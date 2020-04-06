X4O B1 Dollar Trader

x4o B1 Dollar Trader

Estrategia Heiken Ashi Trend Retest

Sistema de trading automatizado que combina el análisis Heiken Ashi con la metodología Moving Average Retest para entradas de seguimiento de tendencia en el marco temporal H1.

Metodología de negociación

El EA monitoriza dos Medias Móviles de 25 periodos calculadas sobre precios máximos y mínimos para identificar la dirección de la tendencia. Cuando el precio cierra por encima de la MA Alta con la vela alta excediendo la media móvil, se detecta una tendencia alcista. Cuando el precio cierra por debajo de la MA Low con el mínimo de la vela por debajo de la media móvil, se identifica una tendencia bajista.

Las señales de entrada requieren tres condiciones de confirmación. En primer lugar, las velas Heiken Ashi deben mostrar un cambio de color que indique un cambio de impulso: de rojo a verde para las señales de compra o de verde a rojo para las señales de venta. En segundo lugar, el precio debe acercarse a la media móvil dentro del umbral de proximidad configurable (por defecto 0,55% del valor de la MA). En tercer lugar, las velas anteriores deben haber probado la zona de la MA y haber cerrado por encima de ella en las últimas 3 velas, confirmando la finalización de la repetición de la prueba.

Saldo mínimo recomendado: $600
Se utiliza mejor en el marco temporal de 1 Hora (H1).

