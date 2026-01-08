Discord Notify

Envía automáticamente notificaciones sobre apertura, cierre y cierre parcial de operaciones desde MT5 a Discord.

La utilidad soporta 16 idiomas: Inglés, francés, alemán, indio (hindi), indonesio, italiano, kazajo, coreano, holandés, polaco, portugués, ruso, español, turco, ucraniano y vietnamita. El producto está diseñado para operadores que necesitan recibir notificaciones de Discord sin tener que monitorizar constantemente el terminal. Es adecuado para los usuarios de Asesores Expertos que desean realizar un seguimiento de su actividad, los operadores que trabajan con múltiples símbolos y los usuarios de VPS.

Los cierres de posiciones totales y parciales se detectan correctamente (por ejemplo: 0,10 / 0,30 lotes), y se implementa la protección contra mensajes duplicados.

Las notificaciones se pueden enviar para todos los símbolos de la cuenta de negociación o sólo para el símbolo del gráfico donde se adjunta la utilidad (opcional).

A Prueba Discordia botón está disponible para verificar la funcionalidad del chat y puede ocultarse del gráfico después de la configuración.

Contenido de la notificación:



Una notificación de apertura de operación incluye: símbolo, volumen, dirección de la operación (COMPRA / VENTA), precio de apertura y valores de Take Profit y Stop Loss (opcionales).

Una notificación de cierre de operación incluye: símbolo, volumen cerrado (parcial o total), precio de cierre (opcional) y beneficio o pérdida final.

Fácil configuración:



Crear un canal de texto en Discord y copiar su URL Webhook. En MetaTrader 5, active WebRequest para https://discord.com/, adjunte la utilidad a cualquier gráfico, e introduzca la URL del Webhook en el Valor de Entrada. Haga clic en el botón Test Discord en el gráfico para verificar la funcionalidad.

Notas importantes:



La utilidad no abre ni modifica operaciones.

Sólo funciona mientras el terminal MetaTrader 5 está en marcha.

Compatible con todos los brokers MT5 y soporta tanto cuentas de compensación como de cobertura.