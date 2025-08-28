Smart Gold Robot

3.65

SMART GOLD ROBOT - Construido por un Trader Financiado de 7 Cifras

Desarrollado por un trader experimentado con múltiples certificados verificados (ver perfil )

Después de muchos años de comercio manual y el logro de siete cifras financiado cuentas, he automatizado mi estrategia de negociación exacta en este poderoso EA. Pero esto es lo que lo hace especial:
Cuando el mercado se mueve en contra de nuestra posición (porque ninguna estrategia es 100% perfecta), el SMART RECOVERY SYSTEM entra en acción - protegiendo su capital y apuntando al punto de equilibrio o mejor a través de SMART EXIT targets. NO se trata de una Martingala que añade posiciones a ciegas. En su lugar, es un mecanismo inteligente GRID que analiza las condiciones del mercado y estratégicamente entra sólo cuando la probabilidad de recuperación es más alta. Smart Recovery utiliza entradas calculadas con una adecuada gestión del riesgo, al igual que un trader profesional gestionaría manualmente una situación de drawdown.

SEÑALES EN VIVO : LINK
========================================
¿POR QUÉ SMART GOLD ROBOT?
========================================

Adecuado para cuentas pequeñas - ($ 100 dólares Desafío Enlace) Este EA puede funcionar con tan sólo $ 100
ESTRATEGIA FUNDED TRADER - Basado en mi exitoso sistema de trading manual
RECUPERACIÓN INTELIGENTE - Recuperación avanzada cuando las operaciones van mal
PLUG & PLAY - No necesita configuraciones complicadas
CONFIGURACIÓN CON UN SOLO CLIC - Adjuntar al gráfico y empezar a operar
PROP FIRM READY - Póngase en contacto conmigo primero

========================================
LA CONFIGURACIÓN MÁS SENCILLA
========================================

PASO 1: Adjuntar a XAUUSD H1 Time Frame
PASO 2: Seleccione Auto-Lot sizing o Fixed
PASO 3: Activar Auto Trading
PASO 4: Déjelo correr

¡Eso es todo! Sin configuraciones complicadas. Sin infinitos parámetros que optimizar. Sin necesidad de optimizaciones interminables que requieren mucho tiempo. Sólo operaciones Gold puras y profesionales.

========================================
QUÉ LO HACE DIFERENTE
========================================

Mientras que otros EAs le bombardean con cientos de ajustes y requieren una optimización constante, Smart Gold Robot funciona nada más sacarlo de la caja.

- Pre-configurado con ajustes óptimos
- No hay necesidad de ajustar los parámetros
- Funciona en cuentas de cualquier tamaño
- Adecuado para principiantes y profesionales

El EA opera utilizando mi estrategia de entrada, y cuando el mercado no coopera, el Sistema de Recuperación Inteligente se hace cargo - ejecutando el mismo protocolo de recuperación disciplinado que he perfeccionado durante años de trading profesional.

========================================
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
========================================

LÓGICA DE TRADING PROFESIONAL
- Basado en la estrategia de un trader financiado con siete cifras
- Optimizado específicamente para XAUUSD
- Gestión limpia de entradas y salidas
- Adaptable a las condiciones actuales del mercado

SISTEMA DE RECUPERACIÓN INTELIGENTE
- Se activa sólo cuando es necesario
- Recupera las operaciones perdedoras y las convierte en ganadoras
- Protege el saldo de su cuenta
- Sin martingalas ni métodos peligrosos

PLUG & PLAY REAL
- Funciona inmediatamente después de la instalación
- No requiere configuración
- Ajustes óptimos precargados
- Perfecto para operadores ocupados

GESTIÓN DE RIESGOS
- Funciones de protección integradas
- Preparado para los retos de las empresas de accesorios
- Conservador pero rentable
- Preserva el capital durante la volatilidad

========================================
PERFECTO PARA
========================================

- Operadores que buscan simplicidad
- Profesionales ocupados
- Traders principiantes
- Cualquiera cansado de EAs complejos