chat de grupo público

    Productos recomendados
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Asesores Expertos
    SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
    Triple Precision
    Goyani Piyushbhai
    Asesores Expertos
    Triple Precision EA: La solución definitiva de trading automatizado Triple Precision EA es un robot de trading de última generación, meticulosamente diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en cualquier condición de mercado. Al aprovechar el poder combinado de tres indicadores avanzados , junto con sistemas inteligentes de gestión monetaria y control dinámico del riesgo, este EA es su clave para desbloquear ganancias consistentes y salvaguardar su capital de trading. Caracter
    Outside Day Reversal EA
    Munkh Od Jargalsaikhan
    Asesores Expertos
    Estrategia de negociación diaria externa que busca un patrón específico en el gráfico de precios de un valor. El patrón se caracteriza por un rango mayor que el del día anterior, con el máximo del día más alto que el máximo del día anterior y el mínimo del día más bajo que el mínimo del día anterior. Funciona con muchos símbolos, como BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, petróleo, gas y otros. ¡POR FAVOR VALORAR! ¡ Muchas Gracias! CARACTERÍSTICAS: - Estrategia Real - Estrategia de barra diaria - Salir del co
    FREE
    Crossing Over
    John Signer
    Asesores Expertos
    El EA MA Crossover es un sistema de trading automatizado para MT5 que ejecuta operaciones basadas en cruces de medias móviles. Está diseñado para capturar cambios de tendencia a medio plazo en el marco temporal M12 con señales de entrada claras y una estricta gestión del riesgo. Un aspecto importante a considerar: fue entrenado y probado en NASDAQ. Características principales Estrategia de cruce de medias móviles - Utiliza una media móvil rápida y otra lenta para generar señales de compra y vent
    Gino Renko EA
    Stephane, Andr Valette
    Asesores Expertos
    Aquí hay un EA basado en el indicador Renko, se puede utilizar con divisas, materias primas y forex. Basta con asociarlo al gráfico correspondiente. El indicador utilizado para el EA está disponible aquí, pero no es necesario para su funcionamiento, son 2 productos independientes: https://www.mql5.com/fr/market/product/87852?source=Site+Market+MT5+Indicator+Search+Rating006%3agino+renko Personalmente no me gusta renko como EA, y no he hecho pruebas para saber que configuración es la mejor. La
    Robot Scalping Specialist XAUUSD
    Jinarto
    Asesores Expertos
    EA351 - Escalador de Momento Multi-Entrada (MT5) EA351 es un sistema de trading automatizado diseñado para el escaneo de alta frecuencia y entradas multiposición en el marco temporal M5 , optimizado para el trading de 0,01 lotes . El EA escanea continuamente el mercado; cuando se cumplen todas las condiciones, puede abrir múltiples posiciones (piramidación) para maximizar los movimientos de impulso. Cuando los beneficios aumentan, el AE gestiona la operación utilizando la protección de arrastre
    BB plus RSI
    Sergio Tiscar Ortega
    4 (3)
    Asesores Expertos
    El Expert Advisor que presentamos es una herramienta de trading automatizada diseñada para operar en el mercado de divisas (Forex) utilizando dos indicadores técnicos ampliamente conocidos y respetados: las Bandas de Bollinger y el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Las Bandas de Bollinger son una herramienta de análisis técnico que consiste en una banda superior, una banda inferior y una media móvil simple en el medio. Estas bandas ayudan a identificar la volatilidad y posibles puntos de reversió
    FREE
    MAO Trade X MT5
    Yu Xin Pu
    Asesores Expertos
    MAO Trade X MT5 es un EA basado en el Oscilador de Media Móvil. Los parámetros del Oscilador de Media Móvil como FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift y SellValue pueden ser ajustados. MAO Trade X MT5 aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de MAO Trade X MT5. Buena suerte. === Consultas === E-Mail:support@btntechfx.com
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (234)
    Asesores Expertos
    Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
    Universal MT5 MA
    Volodymyr Hrybachov
    Asesores Expertos
    Robot comercial en el indicador de media móvil Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier instrumento de negociación. Sistema de recuperación de Drawdown, superposición de órdenes perdedoras y protección de saldo No es n
    Trade bot Smartic
    Dmytro Merenko
    Asesores Expertos
    ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
    Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
    Rodrigo Oliveira Malaquias
    Asesores Expertos
    La Inside Bar e one es una formación de vela de inversión/continuación, y es uno de los patrones de velas más negociados. Robot F1 le permite configurar diferentes estrategias de trading, Day Trade o swing trade, basadas en la Inside Bar como punto de partida. Este patrón sólo requiere dos velas para realizarse. Robot F1 utiliza este patrón extremadamente eficiente para identificar oportunidades de trading. Para hacer más efectivas las operaciones, cuenta con indicadores que pueden ser config
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Asesores Expertos
    Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
    SecUnit B22
    Jawad Ait Ali Ouichou
    Asesores Expertos
    SecUnit B22 es una estrategia profesional ATR Trailing Stop diseñada específicamente para el XAUUSD (Oro) operando en un marco de tiempo de 4 horas. Creada teniendo en cuenta los retos de las empresas de puntales , combina el seguimiento dinámico de la tendencia con 15 capas de protección avanzada contra el riesgo. Visión general de la estrategia El EA utiliza un sistema inteligente de trailing stop basado en ATR que se adapta a la volatilidad del mercado. Entra en las operaciones cuando el prec
    FREE
    SuperTrend Signals
    Quang Huy Quach
    Indicadores
