**Prop Dominus** - Asesor Experto Avanzado basado en Inteligencia Artificial para MetaTrader 5





---









## **I. Resumen Ejecutivo**





Prop Dominus es un Asesor Experto (EA) de múltiples capas, mejorado con IA, diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Sus fundamentos se basan en el modelado probabilístico, los sistemas de inferencia dinámica y la inteligencia artificial. Sus fundamentos se basan en el modelado probabilístico, los sistemas de inferencia dinámica y el reconocimiento avanzado del régimen de mercado. Mediante una arquitectura sistemática y una sólida calibración en tiempo real, Prop Dominus pretende aportar estructura y coherencia a la automatización de las decisiones comerciales. El EA está diseñado con una superficie minimalista, un interior complejo y un enfoque en la adaptabilidad, la modulación del riesgo y la implementación lógica coherente.





Prop Dominus no está pensado para principiantes ni para operadores que buscan sistemas simplistas. Por el contrario, está dirigido a usuarios avanzados: operadores con mentalidad cuantitativa, desarrolladores de sistemas y personas con un profundo conocimiento del razonamiento estadístico y la arquitectura de ejecución.





---





## **II. Arquitectura y filosofía de diseño**





### 1. Núcleo de IA modular





Prop Dominus está construido alrededor de un núcleo de IA modular que emplea:





* Redes neuronales recurrentes (RNNs) para la memoria de secuencias históricas

* Mecanismos de atención para la priorización de señales

* Estructuras de aprendizaje conjunto para una generalización más amplia.





Cada modelo funciona dentro de su propio espacio dimensional, con sus salidas filtradas y reconciliadas mediante una matriz lógica probabilística.





### 2. Motor de confluencia multicapa





Para mitigar el ruido, Prop Dominus sólo activa operaciones cuando se alinean múltiples dimensiones:





* Fuerza de la tendencia de la serie temporal a través de derivaciones de impulso

* Penetración de la envolvente de volatilidad

* Desequilibrio entre la oferta y la demanda y entre la profundidad de los libros

* Sincronización de la ventana de tiempo microestructural





Con ello se pretende preservar la integridad de la señal y evitar los "whipsaws" habituales en los sistemas de una sola capa.





### 3. Sistema adaptativo de ponderación del riesgo





Los parámetros de riesgo no son estáticos. En su lugar, el EA ajusta dinámicamente el tamaño de la posición utilizando:





* Umbrales de volatilidad normalizados por ATR

* La entropía de la secuencia histórica (medida del caos frente al orden).

* Ratios spread/volatilidad en tiempo real.





El dimensionamiento dinámico sólo se produce en entornos reales. Las pruebas retrospectivas reflejarán un comportamiento no adaptativo sólo para la evaluación estructural.





### 4. 4. Plazos en función de los acontecimientos





Prop Dominus integra un calendario económico para suspender las operaciones antes, durante y después de eventos económicos de alta volatilidad. Los usuarios pueden definir periodos de suspensión precisos, asegurando que el sistema no se ejecuta durante ráfagas macroeconómicas impredecibles.





---





## **III. Especificación de parámetros**





### Parámetros básicos:





* `AI_ConvictionThreshold`: Umbral de confianza neuronal

* Periodo de volatilidad: Marco de cálculo ATR para envolventes dinámicas

* `FreezeWindow`: Minutos de bloqueo antes/después de los eventos programados

* MaxConcurrentTrades": Caps multi-posición de exposición

* TimeRangeStart/End": Limitador personalizado de la sesión de negociación

* `LossCapRatio`: Reducción máxima de capital antes del bloqueo del sistema

* CuratorEnabled Activa la lógica de confluencia de señales





Cada parámetro se detalla exhaustivamente en la documentación y se establece por defecto de forma conservadora.





---





## **IV. Lógica de ejecución y comportamiento**





### 1. 1. Identificación del régimen de mercado





El EA evalúa constantemente:





* Deriva estadística en la desviación estándar de los rendimientos

* Magnitud de ruptura más allá de las bandas de Bollinger

* Relación ruido-señal a través de diferentes sesiones de mercado





Los cambios de régimen (por ejemplo, de tendencia a reversión a la media) activan la recalibración interna de las ponderaciones de inferencia.





### 2. 2. Generación de señales





Una señal sólo se considera procesable si





* Los filtros interdimensionales se alinean dentro de una estrecha tolerancia

* El régimen de volatilidad permite una eficacia aceptable entre la dispersión y el rango.