- Cuenta pequeña o grande
- Retos de las empresas de capital riesgo
 - Operadores de cuentas financiadas
- Introducing Broker Affiliates


========================================
ESPECIFICACIONES
========================================

Símbolo: XAUUSD (Sólo Oro)
Marco temporal: H1 TimeFrame
Depósito mínimo: $100 (Apalancamiento 1:500+)
Tamaño recomendado: $1000+
Tipo de Cuenta: Cualquiera (Raw, ECN, Broker Recomendado: ICMarkets, ICTrading)
Apalancamiento: 1:100+ (Apalancamiento recomendado: 1:500+)
Tiempo de configuración: Menos de 2 minutos

VPS: Obligatorio (para operar 24/5)

========================================
QUÉ OBTIENE
========================================

✓ Smart Gold Robot EA
✓ Mi estrategia de trading automatizada
✓ Sistema de recuperación inteligente incluido
✓ Actualizaciones gratuitas de por vida
✓ Soporte de Telegram
✓ Tranquilidad

========================================
DEL DESARROLLADOR
========================================

"Después de lograr una financiación de siete cifras a través de múltiples firmas de props, quería automatizar mi estrategia para ayudar a otros traders a tener éxito. Esto no es sólo otro EA, es mi sistema de comercio real que utilizo a diario en mis cuentas financiadas.

La belleza está en su simplicidad. Aunque podría haber añadido cientos de parámetros, he bloqueado los ajustes óptimos que funcionan. Al igual que mi comercio manual, simple, eficaz.

El sistema de recuperación inteligente es lo que lo distingue. Cuando las operaciones van en nuestra contra (y lo harán), el EA lo maneja exactamente como yo lo haría manualmente, convirtiendo las pérdidas potenciales en salidas rentables."

- Ralph Jordan
Trader con fondos de siete cifras

========================================
PREGUNTAS FRECUENTES
========================================

P: ¿Necesito ajustar la configuración?
R: NO. Sólo tiene que seleccionar su tamaño de lote preferido, AUTO o FIJO. Todo está preconfigurado para un rendimiento óptimo.

P: ¿Puedo usarlo con otros pares?
R: Diseñado específicamente para XAUUSD solamente.

P: ¿Cuál es el depósito mínimo?
R: ¡Sólo $100! Aunque recomiendo $1000+ para un rendimiento óptimo, el EA puede funcionar con tan sólo $100.

P: ¿Es adecuado para principiantes?
R: ¡Sí! El diseño plug-and-play lo hace perfecto para todos los niveles.

P: ¿Funciona en los retos de las empresas de accesorios?

R: Sí. Ponte en contacto conmigo si necesitas cambiar algo.

P: ¿Cuánto tarda la instalación?
R: Menos de 3 minutos desde la descarga hasta la operación.

P: ¿Necesito un VPS?
R: SÍ, el VPS es OBLIGATORIO. El EA debe funcionar 24/5 para gestionar las operaciones y ejecutar el Sistema de Recuperación Inteligente.
Sin un funcionamiento continuo, el sistema de recuperación no puede funcionar correctamente.

========================================
PALABRAS FINALES
========================================

Deje de luchar con EAs complejos que requieren una optimización interminable. Deje de perder dinero mientras intenta averiguar la "configuración perfecta".

========================================

Cómpralo ahora mientras está super barato, mañana subiré el precio.

========================================


Comentarios 27
Malvin Gerth
53
Malvin Gerth 2025.10.07 10:30 
 

I really like this ea. For this price it is one of the best what u can get. I know someday it comes trades with Minus but its normall if this happened. And if u use this ea without dd or max equity stop, u will get profit. Ralph is really supported and answere on any question. Buy it and figure it out by urself :) I ralso recomend if u use dd limits or max equtiy stops, then use lower lot. Its all about managment!

