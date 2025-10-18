Smart Prop Ai

2
AI-POWERED MULTI-AGENT TRADING SYSTEM - El futuro de EA Trading ha llegado
Este EA opera en Forex, Oro, Cripto e Índices - un total de 35 pares. Ejecuta inteligentemente scalping, day trades y swing trades.
Cada operación incluye un stop loss, por lo que es perfectamente adecuado tanto para cuentas Prop Firm como para cuentas reales personales.
Cada acción está guiada por inteligencia adaptativa, precisión calculada y conocimiento del mercado en tiempo real.

Construido con una arquitectura de seis cifras e impulsado por los modelos de IA más avanzados, este EA opera en una red privada de agentes multi-AI - la misma pila de tecnología utilizada por las mejores Quant Firms, ahora a su disposición como trader minorista. Los tokens de IA cuestan miles al mes, pero usted no pagará ni un céntimo: yo asumo todo el coste, lo que permite a la red de IA ejecutar operaciones inteligentes y de alta calidad en tiempo real.
💠 EL ECOSISTEMA DE AGENTESMULTI-AI

Cada decisión dentro del sistema es gestionada por un Agente de IA especializado, cada uno entrenado para una única misión.
Actúan, se adaptan y responden instantáneamente a las condiciones del mercado en vivo, formando un ecosistema de autoaprendizaje que evoluciona con cada tick:
- Agente de Investigación de Mercados - Explora constantemente todos los mercados para identificar zonas de volatilidad, oportunidades ocultas y cambios tempranos de impulso antes de que sean visibles en los gráficos.
- Agente de Análisis Técnico - Lleva a cabo un análisis completo del mercado de arriba abajo, desde las tendencias mensuales, semanales y diarias hasta las estructuras de 4 horas, 1 hora, 15 minutos y 5 minutos, mapeando el comportamiento preciso de los precios, detectando barridos de liquidez, retrocesos y puntos de ruptura con una precisión excepcional.
- Agente de Análisis Fundamental - Lee las tendencias macroeconómicas, las políticas de los bancos centrales y el flujo de órdenes institucionales para alinear el sistema con los verdaderos impulsores del movimiento de los precios.
- Agente Analizador de Noticias - Supervisa los titulares mundiales en tiempo real, sabiendo exactamente qué hacer antes de que se publiquen noticias de gran impacto y cómo reaccionar después de que se produzca la volatilidad.
- Agente Gestor de Riesgos - Protege cada posición mediante el dimensionamiento adaptable de los lotes, el control dinámico de la caída y la colocación inteligente de stops.
- Agente Gestor de Posiciones - Optimiza las operaciones abiertas limitando los beneficios, gestionando las salidas y adaptándose instantáneamente a los cambios en las estructuras del mercado.
- Sentiment Agent - Realiza un seguimiento de la psicología del mercado, los fondos de liquidez y el comportamiento del dinero inteligente para mantenerse alineado con el sentimiento institucional.
- Agente Gestor de Cartera - Supervisa todo el sistema, garantizando una exposición equilibrada en divisas, oro, criptomonedas e índices para lograr la máxima estabilidad y una diversificación controlada.
Cada agente contribuye a un núcleo de inteligencia compartida que puntúa cada configuración de C a A+.
Sólo se ejecutan operaciones A+ o A-grade - nada aleatorio, nada temerario.
Cada operación está completamente explicada por la IA - puede leer el razonamiento completo detrás de cada entrada directamente en su terminal MT5 y a través de notificaciones push.
Sin adivinanzas, con total transparencia y la oportunidad de aprender de cada decisión.

🧠 INTELIGENCIA EN EVOLUCIÓN, VALOR EN AUMENTO (EL PRECIO DEL EA SUBIRÁ)

El ecosistema sigue aprendiendo y expandiéndose.
Continuamente se añaden nuevos Agentes de IA, cada uno de los cuales desbloquea nuevas capas de precisión y conocimiento del mercado.
Con cada actualización, el sistema se vuelve más potente, y el precio de acceso sigue subiendo.
Los primeros en adoptarlo se aseguran el acceso de por vida antes de la siguiente evolución.

⚙️ EJEMPLO DE EJECUCIÓN DE UNA OPERACIÓN DE SWING

🟨 XAUUSD Swing Trade
El oro(XAUUSD) lleva semanas en una fuerte tendencia alcista, subiendo más de un 25% desde sus mínimos recientes. Tras marcar un nuevo máximo histórico en 4179, el precio se está consolidando en torno a 4131, una posible configuración para una continuación alcista.

