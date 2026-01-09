Slack Notify

Envía automáticamente notificaciones sobre apertura, cierre y cierre parcial de operaciones desde MT5 a Slack.

La utilidad soporta 16 idiomas: Inglés, francés, alemán, indio (hindi), indonesio, italiano, kazajo, coreano, holandés, polaco, portugués, ruso, español, turco, ucraniano y vietnamita. El producto está diseñado para operadores que necesitan recibir notificaciones de Slack sin tener que estar constantemente monitorizando el terminal. Es adecuado para usuarios de Asesores Expertos que desean monitorizar su actividad, operadores que trabajan con múltiples símbolos y usuarios de VPS.

Los cierres de posiciones totales y parciales se detectan correctamente (por ejemplo: 0,10 / 0,30 lotes), y se implementa la protección contra mensajes duplicados.

Las notificaciones pueden ser enviadas para todos los símbolos de la cuenta de trading o sólo para el símbolo del gráfico donde la utilidad está conectada (opcional).

Un botón dePrueba de Slack está disponible para verificar la funcionalidad del chat y puede ser ocultado del gráfico después de la configuración.

Contenido de la notificación:

Una notificación de apertura de operación incluye: símbolo, volumen, dirección de la operación (COMPRA / VENTA), precio de apertura y valores de Take Profit y Stop Loss (opcional).

Una notificación de cierre de operación incluye: símbolo, volumen cerrado (parcial o total), precio de cierre (opcional) y beneficio o pérdida final.

Fácil configuración:

Cree una nueva App en Slack, configure un Webhook entrante, seleccione un canal y copie su URL de Webhook. En MetaTrader 5, active WebRequest para https://hooks.slack.com/, adjunte la utilidad a cualquier gráfico, e introduzca la URL del Webhook en el Valor de Entrada. Haga clic en el botón Test Slack en el gráfico para verificar la funcionalidad.

Encontrará instrucciones detalladas paso a paso en la captura de pantalla.

Notas importantes:

La utilidad no abre ni modifica operaciones.

Sólo funciona mientras el terminal MetaTrader 5 está en marcha.

Compatible con todos los brokers MT5 y soporta tanto cuentas de compensación como de cobertura.