Michael Arthur Schorr
1760
Michael Arthur Schorr 2025.09.28 18:45 
 

Not sure why some people complain. He has a transparent group and the trades are same as in backtests, use sensitive and smart risk approach and this will amke good money for me very successfull and support of the dev is quite good he always replies and helps!

Zappie
191
Zappie 2025.09.19 13:35 
 

I have purchased the EA last week and tested with good results wins and losses. This week I ran it live and all wins and no losses. Excited to see how it performs in the next month or so. Thanks Raplh

Productos recomendados
PipFinite EA Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
3.67 (9)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del potente indicador PipFinite Trend PRO EA Trend PRO negocia la señal de PipFinite Trend PRO y gestiona la operación dependiendo de las preferencias del usuario. El EA incluye muchas características personalizables que pueden mejorar aún más la estrategia de trading de Trend PRO. Características como Filtros de Entrada y Salida, Filtro de Marco de Tiempo Superior, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, Filtro de Noticias y ¡MÁS! La Solución Innovador
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! RSI Grid se basa en las condiciones de sobrecompra y sobreventa de RSI y abre una cuadrícula cuando la operación está en el lado perdedor del mercado. El RSI proporciona a los operadores técnicos señales sobre el impulso del precio alcista y bajista, y a menudo se representa debajo del gráfico del precio de un activo. Un activo generalmente se considera sobrecom
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
DAX H1 3stars MT5
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este PORTFOLIO de 3 estrategias ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en el DAX H1 timeframe . Múltiples EAs operados juntos conducirán a un MAYOR BENEFICIO y una CURVA DE CAPITAL MÁS SUAVE. 3 no correlacionados EAs lógicas para DAX H1 timeframe fusionado en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy SIMPLES con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza diferentes enfoques - algunos han TAKE PROFIT,
DAX M30 3Eas MT5
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este PORTFOLIO de 3 estrategias ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en el DAX M30 timeframe . Múltiples EAs operados juntos conducirán a un MAYOR BENEFICIO y una CURVA DE CAPITAL MÁS SUAVE. 3 no correlacionados EAs lógicas para DAX M30 timeframe se fusionaron en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy simple con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza diferentes enfoques - algunos han TAKE PR
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
DAX H1 5stars MT5
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este PORTFOLIO de 5 estrategias ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en el DAX H1 timeframe. Múltiples EAs operados juntos conducirán a un MAYOR BENEFICIO y una CURVA DE CAPITAL MÁS SUAVE . 5 no correlacionados EAs lógicas para DAX H1 timeframe se fusionaron en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy SIMPLES con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza diferentes enfoques - algunos han TAKE PRO
DAX M30 5Eas MT5
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este PORTFOLIO de 5 estrategias ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en el DAX M30 timeframe . Múltiples EAs operados juntos conducirán a un MAYOR BENEFICIO y una CURVA DE CAPITAL MÁS SUAVE. 5 no correlacionados EAs lógicas para DAX M30 timeframe fusionado en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy SIMPLES con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza diferentes enfoques - algunos han TAKE PROFI
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Asesores Expertos
Ilan para MetaTrader 5 Gracias al uso de las operaciones virtuales ahora es posible tradear en ambas direcciones, es decir comprar y vender  simultáneamente. Precisamente eso ha permitido adaptar completamente la estrategia popular al control netting de posiciones que se utiliza en MetaTrader 5. Ajustes del Asesor Experto Los ajustes del Asesor Experto son muy simples pero permiten regular todos los parámetros importantes de la estrategia. Están disponibles los siguientes ajustes: MagicNumber ú
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Asesores Expertos
VENTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga BF Scalper PRO con un enorme -65% de descuento Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $157 (Precio normal: $447 - ¡Ahorre $290!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de divisas - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No pierda esta
ICT OrderBlock trader
Ashkan Anousheh
Asesores Expertos
Explore el poder de OrderBlock EA inspirado en ICT Eleve sus operaciones con nuestro asesor experto, inspirado en la estrategia pionera OrderBlock de la serie de ICT en YouTube. Esta herramienta es su puerta de entrada al análisis avanzado del mercado, diseñada para operadores que buscan mejorar su estrategia con precisión y perspicacia. Es una mezcla de innovación y respeto por los conceptos de trading que han dado forma a nuestro enfoque. Guía de ajustes : * TRADE_RISK: Este parámetro defi
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Asesores Expertos
OverSeer: Su aliado de trading inteligente OverSeer no es sólo otro Asesor Experto, es un compañero cuidadosamente diseñado para los operadores que buscan navegar por el complejo mundo de la negociación de índices con un enfoque constante y conservador. Construido a través de años de experimentación y aprendizaje, OverSeer le ayuda a ganar exposición a los mercados globales, manteniendo sus estrategias basadas en el realismo. ¿Por qué elegir OverSeer? OverSeer aúna estrategias de trading refle
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Asesores Expertos
Al principio, le hincaba el diente a Phoenix Ultra Expert Advisor . Este Asesor Experto apoyará orden de cierre automático si la dirección es correcta y realizar la recuperación si la dirección es incorrecta. Si introduce una orden: 1. El precio va en la dirección correcta y alcanza el Min Profit Point , trailing stop 20% del beneficio actual. 2. El precio va en la dirección opuesta, el Asesor Experto colocará la orden con el volumen es Porcentaje de Volumen de Recuperación en la entrada, la di
Fibonacci Grid Genius
Mohamed Fouad Daoud Ahmed Daoud
Asesores Expertos
Libere su potencial de trading con nuestro innovador Grid EA ¿Está listo para transformar los resultados de sus operaciones y experimentar el poder de la rentabilidad constante? Despídase de la incertidumbre y dé la bienvenida a una estrategia probada que aprovecha lo que el mercado hace mejor: ¡subir y bajar! Nuestro Grid EA de vanguardia está diseñado para convertir cada fluctuación de precios en una oportunidad, utilizando principios de negociación probados con el tiempo combinados con tecnol
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Asesores Expertos
Ejecuta operaciones de forma autónoma, supervisando todo el proceso desde el inicio hasta la finalización. Asistencia gratuita a través de chat, correo electrónico y asistencia remota . Construido originalmente para XAUUSD (Oro). Cambios de configuración para otros símbolos Potente gestión de reglas Funciones de posicionamiento mejoradas Gestión del riesgo / Dimensionamiento dinámico de lotes Configuración rápida Símbolos : XAUUSD Inversión para todos: Nuestro robot de comercio está diseñado pa
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Somewhere over the rainbow Es un sistema que trata de operar el mercado desde el agotamiento de la tendencia con un algoritmo de corrección que trata de recortar pérdidas a costa de aumentar el margen. Este sistema realiza todos los ajustes de forma automática, analizando el par y el mercado para decidir cuál es el paso más eficiente para llegar a su destino. En algún lugar sobre el arco iris se encuentra un sistema de múltiples operaciones y múltiples lotes (El lote máximo puede ser hasta 5 ve
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (388)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.84 (25)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.17 (12)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (95)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.71 (45)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.61 (18)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (25)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 5 de 20 plazas — casi agotado. La actualización principal ya se ha completado. El precio pronto subirá a 599 USD , y el precio final será 1500 USD . Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracia
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Asesores Expertos