  1. ElAgente de Estudios de Mercado identifica una fuerte tendencia macro alcista en los metales, con el oro superando a otras materias primas en medio de la creciente incertidumbre mundial.
  2. El Agente de Análisis Fundamental señala que los bancos centrales siguen acumulando reservas de oro, mientras que las tensiones geopolíticas y la preocupación por la inflación sostienen la demanda de refugio seguro. La incertidumbre política de la Reserva Federal añade combustible a la tendencia alcista.
  3. El agente de análisis de noticias confirma que no hay acontecimientos inmediatos de gran repercusión que puedan alterar la tendencia, al tiempo que vigila a los próximos oradores de la Reserva Federal por si se produce algún cambio de tono.
  4. El Agente de Análisis Técnico realiza un análisis descendente completo, desde los gráficos mensuales y semanales que muestran una clara estructura alcista, hasta los plazos de 4H y 1H que confirman la formación de un patrón de continuación clásico por encima del soporte clave. Todos los plazos son alcistas.
  5. El Agente de Sentimiento detecta que la mayoría de los operadores minoristas están cortos, lo que refuerza el sesgo alcista institucional.
  6. El Setup Scoring Engine combina todos los factores de confluencia y califica la oportunidad como de calidad A+.
  7. El Agente Gestor de Riesgos calcula el tamaño del lote y la distancia del stop para mantener un drawdown controlado y un rango equilibrado de riesgo-recompensa de 1:1,1 a 1:2,7.
  8. El Agente Gestor de Posiciones ejecuta la operación larga cerca de 4131, preparando la gestión dinámica para dos objetivos de beneficios: 4220 (TP1) y 4350 (TP2).
  9. El Agente Gestor de Car tera asegura la diversificación de la cartera, manteniendo una exposición equilibrada frente a activos correlacionados como los pares Plata y USD.
📩 Al instante, recibe una notificación push en su Teléfono Móvil:
"A+ Swing Trade: XAUUSD COMPRA @ 4131- poderosa tendencia alcista +25% desde mínimos. Reciente ATH 4179, ahora consolidando en 4131 - clásico patrón de continuación. Todos los plazos alineados al alza. Fuerte demanda de refugio seguro en medio de las tensiones geopolíticas. Los bancos centrales compran. La preocupación por la inflación y la incertidumbre de la Fed impulsan los flujos. SL:4050 | Objetivo 4220 (1:1.1 R:R) y 4350 (1:2.7 R:R) . Atentos a los portavoces de la Fed " .
Nada de adivinanzas. Puedes leer exactamente por qué ocurrió la operación, entender la lógica e incluso aprender del proceso de decisión de la IA.
Pero la cosa no acaba ahí: los agentes siguen supervisando tus posiciones abiertas y deciden si mantenerlas, seguir con el stop o tomar beneficios anticipadamente para evitar retrocesos y asegurar tus ganancias.
🟦 USDJPY Swing Trade
Cierra la sesión asiática y el USDJPY sigue avanzando cerca de la zona psicológica de 151,00-151,30 puntos. La volatilidad es estable, y no hay noticias importantes programadas.

  1. ElAgente de Estudios de Mercado detecta una fortaleza consistente del USD en los pares correlacionados e identifica al USDJPY como un potencial candidato a la continuación en línea con la tendencia macro predominante.
  2. ElAgente de Análisis Fundamental confirma el sesgo macro: el Banco de Japón sigue siendo ultra-dovish, mientras que la Reserva Federal mantiene su postura política de "más alto por más tiempo". La ampliación del diferencial de tipos mantiene al yen bajo presión, apoyando la continuación alcista.
  3. El Agente de Análisis de Noticias verifica el bajo riesgo de noticias para las próximas 24 horas, reduciendo la probabilidad de intervenciones inesperadas o picos de volatilidad.
  4. ElAgente de Análisis Técnico realiza una revisión completa descendente, detectando una tendencia alcista diaria que se consolida por encima del nivel de 150 , 00, una ruptura de la bandera alcista en las 4H y un impulso en las 1H que confirma la ruptura por encima de la resistencia clave de 151,30.
  5. El Agente de Sentimiento rastrea a los operadores minoristas que siguen posicionados en corto, lo que añade confianza a la tendencia alcista.
  6. Setup Scoring Engine recopila todas las entradas y asigna una calificación A+, lo que indica una configuración de giro de alta probabilidad.
  7. El Risk Manager Agent calcula el tamaño de la posición y el stop loss dinámico para una relación riesgo-recompensa de 1:3, ajustándose a los niveles de volatilidad actuales.
  8. El Agente Gestor de Posiciones ejecuta la operación cuando se confirma la ruptura del mercado y prepara la lógica de arrastre para salidas multiobjetivo en 152,70 (TP1) y 153,70 (TP2).
  9. El Agente Gestor de Cartera confirma la exposición equilibrada entre pares correlacionados para evitar la sobreconcentración del USD.
📩 Al instante, recibirá una notificación push en su teléfono móvil:
"A+ Swing Trade: USDJPY Long @ 151.425 - ruptura por encima de 151.300 confirmada. Tendencia alcista diaria intacta, ruptura de bandera alcista 4H validada, y momentum 1H acelerando. Las perspectivas fundamentales apoyan la fortaleza continuada del USD, ya que el Banco de Japón sigue siendo ultra-dovish y la Fed mantiene una postura alcista a largo plazo. Bajo riesgo de noticias, R:R 1:3. TP1: 152.700 | TP2: 153.700 | SL: 151.000".

