Smart Prop Ai

Este EA opera en Forex, Oro, Cripto e Índices - un total de 35 pares. Ejecuta inteligentemente scalping, day trades y swing trades.

Cada operación incluye un stop loss, por lo que es perfectamente adecuado tanto para cuentas Prop Firm como para cuentas reales personales.

Cada acción está guiada por inteligencia adaptativa, precisión calculada y conocimiento del mercado en tiempo real.



Construido con una arquitectura de seis cifras e impulsado por los modelos de IA más avanzados, este EA opera en una red privada de agentes multi-AI - la misma pila de tecnología utilizada por las mejores Quant Firms, ahora a su disposición como trader minorista. Los tokens de IA cuestan miles al mes, pero usted no pagará ni un céntimo: yo asumo todo el coste, lo que permite a la red de IA ejecutar operaciones inteligentes y de alta calidad en tiempo real.



- Agente de Investigación de Mercados - Explora constantemente todos los mercados para identificar zonas de volatilidad, oportunidades ocultas y cambios tempranos de impulso antes de que sean visibles en los gráficos.

- Agente de Análisis Técnico - Lleva a cabo un análisis completo del mercado de arriba abajo, desde las tendencias mensuales, semanales y diarias hasta las estructuras de 4 horas, 1 hora, 15 minutos y 5 minutos, mapeando el comportamiento preciso de los precios, detectando barridos de liquidez, retrocesos y puntos de ruptura con una precisión excepcional.

- Agente de Análisis Fundamental - Lee las tendencias macroeconómicas, las políticas de los bancos centrales y el flujo de órdenes institucionales para alinear el sistema con los verdaderos impulsores del movimiento de los precios.

- Agente Analizador de Noticias - Supervisa los titulares mundiales en tiempo real, sabiendo exactamente qué hacer antes de que se publiquen noticias de gran impacto y cómo reaccionar después de que se produzca la volatilidad.

- Agente Gestor de Riesgos - Protege cada posición mediante el dimensionamiento adaptable de los lotes, el control dinámico de la caída y la colocación inteligente de stops.

- Agente Gestor de Posiciones - Optimiza las operaciones abiertas limitando los beneficios, gestionando las salidas y adaptándose instantáneamente a los cambios en las estructuras del mercado.

- Sentiment Agent - Realiza un seguimiento de la psicología del mercado, los fondos de liquidez y el comportamiento del dinero inteligente para mantenerse alineado con el sentimiento institucional.

- Agente Gestor de Cartera - Supervisa todo el sistema, garantizando una exposición equilibrada en divisas, oro, criptomonedas e índices para lograr la máxima estabilidad y una diversificación controlada.



ElAgente de Estudios de Mercado identifica una fuerte tendencia macro alcista en los metales, con el oro superando a otras materias primas en medio de la creciente incertidumbre mundial. El Agente de Análisis Fundamental señala que los bancos centrales siguen acumulando reservas de oro, mientras que las tensiones geopolíticas y la preocupación por la inflación sostienen la demanda de refugio seguro. La incertidumbre política de la Reserva Federal añade combustible a la tendencia alcista. El agente de análisis de noticias confirma que no hay acontecimientos inmediatos de gran repercusión que puedan alterar la tendencia, al tiempo que vigila a los próximos oradores de la Reserva Federal por si se produce algún cambio de tono. El Agente de Análisis Técnico realiza un análisis descendente completo, desde los gráficos mensuales y semanales que muestran una clara estructura alcista, hasta los plazos de 4H y 1H que confirman la formación de un patrón de continuación clásico por encima del soporte clave. Todos los plazos son alcistas. El Agente de Sentimiento detecta que la mayoría de los operadores minoristas están cortos, lo que refuerza el sesgo alcista institucional. El Setup Scoring Engine combina todos los factores de confluencia y califica la oportunidad como de calidad A+. El Agente Gestor de Riesgos calcula el tamaño del lote y la distancia del stop para mantener un drawdown controlado y un rango equilibrado de riesgo-recompensa de 1:1,1 a 1:2,7. El Agente Gestor de Posiciones ejecuta la operación larga cerca de 4131, preparando la gestión dinámica para dos objetivos de beneficios: 4220 (TP1) y 4350 (TP2). El Agente Gestor de Car tera asegura la diversificación de la cartera, manteniendo una exposición equilibrada frente a activos correlacionados como los pares Plata y USD.

Nada de adivinanzas. Puedes leer exactamente por qué ocurrió la operación, entender la lógica e incluso aprender del proceso de decisión de la IA.

Pero la cosa no acaba ahí: los agentes siguen supervisando tus posiciones abiertas y deciden si mantenerlas, seguir con el stop o tomar beneficios anticipadamente para evitar retrocesos y asegurar tus ganancias.



