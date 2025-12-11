Presentamos la última versión del Dynamic Fibonacci Grid Dashboard para MT5.

Ahora equipado con muchas nuevas funciones, este nuevo panel transforma tu experiencia de trading y te permite ver el mercado y la acción del precio desde una perspectiva completamente diferente. Descubre nuevas posibilidades con el análisis simultáneo de múltiples marcos temporales y múltiples símbolos. Interfaz fácil de usar para el trading manual y la gestión de posiciones, junto con una capacidad ampliada para aplicar estrategias automatizadas predefinidas. Además, el DFG ahora es completamente funcional en el Strategy Tester como un simulador de trading, donde puedes recrear diferentes condiciones de mercado utilizando datos históricos. Puedes practicar trading manual en modo visual y probar estrategias automatizadas en modo de alta velocidad.

Características principales

• Análisis técnico avanzado de múltiples marcos temporales y símbolos basado en el concepto de Dynamic Fibonacci Bands.

Experimenta una eficiencia sin precedentes con nuestro panel de monitoreo del mercado en tiempo real. Sintetizamos datos complejos de los gráficos M1, M5, M15 y H1 en niveles de cuadrícula fácilmente interpretables. Esta presentación única permite a los traders seguir la acción del precio de 10 símbolos diferentes en una sola pantalla sin depender de los gráficos tradicionales. El resultado es una toma de decisiones más rápida y un entorno de trading más limpio y menos saturado.

• Interfaz personalizable y fácil de usar, equipada con las funciones más esenciales.

Estado e información de la cuenta, botones para trading manual rápido y gestión de posiciones, así como botones para controlar estrategias automatizadas.

• Capacidad para crear presets para estrategias semiautomatizadas o completamente automatizadas.

Posibilidad de implementar estrategias direccionales y contracorriente complejas con cuadrículas variables.

• Simulador de trading funcional dentro del Strategy Tester.

Puedes estudiar el sistema en movimiento rápido, probar su funcionalidad y características, practicar trading manual con datos históricos y realizar backtesting de diferentes estrategias automatizadas y presets.

• Sistema de alertas sonoras incorporado.

Te proporciona señales de trading potenciales en forma de alertas sonoras y visuales basadas en tus presets. También incluye la opción de enviar señales como notificaciones push al terminal móvil en tu smartphone.

• Indicador adicional gratuito — DFG Chart.

Puedes usar este indicador para revisar el historial de los niveles de cuadrícula para cada símbolo y marco temporal, así como el historial de tus operaciones.

Requisitos del sistema

El panel DFG puede usarse con cualquier bróker que ofrezca MT5 y permita trading automatizado con asesores expertos (EAs).

El sistema está optimizado para operar los principales pares de divisas. Sin embargo, también es posible trabajar con otros símbolos. Primero deberías probarlos y, si es necesario, ajustar la configuración o crear diferentes plantillas para distintos grupos de instrumentos.

Dependiendo de la configuración y los símbolos, algunas estrategias automatizadas pueden requerir un saldo de cuenta significativo o un apalancamiento más alto, así como una cuenta Non-FIFO con cobertura habilitada.

El soporte técnico está disponible. Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda con la configuración, envía un mensaje. Intentaré responder lo antes posible.