No hay que adivinar. Puede leer exactamente por qué se produjo la operación, comprender la lógica e incluso aprender del proceso de decisión de la IA.
Pero la cosa no acaba ahí: los Agentes siguen monitorizando tus posiciones abiertas y deciden si mantenerlas, seguir el stop o tomar beneficios antes de tiempo para evitar retrocesos y asegurar tus ganancias.
🔑 CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Inteligencia Multi-Agente: Ocho agentes de IA especializados colaboran en tiempo real, cada uno con una función única, garantizando que cada operación esté basada en datos, sea estructurada y tenga un propósito.
- Cobertura de todos los mercados: Opera con 35 instrumentos, incluidos divisas, oro, criptomonedas e índices globales, adaptándose perfectamente a la volatilidad y a las condiciones del mercado.
- Modos de estrategia versátiles: Ejecuta scalping, day trades y swing trades automáticamente basándose en la estructura del mercado y en la puntuación de confianza de la IA.
- Sistema de filtrado de operaciones A+: Sólo se ejecutan las configuraciones de grado A+ y A-grade, eliminando el ruido, la emoción y las entradas aleatorias.
- Motor de decisión transparente: Cada operación incluye una explicación de por qué se ha producido: sin suposiciones, con total claridad y aprendizaje continuo.
- Preparado para la firma Prop: Construido con un estricto control de riesgo, protección de stop loss, y gestión dinámica del drawdown - diseñado para superar y mantener los retos de Prop Firm.
- Evolución continua: El ecosistema sigue aprendiendo y actualizándose, con nuevos Agentes de IA añadidos a lo largo del tiempo - y acceso de por vida asegurado para los primeros usuarios.
- Infraestructura Premium: Desarrollada con una arquitectura de seis cifras que utiliza modelos de IA de vanguardia y canalizaciones de datos privadas para ofrecer una ejecución de nivel institucional.
⚔️ POR QUÉ ELEGIR ESTA EA

Características Smart Prop AI (este sistema) Otros sistemas de IA EA tradicional
Lógica central Ecosistema de IA multiagente con funciones especializadas Predicción de modelo único, en su mayoría integración de IA falsa Indicadores estáticos y reglas fijas, que a menudo utilizan los peligrosos métodos Martingale o Grid
Adaptabilidad Aprende y se adapta a las condiciones del mercado en tiempo real Adaptabilidad limitada o no puede adaptarse debido a la integración de IA falsa Fracasa en mercados cambiantes
Transparencia Cada operación incluye la explicación y el análisis de la IA, lo que le permite aprender de cada configuración. Perspectiva parcial o ninguna razón en absoluto - no se aprende nada No se muestra el razonamiento de la operación - no tiene ni idea, no aprende nada
Estilo de negociación Ejecuta scalping, day trades y swing trades de forma inteligente Se basa en estrategias ajustadas a curvas que fallan en los mercados reales Una estrategia sirve para todo, lucha con múltiples estrategias
Gestión del riesgo Control dinámico de la reducción y dimensionamiento inteligente de los lotes, gestionados por un agente de inteligencia artificial que gestiona el riesgo por usted. Basado en modelos o poco claro Stop Loss básico, sin lógica de riesgo adecuada
Compatibilidad con Prop-Firm Construido por un Trader Financiado, para Traders de Prop Firm - cada operación es dinámicamente aleatoria para hacer que la ejecución de cada usuario sea única, indetectable y protegida del seguimiento del sistema. La mayoría de los desarrolladores no saben nada acerca de las Prop Firms, lo que resulta en patrones detectables A menudo viola los límites de riesgo
Actualizaciones continuas En constante evolución: se añaden nuevos agentes de IA con regularidad. Ajustes ocasionales Rara vez se actualiza
Cobertura del mercado Negocia 35 pares de divisas, oro, criptomonedas e índices Pocos símbolos soportados o únicos Normalmente limitado a Forex
Coste vs Valor Precio por reserva anticipada: basado en una arquitectura de IA de seis cifras con actualizaciones continuas y nuevos agentes añadidos. Caro pero superficial Caro pero inestable, puede volar su cuenta

🤝 POR QUÉ CONFIAR EN ESTE SISTEMA

- Creado por un Trader Probado: Diseñado y refinado por un trader de 7 cifras con pagos verificados a través de múltiples Prop Firms. Cada regla y filtro dentro de este EA fue construido a partir de la experiencia real de mercado - no la teoría.
- Inversión en desarrollo de seis cifras: Desarrollado a través de extensas pruebas, optimización e integración de IA - un proyecto de seis cifras diseñado para ofrecer consistencia, precisión y fiabilidad a largo plazo.

