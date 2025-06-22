Smart Prop Firm EA

3.43

Smart Prop Firm EA - Construido por un Trader Financiado de 7 Cifras

- Desarrollado por un trader experimentado con múltiples certificados verificados (Ver Perfil )
- Optimizado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M15

Diseño de triple propósito - Adecuado para cuentas reales, de desafío y financiadas

Cuentas Challenge - Optimizado para pasar las evaluaciones de las empresas de apoyo
Cuentas Financiadas - Mantiene el estricto cumplimiento de todas las reglas de las empresas de apoyo
Cuentas reales personales - Ajustes de riesgo totalmente personalizables para operaciones personales

========================================
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
========================================

LÓGICA DE TRADING PROFESIONAL
- Basado en la estrategia de un trader de siete cifras
- Optimizado específicamente para XAUUSD
- Gestión limpia de entradas y salidas
- Adaptable a las condiciones actuales del mercado

SISTEMA DE RECUPERACIÓN INTELIGENTE
- Se activa sólo cuando es necesario
- Recupera las operaciones perdedoras y las convierte en ganadoras
- Protege el saldo de su cuenta
- Sin martingalas ni métodos peligrosos

PLUG & PLAY REAL
- Funciona inmediatamente después de la instalación
- No requiere configuración
- Ajustes óptimos precargados
- Perfecto para operadores ocupados

GESTIÓN DE RIESGOS
- Funciones de protección integradas
- Preparado para los retos de las empresas de accesorios
- Conservador pero rentable
- Preserva el capital durante la volatilidad


Aleatorización completa de operaciones

- SL/TP únicos para cada usuario: la aleatorización garantiza que no haya dos operadores con niveles idénticos
- Detección de antipatrones: Hace que sus operaciones sean indetectables para los algoritmos del broker
- Rango de aleatorización personalizable: Ajuste la variación a sus preferencias


Tamaño de lote inteligente

Dos modos flexibles:
1. Modo automático: Escala con el tamaño de la cuenta (0,05 lote por 10.000 $)
2. Modo fijo: Establezca su tamaño de lote preferido

Características optimizadas de Prop Firm

- Bloqueo del objetivo de beneficios: Se detiene automáticamente en su objetivo (10%, 8%, etc.)
- Opción de Retraso de Entrada: Añade 0-X segundos de retraso para entradas más naturales
- Soporte de Números Mágicos: Gestiona múltiples EAs en la misma cuenta
- Control de Dirección: Modos Comercio Ambos/Sólo Compra/Sólo Venta

Garantía de valor de por vida

- Actualizaciones gratuitas de por vida para adaptarse a los cambios del mercado
- Optimización continua basada en los comentarios de empresas de apoyo reales
- Mejoras y correcciones de errores 24/7
- Nuevas funciones añadidas regularmente

Paquete de asistencia VIP
Los compradores reciben:
- Acceso directo al desarrollador a través de Telegram
- Asistencia personal para la configuración del VPS
- Orientación para la selección de la empresa de soporte
- Soporte avanzado de configuración
- Consejos para maximizar el porcentaje de aprobados

Especificaciones técnicas
- Plataforma: MetaTrader 5
- Depósito mínimo: 1.000 $ (o mínimo del broker)
- Pares soportados: XAUUSD (Oro)
- Marco temporal: M15
- Apalancamiento: 1:30 o superior
- VPS: Recomendado para operación 24/5


¿Por qué elegir Smart Prop Firm EA?

A diferencia de los EAs construidos por programadores que nunca han operado profesionalmente, este sistema se forjó en las trincheras de la empresa prop real
reales. Cada característica aborda los desafíos reales que se enfrentan al perseguir y mantener cuentas financiadas.

Deje de luchar con la tasa de fracaso del 95%. Únase hoy a la élite de las cuentas financiadas.

---
Asegúrese su copia ahora - El precio aumentará mañana.


Comentarios 47
Nick Coyle
675
Nick Coyle 2025.09.11 22:37 
 

going well so far .. has passed phase one of my funded challenge!

Dagu007
59
Dagu007 2025.09.09 23:10 
 

The EA is now updated to 4.5 version and it has news filter. Support from the author is very good.

blakedrew
74
blakedrew 2025.09.07 12:28 
 

Have been trading with the Smart Prop Firm EA for about 1 month now. The product has significantly evolved since i bought it and is now quite a profitable EA. Ralph has done some fantastic improvements! Drawdowns are reduced from previous versions and profitability is higher. If you use this EA as prescribed it has great potential for some really nice gains. I do recommend for prop funded accounts/challenges. Ralph is friendly, helpful and responds to my messages when I had questions.