Lea esto primero (muy importante) No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO ¡OFERTA DE LANZAMIENTO! El precio actual solo está disponible para un número limitado de copias. Una vez agotadas, el precio aumentará. ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****9 ejemplares restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios en cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.13 (30)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.51 (65)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Asesores Expertos
Neptuno: Un EA que sigue la tendencia del oro Un sistema profesional de seguimiento de tendencias diseñado para XAUUSD en el marco temporal M30. Neptune identifica entradas de alta probabilidad usando confirmación multifactorial, luego protege las ganancias con salidas adaptables. Diseñado para operadores que buscan ventajas reales, no trucos. Operación única. Sin cuadrícula. Sin Martingala. Una posición por dirección. Una operación al día. Stop Loss fijo en cada orden. Neptune no acumula posici
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.79 (53)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Asesores Expertos
Golden Zephyr es un Asesor Experto que fusiona la fiabilidad del análisis clásico de soportes y resistencias con una revolucionaria estrategia patentada conocida como Quantum Trend Dynamics . Diseñado para identificar patrones de mercado ocultos y cambios sutiles en el impulso, este EA ejecuta operaciones con precisión, ofreciendo consistencia y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. 119$ , luego el precio se incrementará en 10$ por cada compra. Precio final: 699$. Características
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Asesores Expertos
XAUUSD Master es un Asesor Experto multisistema diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Combina 10 sistemas de negociación independientes que se ejecutan simultáneamente, cada uno con diferentes parámetros para capturar las diferentes condiciones del mercado. El EA incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, funciones de suplantación de empresas de apoyo y un sencillo panel de información para la supervisión en tiempo real. After the purchase send me private message to re
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
Otros productos de este autor
Smart Prop Firm EA
Ralph Jordan Lipata De Jesus
3.43 (42)
Asesores Expertos
Smart Prop Firm EA - Construido por un Trader Financiado de 7 Cifras - Desarrollado por un trader experimentado con múltiples certificados verificados (Ver Perfil ) - Optimizado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M15 Diseño de triple propósito - Adecuado para cuentas reales, de desafío y financiadas Cuentas Challenge - Optimizado para pasar las evaluaciones de las empresas de apoyo Cuentas Financiadas - Mantiene el estricto cumplimiento de todas las reglas de las empresas
Gold Ai Agents
Ralph Jordan Lipata De Jesus
Asesores Expertos
Sistema de Trading de Oro Potenciado por IA | ¿Qué es Gold AI Agents? Gold AI Agents es un Asesor Experto de última generación que cuenta con 32 agentes de IA que trabajan juntos para analizar el mercado del Oro (XAUUSD) en tiempo real. Cada agente se especializa en un aspecto específico del análisis de mercado, desde patrones técnicos hasta eventos geopolíticos. Sin cuadrícula. Sin Martingala. Sin métodos de trading peligrosos. Una operación cada vez. Ningún indicador único. Ninguna estrateg
Smart Prop Ai
Ralph Jordan Lipata De Jesus
2 (4)
Asesores Expertos
AI-POWERED MULTI-AGENT TRADING SYSTEM - El futuro de EA Trading ha llegado Este EA opera en Forex, Oro, Cripto e Índices - un total de 35 pares. Ejecuta inteligentemente scalping, day trades y swing trades . Cada operación incluye un stop loss, por lo que es perfectamente adecuado tanto para cuentas Prop Firm como para cuentas reales personales. Cada acción está guiada por inteligencia adaptativa, precisión calculada y conocimiento del mercado en tiempo real. Construido con una arquitectura
Smart Bitcoin Robot
Ralph Jordan Lipata De Jesus
Asesores Expertos
SMART BITCOIN ROBOT - Construido por un comerciante de 7 cifras financiado Desarrollado por un trader experimentado con múltiples certificados verificados (Ver Perfil ) Después de muchos años de comercio manual y el logro de siete cifras financiado cuentas, he automatizado mi estrategia de negociación exacta en este poderoso EA y optimizado para Bitcoin . Pero aquí está lo que lo hace especial: Cuando el mercado se mueve en contra de nuestra posición (porque ninguna estrategia es 100% perfecta
Filtro:
Augusto Quintino
58
Augusto Quintino 2025.10.10 15:47 
 

