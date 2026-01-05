Importante: Este producto es una librería para desarrolladores. Es adecuado sólo para usuarios que pueden escribir/modificar código MQL4 e integrar una librería compilada en su propio EA/Script. No es un notificador de "arrastrar y ejecutar".

El SDK de Telegram le ayuda a enviar mensajes y fotos de Telegram desde MetaTrader 4 de una forma sencilla y fiable. Utilícelo cuando desee notificaciones de Telegram dentro de sus propias herramientas de automatización.

Características principales

Enviar mensajes de texto de Telegram (formato HTML/Markdown opcional).

Enviar fotos desde un archivo local dentro del terminal.

Flujo de trabajo estilo hilo (agrupa actualizaciones relacionadas en una conversación de Telegram) usando una simple tecla.

Soporte de tiempo de espera y reintentos, además de información del último error/respuesta para la resolución de problemas.

No requiere DLL.

Requisitos

Telegram Bot Token y Chat ID de destino (o Channel ID).

y de destino (o Channel ID). WebRequest debe estar habilitado en MetaTrader 4 y permitido para peticiones Telegram API.

Documentación

Se publicará una guía completa paso a paso en el Blog de MQL5 (guía compartida MT4/MT5):

Telegram SDK (MT4/MT5) - Guía del Desarrollador (Enviar Mensajes + Fotos + Threading)

Notas