x4o B1 Dollar Trader

Estrategia Heiken Ashi Trend Retest



Sistema de trading automatizado que combina el análisis Heiken Ashi con la metodología Moving Average Retest para entradas de seguimiento de tendencia en el marco temporal H1.

Metodología de negociación

El EA monitoriza dos Medias Móviles de 25 periodos calculadas sobre precios máximos y mínimos para identificar la dirección de la tendencia. Cuando el precio cierra por encima de la MA Alta con la vela alta excediendo la media móvil, se detecta una tendencia alcista. Cuando el precio cierra por debajo de la MA Low con el mínimo de la vela por debajo de la media móvil, se identifica una tendencia bajista.

Las señales de entrada requieren tres condiciones de confirmación. En primer lugar, las velas Heiken Ashi deben mostrar un cambio de color que indique un cambio de impulso: de rojo a verde para las señales de compra o de verde a rojo para las señales de venta. En segundo lugar, el precio debe acercarse a la media móvil dentro del umbral de proximidad configurable (por defecto 0,55% del valor de la MA). En tercer lugar, las velas anteriores deben haber probado la zona de la MA y haber cerrado por encima de ella en las últimas 3 velas, confirmando la finalización de la repetición de la prueba.