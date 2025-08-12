Femto Core

5

[Femto Core] Profesional, fiable y seguro robot de comercio de oro.

Presentamos el Asesor Experto avanzado desarrollado para el par XAUUSD, EA combina 2 motores de ruptura de nivel de núcleo en 1 EA, a saber, Breakout M5 y M6, a continuación, este EA está diseñado de tal manera mediante el uso de niveles de fibonacci personalizados y utilizando el filtro de comparación BULL BEAR POWER para detectar la fuerza de la tendencia en el TimeFrame M15, Este indicador es un indicador especial desarrollado por el fabricante, para determinar el porcentaje de fuerza de las velas BULL y BEAR.

Precio $497, (Los precios se actualizarán con el tiempo).


If you have purchased, you can read the documentation regarding the user guide here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763904

Este EA está diseñado y equipado con un fiable gestor de riesgos, incluyendo Risk Ratio, SL/TP, y Límites Desplegables, haciéndolo adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados.

Cree una deliciosa experiencia de trading en Oro con Femto Core.

Recomendaciones:

  • Marco temporal: H1.
  • Par: XAUUSD.
  • Depósito mínimo inicial: $500 y recomendado $1000.
  • Apalancamiento: 1:500.
  • Broker: broker de spread bajo/raw(Recomendado ICMarkets).
  • Tipo de cuenta: Hedged.
  • Utilizar un VPS para que el EA funcione 24/7 (Obligatorio).

Características:

  • Auto Lot: Para uso de lotes dimamis.
  • Risk Ratio: Ajustes para determinar el nivel de riesgo de los lotes dinámicos.
  • Gestor de Drowdown: Opción para aumentar la protección en las operaciones.
  • Trailing Point/Stop: Funciones personalizables de gestión de cierre de órdenes.
  • Limitación máxima del spread: Limitación ajustable del ancho del spread, para evitar que se amplíe al ordenar.
  • Control de rejilla: Posibilidad de ajustar la configuración de la rejilla.
  • Panel Visual: Panel visual moderno y óptimo.
  • Push Notif MQID: Una potente función de notificación enviada a su teléfono, para que pueda saber cuando hay nuevas órdenes, y cuando se alcanza la Reducción Máxima.

Flujo de Trabajo:

Este EA optimiza las rupturas en los niveles de Fibonacci. Las rupturas se basan en velas M5 y M6, que luego se verifican utilizando Bull/Bear Power para generar señales de entrada. Este AE utiliza órdenes instantáneas para la entrada. Además, para manejar órdenes flotantes, utiliza un Grid Swing Pullback, que abre múltiples órdenes si el precio se expande y vuelve a la orden inicial. La rejilla es opcional; puede elegir utilizarla o no. Los ajustes por defecto para manejar el cierre de posiciones son Trailing Point/Stop para Ganancias, y Drawdown Limit para Pérdidas.

Advertencia de Riesgo:

  • Antes de comprar el EA, sea consciente de los riesgos que implica.
  • El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el EA también podría incurrir en pérdidas).
  • Las pruebas retrospectivas que se muestran (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están muy optimizadas, y los resultados no pueden aplicarse directamente al trading en vivo.
Comentarios 1
Artur Volodkevic
378
Artur Volodkevic 2025.12.07 11:22 
 

Good afternoon, I really like the author's product — it looks beautiful and has always worked well, but at some point the TP didn’t trigger, and I just let it run on its own, which led to a loss of 419 euros. Since then, I haven’t used it. Maybe it was my mistake, I don’t know, but I still give the developer 5 stars. I will try the updated version and will post a screenshot in the discussion section.