It is a good robot to lose your capital, it does not recommend buying the ea

Malvin Gerth
53
Malvin Gerth 2025.10.07 10:30 
 

I really like this ea. For this price it is one of the best what u can get. I know someday it comes trades with Minus but its normall if this happened. And if u use this ea without dd or max equity stop, u will get profit. Ralph is really supported and answere on any question. Buy it and figure it out by urself :) I ralso recomend if u use dd limits or max equtiy stops, then use lower lot. Its all about managment!

Michael Arthur Schorr
1760
Michael Arthur Schorr 2025.09.28 18:45 
 

Not sure why some people complain. He has a transparent group and the trades are same as in backtests, use sensitive and smart risk approach and this will amke good money for me very successfull and support of the dev is quite good he always replies and helps!

uchimi
1775
uchimi 2025.09.27 16:54 
 

I've been using it since it was released,

and I've already lost 2,000 USD.

Developer support is bad.

This is not an EA I can recommend to you.

jpdeion21
19
jpdeion21 2025.09.25 18:23 
 

Same for me, I tried it on my demo account with 0.04 fix volume. During 3 days the robot made +220€ profit and then did 4 sell trades just before and during the Gold went up like crazy during 3 days. The stop loss didn't work (if there is any !!) and I lost -49€, -134€, -203€, -234€ in 2 days ! Manually I would have stopped the loss earlier. If the bot would have made 4 buy trades instead of sell the story would have been different... Luckily it was my demo account.

chak8x8
443
chak8x8 2025.09.24 08:40 
 

I cannot recommend it as the entry is a problem. It placed a trade at the lowest point and then the gold just kept going up in the past few days. The EA tried to use grid to close but it never succeeded, and it made the DD larger and larger. I managed to close all the trades as I placed larger lot myself to ride the upward trend, but I need the author to update the EA, otherwise, I have to stop using it. The author decreased the selling price from $85 to $50 which made me disappointed as I paid higher price. Also, the author said he would invite buyers to join the TG private group, and I have mentioned that I want to join but the author ignored my comment and just added a buyer who left his comment later than me. Well, unless the author adds me to the group and commits to improve the entry logic, I have to give low stars to this EA.

Update 24/9: the author said he will add me to his TG group, I will adjust the rating. And if the entry logic improves, I will increase the rating.

Marvin Oelsner
232
Marvin Oelsner 2025.09.23 12:36 
 

Can't recommend! See the last comment pages! It started to make a couple of good trades but one heavy drawdown wipes out everything and more! Backtests doesn't match live trading! Support via Telegram is definately not the best. Too bad there is no refund policy here! This bot isn't worth a dime.

Simone Pozzi
239
Simone Pozzi 2025.09.21 13:04 
 

I am using this EA from 2 weeks. I am not happy with it because the lost cancelled the little profits. I have huge lost because it's a grid bot, and so very dangerous

Mercier Guillaume Patrick
561
Mercier Guillaume Patrick 2025.09.19 17:18 
 

Performance Report

Period: September 15–19

Result: +15.31% profit in the first trading week

September 23 Update

An unfavorable EA decision occurred.

Emergency stop-loss (set at 10% instead of 50%) successfully limited the loss but by deafaut is 50% so i think people lose a lot on 23 September.

Backtests are showing results that differ significantly from live trading.

For example, on September 23, the backtest shows a profitable day, while in live trading the EA hit a 10% stop loss.

For users who didn’t adjust their settings, this would have resulted in a 50% loss.

This raises serious concerns about the reliability of both the signals and the presented backtests.

I’m giving 1 star because the developer’s backtests and live signals differ completely from real trading results, making it impossible to properly evaluate the EA before purchasing.

PS: I used same broker, raw account...THEY GIVE YOU FREE EA IF YOU GIVE 4/5 STARS DONT TRUST NEW REVIEW

100% of people lose 50% of their account in 23 September and didnt show to live of the developper...And what i see today, no live signal from developper haha.