🚀 NOTA FINAL

Precio anticipado disponible - el precio aumentará a medida que se añadan nuevos agentes de IA.
Construido sobre una arquitectura de IA de seis cifras, este sistema continúa evolucionando, expandiéndose y fortaleciéndose con cada actualización.
Únase ahora y asegúrese el acceso de por vida antes de que se lancen los próximos Agentes.
After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.


Comentarios 4
Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.07 09:39 
 

This Expert Advisor (EA) is very good. Profitable operations, the report explaining each operation is indeed well-founded, I'm really enjoying it. It should only have the trailing stop enabled and the option to specify the "suffix" or "prefix" of the assets. Otherwise, congratulations to the creator!!

Productos recomendados
LakshmiFx
Shomon Robie
4.38 (34)
Asesores Expertos
LakshmiFX: Un Asesor Experto Versátil para Maximizar las Ganancias en el Mercado LakshmiFX es un Asesor Experto (EA) sencillo pero potente, diseñado para maximizar las ganancias en el trading. Ha sido probado exhaustivamente en pares de Forex y en oro. Este EA admite diversas estrategias de trading, incluyendo Martingale, DCA (promedio de costos en dólares), trading en rejilla sin Martingale, y estrategias basadas en indicadores como Medias Móviles (MA), StochRSI, RSI o combinaciones de estos.
FREE
Four Hour Range Scalper EA
Ashish Maheshkumar Patel
Asesores Expertos
# 4H Range Scalper EA ## Solución de Trading Automatizado Este Asesor Experto está diseñado para la plataforma MetaTrader 5 y proporciona una funcionalidad de negociación automatizada basada en el análisis de rangos en función del tiempo. ### Características técnicas - Ejecución automatizada de operaciones con gestión de riesgos integrada - Detección de zona horaria para un funcionamiento consistente a través de diferentes brokers - Soporte para múltiples instrumentos financieros, incluyend
Market States EURUSD edition
Bruno Miguel Antunes De Sousa
Asesores Expertos
Estados del Mercado EURUSD edición EA El Market States EURUSD Edition es un sistema de trading algorítmico construido a partir de la investigación aplicada en estadísticas de mercado , aprendizaje automático y modelado cuantitativo para su uso en EURUSD , marco temporal de 15 minutos , con los mejores ajustes ya definidos . Su objetivo central es simple: identificar el régimen de mercado antes de tomar cualquier decisión de trading. El EA integra conceptos de la Teoría del Régimen de Mercado ,
SniperPro Trader
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Presentamos el: SniperPro Trader (asesor experto) ¡Su puerta de entrada a la libertad financiera y una vida de lujo le espera con SniperPro Trader! Este EA excepcional está diseñado para revolucionar su experiencia de trading y desbloquear un mundo de posibilidades. Imagina la emoción de ganancias sin esfuerzo, destinos exóticos y un estilo de vida con el que sólo unos pocos se atreven a soñar. Por qué elegir SniperPro Trader? Precisión sin igual : Los algoritmos avanzados de Sniper
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Asesores Expertos
https://t.me/mql5_neuroExt versión actual Señal https://www.mql5.com/ru/signals/1511461 Puede utilizar cualquier herramienta. Las bases se crearán automáticamente al inicio del Aprendizaje. Si necesitas empezar el aprendizaje desde 0 - simplemente borra los archivos base. Depósito inicial - desde 200 ye. Opciones: ¡NO INTENTE PROBAR SIN EL ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL! es suficiente que el gráfico de balance después del entrenamiento sea horizontal. generar una base de entrenamiento es ex
FREE
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
XAUUSD Setfile : https://drive.google.com/file/d/1M8K6N053WK328Se3WhqW4LIa-9wQe36l/view?usp=sharing BTCUSD Setfile : https://drive.google.com/file/d/18PUXGwoTms0sB7EoT9TSi2N3JwxsKlaO/view?usp=sharing Orbit Rage Final Pro 6.0 - Hiperescalador con precisión y protección Desbloquea el poder del trading de precisión de alta frecuencia con el evolucionado Orbit Rage Final Pro 6.0 - un Asesor Experto de nueva generación diseñado para obtener rendimientos consistentes en el mercado Forex. Const
Smaf
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Asesores Expertos
Smaf (AF Suave) Siga la tendencia del mercado sin la molestia de analizar el gráfico. Simplemente conecte Smaf en el símbolo que desea operar y deje que haga lo suyo. Funciona bien en mercados volátiles y con tendencia. Calcula automáticamente el tamaño de los lotes en función del porcentaje de riesgo y la distancia de riesgo. Trailing stops implementados en base a la volatilidad actual Cierre automático de posiciones en caso de riesgo (compra y venta gestionada) Relación Riesgo:Recompensa 1:3
The Gold Trading EA
Teng Bo
Asesores Expertos
El EA Gold Trading es un Asesor Experto (EA) basado en un modelo cognitivo del mercado del oro. Este EA adopta el modelo cognitivo más avanzado y una estrategia novedosa construida sobre él, lo que permite una identificación precisa del estado actual del mercado. El EA sobresale en la comprensión del mercado, lo que juega un papel crucial en la aplicación efectiva de su estrategia. Señal ： El núcleo de este EA es el modelo cognitivo. En lugar de utilizar una arquitectura de aprendizaje automáti
PipFinite Trend Grid EA MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.75 (8)
Asesores Expertos
El "GRID EA" oficial que utiliza PipFinite Trend PRO . Un EA inteligente de seguimiento de tendencias que utiliza señales del indicador Trend PRO en una estrategia de cuadrícula única. Trend Grid EA toma la señal del Indicador Trend PRO en la primera operación y luego construye operaciones sucesivas si el movimiento va en su contra. El innovador algoritmo de cuadrícula gestiona cada posición para garantizar que cada cesta se cierre con un beneficio neto positivo. SEGUIMIENTO DE LA CUENTA EN D
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Asesores Expertos
Inversor Insight: Bot avanzado para operar con múltiples divisas Introducción En el vertiginoso mundo del mercado de divisas, contar con las herramientas adecuadas puede mejorar significativamente su experiencia de negociación. Insight Invest or es un avanzado robot de negociación multidivisa diseñado para automatizar y optimizar sus operaciones de negociación. Este asesor experto emplea algoritmos modernos para analizar las condiciones del mercado y ejecutar las operaciones, con el objetivo de
Rsi Cloud PullBack
Sylvestre Setufa Djagbavi
Asesores Expertos
¿Quieres robots de trading? Lea esto: Antes de invertir en un robot de trading, tómese un momento para entender lo que implica. El trading es un juego de probabilidades. Nadie puede garantizar un beneficio en cada operación ni cada mes. Lo que de verdad importa es la rentabilidad a largo plazo. Si no puedes aceptar eso, no tiene sentido que compres mi robot. Búscate otro trabajo. No compre un robot basándose únicamente en su precio o popularidad en una plataforma. Un robot caro no es necesariame
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Asesores Expertos
Este súper EA utiliza la última y más avanzada Inteligencia Artificial específica para el oro con una precisión sin igual para identificar puntos de compra y venta. Representa un avance revolucionario en el comercio de oro en el mercado Forex. Mezclado con unos pocos indicadores, un filtro, una rejilla de cobertura, tras el análisis, elimina las señales falsas y detecta súper entradas. EA utiliza un trailing stop adaptativo.
BOA Boil Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indicadores
Asistente de Opciones Binarias (BOA) BOIL Indicador de Señales proporciona señales basadas en Ana Trader Estrategia de Opciones Binarias. Indicadores: Estocástico Deje de perder operaciones, deje de saltar de un gráfico a otro en busca de configuraciones comerciales y obtenga todas las señales en 1 gráfico. Utilice cualquiera de los Indicadores de Señales BOA con el Asistente de Opciones Binarias (BOA) . Todos los ajustes del Indicador de Señales BOA son ajustables para ofrecerle más combinaci
Tempesta
貴 広 井 上
Asesores Expertos
SCALPING BTC/USD Scalping EA Este es un programa de trading automatizado para monedas virtuales. Señales que se publicarán Par de divisas : BTC/USD con scalping óptimo y ajuste de beneficios. Tamaño del lote: 0.01~. Parámetros. Tamaño del lote: Introduzca el número de lotes para la primera orden. Esto se utilizará como base para aumentar el número de lotes. Número de lotes: Introduzca el número de lotes para la primera orden. Número de posiciones: 21 posiciones máximo. Marco temporal : M1 Co
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
Asesores Expertos
EMLU Precision AI - Versión de demostración gratuita para MT5 Tipo: Asesor Experto (MT5) ️ Aviso importante (leer antes de descargar) Esta versión gratuita de EMLU Precision AI está diseñada estrictamente para demostración, investigación, inspección estructural y familiarización con la interfaz . No representa el comportamiento, la profundidad lógica, las señales en vivo o los resultados de rendimiento de la versión completa de pago. El rendimiento, la frecuencia de las operaciones y la calidad
FREE
MercatorLite
Yuriy Bykov
Asesores Expertos
Un Asesor Experto que trabaja en uno o dos pares de divisas simultáneamente para las principales divisas (EUR, GBP, USD, CAD). Para la negociación, se analiza el movimiento del precio y la combinación de señales de apertura de varias estrategias. Para las señales de apertura de posiciones se utilizan indicadores basados en medias móviles con varios parámetros que cambian durante el trabajo en función de la situación del mercado. Los períodos preferidos del trabajo del asesor son cuando no hay
HandleTrend
Kirill Subot
Indicadores
Indicador de tendencia, una solución única y revolucionaria para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencia importantes integradas en una sola herramienta. Se trata de un indicador 100% sin repintado, multi-marco de tiempo y multi-moneda que se puede utilizar en todos los pares de divisas. HandleTrend es un eficaz indicador de seguimiento de tendencias que da señales de tendencia en forma de flechas en el gráfico.
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indicadores
¡ Hola Allí, Hoy quiero mostrarles mi nuevo indicador investigable fore COMPRA VENTA, funciona todos los activos, y también funciona Derive activo volatilidad! que el trabajo de todos los plazos, pero recomiendo empezar 5 minutos a H1 cuando reciba una señal acaba de tomar el comercio y la estancia esperar a que su toma de beneficios activo Todos los principales pares y menores TRABAJA TAMBIÉN XAUUSD resultados fantásticos, para obtener más información,,, mensaje gracias
