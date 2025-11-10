SecUnit B22
- Asesores Expertos
- Jawad Ait Ali Ouichou
- Versión: 1.1
- Actualizado: 23 noviembre 2025
SecUnit B22 es unaestrategia profesionalATR Trailing Stop diseñada específicamente para el XAUUSD (Oro) operando en un marco de tiempo de 4 horas. Creada teniendo en cuenta los retos de las empresas de puntales, combina el seguimiento dinámico de la tendencia con 15 capas de protección avanzada contra el riesgo.
Visión general de la estrategia
El EA utiliza un sistema inteligente de trailing stop basado en ATR que se adapta a la volatilidad del mercado. Entra en las operaciones cuando el precio cruza la línea de parada dinámica ATR y sale cuando la tendencia se invierte, lo que garantiza la captura de tendencias fuertes, minimizando la reducción.
-
Símbolo: XAUUSD (Oro)
-
Marco temporal: 4H
-
Cuenta: Desde $1,000
Ajustes recomendados
Lógica de entrada:
-
COMPRAR: El precio cruza por encima de ATR trailing stop + ADX > 20
-
VENTA: El precio cruza por debajo de ATR trailing stop + -DI > +DI + ADX > 20
Lógica de salida:
-
El trailing stop dinámico ATR sigue el movimiento del precio
-
Cierre automático de la posición en caso de cambio de tendencia
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración