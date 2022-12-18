Multi Indicator Signal

Multi Indicator Strategy EA MT4 es una herramienta de trading sofisticada para MetaTrader 4 diseñada para automatizar las entradas y salidas de operaciones utilizando nueve indicadores técnicos: ADX, Bandas de Bollinger, CCI, MACD, Media Móvil, RSI, Estocástico, Awesome Oscillator y RVI. Con amplias opciones de personalización, incluyendo múltiples estrategias de entrada/salida y modos de combinación AND/OR/NA, este EA ofrece a los traders una flexibilidad inigualable. Ampliamente probado, garantiza una generación precisa de señales, una gestión robusta de riesgos y un bajo uso de recursos para una ejecución fluida.

Puedes descargar la versión para MT5 aquí: Multi Indicator Strategy EA MT5

Para documentación detallada: Guía de Configuración General e Inputs | Guía de Configuración de Indicadores | Backtests y Archivos de Configuración

Resumen de Características Clave:

Sistema multi-indicador con parámetros personalizables para ADX, Bandas de Bollinger, CCI, MACD, Media Móvil, RSI, Estocástico, Awesome Oscillator y RVI.

Soporta múltiples marcos temporales para estrategias de trading adaptables.

Estrategias de entrada/salida flexibles con modos de combinación AND/OR/NA para una lógica de señales personalizada.

Gestión avanzada de riesgos con Stop-Loss, Take-Profit y opciones de recuperación de pérdidas (Cuadrícula, Cobertura, Martingala).

Filtro de tendencias usando una Media Móvil de marco temporal superior para mayor precisión en las operaciones.

Filtros de día/hora para trading en sesiones específicas.

Panel en tiempo real que muestra detalles de las operaciones, métricas de la cuenta y estado del sistema.

Notificaciones emergentes, por correo electrónico y push para actualizaciones oportunas.

Compatible con MQL5 VPS para un funcionamiento fiable 24/7.

Resumen de Estrategias de Indicadores:

Cada indicador admite múltiples estrategias de entrada y salida configurables. Ejemplos clave incluyen:

ADX: Comprar cuando +DI supera a -DI (PDI > MDI); vender cuando está por debajo. Comprar cuando ADX cruza por encima de un umbral; vender cuando está por debajo.

Bandas de Bollinger: Comprar en la reversión de la banda inferior; vender en la superior. Comprar cuando el precio supera la banda media; vender cuando está por debajo.

CCI: Comprar cuando CCI entra en zona de sobreventa; vender en sobrecompra. Comprar cuando CCI cruza por encima de cero; vender cuando cruza por debajo.

MACD: Comprar en cruce alcista por debajo de cero; vender en cruce bajista por encima. Comprar cuando MACD supera la línea de señal; vender cuando está por debajo.

Media Móvil: Comprar cuando la MA rápida cruza por encima de la lenta; vender cuando cruza por debajo. Comprar cuando el precio está por encima de la MA rápida; vender cuando está por debajo.

RSI: Comprar cuando RSI cruza por encima de 50; vender cuando cruza por debajo. Comprar cuando RSI está por debajo del nivel inferior; vender cuando está por encima del superior.

Estocástico: Comprar cuando %K cruza por encima de 50; vender cuando cruza por debajo. Comprar en cruce de %K/%D por debajo de sobreventa; vender por encima de sobrecompra.

Awesome Oscillator: Comprar cuando AO cruza por encima de cero; vender cuando cruza por debajo. Comprar en patrón de platillo alcista; vender en bajista.

RVI: Comprar cuando la línea principal cruza por encima de la señal; vender cuando cruza por debajo. Comprar cuando la línea principal supera el nivel superior; vender cuando está por debajo del inferior.

Estrategias de Salida: Reflejan las estrategias de entrada con lógica inversa (por ejemplo, salida de compra por RSI al cruzar por debajo de 50).

Nota: Multi Indicator Strategy EA MT4 es una herramienta de trading profesional que mejora la toma de decisiones mediante señales de múltiples indicadores. Requiere una configuración cuidadosa de parámetros de indicadores, estrategias de entrada/salida y ajustes de gestión de riesgos para alinearse con sus objetivos de trading y tolerancia al riesgo. Es esencial realizar pruebas exhaustivas en un entorno de demostración para optimizar el rendimiento y mitigar los riesgos asociados con el trading automatizado y las estrategias de recuperación de pérdidas.

Consejo importante:

Esta es una herramienta de trading profesional, no un sistema de beneficios garantizados. La complejidad de las señales de múltiples indicadores y las estrategias de recuperación de pérdidas (Cuadrícula, Cobertura, Martingala) pueden generar riesgos significativos si no se gestionan adecuadamente, especialmente en mercados volátiles. Para un uso efectivo:

Pruebe exhaustivamente en una cuenta demo antes de implementarlo en una cuenta real para comprender el comportamiento de las señales y la exposición al riesgo.

Revise y ajuste regularmente las configuraciones según las condiciones del mercado. Consulte los enlaces del blog de MQL5 arriba para obtener las últimas recomendaciones, backtests y guías de configuración.

Consulta todos mis productos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contáctame para soporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

¿Interesado en una prueba gratuita de 7 días? Contáctame a través de mi sección de perfil.