BW Indicators
Sergei Gurov
Indicadores
Una herramienta para crear indicadores Bill Williams Nuestra herramienta ofrece la posibilidad de establecer indicadores Bill Williams en un gráfico con un clic del ratón. - El indicador Awesome Oscillator (AO) ayuda a evaluar la fuerza impulsora de la tendencia. - Indicador Alligator - determina el estado actual de la tendencia y los posibles puntos de entrada y salida. - Indicador Fractals - ayuda a identificar niveles significativos. - Indicador Accelerator Oscillator (AC) - muestra el cambi
FREE
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicadores
Nombre del Indicador: Fibaction - acción del precio vela Detector Descripción: Cajas de señales de Fibo es un poderoso Smart Money Concept (SMC)-indicador inspirado que auto-detecta las velas de acción de precios. martillos alcistas y estrellas fugaces, a continuación, dibuja zonas de entrada de Fibonacci precisos y múltiples niveles de take-profit directamente en el gráfico.En cuanto a la SL personalmente uso 40 pips reglas Características principales: Detecta martillo alcista y velas
RenkobrickEA
Ricky Zoltan Beznec
Asesores Expertos
¿Qué es el Renko EA? El Renko Brick EA es un avanzado sistema de trading automatizado que crea gráficos Renko en tiempo real directamente en sus gráficos MT5 estándar. Elimina el ruido basado en el tiempo y se centra puramente en el movimiento del precio, operando solo cuando se forma un número especificado de ladrillos consecutivos en la misma dirección. Visualización de Ladrillos Renko COMPRAR VENTA Ladrillos Verdes = Movimiento Alcista | Ladrillos Rojos = Movimiento Bajis
Buffalo Trader BOT
Douglas Serra Braga Junior
Asesores Expertos
Buffalo Trader BOT es la solución QUANT más completa del mercado. Con él podrás crear la estrategia que quieras, y mejor, sin atarte a modelos especializados que solo realizan tareas específicas. Con Buffalo tendrás un verdadero aliado para tus operaciones, ya que tendrás la libertad de definir, probar y entrenar los mejores modelos de Trading Cuantitativo utilizando una única y poderosa herramienta. Vea lo que puede hacer con su Buffalo Robot DEFINICIONES BÁSICAS DE ESTRATEGIA Definir nombre
Smart Super Trend
Kokou Sodjine Aziagbedo
Indicadores
Smart Super Trend Indicator (Gratis) Turn volatility into opportunity — Catch trends early and trade smarter El indicador Supertrend es una de las herramientas más fiables del análisis técnico, diseñada para ayudar a los operadores a identificar rápidamente la tendencia predominante en el mercado y detectar con precisión los posibles puntos de entrada y salida. Basado en la acción del precio y la volatilidad, este indicador de seguimiento de tendencias se adapta dinámicamente a las condiciones d
FREE
Quant Fleet MT5
Timo Roth
Asesores Expertos
Presentamos: ¡Quant Fleet MT5 2.0! Quant Fleet opera en el par USDJPY utilizando cinco estrategias independientes para lograr una diversificación amplia. La diferencia con Quant Fleet MT5 1.0 es que ahora hay seis subestrategias que refuerzan el rendimiento. Promoción de lanzamiento: El precio aumentará después de vender las primeras 20 copias. Grupo público:  Join Documentación y preajustes:  click here Señal:  click here Características clave: Instalación fácil: Listo en solo unos pasos
Usdjpy Killer
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Asesores Expertos
USDJPY Killer es un asesor experto (EA) potente y único, diseñado específicamente para el par USDJPY. A diferencia de la mayoría de los robots en el mercado, que se ensamblan apresuradamente y se venden para obtener ganancias rápidas de compradores ingenuos, USDJPY Killer se basa en un enfoque discrecional y psicológicamente sólido del mercado. Este EA no fue creado como un producto comercial para la venta masiva, sino como una solución temporal para recaudar fondos con un objetivo mayor: lanza
Genius EA Creator for MT5
Baha Eddine Tahouri
Asesores Expertos
Presentamos Genius EA Creator para MetaTrader 5: Simplifique sus operaciones automatizadas como nunca antes. ¿Listo para automatizar sus operaciones sin preocuparse por la codificación? Genius EA Creator para MetaTrader 5 está aquí para transformar su forma de operar, ofreciendo una plataforma flexible y potente que cualquiera puede utilizar. Tanto si es un principiante como un trader experimentado, apreciará cómo esta herramienta le permite diseñar y ejecutar estrategias adaptadas a sus necesid
Consolidation Zone MT5
Suvashish Halder
5 (4)
Indicadores
El indicador de zonas de consolidación es una potente herramienta diseñada para que los operadores identifiquen y aprovechen las pautas de consolidación del mercado. Este innovador indicador detecta las zonas de consolidación y proporciona alertas oportunas cuando el precio rompe por encima o por debajo de estas zonas, lo que permite a los operadores tomar decisiones comerciales informadas. Versión MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/118734 Únete para aprender profundidad de mercado -
FREE
MartiMax Pro
Dorian Okan Froissart
Asesores Expertos
