SecUnit B22

SecUnit B22 es unaestrategia profesionalATR Trailing Stop diseñada específicamente para el XAUUSD (Oro) operando en un marco de tiempo de 4 horas. Creada teniendo en cuenta los retos de las empresas de puntales, combina el seguimiento dinámico de la tendencia con 15 capas de protección avanzada contra el riesgo.

Visión general de la estrategia

El EA utiliza un sistema inteligente de trailing stop basado en ATR que se adapta a la volatilidad del mercado. Entra en las operaciones cuando el precio cruza la línea de parada dinámica ATR y sale cuando la tendencia se invierte, lo que garantiza la captura de tendencias fuertes, minimizando la reducción.

    Ajustes recomendados

    • Símbolo: XAUUSD (Oro)

    • Marco temporal: 4H

    • Cuenta: Desde $1,000

chat de grupo público

    Lógica de entrada:

    • COMPRAR: El precio cruza por encima de ATR trailing stop + ADX > 20

    • VENTA: El precio cruza por debajo de ATR trailing stop + -DI > +DI + ADX > 20

    Lógica de salida:

    • El trailing stop dinámico ATR sigue el movimiento del precio

    • Cierre automático de la posición en caso de cambio de tendencia


    Filtro:
    Drevnyi_2.0
    27
    Drevnyi_2.0 2025.11.12 16:01 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Jawad Ait Ali Ouichou
    1411
    Respuesta del desarrollador Jawad Ait Ali Ouichou 2025.11.12 16:28
    Thank you for your feedback and rating! I will be working on improving trailing stops in the next update to make automated trade management more accurate. I'm glad you liked the Expert Advisor's performance in the tests!
    Respuesta al comentario