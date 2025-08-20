Auto Symbol Switcher MT4

Auto Symbol Switcher para MT4 - Rotación de la Lista de Vigilancia para los Símbolos de Vigilancia del Mercado

Auto Symbol Switcher para MetaTrader 4 es una utilidad de navegación de gráficos que rota automáticamente el gráfico activo a través de una lista de símbolos. Está diseñado para los operadores discrecionales, scalpers y analistas que quieren una forma organizada de explorar los mercados sin cambiar manualmente los símbolos en la ventana de Market Watch. La herramienta es sólo de navegación: no abre, modifica ni cierra ninguna orden y no modifica su cuenta en modo alguno.

Puede utilizar la utilidad para recorrer los pares de divisas, índices, metales, energías y otros instrumentos que ofrece su broker MT4. El objetivo principal es hacer que el escaneo de la lista de vigilancia sea más rápido y coherente cuando se siguen muchos símbolos en el mismo marco temporal o en varios marcos temporales.

Una guía de usuario detallada con capturas de pantalla y ejemplos adicionales está disponible en el siguiente artículo sobre MQL5:

Auto Symbol Switcher - Guía completa del usuario

Si también opera en MetaTrader 5, hay una versión MT5 separada de esta utilidad disponible en el Mercado: Auto Symbol Switcher para MT5

Cómo funciona el panel en MT4

Adjunte Auto Symbol Switcher a un gráfico en MetaTrader 4 y elija cómo desea construir la lista de símbolos. Puede tomar los símbolos directamente de la ventana de Observación del Mercado, escribir una simple lista separada por comas en las entradas, o cargar símbolos desde un archivo de texto externo como se describe en la guía del usuario. Una vez definida la lista, el panel mueve el gráfico de un símbolo al siguiente tras un retardo que usted establece. Puede detener o reanudar la rotación en cualquier momento con un solo clic.

La utilidad ofrece dos estilos de interfaz. Una barra compacta proporciona cuatro botones principales para el control manual (iniciar o detener la rotación, saltar al primer símbolo de la lista o desplazarse a los símbolos anterior y siguiente). El panel completo añade interruptores en pantalla, indicadores de filtro y temas de colores claros u oscuros, que resultan útiles durante sesiones largas o en pantallas de alta resolución. Puedes elegir el estilo que mejor se adapte a tu espacio de trabajo.

Características principales

  • Rotación automática de símbolos: El gráfico recorre una lista de símbolos definida por el usuario con un retardo entre cambios que usted puede ajustar.
  • Fuentes de listas flexibles: Construya su lista de seguimiento desde Market Watch, desde una simple lista en línea en los ajustes, o desde un archivo de texto plano preparado por usted u otra herramienta.
  • Filtros prácticos: Restrinja la rotación a los símbolos visibles en Market Watch, que tengan ticks recientes o que estén permitidos para la negociación en la cuenta corriente, y excluya los instrumentos cuyos nombres contengan patrones no deseados como "micro", "old" o "crypto".
  • Adición automática opcional a Market Watch: si un símbolo de su lista no está visible actualmente en Market Watch, la utilidad puede añadirlo automáticamente justo antes de cambiar a él.
  • Estilos de rotación: Elija entre rotación hacia delante, hacia atrás o ping-pong (ida y vuelta) y defina si la secuencia debe hacer un bucle en los extremos o una pausa.
  • Persistencia por gráfico: Cada instancia recuerda su posición en la lista y las opciones principales, por lo que las configuraciones de varios gráficos permanecen organizadas después de reiniciar la plataforma.
  • Dos estilos visuales: Una barra sencilla para diseños mínimos y un panel completo con temas claros/oscuros para un control más detallado.

A quién va dirigido

  • Operadores discrecionales y scalpers que escanean muchos pares en el mismo marco temporal.
  • Analistas que revisan listas de pares de divisas, índices, metales o CFDs de forma regular.
  • Cualquiera que quiera reducir los clics repetitivos cuando se mueve a través de una lista de vigilancia personal en MT4.

Uso del Auto Symbol Switcher en MT4

En un flujo de trabajo típico, se adjunta la utilidad a un gráfico por lista de vigilancia. Por ejemplo, puede utilizar un gráfico para los principales pares de divisas, un segundo gráfico para los pares cruzados y un tercer gráfico para índices o metales. Cada gráfico puede tener su propio retardo, estilo de rotación y configuración de filtros. Puede pausar la rotación siempre que desee estudiar un símbolo con más detalle y reanudarla más tarde desde donde la dejó.