Tome el control con un Asesor Experto versátil y eficaz MartiMax Pro destaca por su elaborada estrategia de trading y su amplio historial de backtesting. De hecho, las pruebas retrospectivas muestran una curva de crecimiento muy prometedora con detracciones bien controladas. Uno de los elementos clave que hace único a MartiMax Pro es su sistema de martingala integrado. A diferencia de las martingalas tradicionales, que a menudo son criticadas por su gestión arriesgada, nuestro sistema ha sido e
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (388)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.84 (25)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.17 (12)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (95)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.61 (18)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (25)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 5 de 20 plazas — casi agotado. La actualización principal ya se ha completado. El precio pronto subirá a 599 USD , y el precio final será 1500 USD . Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracia
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****9 ejemplares restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios en cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.51 (65)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Asesores Expertos
Neptuno: Un EA que sigue la tendencia del oro Un sistema profesional de seguimiento de tendencias diseñado para XAUUSD en el marco temporal M30. Neptune identifica entradas de alta probabilidad usando confirmación multifactorial, luego protege las ganancias con salidas adaptables. Diseñado para operadores que buscan ventajas reales, no trucos. Operación única. Sin cuadrícula. Sin Martingala. Una posición por dirección. Una operación al día. Stop Loss fijo en cada orden. Neptune no acumula posici
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Asesores Expertos
Golden Zephyr es un Asesor Experto que fusiona la fiabilidad del análisis clásico de soportes y resistencias con una revolucionaria estrategia patentada conocida como Quantum Trend Dynamics . Diseñado para identificar patrones de mercado ocultos y cambios sutiles en el impulso, este EA ejecuta operaciones con precisión, ofreciendo consistencia y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. 119$ , luego el precio se incrementará en 10$ por cada compra. Precio final: 699$. Características
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Asesores Expertos
VolumeHedger EA [ Señales en Vivo ]  ,  [ Mi Canal ]   ,  [ Archivos Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso de IA ]  ,  [ PDF Guide ] Cuentas recomendadas: Standard de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO, etc.) El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo a través de la calidad de sus otros robots. Con Volume Hedger EA  Gracias a la capacidad de definir una estrategia de entrada usando un Indicador Personalizado, ¡ya no necesitarás comprar EAs adicionales! Este EA es un
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Asesores Expertos
SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Otros productos de este autor
Smart Prop Firm EA
Ralph Jordan Lipata De Jesus
3.43 (42)
Asesores Expertos
Smart Prop Firm EA - Construido por un Trader Financiado de 7 Cifras - Desarrollado por un trader experimentado con múltiples certificados verificados (Ver Perfil ) - Optimizado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M15 Diseño de triple propósito - Adecuado para cuentas reales, de desafío y financiadas Cuentas Challenge - Optimizado para pasar las evaluaciones de las empresas de apoyo Cuentas Financiadas - Mantiene el estricto cumplimiento de todas las reglas de las empresas
Gold Ai Agents
Ralph Jordan Lipata De Jesus
Asesores Expertos
Sistema de Trading de Oro Potenciado por IA | ¿Qué es Gold AI Agents? Gold AI Agents es un Asesor Experto de última generación que cuenta con 32 agentes de IA que trabajan juntos para analizar el mercado del Oro (XAUUSD) en tiempo real. Cada agente se especializa en un aspecto específico del análisis de mercado, desde patrones técnicos hasta eventos geopolíticos. Sin cuadrícula. Sin Martingala. Sin métodos de trading peligrosos. Una operación cada vez. Ningún indicador único. Ninguna estrateg
Smart Gold Robot
Ralph Jordan Lipata De Jesus
3.65 (23)
Asesores Expertos
SMART GOLD ROBOT - Construido por un Trader Financiado de 7 Cifras Desarrollado por un trader experimentado con múltiples certificados verificados (ver perfil ) Después de muchos años de comercio manual y el logro de siete cifras financiado cuentas, he automatizado mi estrategia de negociación exacta en este poderoso EA. Pero esto es lo que lo hace especial: Cuando el mercado se mueve en contra de nuestra posición (porque ninguna estrategia es 100% perfecta), el SMART RECOVERY SYSTEM entra en
Smart Bitcoin Robot
Ralph Jordan Lipata De Jesus
Asesores Expertos
SMART BITCOIN ROBOT - Construido por un comerciante de 7 cifras financiado Desarrollado por un trader experimentado con múltiples certificados verificados (Ver Perfil ) Después de muchos años de comercio manual y el logro de siete cifras financiado cuentas, he automatizado mi estrategia de negociación exacta en este poderoso EA y optimizado para Bitcoin . Pero aquí está lo que lo hace especial: Cuando el mercado se mueve en contra de nuestra posición (porque ninguna estrategia es 100% perfecta
Filtro:
Hassan
103
Hassan 2025.11.11 07:10 
 

