ScalpingDestroyer

Asesor experto totalmente automatizado para la negociación intradía utilizando la lógica de ruptura y tendencia. Ofrece herramientas de gestión del riesgo y controles de los horarios de negociación.

Funcionamiento

Generación de señales de ruptura/tendencia según la configuración del usuario.

Ventana de negociación para activar/pausar la ejecución.

Filtro de noticias para suspender la negociación en torno a publicaciones económicas.

Stop Loss y Take Profit configurables (fijos o porcentuales).

Trailing stop y break-even opcionales; cierre diario a los objetivos de beneficios/pérdidas.

Límite de reducción diario configurable.

Controles de ejecución: diferencial máximo y deslizamiento.

Compatible con cuentas de cobertura y compensación.

Uso recomendado

CFDs sobre divisas, índices, materias primas. Plazos típicos M5-H1. Se recomienda VPS con baja latencia.

Entradas clave

LotSize / RiskPercent ; TakeProfit / StopLoss ; TrailingStop ; BreakEven ; MaxDailyLoss y cierre diario; horas de negociación; filtro de noticias; límites de spread/slippage; MagicNumber .

Seguimiento (opcional)

Si está disponible, añada un enlace a su señal MQL5 para seguimiento en vivo.

Descargo de responsabilidad

No se garantizan beneficios. Los ejemplos históricos y las pruebas retrospectivas no representan el comercio real.