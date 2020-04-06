Bantam
- Asesores Expertos
- Calvin Andile Mahlangu
- Versión: 2.6
- Actualizado: 30 agosto 2025
- Activaciones: 10
Bantam EA - Scalping estructurado en EUR/USD (H1)
Bantam es un Asesor Experto automatizado desarrollado para el par de divisas EUR/USD en el marco temporal de 1 hora (H1). Está diseñado para identificar y negociar rupturas de precios en torno a niveles máximos y mínimos recientes, basándose en la lógica interna derivada de la estructura de precios.
El EA coloca órdenes pendientes en los puntos de precio seleccionados y gestiona las posiciones con un sistema incorporado de trailing stop. Una vez que se activa una operación, el AE puede cerrar la posición rápidamente o permitir que continúe dependiendo del impulso del precio. Se incluye un mecanismo de recuperación de pérdidas moderadas, destinado a mejorar el rendimiento bajo un riesgo controlado.
Visión general de la estrategia
-
Símbolo: EUR/USD
-
Marco temporal: H1
-
Método de entrada: Órdenes pendientes colocadas en máximos y mínimos seleccionados
-
Lógica de salida: Trailing stop + salida en función del tiempo
-
Recuperación de pérdidas: Moderado, sistema de recuperación de un solo nivel (no grid/martingale)
Características principales
-
Totalmente automatizado
-
Gestión de operaciones mediante trailing stop y filtros temporales
-
Una operación por dirección a la vez
-
No utiliza sistemas de rejilla ni martingala
-
Compatible con cuentas de cobertura y de compensación
Recomendaciones de uso
-
Ejecutar en un VPS con baja latencia
-
Utilizar con brokers que ofrezcan spreads Raw, cuenta zero-spread y ejecución rápida
-
Depósito mínimo recomendado: 50
-
Pruebe siempre en un entorno de demostración o en un entorno real de bajo riesgo antes de la implementación completa.
⚠️ Nota:No se garantiza que este EA sea rentable. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Utilice a su propia discreción y sólo con capital de riesgo.
📩 ¿Necesitas ajustes personalizados para el EA?
💡 ¿Quieres crear tu propio Asesor Experto?
IMPORTANTE: ¡Echa un vistazo a nuestro sitio usando el enlace en mi perfil para encontrar otrosindicadores y EAsGRATIS!