal para operadores profesionales activos y scalpers que buscan formas innovadoras de optimizar su estrategia. El sistema también proporciona una excelente oportunidad
Smart Detector EA
Tsvetan Tsvetanov
Asesores Expertos
Smart Detector EA – Comercio inteligente hecho simple Smart Detector EA es un sistema de trading avanzado que transforma la tecnología compleja en una solución simple y fácil de usar. Diseñado para traders de todos los niveles, este EA minimiza la configuración manual con solo unos pocos ajustes básicos externos, mientras que la optimización en tiempo real y el aprendizaje automático adaptativo se encargan del resto. Características principales: Totalmente automatizado: alto nivel de automatizac
DFG Chart
Tsvetan Tsvetanov
Indicadores
El indicador de gráfico DFG muestra los niveles DFG históricos utilizados en el panel DFG. Estos niveles se generan dinámicamente utilizando medias móviles y relaciones de Fibonacci. Las bandas de Fibonacci se ajustan automáticamente para reflejar los cambios en el rango de precios y la dirección de la tendencia. El indicador también cuenta con botones para seleccionar el símbolo del gráfico y el marco temporal, junto con una amplia gama de opciones de personalización. Características principale
FREE
Currency Strength 28 Pro
Tsvetan Tsvetanov
4.5 (2)
Indicadores
Este indicador le permite analizar las tendencias ocultas y las correlaciones entre las 8 divisas más negociadas a través de un medidor de fuerza único que crea múltiples gráficos en una sola ventana basándose en la acción del precio de cada divisa en relación con todas las demás. El indicador también incluye un panel interactivo en el que puede ver las tendencias de los 28 pares, así como la distancia al precio más alto y más bajo del periodo seleccionado. Con este panel puede cambiar entre par
Intraday Currency Strength Chart
Tsvetan Tsvetanov
Indicadores
Representación gráfica de la fortaleza intradía de la divisa. El cálculo se basa en 28 pares. Los valores se rastrean desde el inicio de la vela diaria hasta la hora actual. Este indicador se creó originalmente como una herramienta complementaria para el panel de control de FX28 Trader. Ahora puede usarlo gratis. El indicador cuenta con múltiples opciones de personalización y también puede vincularlo directamente al sistema de control de gráficos de FX28 Trader. ¡Nota! Este indicador no funciona
FREE
Custom Pivots MT5
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Indicadores
Los puntos pivote son niveles significativos que los operadores pueden utilizar para determinar el movimiento direccional, el soporte y la resistencia. Los puntos pivote utilizan el máximo, el mínimo y el cierre del periodo anterior para formular el soporte y la resistencia futuros. En este sentido, los puntos de giro son indicadores predictivos y adelantados. Los puntos pivote fueron utilizados originalmente por los operadores de piso para establecer niveles clave. Los operadores de piso son lo
SDX Chart
Tsvetan Tsvetanov
4.5 (2)
Indicadores
SDX Chart es un indicador adicional gratuito que puede utilizarse en combinación con SDX Dashboard . Características Posibilidad de revisar el historial de cada símbolo y marco temporal. Posibilidad de cambiar los símbolos y los marcos temporales con un solo clic. Funciona perfectamente en combinación con SDX Dashboard y le ayuda a comprender mejor el sistema. Configuración Período MA - número de períodos para el cálculo de la media móvil y la desviación estándar. Número de Barras - cuánto tiem
FREE
Custom Pivots
Tsvetan Tsvetanov
4 (4)
Indicadores
Los puntos pivote son niveles significativos que los operadores pueden utilizar para determinar el movimiento direccional, el soporte y la resistencia. Los puntos pivote utilizan el máximo, el mínimo y el cierre del período anterior para formular el soporte y la resistencia futuros. En este sentido, los puntos de giro son indicadores predictivos y adelantados. Los puntos de giro fueron utilizados originalmente por los operadores de piso para establecer niveles clave. Los operadores de piso son l
Dynamic Fibonacci Grid Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
4 (4)
Utilidades
Dynamic Fibonacci Grid Dashboard (DFG-360 ) es una aplicación de trading multifuncional diseñada para trabajar principalmente en el mercado Forex. La aplicación combina varios módulos y herramientas en un sistema de trading completo. La interfaz única de la aplicación está optimizada para el day trading activo, scalping, news trading, seguimiento de tendencias a corto plazo, así como counter trend y grid trading. Características principales Análisis avanzado multiplataforma y multimercado. Gest
Custom Market Watch
Tsvetan Tsvetanov
3.33 (3)
Utilidades