Filtro:
Teddy Castelnau
125
Teddy Castelnau 2025.11.17 19:59 
 

Very dangerous EA. Does not wait for price action confirmation. In sharp moves, it just keeps buying when the price is falling like a knife / and the opposite is also true. It is very easy to blow up an account with this EA. I would not recommend such a dangerous algo. Except the daily limit, risk management is not good at all.

drutrades
186
drutrades 2025.11.07 05:10 
 

Starting to think this was a money grab by the dev. Price has been cut 50% since ive purchased, the bot has places 1 loosing trade in two weeks, no more. No reply from telegram on here on the platform. STAY AWAY!!!

Hiroaki Hagiwara
719
Hiroaki Hagiwara 2025.11.06 10:43 
 

after updating to the latest version, it got worst.

TK88
37
TK88 2025.11.06 02:29 
 

Very Bad. No Support. Just lose.

Nicholas
71
Nicholas 2025.11.05 17:35 
 

Completely inconsistent and simply losing money. I have been running this EA on live and demo accounts for more than a month. The results are simply crap. I did reach out to the seller and asked for guidance, which he provided to some degree. This did not help. I then asked for a refund and simply got blocked. Spend your money elsewhere.

SashaBerg
68
SashaBerg 2025.10.28 18:12 
 

Worst support ever, EA killing accounts. No communication from seller.

hanuvemula
380
hanuvemula 2025.10.25 16:13 
 

absolute waste of time and money, author keeps removing the existing products from his profile and add new products, no response to messages, no support, 01 month of use and not even a single profitable trade

Dan
130
Dan 2025.10.24 10:15 
 

Fed up trying to get a reply from this guy, messaged him twice with regards to his Super Gold Bot that he has removed with regards to future updates and received nothing in the past 4 x weeks!! I know this 1 x star review will no doubt now prompt a reply, but it shouldn't have to do this just to get a bloody simple reply from him!

Carlos Alberto Castillo Luzon
303
Carlos Alberto Castillo Luzon 2025.10.14 13:52 
 

He probado con todas las actualizaciones, y todas me han dejado pérdidas

Nick Coyle
675
Nick Coyle 2025.09.11 22:37 
 

going well so far .. has passed phase one of my funded challenge!

[Eliminado] 2025.09.10 02:13 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Dagu007
59
Dagu007 2025.09.09 23:10 
 

The EA is now updated to 4.5 version and it has news filter. Support from the author is very good.

Barry Delhez
663
Barry Delhez 2025.09.09 19:44 
 

The EA has improved and for my time of trading it has been profitable overall. There was a rough batch of trades with a previous version and today 2 losses but still profitable overall and very safe. I recommend to start with a low lotsize and grow it as the EA will slowly grow your account.

David Wardana
32
David Wardana 2025.09.08 15:09 
 

I already used the EA from version 2, and it has improved greatly especially this version 4! it posted me 10% profit for 2.5% dd, great job Ralph ! and Ralph is a very supportive and listen to all feedbacks.

blakedrew
74
blakedrew 2025.09.07 12:28 
 

Have been trading with the Smart Prop Firm EA for about 1 month now. The product has significantly evolved since i bought it and is now quite a profitable EA. Ralph has done some fantastic improvements! Drawdowns are reduced from previous versions and profitability is higher. If you use this EA as prescribed it has great potential for some really nice gains. I do recommend for prop funded accounts/challenges. Ralph is friendly, helpful and responds to my messages when I had questions.

andrius144
136
andrius144 2025.09.06 19:01 
 

Big improvement from v2.1 to the latest version, works much better now. Ralph is very supportive and works hard to keep this EA running well.

Emmanuel Risse
422
Emmanuel Risse 2025.09.06 16:52 
 

I bought the robot in August and use it on Darwinex account, and so far very happy with the results

andywhfung
223
andywhfung 2025.09.06 15:45 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Chong Kiat Dennis Mar
743
Chong Kiat Dennis Mar 2025.09.06 12:05 
 

This product is great and has evolved from version 2.x onwards to its current state. It has become more profitable since version 4.

mowbray1
28
mowbray1 2025.09.04 16:42 
 

Ralph answered all my questions, tested before purchasing. This has good potential and Ralph puts in the work in this bot.

123
Respuesta al comentario