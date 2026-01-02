XAU Guardian
- Asesores Expertos
- ahmed mohiuddin
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
XAU Guardian es un asesor experto automatizado diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Emplea un enfoque multi-marco de tiempo que combina el análisis de tendencias, señales de impulso, y la confirmación de volumen para ejecutar operaciones con una gestión integral del riesgo.
Recomendado para obtener los mejores resultados: 5 min Time Frame
El EA se basa en indicadores personalizados e incorporados para obtener las mejores entradas.