Stochastic OverBought OverSold EA MT5

Stochastic Strategy EA MT5 es una herramienta de trading automatizada avanzada diseñada para MetaTrader 5, que aprovecha el indicador Estocástico para automatizar las entradas y salidas de operaciones basadas en condiciones de sobrecompra y sobreventa. El EA soporta configuraciones de trading inverso dentro de estas zonas, ofreciendo un enfoque versátil para la gestión de operaciones. Ampliamente probado, proporciona métodos de entrada precisos, reglas de salida flexibles y un consumo mínimo de recursos del sistema para un trading eficiente.

El sistema incluye filtros de día/hora para el control de sesiones y soporta pruebas con datos históricos para validar el rendimiento. Un panel en tiempo real muestra las operaciones abiertas, el capital de la cuenta y las métricas del sistema, mientras que los menús de entrada intuitivos simplifican la configuración. Se proporciona documentación detallada para todas las configuraciones.

Para documentación detallada: Guía de Configuración General | Guía de Configuración de Indicadores | Backtests y Archivos de Configuración

Puedes descargar la versión para MT4 aquí: Stochastic Strategy EA MT4

Características clave:

Sistema de trading basado en el Estocástico con parámetros personalizables (período K, período D, ralentización)

Soporta múltiples marcos temporales para un trading flexible

Múltiples opciones de gestión de riesgos: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stops

Gestión avanzada de tamaño de posición y protección contra drawdowns

Filtros de tiempo/día para sesiones de trading controladas

Panel de monitoreo en tiempo real

Notificaciones por ventanas emergentes, correo electrónico y push

Compatible con MQL5 VPS para operar 24/7

Nota: El Stochastic Strategy EA MT5 es una herramienta esencial para traders que utilizan estrategias basadas en el Estocástico, ofreciendo información accionable y una interfaz fácil de usar. Está diseñado para ejecutar operaciones basadas en estrategias configuradas, pero no garantiza beneficios.

Consejo importante:

Esta es una herramienta de trading profesional, no un sistema de beneficios garantizados. Espere fluctuaciones normales del mercado:

Siempre pruebe primero en una cuenta demo

Comience con un riesgo bajo (0.5-1% por operación)

Use solo el capital que pueda permitirse perder

Se publican actualizaciones regulares y archivos de configuración optimizados trimestralmente. Para las últimas recomendaciones, consulte el blog de MQL5 en la sección de documentación arriba.

Consulta todos mis productos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contáctame para soporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

¿Interesado en una prueba gratuita de 7 días? Contáctame a través de mi sección de perfil.



