Bantam

Bantam EA - Scalping estructurado en EUR/USD (H1)

Bantam es un Asesor Experto automatizado desarrollado para el par de divisas EUR/USD en el marco temporal de 1 hora (H1). Está diseñado para identificar y negociar rupturas de precios en torno a niveles máximos y mínimos recientes, basándose en la lógica interna derivada de la estructura de precios.

El EA coloca órdenes pendientes en los puntos de precio seleccionados y gestiona las posiciones con un sistema incorporado de trailing stop. Una vez que se activa una operación, el AE puede cerrar la posición rápidamente o permitir que continúe dependiendo del impulso del precio. Se incluye un mecanismo de recuperación de pérdidas moderadas, destinado a mejorar el rendimiento bajo un riesgo controlado.

Visión general de la estrategia

  • Símbolo: EUR/USD

  • Marco temporal: H1

  • Método de entrada: Órdenes pendientes colocadas en máximos y mínimos seleccionados

  • Lógica de salida: Trailing stop + salida en función del tiempo

  • Recuperación de pérdidas: Moderado, sistema de recuperación de un solo nivel (no grid/martingale)

Características principales

  • Totalmente automatizado

  • Gestión de operaciones mediante trailing stop y filtros temporales

  • Una operación por dirección a la vez

  • No utiliza sistemas de rejilla ni martingala

  • Compatible con cuentas de cobertura y de compensación

Recomendaciones de uso

  • Ejecutar en un VPS con baja latencia

  • Utilizar con brokers que ofrezcan spreads Raw, cuenta zero-spread y ejecución rápida

  • Depósito mínimo recomendado: 50

  • Pruebe siempre en un entorno de demostración o en un entorno real de bajo riesgo antes de la implementación completa.

⚠️ Nota:No se garantiza que este EA sea rentable. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Utilice a su propia discreción y sólo con capital de riesgo.