    El indicador Supertrend es una herramienta de análisis técnico de seguimiento de tendencias diseñada para ayudar a los operadores a identificar la dirección de las tendencias del mercado y los posibles puntos de entrada/salida. Funciona basándose en los datos de precios y en el Average True Range (ATR) para crear una línea de señal dinámica que cambia de color en función de la tendencia actual. Color verde: indica una tendencia alcista. Color rojo: indica una tendencia bajista. La supertendencia
    FREE
    GoldScalperEA
    Samuel Zulu
    Asesores Expertos
    El EA Gold Scalper es un asesor experto de ingeniería de precisión diseñado para dominar el mercado XAUUSD (Oro) a través de un scalping inteligente basado en soportes y resistencias. Construido con una lógica de negociación limpia, simplista y minimalista sin ninguna jerga sobrecomplicada que la mayoría de los EAs tratan de anunciar, este robot de scalping de Oro ejecuta operaciones de ruptura de alta probabilidad con precisión quirúrgica utilizando el simple soporte básico y el comercio de res
    Universal MT5 RSI
    Volodymyr Hrybachov
    Asesores Expertos
    Robot comercial en el indicador RSI Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier in
    SmartRisk MA Pro
    Oleg Polyanchuk
    Asesores Expertos
    SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
    Golden Square X
    Huynh Tan Linh N
    4 (9)
    Asesores Expertos
    Esta es mi última versión gratuita para Gold. Con parámetros optimizados y características amigables, esta versión es probablemente muy fácil de usar y altamente efectiva. Usted puede personalizar los parámetros TP y SL como desee, pero la configuración por defecto debería funcionar bien para usted sin necesidad de ajustes adicionales. Esta versión está diseñada para el M5. Esta versión no requiere una gran inversión de capital; sólo $100-$200 son suficientes para que Golden Square X funcione y
    FREE
    Heiken
    Andriy Sydoruk
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto profesional Heiken sigue parcialmente el mercado utilizando el indicador i-Heiken_Ashi (ver la captura de pantalla). En cada señal i-Heiken_Ashi , se abre una posición en su dirección. Cada nueva posición abierta se acompaña automáticamente de un stop loss, break even, trailing stop y take profit. Con el fin de diversificar los fondos de manera eficiente, se recomienda utilizar el modo de operación multidivisa, en el que se seleccionan 10 divisas, mientras que el riesgo se redu
    PSAR Expert Extended MT5
    Alexander Fedosov
    Asesores Expertos
    Este robot opera basado en el indicador Parabolic SAR. Verion para MetaTrader4 aquí . La versión avanzada del EA incluye los siguientes cambios y mejoras: El comportamiento del EA ha sido monitorizado en varios tipos de cuentas y en diferentes condiciones (spread fijo/flota, cuentas ECN/cent, etc.) Se ha ampliado la funcionalidad del EA. Presenta mayor flexibilidad y eficiencia, mejor monitoreo de las posiciones abiertas. Funciona con brokers de 4 y 5 dígitos. El EA no utiliza martingala, rejill
    Twin Price Action 2 Candles 2 EMAs Pending
    Thawinchai Waharam
    Asesores Expertos
    Estrategia de Acción del Precio: 2 Velas 2 EMAs Pendientes 1. Señal de Trading: 2 Velas 2 EMAs Pendientes Este sistema detecta patrones de reversión a partir de dos velas consecutivas, y utiliza EMAs duales (rápida y lenta) para confirmar la dirección de la tendencia: Entrada de Compra: Vela roja → Vela verde + cierra por encima de la EMA rápida → Coloca límite de compra. Entrada de venta: Verde → Vela roja + cierre por debajo de la EMA rápida → Colocar límite de venta 2. Filtros de señales para
    VTech Gold Miracle EA
    Hasmukh B Kholia
    Asesores Expertos
    Impulsado por el filtro de dirección de comercio único + gestión de comercio inteligente . Características principales: O peraciones Direccionales con Alta Precisión: EA abre operaciones en una dirección única utilizando volatilidad avanzada y detección de impulso, manteniendo sólo una operación activa a la vez para un máximo control. Lógica de gestión de operaciones: Entrada: Detecta automáticamente la dirección de entrada precisa y coloca una operación con su SL/TP definido. Segu
    VR Black Box MT5
    Vladimir Pastushak
    1 (1)
    Asesores Expertos
    El robot comercial VR Black Box se basa en la popular y probada estrategia de seguimiento de tendencias. A lo largo de varios años, se ha mejorado en las cuentas comerciales reales mediante actualizaciones periódicas y la introducción de nuevas ideas. Gracias a esto, VR Black Box se ha convertido en un robot comercial poderoso y único que puede impresionar tanto a principiantes como a operadores experimentados. Para familiarizarse con el robot y evaluar su eficacia, basta con instalarlo en una c
    Dual Switch Grid
    Aldo Farandy Medya
    Asesores Expertos
    Visión general Dual Switch Grid (DSG) es un Asesor Experto de Cuadrícula flexible diseñado para operadores que buscan un control total sobre el comportamiento de la estrategia. Ofrece dos modelos de entrada distintos -seguimiento de la tendencia de Donchian y reversión de la media de la banda de Bollinger- ambos totalmente personalizables. Los usuarios pueden ajustar libremente la configuración de los indicadores y los filtros EMA para adaptarlos a su estrategia. Además, DSG cuenta con un sistem
    Exp Tick Hamster MT5
    Vladislav Andruschenko
    3.59 (17)
    Asesores Expertos
    Experto en optimización automática de todos los parámetros para cualquier símbolo comercial para MetaTrader 5. ¡T rading EA sin ajustes! Garrapata   Hamster   : este es un   experto en comercio automatizado para principiantes y usuarios que no desean configurar un asesor. La estrategia comercial de este asesor comercial se ha probado durante   7 años. Opere más fácil que nunca con nuestro experto en trading automatizado, diseñado especialmente para principiantes. Despídase de la molestia de conf
    Royal Radiante Basic
    Mr Jeeraphat Lommahadthai
    Asesores Expertos
