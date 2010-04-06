ScalpingDestroyer

Asesor experto totalmente automatizado para la negociación intradía utilizando la lógica de ruptura y tendencia. Ofrece herramientas de gestión del riesgo y controles de los horarios de negociación.

Funcionamiento

  • Generación de señales de ruptura/tendencia según la configuración del usuario.

  • Ventana de negociación para activar/pausar la ejecución.

  • Filtro de noticias para suspender la negociación en torno a publicaciones económicas.

  • Stop Loss y Take Profit configurables (fijos o porcentuales).

  • Trailing stop y break-even opcionales; cierre diario a los objetivos de beneficios/pérdidas.

  • Límite de reducción diario configurable.

  • Controles de ejecución: diferencial máximo y deslizamiento.

  • Compatible con cuentas de cobertura y compensación.

Uso recomendado
CFDs sobre divisas, índices, materias primas. Plazos típicos M5-H1. Se recomienda VPS con baja latencia.

Entradas clave
LotSize / RiskPercent ; TakeProfit / StopLoss ; TrailingStop ; BreakEven ; MaxDailyLoss y cierre diario; horas de negociación; filtro de noticias; límites de spread/slippage; MagicNumber .

Seguimiento (opcional)
Si está disponible, añada un enlace a su señal MQL5 para seguimiento en vivo.

Descargo de responsabilidad
No se garantizan beneficios. Los ejemplos históricos y las pruebas retrospectivas no representan el comercio real.