Los filtros y los patrones de exclusión le ayudan a mantener la lista centrada sin tener que editar constantemente Market Watch. Usted decide si la herramienta debe omitir los símbolos inactivos o los instrumentos que no pueden negociarse en la cuenta actual. También puede eliminar grupos de símbolos de la rotación mediante simples fragmentos de nombres en lugar de cambiar la lista símbolo a símbolo.

Cómo empezar

  1. Descargue e instale Auto Symbol Switcher para MT4 desde el Market.
  2. Abra un gráfico en MetaTrader 4 y adjunte la utilidad a ese gráfico.
  3. Elija cómo construir su lista de símbolos (Market Watch, lista en línea o archivo externo) y establezca el estilo de rotación y el retardo preferidos.
  4. Ajuste los filtros básicos y las opciones de apariencia para que el panel se adapte a su espacio de trabajo de negociación.
  5. Inicie la rotación y, cuando lo necesite, utilice los botones del panel para pausarla, saltar al primer símbolo o retroceder y avanzar manualmente.

Compatibilidad y requisitos

La utilidad está pensada para la plataforma MetaTrader 4 y funciona con los instrumentos disponibles en su cuenta MT4, incluyendo pares de divisas, índices, metales, energías y CFDs, dependiendo de la alimentación del broker. Debido a que la herramienta es sólo de navegación, no interactúa con órdenes o posiciones y no depende de su configuración de riesgo o estrategia de negociación.

Soporte y documentación

Todos los compradores reciben actualizaciones gratuitas y soporte técnico para Auto Symbol Switcher para MT4. Sugerencias que mejoren la estabilidad, claridad o usabilidad son consideradas para futuras versiones siempre que sea posible.

