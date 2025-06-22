Smart Prop Firm EA - Construido por un Trader Financiado de 7 Cifras

- Desarrollado por un trader experimentado con múltiples certificados verificados (Ver Perfil )





Diseño de triple propósito - Adecuado para cuentas reales, de desafío y financiadas

Cuentas Challenge - Optimizado para pasar las evaluaciones de las empresas de apoyo Cuentas Financiadas - Mantiene el estricto cumplimiento de todas las reglas de las empresas de apoyo Cuentas reales personales - Ajustes de riesgo totalmente personalizables para operaciones personales



- Optimizado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M15

======================================== CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ========================================

LÓGICA DE TRADING PROFESIONAL - Basado en la estrategia de un trader de siete cifras - Optimizado específicamente para XAUUSD - Gestión limpia de entradas y salidas - Adaptable a las condiciones actuales del mercado

SISTEMA DE RECUPERACIÓN INTELIGENTE - Se activa sólo cuando es necesario - Recupera las operaciones perdedoras y las convierte en ganadoras - Protege el saldo de su cuenta - Sin martingalas ni métodos peligrosos

PLUG & PLAY REAL - Funciona inmediatamente después de la instalación - No requiere configuración - Ajustes óptimos precargados - Perfecto para operadores ocupados

GESTIÓN DE RIESGOS - Funciones de protección integradas - Preparado para los retos de las empresas de accesorios - Conservador pero rentable - Preserva el capital durante la volatilidad







Aleatorización completa de operaciones





- SL/TP únicos para cada usuario: la aleatorización garantiza que no haya dos operadores con niveles idénticos

- Detección de antipatrones: Hace que sus operaciones sean indetectables para los algoritmos del broker

- Rango de aleatorización personalizable: Ajuste la variación a sus preferencias









Tamaño de lote inteligente





Dos modos flexibles:

1. Modo automático: Escala con el tamaño de la cuenta (0,05 lote por 10.000 $)

2. Modo fijo: Establezca su tamaño de lote preferido





Características optimizadas de Prop Firm





- Bloqueo del objetivo de beneficios: Se detiene automáticamente en su objetivo (10%, 8%, etc.)

- Opción de Retraso de Entrada: Añade 0-X segundos de retraso para entradas más naturales

- Soporte de Números Mágicos: Gestiona múltiples EAs en la misma cuenta

- Control de Dirección: Modos Comercio Ambos/Sólo Compra/Sólo Venta





Garantía de valor de por vida





- Actualizaciones gratuitas de por vida para adaptarse a los cambios del mercado

- Optimización continua basada en los comentarios de empresas de apoyo reales

- Mejoras y correcciones de errores 24/7

- Nuevas funciones añadidas regularmente





Paquete de asistencia VIP

Los compradores reciben:

- Acceso directo al desarrollador a través de Telegram

- Asistencia personal para la configuración del VPS

- Orientación para la selección de la empresa de soporte

- Soporte avanzado de configuración

- Consejos para maximizar el porcentaje de aprobados





Especificaciones técnicas

- Plataforma: MetaTrader 5

- Depósito mínimo: 1.000 $ (o mínimo del broker)

- Pares soportados: XAUUSD (Oro)

- Marco temporal: M15

- Apalancamiento: 1:30 o superior

- VPS: Recomendado para operación 24/5









¿Por qué elegir Smart Prop Firm EA?





A diferencia de los EAs construidos por programadores que nunca han operado profesionalmente, este sistema se forjó en las trincheras de la empresa prop real

reales. Cada característica aborda los desafíos reales que se enfrentan al perseguir y mantener cuentas financiadas.





Deje de luchar con la tasa de fracaso del 95%. Únase hoy a la élite de las cuentas financiadas.





---

Asegúrese su copia ahora - El precio aumentará mañana.