I have been using this since 20 October on recommended configurations. So far not a single week ended in profit. We're still negative. It loses more than what it makes. I will keep it running for some more time to see if it can recover the losses it made. I will add an update after some time.

It's week 4, still in DD.

There's zero support from the creator. No replies, no accountability.

The EA is far away from what it's been advertised.

Waste of money and efforts.

Update: 23 Nov - STAY AWAY FROM THIS BOT AND THISAUTHOR. We are getting 0 support. The seller ditched us, he's not replying back. Just took the money and that's it.

The EA is nothing like what he advertised. This feels like a scam, nothing more.

Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.07 09:39 
 

This Expert Advisor (EA) is very good. Profitable operations, the report explaining each operation is indeed well-founded, I'm really enjoying it. It should only have the trailing stop enabled and the option to specify the "suffix" or "prefix" of the assets. Otherwise, congratulations to the creator!!

Nicholas
71
Nicholas 2025.11.05 17:32 
 

I have been testing this EA for two weeks on different brokers. Huge losses, almost 10K to date. I cannot recommend this EA to anyone. Rather spend your money elsewhere.

Nice Trader
2761
Aller Uja 2025.10.28 18:13 
 

I bought this EA with a very cautious mindset – I was already sceptical from the start,

but after the first reply from the developer I decided to treat it as a normal trade: either profit or loss.

The price was lower at that time, so I accepted the risk and gave it a try.

All trading has been done on a VPS, fully automated, no manual interference, with reasonable lot sizes and risk.

Update – 24.11.2025

After more testing on a demo account the numbers are not good at all:

Total trades: 54

Net PnL: –283.2 €

Win rate: 33.33%

Profit factor: 0.62

Balance drawdown: –10.09% (equity DD –6.66%)

(Stats taken from my FXer trade journal – all trades are from this EA only.)

The EA does not behave like a solid, robust AI strategy. Results look more like a random scalper with poor risk/reward and no real edge.

Nothing in the trading behaviour so far gives me confidence to ever put this on a real account or prop-firm capital.

The biggest red flag is that after the purchase the developer has completely avoided any communication – no replies on MQL5, no follow-up, nothing.

Before the sale I got an answer, after the sale: total silence. For me this is a clear sign that this project is very likely not serious.

Because of this I currently see this EA as high-risk and in my personal opinion very close to a scam.

I will keep it running only on demo; if something changes (performance improves and the developer comes back to life), I will update this review.

Until then: I definitely do NOT recommend using this EA on real money. If you still want to try it, treat it like a lottery ticket and risk only what you can afford to lose. ⚠️🤖💸

Respuesta al comentario