ElAgente de Estudios de Mercado detecta una fortaleza consistente del USD en los pares correlacionados e identifica al USDJPY como un potencial candidato a la continuación en línea con la tendencia macro predominante. ElAgente de Análisis Fundamental confirma el sesgo macro: el Banco de Japón sigue siendo ultra-dovish, mientras que la Reserva Federal mantiene su postura política de "más alto por más tiempo". La ampliación del diferencial de tipos mantiene al yen bajo presión, apoyando la continuación alcista. El Agente de Análisis de Noticias verifica el bajo riesgo de noticias para las próximas 24 horas, reduciendo la probabilidad de intervenciones inesperadas o picos de volatilidad. ElAgente de Análisis Técnico realiza una revisión completa descendente, detectando una tendencia alcista diaria que se consolida por encima del nivel de 150 , 00, una ruptura de la bandera alcista en las 4H y un impulso en las 1H que confirma la ruptura por encima de la resistencia clave de 151,30. El Agente de Sentimiento rastrea a los operadores minoristas que siguen posicionados en corto, lo que añade confianza a la tendencia alcista. Setup Scoring Engine recopila todas las entradas y asigna una calificación A+, lo que indica una configuración de giro de alta probabilidad. El Risk Manager Agent calcula el tamaño de la posición y el stop loss dinámico para una relación riesgo-recompensa de 1:3, ajustándose a los niveles de volatilidad actuales. El Agente Gestor de Posiciones ejecuta la operación cuando se confirma la ruptura del mercado y prepara la lógica de arrastre para salidas multiobjetivo en 152,70 (TP1) y 153,70 (TP2). El Agente Gestor de Cartera confirma la exposición equilibrada entre pares correlacionados para evitar la sobreconcentración del USD.

🔑 CARACTERÍSTICAS CLAVE



- Inteligencia Multi-Agente: Ocho agentes de IA especializados colaboran en tiempo real, cada uno con una función única, garantizando que cada operación esté basada en datos, sea estructurada y tenga un propósito.

- Cobertura de todos los mercados: Opera con 35 instrumentos, incluidos divisas, oro, criptomonedas e índices globales, adaptándose perfectamente a la volatilidad y a las condiciones del mercado.

- Modos de estrategia versátiles: Ejecuta scalping, day trades y swing trades automáticamente basándose en la estructura del mercado y en la puntuación de confianza de la IA.

- Sistema de filtrado de operaciones A+: Sólo se ejecutan las configuraciones de grado A+ y A-grade, eliminando el ruido, la emoción y las entradas aleatorias.

- Motor de decisión transparente: Cada operación incluye una explicación de por qué se ha producido: sin suposiciones, con total claridad y aprendizaje continuo.

- Preparado para la firma Prop: Construido con un estricto control de riesgo, protección de stop loss, y gestión dinámica del drawdown - diseñado para superar y mantener los retos de Prop Firm.

- Evolución continua: El ecosistema sigue aprendiendo y actualizándose, con nuevos Agentes de IA añadidos a lo largo del tiempo - y acceso de por vida asegurado para los primeros usuarios.

- Infraestructura Premium: Desarrollada con una arquitectura de seis cifras que utiliza modelos de IA de vanguardia y canalizaciones de datos privadas para ofrecer una ejecución de nivel institucional.



Características Smart Prop AI (este sistema) Otros sistemas de IA EA tradicional Lógica central Ecosistema de IA multiagente con funciones especializadas Predicción de modelo único, en su mayoría integración de IA falsa Indicadores estáticos y reglas fijas, que a menudo utilizan los peligrosos métodos Martingale o Grid Adaptabilidad Aprende y se adapta a las condiciones del mercado en tiempo real Adaptabilidad limitada o no puede adaptarse debido a la integración de IA falsa Fracasa en mercados cambiantes Transparencia Cada operación incluye la explicación y el análisis de la IA, lo que le permite aprender de cada configuración. Perspectiva parcial o ninguna razón en absoluto - no se aprende nada No se muestra el razonamiento de la operación - no tiene ni idea, no aprende nada Estilo de negociación Ejecuta scalping, day trades y swing trades de forma inteligente Se basa en estrategias ajustadas a curvas que fallan en los mercados reales Una estrategia sirve para todo, lucha con múltiples estrategias Gestión del riesgo Control dinámico de la reducción y dimensionamiento inteligente de los lotes, gestionados por un agente de inteligencia artificial que gestiona el riesgo por usted. Basado en modelos o poco claro Stop Loss básico, sin lógica de riesgo adecuada Compatibilidad con Prop-Firm Construido por un Trader Financiado, para Traders de Prop Firm - cada operación es dinámicamente aleatoria para hacer que la ejecución de cada usuario sea única, indetectable y protegida del seguimiento del sistema. La mayoría de los desarrolladores no saben nada acerca de las Prop Firms, lo que resulta en patrones detectables A menudo viola los límites de riesgo Actualizaciones continuas En constante evolución: se añaden nuevos agentes de IA con regularidad. Ajustes ocasionales Rara vez se actualiza Cobertura del mercado Negocia 35 pares de divisas, oro, criptomonedas e índices Pocos símbolos soportados o únicos Normalmente limitado a Forex Coste vs Valor Precio por reserva anticipada: basado en una arquitectura de IA de seis cifras con actualizaciones continuas y nuevos agentes añadidos. Caro pero superficial Caro pero inestable, puede volar su cuenta