Dan
130
Dan 2025.09.19 16:49 
 

Still early days as i am currently running it with £1000 and the standard 0.1 per 1k. (Currently at 2.36% profit after 2 x weeks) Worryingly i have contacted the developer with 3 x messages and umtil now i have had ZERO reply (now 2 x weeks since i have bought his product and messaged him). The worst customer support I have experienced on MQL5 to date, not even a thank you for purchasing my product.

Customer support is crucial, if you just want to present something for sale with no customer interaction then stick to Ebay or similar.

Increased my review having run for the last 2 x weeks with larger lot size and larger equity for better visibility on what it can do when put through it's paces (See comments).

Ralph Jordan Lipata De Jesus
2934
Respuesta del desarrollador Ralph Jordan Lipata De Jesus 2025.09.19 17:23
Hi Dan, Sorry, I thought I had already replied to you last week, but it turns out it didn’t send. I’ve sent you a message now. Please check.
Zappie
191
Zappie 2025.09.19 13:35 
 

I have purchased the EA last week and tested with good results wins and losses. This week I ran it live and all wins and no losses. Excited to see how it performs in the next month or so. Thanks Raplh

Abbas Ahmed Abbas Al-baldawi
136
Abbas Ahmed Abbas Al-baldawi 2025.09.19 12:38 
 

After the latest update, the bot has become excellent! The performance is much more stable and all the trades have been profitable so far. I’m very happy with the results and highly recommend it to anyone looking for a reliable trading EA.

oillive
297
oillive 2025.09.19 00:14 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ralph Jordan Lipata De Jesus
2934
Respuesta del desarrollador Ralph Jordan Lipata De Jesus 2025.09.19 00:25
Hi Oillive, you are using a 3 digit decimal broker, don't worry, i will help and let's resolve the issue
elmaine
44
elmaine 2025.09.18 06:23 
 

I bought this EA, not knowing that it is worth far more than the price I paid, Thank you Ralph this is and amazing EA! I made over $3000 with this product the first day I used it and I could not be happier!

Kmaniv
72
Kmaniv 2025.09.17 18:29 
 

bought this bot last week. It took a bit of time to start trading, so if you're expecting fast trades and quick profits, this might not be the right fit for you. However, once it started, every trade has been profitable so far. That consistency is impressive. This bot clearly focuses on quality over quantity, and I appreciate that approach. Also, Ralph, the developer, is very supportive on Telegram — always available and responsive, which adds a lot of value and trust. My advice: Be patient in the beginning. Don’t expect instant results. Let the bot do its work — it’s stable and reliable. I’ll continue testing and will come back with a full analysis later if needed. Just wanted to share this early experience to help others make an informed decision.

Kevlar66
64
Kevlar66 2025.09.17 05:31 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Gordon Meiser
69
Gordon Meiser 2025.09.16 10:55 
 

The EA shows remarkable performance in backtests. It is currently running on a separate live account. Due to insufficient possibilities of a high enough leverage at my broker, it is running without the Smart Recovery function activated. Even without using this function, the account is growing. However, the full benefits of the EA only comes into play when using the Smart Recovery function. Then, however, you should also be aware of the correspondingly potential high drawdown, but the profit will also be correspondingly higher. So far, the EA is performing well: it only trades in market situations with an increased probability of profit (not every day) and dynamically adjusts the stop loss to secure profits. The maximum drawdown can be specified in the EA. Ah, not to forget that Ralph is very responsive. In most cases answering within minutes after asking questions from my side.

Eugen T
548
Eugen T 2025.09.15 07:36 
 

Nice EA, developer very responsive. 3 wins today, hope so will work.

Update. Stop Loss hit, very big disappointment. Lost 1800$. DON'T BUY THIS EA!

Hugo Almada
55
Hugo Almada 2025.09.13 02:47 
 

The developer Ralp is always there to help you and give you the best advice. I really recommend this bot because apart from having a live signal of how the bot behaves live, the developer always answers your questions and messages.

Haidarbek Rizwani
21
Haidarbek Rizwani 2025.09.11 23:43 
 

its not working at all its just west money

12
Respuesta al comentario