Auto Symbol Switcher MT4

Auto Symbol Switcher para MT4 - Rotación de la Lista de Vigilancia para los Símbolos de Vigilancia del Mercado

Auto Symbol Switcher para MetaTrader 4 es una utilidad de navegación de gráficos que rota automáticamente el gráfico activo a través de una lista de símbolos. Está diseñado para los operadores discrecionales, scalpers y analistas que quieren una forma organizada de explorar los mercados sin cambiar manualmente los símbolos en la ventana de Market Watch. La herramienta es sólo de navegación: no abre, modifica ni cierra ninguna orden y no modifica su cuenta en modo alguno.

Puede utilizar la utilidad para recorrer los pares de divisas, índices, metales, energías y otros instrumentos que ofrece su broker MT4. El objetivo principal es hacer que el escaneo de la lista de vigilancia sea más rápido y coherente cuando se siguen muchos símbolos en el mismo marco temporal o en varios marcos temporales.

Una guía de usuario detallada con capturas de pantalla y ejemplos adicionales está disponible en el siguiente artículo sobre MQL5:

Auto Symbol Switcher - Guía completa del usuario

Si también opera en MetaTrader 5, hay una versión MT5 separada de esta utilidad disponible en el Mercado: Auto Symbol Switcher para MT5

Cómo funciona el panel en MT4

Adjunte Auto Symbol Switcher a un gráfico en MetaTrader 4 y elija cómo desea construir la lista de símbolos. Puede tomar los símbolos directamente de la ventana de Observación del Mercado, escribir una simple lista separada por comas en las entradas, o cargar símbolos desde un archivo de texto externo como se describe en la guía del usuario. Una vez definida la lista, el panel mueve el gráfico de un símbolo al siguiente tras un retardo que usted establece. Puede detener o reanudar la rotación en cualquier momento con un solo clic.

La utilidad ofrece dos estilos de interfaz. Una barra compacta proporciona cuatro botones principales para el control manual (iniciar o detener la rotación, saltar al primer símbolo de la lista o desplazarse a los símbolos anterior y siguiente). El panel completo añade interruptores en pantalla, indicadores de filtro y temas de colores claros u oscuros, que resultan útiles durante sesiones largas o en pantallas de alta resolución. Puedes elegir el estilo que mejor se adapte a tu espacio de trabajo.

Características principales

Rotación automática de símbolos: El gráfico recorre una lista de símbolos definida por el usuario con un retardo entre cambios que usted puede ajustar.

El gráfico recorre una lista de símbolos definida por el usuario con un retardo entre cambios que usted puede ajustar. Fuentes de listas flexibles: Construya su lista de seguimiento desde Market Watch, desde una simple lista en línea en los ajustes, o desde un archivo de texto plano preparado por usted u otra herramienta.

Construya su lista de seguimiento desde Market Watch, desde una simple lista en línea en los ajustes, o desde un archivo de texto plano preparado por usted u otra herramienta. Filtros prácticos: Restrinja la rotación a los símbolos visibles en Market Watch, que tengan ticks recientes o que estén permitidos para la negociación en la cuenta corriente, y excluya los instrumentos cuyos nombres contengan patrones no deseados como "micro", "old" o "crypto".

Restrinja la rotación a los símbolos visibles en Market Watch, que tengan ticks recientes o que estén permitidos para la negociación en la cuenta corriente, y excluya los instrumentos cuyos nombres contengan patrones no deseados como "micro", "old" o "crypto". Adición automática opcional a Market Watch: si un símbolo de su lista no está visible actualmente en Market Watch, la utilidad puede añadirlo automáticamente justo antes de cambiar a él.

si un símbolo de su lista no está visible actualmente en Market Watch, la utilidad puede añadirlo automáticamente justo antes de cambiar a él. Estilos de rotación: Elija entre rotación hacia delante, hacia atrás o ping-pong (ida y vuelta) y defina si la secuencia debe hacer un bucle en los extremos o una pausa.

Elija entre rotación hacia delante, hacia atrás o ping-pong (ida y vuelta) y defina si la secuencia debe hacer un bucle en los extremos o una pausa. Persistencia por gráfico: Cada instancia recuerda su posición en la lista y las opciones principales, por lo que las configuraciones de varios gráficos permanecen organizadas después de reiniciar la plataforma.

Cada instancia recuerda su posición en la lista y las opciones principales, por lo que las configuraciones de varios gráficos permanecen organizadas después de reiniciar la plataforma. Dos estilos visuales: Una barra sencilla para diseños mínimos y un panel completo con temas claros/oscuros para un control más detallado.

A quién va dirigido

Operadores discrecionales y scalpers que escanean muchos pares en el mismo marco temporal.

Analistas que revisan listas de pares de divisas, índices, metales o CFDs de forma regular.

Cualquiera que quiera reducir los clics repetitivos cuando se mueve a través de una lista de vigilancia personal en MT4.

Uso del Auto Symbol Switcher en MT4

En un flujo de trabajo típico, se adjunta la utilidad a un gráfico por lista de vigilancia. Por ejemplo, puede utilizar un gráfico para los principales pares de divisas, un segundo gráfico para los pares cruzados y un tercer gráfico para índices o metales. Cada gráfico puede tener su propio retardo, estilo de rotación y configuración de filtros. Puede pausar la rotación siempre que desee estudiar un símbolo con más detalle y reanudarla más tarde desde donde la dejó.

Los filtros y los patrones de exclusión le ayudan a mantener la lista centrada sin tener que editar constantemente Market Watch. Usted decide si la herramienta debe omitir los símbolos inactivos o los instrumentos que no pueden negociarse en la cuenta actual. También puede eliminar grupos de símbolos de la rotación mediante simples fragmentos de nombres en lugar de cambiar la lista símbolo a símbolo.

Cómo empezar

Descargue e instale Auto Symbol Switcher para MT4 desde el Market. Abra un gráfico en MetaTrader 4 y adjunte la utilidad a ese gráfico. Elija cómo construir su lista de símbolos (Market Watch, lista en línea o archivo externo) y establezca el estilo de rotación y el retardo preferidos. Ajuste los filtros básicos y las opciones de apariencia para que el panel se adapte a su espacio de trabajo de negociación. Inicie la rotación y, cuando lo necesite, utilice los botones del panel para pausarla, saltar al primer símbolo o retroceder y avanzar manualmente.

Compatibilidad y requisitos

La utilidad está pensada para la plataforma MetaTrader 4 y funciona con los instrumentos disponibles en su cuenta MT4, incluyendo pares de divisas, índices, metales, energías y CFDs, dependiendo de la alimentación del broker. Debido a que la herramienta es sólo de navegación, no interactúa con órdenes o posiciones y no depende de su configuración de riesgo o estrategia de negociación.

Soporte y documentación

Todos los compradores reciben actualizaciones gratuitas y soporte técnico para Auto Symbol Switcher para MT4. Sugerencias que mejoren la estabilidad, claridad o usabilidad son consideradas para futuras versiones siempre que sea posible.