Productos recomendados
Fast Trade Copier
Volodymyr Hrybachov
4.2 (5)
Utilidades
El copiador de operaciones está diseñado para una copia rápida y precisa de las órdenes entre los terminales MetaTrader 4. El copiador de operaciones copia las operaciones de la cuenta maestra a la cuenta esclava escribiendo la información en el archivo total, que se encuentra en el directorio común de los terminales MetaTrader 4. Esto permite que el copiador de operaciones personalice varios esquemas para recibir y transmitir señales de operaciones cambiando el nombre del archivo. La lectura y
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 4 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 4 (MT4) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones mediante un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote . Principales Ventajas Panel de operaciones fácil de usar: Panel personalizable
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "WPR y 2 Medias Móviles" para MT4, sin repintado. - WPR es uno de los mejores osciladores para scalping. - El indicador "WPR y 2 Medias Móviles" permite visualizar las Medias Móviles Rápidas y Lentas del oscilador WPR. - El indicador permite visualizar correcciones de precios con mucha antelación. - Es muy fácil de configurar mediante parámetros y se puede utilizar en cualquier marco temporal. - Puede ver las condiciones de entrada de compra y venta en las imágenes. - Co
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Alerts Pro
Dmitry Zhezhera
Utilidades
Este indicador es una herramienta sencilla y práctica, cuyas principales tareas son: Recordar al operador la proximidad del cierre de la barra actual. Mostrar visualmente el tiempo restante en el gráfico antes del final de las barras actuales de los gráficos con períodos M1, M5, M15, M30 y H1. Notificar al operador de la ruptura de la barra Alta y/o Baja establecida en la configuración del indicador. Notificar al operador la ruptura de las líneas de tendencia especificadas. Además, notifica al o
Smartility
Syed Oarasul Islam
Utilidades
Esta utilidad está diseñada para ayudarle en sus operaciones manuales. Permite diferentes formas de cerrar operaciones. Puede mostrar el número total de órdenes de COMPRA y VENTA individualmente y también sus beneficios individuales. Puede ingresar operaciones sin stopl loss y take profits. Sin embargo, al seleccionar UseStopLossTakeProfit en la configuración, puede utilizar los mejores stop loss y take profits posibles basándose en las condiciones del mercado. Al seleccionar CloseOppositeTrades
Easy Virtual Trader
Anoop Sivasankaran
4.89 (9)
Utilidades
Configure Easy Virtual Trader> Ingrese sus reglas> Está listo para operar desde un dispositivo móvil u otro EA o en cualquier lugar ... ¡Deje que el robot administre sus operaciones!     Este poderoso EA lo ayudará a administrar TODOS los intercambios o ESPECÍFICOS automáticamente en función de sus reglas y configuraciones PREESTABLECIDAS     Una vez que esté configurado y en ejecución, ya no necesitará monitorear sus pedidos, el software seguirá vigilando y controlando sus pedidos con sus re
HPS Trading Assistant
Xiongan Xu
Utilidades
Red Trader Trading Assistant, este EA no opera automáticamente, es una herramienta de asistencia que establece automáticamente Stop Loss y Take Profit en las órdenes y Trailing Stop con referencia a los parámetros de volatilidad de los gráficos de 4 horas. La estrategia viene con criterios de control de riesgo de la siguiente manera <1K para 50 >1K<1W para 100, >1W<5W para 500, >5W<10W para 1000, >10<20 para 2000. la característica más importante es la función de gestión monetaria y control de
Order and Risk Management MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Utilidad para la gestión automática de pedidos y riesgos. Le permite aprovechar al máximo las ganancias y limitar sus pérdidas. Creado por un comerciante practicante para comerciantes. La utilidad es fácil de usar, funciona con cualquier orden de mercado abierta manualmente por un comerciante o con la ayuda de asesores. Puede filtrar operaciones por número mágico. La utilidad puede trabajar con cualquier número de pedidos al mismo tiempo. Tiene las siguientes funciones: 1. Establecer nivele
ShvedSupDem Pro Buttons
Andrey Shvedov
Utilidades
Este panel forma parte del sistema de negociación SupDem-Pro y se utiliza para buscar las mejores oportunidades para cualquier instrumento disponible. Los cuales pueden ser seleccionados manualmente en el Market Watch (abrirlo con CTRL + M). El uso de este panel de negociación en combinación con ShvedSupDem-Pro_Zone permite analizar múltiples pares de divisas con un solo clic. El panel permite cargar cualquier instrumento desde la Observación del Mercado, desde los 6 principales pares de divisas
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Utilidades
Candlestick Pattern Scanner es un sistema de alerta y panel de control multi-símbolo y multi-marco de tiempo que comprueba todos los marcos de tiempo y pares de divisas en busca de diferentes patrones de velas que se forman en ellos. El escáner está integrado con zonas de soporte y resistencia para que pueda comprobar los patrones de velas en las zonas más importantes del gráfico para encontrar patrones de ruptura e inversión en el gráfico de precios. Descargue la versión demo ( funciona en los