* Las métricas de latencia están dentro de los límites permitidos.





Las entradas de operaciones son precisas, con parámetros de parada suave y dura precalculados.





### 3. Motor de ejecución





La capa de ejecución aplica:





* Tolerancia al deslizamiento (dinámica, ajustada a la volatilidad).

* Entrada multilote para mitigación de grandes volúmenes.

* Seguimiento estadístico post-negociación para calificar la calidad de las posiciones.





No se permiten operaciones en condiciones de escaso llenado, desajuste por deslizamiento o anomalías de bajo volumen.





---





## **V. Filosofía de rendimiento y precauciones**





### A. Limitaciones del Backtesting





Prop Dominus no tiene un rendimiento significativo en pruebas retrospectivas. Esta es una limitación deliberada.





> Aviso importante:** La capa de IA del Asesor Experto se adapta al flujo de ticks en tiempo real, a la asimetría del libro de órdenes y a la latencia del corredor, ninguno de los cuales está disponible en entornos de backtesting. Como tal, la simulación histórica es válida sólo para la validación mecánica, no como un indicador de la eficacia en vivo.





Los usuarios deben comprender esta limitación y se les aconseja que comiencen con despliegues de bajo riesgo y a baja escala.





### B. Adaptabilidad en tiempo real





En modo de producción, el EA





* Ajusta la ponderación de las señales en función de los resultados acumulados en tiempo real.

* Recalcula los umbrales de operación óptimos cada N operaciones.

* Elimina los segmentos de modelos de bajo rendimiento y refuerza otros.





Esta evolución continua distingue a Prop Dominus de los modelos deterministas, aunque introduce una complejidad inadecuada para los usuarios que esperan comportamientos rígidos.





---





## **VI. Despliegue y Entorno**





### A. Requisitos previos





* MetaTrader 5 Build >= 2690

* El broker debe soportar el modo de cobertura y ejecución de mercado.

* Tamaño mínimo de cuenta: \$100 (para el despliegue de micro lotes)

* Latencia VPS recomendada: < 50ms





### B. Condiciones del broker





* Spreads bajos

* Gran liquidez

* Ejecución rápida





Condiciones inferiores conducirán a resultados subóptimos o a operaciones bloqueadas.





### C. Guía de configuración





1. 1. Aplique el EA a un gráfico limpio (recomendado: EURUSD H1)

2. 2. Configure los parámetros de riesgo

3. 3. Activar el registro (para futuros análisis)

4. Supervisar el panel de ejecución en busca de mensajes de estado

5. Observar el comportamiento en condiciones de tiempo real





---





## **VII. Registro y transparencia de datos**





Prop Dominus proporciona abundantes archivos de salida:





* Entradas con marca de tiempo

* Pesos de señal y árbol lógico

* Precios de ejecución y latencia

* Razonamiento de salida





Esto permite realizar auditorías completas posteriores a la operación, lo que posibilita la mejora continua y el reajuste estratégico.





---





## **VIII. Destinatarios**





Este EA es para:





* Operadores minoristas de nivel institucional

* Desarrolladores que buscan un modelo de negociación adaptable

* Usuarios avanzados capaces de interpretar sistemas multifactoriales





No se recomienda para:





* Novatos o usuarios que esperan resultados garantizados

* Quienes no estén dispuestos a trabajar con modelos probabilísticos.





---





## **IX. Licencia y soporte





* Incluye acceso a actualizaciones durante 12 meses

* Soporte vía ticketing o MQL5 PM

* Incluye documentación y guía de parámetros

* Video walk-throughs disponibles bajo petición





---





## **X. Reflexiones finales**





Prop Dominus es la encarnación de la reflexión estadística, la inteligencia en tiempo real y la discreción sistemática. No opera sobre la predicción, sino sobre la inferencia estructurada, respondiendo a la evolución de las señales del mercado con consistencia mecánica y control adaptativo.





El EA no garantiza resultados. Es simplemente una herramienta. Como con cualquier sistema complejo, los resultados dependen de la configuración, las condiciones del mercado, la calidad del broker y la capacidad del usuario para supervisar responsablemente la implementación.





Sus pruebas retrospectivas no son funcionales como estimadores de rendimiento. Prop Dominus debe evaluarse en tiempo real, con precaución, registro y un despliegue mínimo de capital inicial.





Utilícelo con prudencia. Observar con diligencia. Iterar responsablemente.





---



