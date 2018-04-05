Smoothed Heiken Ashi EA

Heiken Ashi EA de seguimiento de tendencia suavizado: Opere con claridad

advertencia : si tiene algún problema al utilizar el EA, póngase en contacto con nosotros para que le digamos cómo solucionarlo

¿Cansado de gráficos ruidosos y señales falsas que nublan sus decisiones de trading?El EA Heiken Ashi Smoothed Trend-Following transforma la compleja acción del precio en señales claras y procesables. Este Asesor Experto automatizado utiliza un indicador suavizado profesionalmente para filtrar el ruido del mercado, ayudándole a identificar y seguir las tendencias con mayor disciplina y precisión. Está diseñado para ejecutar una estrategia sistemática al tiempo que gestiona el riesgo de forma automática, por lo que es una herramienta valiosa para los operadores que buscan un enfoque estructurado.

¿Por qué elegir este Asesor Experto?

Claridad de la señal: Utiliza un indicador Heiken Ashi suavizado para resaltar la verdadera dirección de la tendencia, haciendo que las inversiones sean más fáciles de detectar y de actuar en consecuencia.

Ejecución Disciplinada: Elimina la emoción de las operaciones al entrar y salir automáticamente de las operaciones basándose en reglas estrictas predefinidas.

Gestión de riesgos integrada: Incorpora controles para proteger su capital, como el ajuste automático del tamaño del lote y la verificación del margen.

Profesional y fiable: Construido con un código robusto para un rendimiento estable e incluye una interfaz visual limpia para su gráfico de operaciones.

Cómo funciona

El EA monitoriza el mercado en busca de señales clave de cambio de tendencia a partir de su propio indicador suavizado. Cuando se confirma un cambio de tendencia de alta probabilidad, ejecuta la operación de acuerdo con su configuración predefinida.

Un proceso sencillo de dos pasos para usted:

Adjuntar y configurar: Cargue el EA en su gráfico preferido y ajuste la configuración intuitiva para que se adapte a su perfil de riesgo. Déjelo funcionar: El EA analizará continuamente el mercado, gestionará las posiciones abiertas y buscará nuevas oportunidades basándose en su lógica central de seguimiento de tendencias.

Características principales

Característica Beneficio para usted Señales filtradas Hace que las decisiones de negociación sean más claras al reducir los "cortes" del mercado y las falsas rupturas. Automatización completa de las operaciones Le ahorra tiempo e impone disciplina al encargarse de toda la ejecución y gestión. Protecciones esenciales frente al riesgo Ayuda a evitar el apalancamiento excesivo y garantiza que las operaciones cumplan las normas de su corredor. Clara integración de gráficos Proporciona un entorno de negociación profesional con una discreta marca de agua visual.

¿Para quién es?

Este producto es ideal para:

Operadores que creen en las estrategias de seguimiento de tendencias pero tienen problemas con la ejecución consistente.

Aquellos que buscan una herramienta automatizada para aplicar una metodología de negociación clara y basada en reglas.

Inversores que buscan un componente de "no intervención" para diversificar su enfoque de negociación.

Aviso importante sobre riesgos: Operar con divisas y contratos por diferencias (CFD) con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.Este producto se proporciona "tal cual", y el desarrollador no garantiza la rentabilidad futura. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Usted debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión y nivel de experiencia antes de utilizar cualquier Asesor Experto.Se recomienda encarecidamente probar este EA en un entorno de demostración sin riesgos y buscar asesoramiento financiero independiente si es necesario.

¿Listo para experimentar un camino más claro en los mercados? Añada el EA Heiken Ashi Smoothed Trend-Following a su caja de herramientas hoy mismo.