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra М. Mariposa de Gartley. El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por la ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. Los parámetros del patrón y de la onda se muestran en las capturas de pantalla. Los parámetros por defecto se utilizan sólo para fines de demostración con el fin de aumentar la cantidad de p
Fever ESM
Evgenii Morozov
Utilidades
Asesor de negociación para pares de divisas y metales con margen. Negociación conservadora de 100.000 unidades por 0,01 lote. La negociación estándar es de 10.000 unidades por 0,01 lote. Negociación agresiva con altos riesgos de 1.000 unidades por 0,01 lote. Siempre puede aumentar su lote inicial. El EA está totalmente automatizado, sólo tiene que poner el lote inicial en función de su depósito inicial. El timeframe recomendado es H1. 1. Prueba en cualquier vapor, hierro y fuel oil 2. Intente c
Magic Balance
Daniil Evstratenko
Indicadores
El indicador muestra qué pares de operaciones, estrategias, robots y señales que utiliza son rentables y cuáles no. Las estadísticas de las operaciones y el gráfico de saldo se muestran en la divisa de la cuenta y en pips - para cambiar simplemente haga clic en el gráfico. botón "$"(arriba a la izquierda) - minimizar/expandir y mover el panel de indicadores botón ">"(abajo a la derecha) - ampliar y volver al tamaño original Estadísticas de las operaciones 1 línea - saldo de la cuenta, beneficio
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilidades
¡Ahora, usted tiene su propio programa PROP FIRM AUTO-CLOSER ! Una vez que el objetivo de su cuenta o drawdown alcanza, todas las órdenes abiertas se cerrarán automáticamente. ========================================== ENTRADAS: Objetivo de cuenta (importe exacto): Ponga el objetivo exacto de la cuenta. Una vez que la equidad alcanza su objetivo de saldo de cuenta especificado, todas las órdenes abiertas se cerrarán. Asegúrese de añadir un margen para tener en cuenta el deslizamiento. Utilizar
Symbol Manager
Taras Slobodyanik
5 (4)
Utilidades
Symbol Manager o Grid Manager, diseñado para agrupar órdenes en una posición (por Símbolo o por Número Mágico). Esta utilidad será útil para los traders multidivisa (muchos EAs), que pueden tener múltiples órdenes en varios pares. Podrá ver el número total de lotes, el beneficio total, y establecer stop loss y take profit virtuales. Para establecer un TP (o SL) real, primero debe establecer el valor virtual, y luego introducir el comando en esta celda: "Si desea establecer un TP/SL real para to
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT4 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 funciones en una sola herramienta profesional para análisis, gestión y automatización. Combina gestión del riesgo, control de posiciones y análisis del mercado en una interfaz moderna e intuitiva. Ideal para Forex, índices, criptomonedas y más. Por qué los traders lo eligen Órdenes rápidas con un clic Cálculo automático de riesgo y tamaño de lote Órdenes avanzadas: grid, OCO, órdenes ocultas, SL/TP virtuales Gestión: ci
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
TradesOnChart MT4
Nina Yermolenko
Utilidades
La utilidad muestra de forma práctica el historial de operaciones realizadas en la cuenta. Puede filtrar las operaciones por magic o comcent, mostrar sólo las operaciones rentables o perdedoras, y sólo las operaciones de compra o venta. Utilizando esta utilidad, puede ver los puntos de entrada y salida de la operación, los niveles de stop loss y take profit, el beneficio de la operación, el número mágico y el comentario, el ticket de la orden y el tamaño de la orden - sólo tiene que ejecutar la
Close by percentage MT4
Konstantin Kulikov
Utilidades
Hola amigos. Escribí esta utilidad específicamente para su uso en mi perfil con un gran número de Asesores Expertos y conjuntos ("Joint_profiles_from_grid_sets" https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929) . Ahora, para limitar las pérdidas en la cuenta, no hay necesidad de cambiar el parámetro "Close_positions_at_percentage_of_loss" en cada gráfico. Basta con abrir un Sólo tiene que abrir un gráfico adicional, adjuntar esta utilidad y establecer el porcentaje deseado para el cierre de todas las
News Scalping Executor Pro Utility for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Utilidades
News Scalping Executor Pro is an utility which helps to trade high impact and huge volatility   news . This utility helps to create two opposite orders with risk management and profit protection. It moves automatically stop loss level to avoid losses as much as possible by using many different algorithms. It helps to avoid trading the news if spread suddenly becomes very huge. It can lock profit by moving stop loss or partially closing of orders. To be profitable with this type of trading you
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Revenge Trading Protector
Konstantinos Kalaitzidis
5 (1)
Utilidades
Revenge Trading Protector es una herramienta simple pero eficaz para los comerciantes que pueden ser víctimas del comercio de venganza. Siendo yo mismo un comerciante intradía, entiendo el aspecto psicológico del comercio de venganza y el deseo de cubrir las pérdidas. Entonces, desarrollé esta herramienta (que yo también uso) para estar 100% seguro de que puedo ser paciente después de una pérdida y no tomar decisiones comerciales irracionales. Cuando sufre una pérdida, Revenge Trading Protect
Trader Evolution MT4
Siarhei Vashchylka
5 (2)
Utilidades
"Trader Evolution " - Una utilidad diseñada para los comerciantes que utilizan la onda y el análisis técnico en su trabajo. Una pestaña de la utilidad es capaz de gestionar el dinero y abrir órdenes, y el otro puede ayudar en la realización de la onda de Elliott y el análisis técnico. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Ventajas 1. Operar en unos pocos clics. Las órdenes inmediatas y pendientes están disponibles en el panel 2. Gestión del dinero. El programa selecciona
SL TP Manager Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona. - Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo por mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudarle. - Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir un EA GRATIS de regalo. SL-TP Manager Utility para MT4 - Herramienta Profesional de Gestión de Riesgos Protección Avanzada de Posiciones y Gestión de Ganancias SL-TP Manager Utility es una
Smart Backtest
Mr Chaiyaporn Boonsamorn
Utilidades
Para aquellos que todavía no confían en su sistema o están probando nuevas técnicas para que sea más fácil sin perder tiempo para cambiar los gráficos uno por uno, le recomendamos EA Backtest inteligente para ayudarle a backtest su sistema de manera eficiente. -El EA está pensado para hacer Backtest de su sistema. -Puede abrir la compra o venta en modo visual y puede modificar los valores de LOT, SL, TP. -El gráfico también muestra el estado de Balance Equity Profit. -Puede elegir cerrar, Comp
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
Hidden SL TP Manager Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona. - Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudar. - Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir un EA GRATIS como regalo. Hidden SL-TP Manager para MT4 Proteja sus operaciones de Stop Hunting con Niveles SL/TP Invisibles Precio: $30 USD ¿Qué es Hidden SL-TP Manager? Hidden SL-TP
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
Utilidades
Resumen del programa: Este programa es una herramienta de trading diseñada para monitorizar y analizar los 7 principales pares de divisas. Es una variante de un programa similar utilizado para el seguimiento de índices bursátiles, pero esta versión se centra en los siete principales pares de divisas. El programa ayuda a identificar y calcular los movimientos de precios significativos (gaps) entre los precios máximos y mínimos de estos pares de divisas en un periodo de tiempo determinado. A conti
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra el patrón armónico Shark (véase la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez c
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Utilidades
Este es un asesor experto semiautomático que comercia con el sistema de red. La idea es tomar gradualmente diferentes posiciones en el mercado y luego calcular el nivel de equilibrio para ellas. Cuando los precios superan este punto de equilibrio por una distancia predeterminada, todas las órdenes abiertas se cierran. Información importante Aquí está la guía del usuario:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Puede probar este EA con cualquiera de mis otros productos, aquí: https://www.mql
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilidades
El filtro de noticias más avanzado del mercado MQL - demo gratuita disponible Take a Break ha pasado de ser un filtro de noticias básico a una solución integral de protección de cuentas. Pausa sin problemas cualquier otro Asesor Experto durante los eventos de noticias o en base a sus filtros personalizados, a la vez que salvaguarda la configuración de su EA - restaurándolos automáticamente cuando se reanuda la negociación para una total tranquilidad. Casos de uso típicos: Un único filtro de noti
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilidades
Esto significa que ahora puede operar en múltiples cuentas MetaTrader 4 simultáneamente, reflejar las operaciones de cualquier bot de trading a las cuentas de sus amigos y familiares (incluso si está bloqueado a su número de cuenta MT4), crear carteras de inversión de muchas cuentas MT4, eliminar el riesgo de los brokers de Forex no regulados, convertir una estrategia de trading perdedora en ganadora y convertirse en un gestor de cuentas independiente inmediatamente sin necesidad de firmar ningú
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Otros productos de este autor
Smart Trailing Stop Manager
The Hung Ngo
Utilidades
