Smart Bitcoin Robot
- Asesores Expertos
- Ralph Jordan Lipata De Jesus
- Versión: 1.26
- Actualizado: 30 septiembre 2025
- Activaciones: 10
SMART BITCOIN ROBOT - Construido por un comerciante de 7 cifras financiado
Desarrollado por un trader experimentado con múltiples certificados verificados (Ver Perfil )
Después de muchos años de comercio manual y el logro de siete cifras financiado cuentas, he automatizado mi estrategia de negociación exacta en este poderoso EA y optimizado para Bitcoin.
Pero aquí está lo que lo hace especial:
Cuando el mercado se mueve en contra de nuestra posición (porque ninguna estrategia es 100% perfecta), el SISTEMA DE RECUPERACIÓN INTELIGENTE entra en acción - protegiendo su capital y apuntando al punto de equilibrio o mejor a través de objetivos de SALIDA INTELIGENTES. Esto NO es una Martingala que añade posiciones a ciegas. En su lugar, es un mecanismo inteligente GRID que analiza las condiciones del mercado y estratégicamente entra sólo cuando la probabilidad de recuperación es más alta. Smart Recovery utiliza entradas calculadas con una adecuada gestión del riesgo, al igual que un trader profesional gestionaría manualmente una situación de drawdown.
ENLACE DE SEÑALES EN VIVO
El EA profesional más sencillo que jamás haya utilizado
Sin configuraciones complicadas. Sin parámetros confusos. Sin dolores de cabeza de optimización. Sólo tiene que adjuntar al gráfico y empezar a operar profesionalmente.
========================================
¿POR QUÉ SMART BITCOIN ROBOT?
========================================
Adecuado para cuentaspequeñas - Este EA puede funcionar con tan sólo$ 500
ESTRATEGIA FUNDED TRADER - Basado en mi exitoso sistema de trading manual
SMART RECOVERY - Recuperación avanzada cuando las operaciones van mal
PLUG & PLAY - No necesita configuraciones complicadas
ONE-CLICK SETUP - Adjuntar a la carta y empezar a operar
========================================
LA CONFIGURACIÓN MÁS SENCILLA
========================================
PASO 1: Adjuntar al gráfico BTCUSD en el marco de tiempo H1
PASO 2: Seleccione Auto-Lot sizing o Fixed
PASO 3: Activar Auto Trading
PASO 4: Deje que se ejecute
¡Eso es todo! Sin configuraciones complicadas. Sin infinitos parámetros que optimizar. Sin necesidad de optimizaciones interminables que consumen mucho tiempo. Sólo trading BTCUSD puro y profesional.
========================================
LO QUE LO HACE DIFERENTE
========================================
Mientras que otros EAs le bombardean con cientos de ajustes y requieren una optimización constante, Smart Bitcoin Robot funciona nada más sacarlo de la caja.
- Preconfigurado con ajustes óptimos
- Sin necesidad de ajustar parámetros
- Funciona en cuentas de cualquier tamaño
- Adecuado para principiantes y profesionales
El EA opera usando mi estrategia de entrada, y cuando el mercado no coopera, el Sistema Inteligente de Recuperación toma el control - ejecutando el mismo protocolo disciplinado de recuperación que he perfeccionado durante años de trading profesional.
========================================
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
========================================
LÓGICA DE TRADING PROFESIONAL
- Basado en la estrategia de un trader financiado con siete cifras
- Optimizado específicamente para BTCUSD
- Gestión limpia de entradas y salidas
- Adaptable a las condiciones actuales del mercado
SISTEMA DE RECUPERACIÓN INTELIGENTE
- Se activa sólo cuando es necesario
- Convierte las operaciones perdedoras en ganadoras
- Protege el saldo de su cuenta
- Sin martingalas ni métodos peligrosos
PLUG & PLAY REAL
- Funciona inmediatamente después de la instalación
- No requiere configuración
- Ajustes óptimos precargados
- Perfecto para operadores ocupados
GESTIÓN DE RIESGOS
- Funciones de protección integradas
- Preparado para los retos de las empresas de accesorios
- Conservador pero rentable
- Preserva el capital durante la volatilidad
========================================
PERFECTO PARA
========================================
- Operadores que buscan simplicidad
- Profesionales ocupados
- Traders principiantes
- Cualquiera cansado de EAs complejos
- Cuenta pequeña o grande
- Retos de las empresas de capital riesgo
- Operadores de cuentas financiadas
- Introducing Broker Affiliates
========================================
ESPECIFICACIONES
========================================
Símbolo: BTCUSD (Sólo BTC)
Marco temporal: H1 TimeFrame
Depósito mínimo:$500 ( Apalancamiento 1:500+)
Tamaño recomendado: $1000+
Tipo de Cuenta: Cualquiera (Raw, ECN, Broker Recomendado: ICMarkets, ICTrading)
Apalancamiento: 1:50+ (Recomendado 1:200+)
Tiempo de configuración: Menos de 2 minutos
VPS: Obligatorio (para operar 24/5)
========================================
QUÉ OBTIENE
========================================
✓ Inteligente Bitcoin Robot EA
✓ Mi estrategia de trading automatizada
✓ Sistema de recuperación inteligente incluido
✓ Actualizaciones gratuitas de por vida
✓ Soporte de Telegram
✓ Tranquilidad
========================================
DEL DESARROLLADOR
========================================
"Después de lograr una financiación de siete cifras a través de múltiples firmas de props, quería automatizar mi estrategia para ayudar a otros traders a tener éxito. Esto no es sólo otro EA, es mi sistema de comercio real que utilizo a diario en mis cuentas financiadas.
La belleza está en su simplicidad. Aunque podría haber añadido cientos de parámetros, he bloqueado los ajustes óptimos que funcionan. Al igual que mi comercio manual, simple, eficaz.
El sistema de recuperación inteligente es lo que lo distingue. Cuando las operaciones van en nuestra contra (y lo harán), el EA lo maneja exactamente como yo lo haría manualmente, convirtiendo las pérdidas potenciales en salidas rentables."
- Ralph Jordan
Trader con fondos de siete cifras
========================================
PREGUNTAS FRECUENTES
========================================
P: ¿Necesito ajustar la configuración?
R: NO. Sólo tiene que seleccionar su tamaño de lote preferido, AUTO o FIJO. Todo está preconfigurado para un rendimiento óptimo.
P: ¿Puedo usarlo con otros pares?
R: Diseñado específicamente para XAUUSD solamente.
P: ¿Cuál es el depósito mínimo?
R: ¡Sólo $500! Aunque recomiendo $1000+ para un rendimiento óptimo, el EA puede funcionar con tan sólo $500.
P: ¿Es adecuado para principiantes?
R: ¡Sí! El diseño plug-and-play lo hace perfecto para todos los niveles.
P: ¿Funciona en los retos de las empresas de accesorios?
R: Sí. Ponte en contacto conmigo si necesitas cambiar algo.
P: ¿Cuánto tarda la instalación?
R: Menos de 3 minutos desde la descarga hasta la operación.
P: ¿Necesito un VPS?
R: SÍ, el VPS es OBLIGATORIO. El EA debe funcionar 24/5 para gestionar las operaciones y ejecutar el Sistema de Recuperación Inteligente.
Sin un funcionamiento continuo, el sistema de recuperación no puede funcionar correctamente.
========================================
PALABRAS FINALES
========================================
Deje de luchar con EAs complejos que requieren una optimización interminable. Deje de perder dinero mientras intenta averiguar la "configuración perfecta".
========================================