    Versión básica con tamaños de lote limitados para pruebas en el mundo real. Royal Radiante es un robot de scalping automatizado que utiliza una lógica muy avanzada, Indicador propietario, Un montón de análisis técnico. Probado y comprobado en cuentas reales con una buena relación riesgo-recompensa realista. ¡La lógica en esta estrategia es el núcleo de su rendimiento , incluso con mala optimización de esta estrategia seguirá siendo muy rentable! Esta estrategia no utiliza ningún método alto y ar
    Grid Scalper MA MT5 EA
    Allan Munene Mutiiria
    4.32 (47)
    Asesores Expertos
    Grid Scalper MA MT5 EA Entre en el carril rápido del comercio de divisas con Grid Scalper MA MT5 EA , un potente asesor experto diseñado para MetaTrader 5 que convierte la volatilidad del mercado en su patio de recreo. Este no es un EA común, es una máquina de scalping de precisión impulsada por una estrategia de negociación de cuadrícula dinámica, que combina señales de cruce de medias móviles (MA) con un sólido conjunto de características personalizables. Si usted es un scalper caza rápida p
    FREE
    Adx rsi orion
    Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
    Asesores Expertos
    ADX RSI Orion - Asesor Experto Inteligente de Alineación de Tendencias ADX RSI Orion es un Asesor Experto diseñado con precisión que combina dos de los indicadores más respetados en el comercio técnico - el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Índice de Movimiento Direccional Promedio (ADX) - en un sistema de comercio inteligente y adaptable. Diseñado para operadores que buscan claridad y automatización, este EA identifica entradas de alta probabilidad sólo cuando el impulso y la fuerza de la
    FREE
    Kemet Pro Gold Scaping
    Ibrahim Murad Ibrahim Awad
    5 (4)
    Asesores Expertos
    KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Un Asesor Experto de trading automatizado tipo scalping, diseñado principalmente para operar Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5 REQUISITOS DEL SISTEMA Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Símbolo principal: XAUUSD Aceptado: XAUUSD (símbolo con dígitos estándar) No probado: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o cualquier símbolo modificado Otros símbolos de oro: Compatibles, pero el rendimiento puede variar y no está optimizado Marco tempora
    FREE
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.73 (37)
    Asesores Expertos
    AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Asesores Expertos
    Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (14)
    Asesores Expertos
    P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (5)
    Asesores Expertos
    X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Asesores Expertos
    Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Asesores Expertos
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Asesores Expertos
    PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    EA Pips Hunter
    Ihor Otkydach
    4.2 (5)
    Asesores Expertos
    Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    5 (1)
    Asesores Expertos
    ¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Asesores Expertos
    How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Asesores Expertos
    Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Asesores Expertos
    ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Asesores Expertos
    Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Asesores Expertos
    Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    Asesores Expertos
    Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
    Otros productos de este autor
    SecUnit B22
    Jawad Ait Ali Ouichou
    Asesores Expertos
    SecUnit B22 es una estrategia profesional ATR Trailing Stop diseñada específicamente para el XAUUSD (Oro) operando en un marco de tiempo de 4 horas. Creada teniendo en cuenta los retos de las empresas de puntales , combina el seguimiento dinámico de la tendencia con 15 capas de protección avanzada contra el riesgo. Visión general de la estrategia El EA utiliza un sistema inteligente de trailing stop basado en ATR que se adapta a la volatilidad del mercado. Entra en las operaciones cuando el prec
    FREE
    SecUnit B22 Premium
    Jawad Ait Ali Ouichou
    Asesores Expertos
    Sistema profesional de negociación algorítmica que combina cuatro estrategias independientes Por qué cuatro estrategias Los mercados se mueven en distintas fases: tendencias fuertes, rangos laterales, alta volatilidad y periodos de calma. El problema: Una sola estrategia funciona en una época y falla en otra. La solución: Cuatro estrategias integradas: SuperTrend Reversal - para inversiones de tendencia con 3 filtros (ADX, ATR, MA) Smart Money BOS - para señales de ruptura de estructura Market
    FREE
    Murderbot B2 for prop firms
    Jawad Ait Ali Ouichou
    Asesores Expertos
    Murderbot - Dinero inteligente Breakout Sistema automatizado de trading de ruptura diseñado para swing trading en GBPUSD H1 timeframe. Este EA monitorea la acción del precio alrededor de los puntos de pivote y entra en posiciones cuando las condiciones de ruptura se confirman con filtros de volatilidad. Lógica principal El EA identifica los máximos y mínimos de swing utilizando periodos de retroceso configurables y, a continuación, supervisa el precio en busca de rupturas más allá de estos nive
    FREE
    SecUnit B12
    Jawad Ait Ali Ouichou
    Asesores Expertos
    sistema diseñado para seguir tendencias fuertes. Principio básico opera sobre un concepto simple pero poderoso: identificar tendencias fuertes y permanecer en ellas hasta que el mercado dé una señal clara de cambio. Cada operación se abre con un stop loss calculado automáticamente. Lo que obtiene Dos Estrategias Independientes que pueden activarse juntas o por separado según su preferencia: Estrategia Uno - SuperTrend Classic Utiliza el indicador ATR para determinar la dirección de la tendenci
    FREE
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario