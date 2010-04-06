ScalpingDestroyer
- Asesores Expertos
- Emanuele Giulivi
- Versión: 1.1
- Actualizado: 27 julio 2025
- Activaciones: 5
Asesor experto totalmente automatizado para la negociación intradía utilizando la lógica de ruptura y tendencia. Ofrece herramientas de gestión del riesgo y controles de los horarios de negociación.
Funcionamiento
-
Generación de señales de ruptura/tendencia según la configuración del usuario.
-
Ventana de negociación para activar/pausar la ejecución.
-
Filtro de noticias para suspender la negociación en torno a publicaciones económicas.
-
Stop Loss y Take Profit configurables (fijos o porcentuales).
-
Trailing stop y break-even opcionales; cierre diario a los objetivos de beneficios/pérdidas.
-
Límite de reducción diario configurable.
-
Controles de ejecución: diferencial máximo y deslizamiento.
-
Compatible con cuentas de cobertura y compensación.
Uso recomendado
CFDs sobre divisas, índices, materias primas. Plazos típicos M5-H1. Se recomienda VPS con baja latencia.
Entradas clave
LotSize / RiskPercent ; TakeProfit / StopLoss ; TrailingStop ; BreakEven ; MaxDailyLoss y cierre diario; horas de negociación; filtro de noticias; límites de spread/slippage; MagicNumber .
Seguimiento (opcional)
Si está disponible, añada un enlace a su señal MQL5 para seguimiento en vivo.
Descargo de responsabilidad
No se garantizan beneficios. Los ejemplos históricos y las pruebas retrospectivas no representan el comercio real.