Controle el riesgo con Smart Trailing Stop Manager para MetaTrader 5 ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Mercado : Smart Trailing Stop Manager MT4 ¿Cansado de perder beneficios o de ajustar manualmente los Stop Loss? Smart Trailing Stop Manager es una potente utilidad para MetaTrader 5 diseñada para automatizar su gestión de trailing stop, breakeven, cierre parcial y SL. Si usted es un operador discrecional, seguidor de la señal, o scalper - esta herramienta a
VWAP Ultimate Pro
The Hung Ngo
Indicadores
VWAP Ultimate Pro MT5 - VWAP Anclado | VWAP de Sesión | Bandas Dinámicas & Alertas Inteligentes Aumente su ventaja en las operaciones con el indicador VWAP definitivo de nivel institucional ¿POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN VWAP ULTIMATE PRO? VWAP (Volume-Weighted Average Price) es el estándar de oro utilizado por las instituciones, fondos de cobertura, y los operadores profesionales para identificar el valor justo de mercado. VWAP Ultimate Pro MT5 trae este poder institucional a l
Multi Anchor VWAP Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Indicadores
Multi Anchor VWAP Pro MT4 - VWAP Puro Anclado | σ-Bandas Adaptativas | Alertas Inteligentes Anclaje VWAP de precisión, especialmente diseñado para MetaTrader 4. Anclajes con un solo clic, bandas σ dinámicas o bandas de % y alertas instantáneas multicanal - ideal para scalpers, intradía y swing traders que necesitan un mapeo de valor razonable de grado institucional. Guía del usuario completa - ¿Necesita MT5? Haga clic aquí POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN MULTI ANCHOR VWAP PRO VWAP es
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT5 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 5 (MT5). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de reversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
FREE
Virtual SL TP Trailing Pro
The Hung Ngo
Utilidades
Virtual SL TP Trailing Pro - Stop Loss / Take Profit del lado del cliente y gestión de operaciones ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT4 Virtual SL TP Trailing Pro es una utilidad de gestión de operaciones para MetaTrader que mantiene los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) en el lado del cliente en lugar de enviarlos al servidor de operaciones. Está diseñado para ayudarle a gestionar las salidas de una manera est
Virtual SL TP Trailing Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Utilidades
Virtual SL TP Trailing Pro para MT4 - Stop Loss / Take Profit del lado del cliente y gestión de operaciones ¿Busca la versión para MetaTrader 5? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 Virtual SL TP Trailing Pro para MT4 es una utilidad de gestión de operaciones que mantiene los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) en el lado del cliente en lugar de enviarlos al servidor de operaciones. Está diseñado para ayudarle a gestionar las salidas de una manera e
VWAP Ultimate Pro MT4
The Hung Ngo
Indicadores
VWAP Ultimate Pro MT4 - VWAP Anclado | VWAP de Sesión | Bandas Dinámicas & Alertas Inteligentes Lleve la precisión VWAP de nivel institucional a la plataforma clásica MetaTrader 4 ¿POR QUÉ LOS OPERADORES ELIGEN VWAP ULTIMATE PRO MT4? VWAP (Volume-Weighted Average Price) es el punto de referencia utilizado por los bancos, prop desks, y los fondos de cobertura para medir el valor razonable. VWAP Ultimate Pro MT4 ofrece el mismo poder a los operadores minoristas, optimizado para la arquitectura d
Multi Anchor VWAP Pro
The Hung Ngo
Indicadores
Multi Anchor VWAP Pro MT5 - VWAP Puro Anclado | σ-Bandas Adaptativas | Alertas Inteligentes Anclaje VWAP de precisión, sin desorden. Anclajes con un solo clic, bandas σ dinámicas o bandas en %, y alertas instantáneas multicanal - creado para scalpers, traders intradía y swing traders que exigen un mapeo de valor razonable de nivel institucional. Guía del usuario completa - ¿Necesita MT4? Haga clic aquí POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN MULTI ANCHOR VWAP PRO VWAP es el punto de referenc
Alert Relay Helper MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Puente encriptado que reenvía alertas de indicadores a mensajeros externos* en tiempo real. Utilidad plug-and-play - simplemente conéctelo a un gráfico . Cero funciones de negociación : no abre , modifica ni cierra órdenes. Encriptación AES-256 de extremo a extremo : sólo los indicadores personalizados que admiten la misma clave pueden emitir mensajes (por ejemplo, VWAP Ultimate Pro v1 .20+). Multiplataforma - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Antes de activa
FREE
Alert Relay Helper
The Hung Ngo
Utilidades
Alert Relay Helper (EA) - MT5 & MT4 Puente encriptado que reenvía alertas de indicadores a mensajeros externos* en tiempo real. Utilidad plug-and-play - simplemente conéctelo a un gráfico. Cero funciones de negociación : no abre, modifica ni cierra órdenes. Encriptación AES-256 de extremo a extremo : sólo los indicadores personalizados que admiten la misma clave pueden emitir mensajes (por ejemplo, VWAP Ultimate Pro v1.20+). Multiplataforma - MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Antes de activarlo
FREE