Custom Market Watch (CMW ) es una aplicación de negociación de nivel profesional que le permite operar sin esfuerzo con un gran número de símbolos y múltiples posiciones abiertas simultáneamente desde un gráfico. La Vigilancia del Mercado Personalizada muestra la información técnica diaria más esencial para cada símbolo en combinación con una interfaz de negociación muy sencilla y fácil de usar, donde puede supervisar la exposición neta para cada símbolo y puede abrir y cerrar posiciones con un
Interactive RSI Matrix
Tsvetan Tsvetanov
5 (7)
Indicadores
Este indicador muestra los valores actuales del RSI para múltiples símbolos y múltiples marcos temporales y le permite cambiar entre marcos temporales y símbolos con un solo clic directamente desde la matriz. Con este indicador, puede analizar un gran número de símbolos en múltiples plazos y detectar las tendencias más fuertes en sólo unos segundos. Características Muestra los valores del RSI para múltiples símbolos y plazos simultáneamente. Celdas coloreadas con intensidad de color progresiva
Projected Volatility Distribution
Tsvetan Tsvetanov
Indicadores
Este indicador utiliza el Teorema del Límite Central en combinación con la volatilidad histórica y los ratios de Fibonacci para crear un tipo único de herramienta gráfica llamada Distribución de Volatilidad Proyectada. Esta herramienta le permite realizar análisis técnicos intradía de gran precisión, en los que en una fracción de segundo puede detectar condiciones de sobrecompra y sobreventa, así como tendencias fuertes. Además, tiene a su disposición un panel multifuncional que muestra las seña
SDX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
Utilidades
SDX es nuestro último y más avanzado panel de control para la negociación manual. La aplicación se basa en nuestra probada plataforma grid y ofrece oportunidades únicas de negociación tanto para operadores experimentados como para los nuevos. Esta combinación única de herramientas innovadoras está diseñada para simplificar el proceso de negociación y ofrecerle una ventaja real. El sistema es ideal para seguir tendencias a corto plazo, operar contra tendencias y scalping en el mercado Forex. Car
Interactive BB Matrix
Tsvetan Tsvetanov
2 (1)
Indicadores
Este indicador muestra las señales de las Bandas de Bollinger para múltiples símbolos y múltiples marcos temporales. Las señales se crean como simples ratios que representan la distancia entre el precio actual y la media móvil medida en desviaciones estándar. De esta manera creamos un indicador muy versátil y fácil de usar que nos ayuda a identificar no sólo las tendencias más fuertes sino también las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Características Señales precisas en tiempo real para
Pivot Points Pro
Tsvetan Tsvetanov
Indicadores
Este indicador se basa en el concepto clásico de puntos pivote combinado con optimizaciones adicionales y funciones avanzadas. Los niveles de soporte y resistencia se calculan teniendo en cuenta la volatilidad histórica media. El escáner multisímbolo añadido le permite detectar las mejores condiciones y configuraciones comerciales. Puede ver en tiempo real la situación actual de todos sus símbolos favoritos y puede cambiar el gráfico a cualquier símbolo con un solo clic. El sistema de alertas in
FX28 Trader
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Utilidades
Presentamos el FX28 Trader Dashboard: Su Gestor de Operaciones Definitivo Desbloquee todo el potencial de su experiencia comercial con el FX28 Trader Dashboard, un gestor de operaciones integral e intuitivo diseñado para llevar su trading de Forex a nuevas alturas. Ya sea que sea un trader experimentado o esté comenzando su camino financiero, esta poderosa herramienta está diseñada para simplificar sus actividades comerciales y mejorar su proceso de toma de decisiones. Características clave: In
Interactive RSI Matrix MT5
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Indicadores
Este indicador muestra los valores actuales del RSI para múltiples símbolos y múltiples marcos temporales y le permite cambiar entre marcos temporales y símbolos con un solo clic directamente desde la matriz. Con este indicador, puede analizar un gran número de símbolos en múltiples plazos y detectar las tendencias más fuertes en sólo unos segundos. Características Muestra los valores del RSI para múltiples símbolos y plazos simultáneamente. Celdas coloreadas con intensidad de color progresiva
FX28 Trader MT5
Tsvetan Tsvetanov
3 (1)
Utilidades
Presentamos el FX28 Trader Dashboard: Su Gestor de Operaciones Definitivo Desbloquee todo el potencial de su experiencia comercial con el FX28 Trader Dashboard, un gestor de operaciones integral e intuitivo diseñado para llevar su trading de Forex a nuevas alturas. Ya sea que sea un trader experimentado o esté comenzando su camino financiero, esta poderosa herramienta está diseñada para simplificar sus actividades comerciales y mejorar su proceso de toma de decisiones. Características clave: In
