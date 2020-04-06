Gold Ai Agents

Sin cuadrícula. Sin Martingala. Sin métodos de trading peligrosos. Una operación cada vez.



Ningún indicador único. Ninguna estrategia sencilla. Un equipo de agentes de inteligencia artificial vota cada operación.



Nombre del agente Especialidad Rol Flash Guardián de Choque Protección contra caídas Detecta las condiciones de flash crash y bloquea las operaciones de riesgo Detector de Stop Hunt Escudo antimanipulación Identifica los stop hunts institucionales antes de que se produzcan Agente de dinero inteligente (ICT/SMC) Huellas institucionales Rastrea los bloqueos de órdenes, las brechas de valor razonable y los movimientos de dinero inteligente Agente de correlación DXY Análisis del índice del dólar Supervisa la relación inversa del oro con la fortaleza del dólar estadounidense. Agente de rendimiento de bonos Rastreador de rendimientos reales Analiza el impacto de los rendimientos del Tesoro en los precios del oro Agente de riesgo geopolítico Monitor de Eventos Globales Seguimiento de guerras, elecciones, aranceles y crisis que afectan al oro Agente del calendario económico Evasión de Noticias Bloquea las operaciones antes de los anuncios del FOMC, las NFP y el IPC. Agente de sentimiento de riesgo Indicador del miedo (VIX) Mide el miedo de los mercados y la demanda de oro como refugio Agente de zona de oferta/demanda Zonas institucionales Mapea las zonas de desequilibrio donde entran los grandes capitales Agente de tendencias multitrama Alineación de tendencias Confirma la tendencia a través de H1, H4, D1 antes de la entrada Agente de riesgo de picos Escudo de volatilidad Advierte de picos de precios anormales antes de que se produzcan Agente de liquidez Calidad de ejecución Garantiza que las operaciones sólo se realicen en periodos de alta liquidez. Agente de riesgo de reversión Agotamiento de la tendencia Detecta cuando las tendencias están a punto de invertirse Agente de riesgo de brecha Protección de fin de semana Evita la exposición a los riesgos de brecha de fin de semana Agente de divergencia Señales ocultas Detecta divergencias en los indicadores de precios que otros pasan por alto Agente intermercado Inteligencia entre mercados Analiza correlaciones con bonos, acciones y divisas Agente de proximidad de noticias Cronología de eventos Mide la distancia temporal de las noticias que mueven el mercado Sistema de consenso Decisión final Agrega los 32 agentes en una señal comercial unificada + 14 agentes más especializados Análisis continuo Cálculos de probabilidad, reconocimiento de patrones, validación de riesgos

Escanear - 32 agentes de IA analizan continuamente el mercado del oro

- 32 agentes de IA analizan continuamente el mercado del oro Evaluar - Cada agente vota en función de su especialidad

- Cada agente vota en función de su especialidad Consenso - Los agentes deben llegar a un acuerdo antes de cualquier operación

- Los agentes deben llegar a un acuerdo antes de cualquier operación Proteger - Los agentes de riesgo pueden vetar configuraciones peligrosas

- Los agentes de riesgo pueden vetar configuraciones peligrosas Ejecutar - Sólo se ejecutan las operaciones que superan todas las comprobaciones

32 Agentes IA - No un indicador, un equipo completo analizando cada operación

- No un indicador, un equipo completo analizando cada operación Sistema de votación : los agentes deben ponerse de acuerdo antes de realizar cualquier operación.

: los agentes deben ponerse de acuerdo antes de realizar cualquier operación. Protección Institucional - Detección de Stop hunt, flash crash guardian, alertas de picos

- Detección de Stop hunt, flash crash guardian, alertas de picos Análisis de dinero inteligente - Conceptos ICT/SMC, bloques de órdenes, zonas de oferta/demanda

- Conceptos ICT/SMC, bloques de órdenes, zonas de oferta/demanda Inteligencia entre mercados - Correlación entre el DXY, los bonos, el VIX y los índices bursátiles.

- Correlación entre el DXY, los bonos, el VIX y los índices bursátiles. News & Event Awareness - Evita operar durante noticias de alto impacto

- Evita operar durante noticias de alto impacto Sincronización con la nube: análisis en tiempo real basado en la infraestructura de la nube.

nube: análisis en tiempo real basado en la infraestructura de la nube. Set & Forget - Totalmente automatizado, sin necesidad de intervención manual

Plataforma: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Cuenta: Cualquier broker que ofrezca XAUUSD (Oro)

Cualquier broker que ofrezca XAUUSD (Oro) Saldo mínimo: $100 (Recomendado: $500+)

$100 (Recomendado: $500+) VPS: Recomendado para operar 24/7

Procesamiento de IA - Cada análisis consume tokens de IA reales (no gratuitos)

de IA - Cada análisis consume tokens de IA reales (no gratuitos) Servidores en la nube - Infraestructura 24/7 para sus 32 agentes

- Infraestructura 24/7 para sus 32 agentes Datos en tiempo real - Datos de mercado, noticias y calendarios económicos en tiempo real

- Datos de mercado, noticias y calendarios económicos en tiempo real Actualizaciones continuas - Los agentes se mejoran y optimizan regularmente

Gold AI Agents es un Asesor Experto de última generación que cuenta conque trabajan juntos para analizar el mercado del Oro (XAUUSD) en tiempo real. Cada agente se especializa en un aspecto específico del análisis de mercado, desde patrones técnicos hasta eventos geopolíticos.Gold AI Agents no es un EA tradicional con código estático. Es unque analiza los mercados en tiempo real utilizando la infraestructura de la nube. Cada escaneo del mercado, cada voto del agente, cada decisión comercial consume tokens de procesamiento de IA.Por eso la suscripción es nuestro modelo estándar. Su suscripción mantiene a sus 32 agentes activos y en funcionamiento.De vez en cuando, abrimos unapara aquellos que prefieren el acceso de por vida. Estas ventanas son poco frecuentes y sólo están disponibles durante un breve periodo de tiempo.Cuando esté disponible, lo verás en esta página. Si no la ve, la suscripción es actualmente la única opción.Si ves disponible la opción de pago único, hazte con ella: no durará mucho.