Raw Tick Recorder MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Raw Tick Recorder EA para MetaTrader 4 Para obtener instrucciones completas de instalación y la versión demo que funciona en el gráfico (no sólo Probador de Estrategias), visite: Guía completa del usuario - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA es un Asesor Experto no comercial que registra cada tick entrante del mercado con marcas de tiempo de alta precisión. Guarda los datos de compra/venta en el disco en múltiples formatos para su posterior análisis, la formación del modelo, o la verificació
Smart Trailing Stop Manager MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Automatice la gestión de riesgos con Smart Trailing Stop Manager para MetaTrader 4 ¿Busca la versión para MetaTrader 5? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT5 ¿Le cuesta ajustar manualmente los stops y asegurar los beneficios? Smart Trailing Stop Manager MT4 es una utilidad inteligente para MetaTrader 4 que automatiza los trailing stops, la gestión del punto de equilibrio, los cierres parciales y los SL automáticos. Optimizado específicamente para los usuarios
Break Even Helper MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Break Even Helper para MT4 - Sencilla utilidad de SL a Entrada Break Even Helper para MetaTrader 4 es una herramienta compacta y eficaz que ayuda a los operadores a proteger sus operaciones abiertas moviendo automáticamente el Stop Loss (SL) al precio de entrada cuando una operación alcanza un nivel de beneficios definido por el usuario (en puntos). Diseñada para operadores preocupados por el riesgo, esta utilidad simplifica la gestión del SL sin depender de complejos sistemas de trailing o estr
Phoenix Trend MT4
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Phoenix Trend MT4 - Rejilla de Seguimiento de Tendencia ATR y Asesor Experto DCA Phoenix Trend MT4 es una rejilla de seguimiento de tendencia automatizada y un Asesor Experto DCA (dollar-cost averaging) para MetaTrader 4. Combina un filtro de tendencia de media móvil en un marco temporal superior con una cuadrícula dinámica basada en ATR y una lógica de toma de beneficios de la cesta. El EA está destinado a los operadores que ya entienden los beneficios y riesgos de la cuadrícula / DCA y que ace
Prop Guardian Risk Manager MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Prop Guardian Risk Manager MT4 - Protección diaria y total para los traders de Prop Firm Prop Guardian Risk Manager es una utilidad profesional de control de riesgo para MetaTrader 4, creada para traders que trabajan bajo las reglas de prop firm. No abre operaciones y no implementa ninguna estrategia comercial. En su lugar, se ejecuta en segundo plano, supervisa el riesgo de su cuenta y puede bloquear automáticamente las operaciones o cerrar posiciones cuando se alcanzan sus propios límites. Uti
Raymond Cloudy Day MT4
The Hung Ngo
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT4 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 4 (MT4). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de inversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
MT4 Send To Telegram
The Hung Ngo
Utilidades
MT4 Send To Telegram - Utilidad de Notificación de Operaciones en Tiempo Real MT4 Send To Telegram EA es una utilidad ligera de sólo lectura que envía alertas en tiempo real desde tu cuenta MetaTrader 4 directamente a Telegram . Tanto si operas manualmente, como si ejecutas estrategias automatizadas o gestionas un canal de señales, te ayuda a estar al tanto de cada evento importante de trading - con control total sobre lo que se envía, cómo se ve y cuándo se entrega. Recibe notificaciones inteli
GoldenTrend Master
The Hung Ngo
Asesores Expertos
GoldenTrend Master MT5: El Asesor Experto Definitivo para Seguir Tendencias en el Mercado Forex Descripción General: Presentamos el GoldenTrend Master MT5, una herramienta de trading indispensable para los inversores que buscan precisión y fiabilidad en el dinámico mercado de Forex. Con su robusto algoritmo de seguimiento de tendencias, este Asesor Experto (EA) asegura que captures las mejores oportunidades de ganancia mientras minimizas los riesgos. Señales de cuenta real:   https://www.mql5.c
Automated AI Trading
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Trading Automatizado de AI MT5: Tu Socio Inteligente para el Éxito en Forex Descripción general: Bienvenido al futuro del trading en Forex con Trading Automatizado AI MT5, tu aliado definitivo en trading. Este Asesor Experto (EA) es una obra maestra de inteligencia artificial, diseñado para simplificar tu experiencia de trading. Se integra sin problemas en tu gráfico y opera con notable simplicidad y eficacia en pares XAU, EUR y GBP, compatible con cualquier corredor. Características principales
Green Wave
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Mejore sus operaciones de divisas con el EA Green Wave , un fiable Asesor Experto de swing trading para MetaTrader 5 (MT5). Impulsado por el indicador Raymond Cloudy Day , este EA captura las oscilaciones del mercado con precisión, ofreciendo un enfoque equilibrado de riesgo y recompensa. Optimizado para XAUUSD en el marco de tiempo H1, proporciona una configuración flexible para otros pares de divisas, por lo que es adecuado para los operadores de todos los niveles. Pruébelo a fondo en una cuen
