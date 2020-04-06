Gold Ai Agents
- Asesores Expertos
- Ralph Jordan Lipata De Jesus
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Sistema de Trading de Oro Potenciado por IA | ¿Qué es Gold AI Agents?
Gold AI Agents es un Asesor Experto de última generación que cuenta con 32 agentes de IA que trabajan juntos para analizar el mercado del Oro (XAUUSD) en tiempo real. Cada agente se especializa en un aspecto específico del análisis de mercado, desde patrones técnicos hasta eventos geopolíticos.
Sin cuadrícula. Sin Martingala. Sin métodos de trading peligrosos. Una operación cada vez.Conozca a los agentes de IA
|Nombre del agente
|Especialidad
|Rol
|Flash Guardián de Choque
|Protección contra caídas
|Detecta las condiciones de flash crash y bloquea las operaciones de riesgo
|Detector de Stop Hunt
|Escudo antimanipulación
|Identifica los stop hunts institucionales antes de que se produzcan
|Agente de dinero inteligente (ICT/SMC)
|Huellas institucionales
|Rastrea los bloqueos de órdenes, las brechas de valor razonable y los movimientos de dinero inteligente
|Agente de correlación DXY
|Análisis del índice del dólar
|Supervisa la relación inversa del oro con la fortaleza del dólar estadounidense.
|Agente de rendimiento de bonos
|Rastreador de rendimientos reales
|Analiza el impacto de los rendimientos del Tesoro en los precios del oro
|Agente de riesgo geopolítico
|Monitor de Eventos Globales
|Seguimiento de guerras, elecciones, aranceles y crisis que afectan al oro
|Agente del calendario económico
|Evasión de Noticias
|Bloquea las operaciones antes de los anuncios del FOMC, las NFP y el IPC.
|Agente de sentimiento de riesgo
|Indicador del miedo (VIX)
|Mide el miedo de los mercados y la demanda de oro como refugio
|Agente de zona de oferta/demanda
|Zonas institucionales
|Mapea las zonas de desequilibrio donde entran los grandes capitales
|Agente de tendencias multitrama
|Alineación de tendencias
|Confirma la tendencia a través de H1, H4, D1 antes de la entrada
|Agente de riesgo de picos
|Escudo de volatilidad
|Advierte de picos de precios anormales antes de que se produzcan
|Agente de liquidez
|Calidad de ejecución
|Garantiza que las operaciones sólo se realicen en periodos de alta liquidez.
|Agente de riesgo de reversión
|Agotamiento de la tendencia
|Detecta cuando las tendencias están a punto de invertirse
|Agente de riesgo de brecha
|Protección de fin de semana
|Evita la exposición a los riesgos de brecha de fin de semana
|Agente de divergencia
|Señales ocultas
|Detecta divergencias en los indicadores de precios que otros pasan por alto
|Agente intermercado
|Inteligencia entre mercados
|Analiza correlaciones con bonos, acciones y divisas
|Agente de proximidad de noticias
|Cronología de eventos
|Mide la distancia temporal de las noticias que mueven el mercado
|Sistema de consenso
|Decisión final
|Agrega los 32 agentes en una señal comercial unificada
|+ 14 agentes más especializados
|Análisis continuo
|Cálculos de probabilidad, reconocimiento de patrones, validación de riesgos
32 agentes de IA | Sistema de votación | Análisis en tiempo real en la nube
Cómo funciona
- Escanear - 32 agentes de IA analizan continuamente el mercado del oro
- Evaluar - Cada agente vota en función de su especialidad
- Consenso - Los agentes deben llegar a un acuerdo antes de cualquier operación
- Proteger - Los agentes de riesgo pueden vetar configuraciones peligrosas
- Ejecutar - Sólo se ejecutan las operaciones que superan todas las comprobaciones
Características principales
- 32 Agentes IA - No un indicador, un equipo completo analizando cada operación
- Sistema de votación: los agentes deben ponerse de acuerdo antes de realizar cualquier operación.
- Protección Institucional - Detección de Stop hunt, flash crash guardian, alertas de picos
- Análisis de dinero inteligente - Conceptos ICT/SMC, bloques de órdenes, zonas de oferta/demanda
- Inteligencia entre mercados - Correlación entre el DXY, los bonos, el VIX y los índices bursátiles.
- News & Event Awareness - Evita operar durante noticias de alto impacto
- Sincronización con la nube: análisis en tiempo real basado en la infraestructura de la nube.
- Set & Forget - Totalmente automatizado, sin necesidad de intervención manual
Requisitos
- Plataforma: MetaTrader 5
- Cuenta: Cualquier broker que ofrezca XAUUSD (Oro)
- Saldo mínimo: $100 (Recomendado: $500+)
- VPS: Recomendado para operar 24/7
¿Por qué sólo por suscripción?
La IA real cuesta dinero real.
Gold AI Agents no es un EA tradicional con código estático. Es un sistema de IA en vivo que analiza los mercados en tiempo real utilizando la infraestructura de la nube. Cada escaneo del mercado, cada voto del agente, cada decisión comercial consume tokens de procesamiento de IA.
Qué potencia su suscripción:
- Procesamiento de IA - Cada análisis consume tokens de IA reales (no gratuitos)
- Servidores en la nube - Infraestructura 24/7 para sus 32 agentes
- Datos en tiempo real - Datos de mercado, noticias y calendarios económicos en tiempo real
- Actualizaciones continuas - Los agentes se mejoran y optimizan regularmente
Pago único
De vez en cuando, abrimos una opción limitada de pago único para aquellos que prefieren el acceso de por vida. Estas ventanas son poco frecuentes y sólo están disponibles durante un breve periodo de tiempo.
Cuando esté disponible, lo verás en esta página. Si no la ve, la suscripción es actualmente la única opción.
Consejo: Si ves disponible la opción de pago único, hazte con ella: no durará mucho.