MT5 Send To Telegram
The Hung Ngo
5 (1)
Asesores Expertos
MT5 Send To Telegram - Utilidad de Notificación de Operaciones en Tiempo Real MT5 Send To Telegram EA es una utilidad ligera de sólo lectura que envía alertas en tiempo real desde tu cuenta MetaTrader 5 directamente a Telegram . Ya sea que opere manualmente, ejecute estrategias automatizadas, o administre un canal de señales, le ayuda a mantenerse al tanto de cada evento importante de trading - con control total sobre lo que se envía, cómo se ve, y cuándo se entrega. Recibe notificaciones inteli
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Descripción de Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA es una herramienta de trading potente, sencilla y fácil de usar diseñada para los traders que buscan una estrategia de scalping eficaz. Este EA totalmente automatizado le ahorra tiempo y maximiza las oportunidades de beneficio de los movimientos de precios a corto plazo. Características principales Totalmente Automatizado : Scalping MT5 EA maneja cada etapa de la negociación, desde el análisis de mercado hasta la colocación de órdenes y la gestión d
Bullish AI Trader
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Bullish AI Trader EA - Inteligencia Artificial para MetaTrader 5 Aproveche el poder de la inteligencia artificial con el EA Bullish AI Trader , un sofisticado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5). Diseñado para el trading automático, este EA se especializa en operaciones de compra en XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1, aprovechando el análisis basado en IA para identificar oportunidades de alta probabilidad. Ideal tanto para traders principiantes como experimentados, ofrece una sólida g
Dynamic Volatility Breakout
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Dynamic Volatility Breakout EA - Trading de Precisión para MetaTrader 5 Libere el poder de las operaciones de ruptura con el EA Dynamic Volatility Breakout , un sofisticado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5). Desarrollado por Shi Xiong, este EA totalmente automatizado captura oportunidades de ruptura de alta probabilidad impulsadas por la volatilidad del mercado, por lo que es ideal para los operadores que buscan un rendimiento constante con el mínimo esfuerzo. Optimizado para XAUUSD en
Raw Tick Recorder
The Hung Ngo
Utilidades
Raw Tick Recorder EA para MetaTrader 5 Para obtener instrucciones completas de instalación y la versión demo que funciona en el gráfico (no sólo Strategy Tester), visite: Guía completa del usuario - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA es una utilidad ligera que captura cada tick de los precios de su broker en tiempo real. Registra los datos de compra/venta con una precisión de milisegundos y los exporta a múltiples formatos, incluyendo .csv, .bin y .bi5 . Este EA no envía, modifica o gestiona
Break Even Helper
The Hung Ngo
Utilidades
Break Even Helper - Simple SL Manager para MT5 Break Even Hel per es una utilidad ligera y eficiente para MetaTrader 5 que ayuda a los operadores a gestionar el riesgo moviendo automáticamente el Stop Loss (SL) al punto de equilibrio cuando una operación alcanza un determinado nivel de beneficios. ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Market : Break Even Helper MT4 Esta herramienta es ideal para los operadores que desean una función sencilla de punto de equilibr
Prop Guardian Risk Manager MT5
The Hung Ngo
Utilidades
Prop Guardian Risk Manager MT5 - Protección diaria y total para los traders de Prop Firm Prop Guardian Risk Manager es una utilidad profesional de control de riesgo para MetaTrader 5, creada para traders que operan bajo las reglas de prop firm. No abre operaciones y no implementa ninguna estrategia comercial. En su lugar, se ejecuta en segundo plano, supervisa el riesgo de su cuenta y puede bloquear automáticamente las operaciones o cerrar posiciones cuando se alcanzan sus propios límites. Utilí
Auto Symbol Switcher
The Hung Ngo
Utilidades
Auto Symbol Switcher para MT5 - Rotación de la Lista de Vigilancia para Gráficos Multi-Activos Auto Symbol Switcher para MetaTrader 5 es un panel de utilidad que automáticamente hace un ciclo del gráfico activo a través de una lista de símbolos. Está diseñado para los operadores que siguen muchos mercados y quieren que el gráfico se mueva a través de una lista de vigilancia sin hacer clic en los símbolos uno por uno. La herramienta es sólo de navegación: no abre, modifica ni cierra ninguna opera
Phoenix Trend MT5
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Phoenix Trend MT5 - Rejilla de Seguimiento de Tendencia ATR y Asesor Experto DCA Phoenix Trend MT5 es una rejilla de seguimiento de tendencia automatizada y DCA (dollar-cost averaging) Asesor Experto para MetaTrader 5. Combina un filtro de tendencia de media móvil en un marco temporal superior con una cuadrícula dinámica basada en ATR y una lógica de toma de beneficios de la cesta. El EA está destinado a los operadores que ya entienden los beneficios y riesgos de la cuadrícula / DCA y que acepta
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario