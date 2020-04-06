



GoldMiner EA Pro MT5 - Asesor Experto en Operaciones con Oro





VISIÓN GENERAL





GoldMiner EA Pro es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio automatizado de oro (XAUUSD) en MetaTrader 5. El EA utiliza múltiples métodos de análisis técnico para identificar oportunidades de trading y gestiona las posiciones con una gestión de riesgos integrada.





ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN





Lógica de entrada

- Análisis de confluencia de múltiples indicadores

- Enfoque de seguimiento de tendencias

- Confirmación del impulso

- Validación del volumen

- Conocimiento de los niveles de soporte/resistencia





Gestión de posiciones

- Stop Loss basado en ATR

- Cálculo dinámico del take profit

- Función Trailing Stop

- Gestión del punto de equilibrio

- Cierre parcial de posiciones





Estrategia de salida

- Salidas basadas en objetivos

- Salidas de inversión de tendencia

- Salidas temporales

- Protección contra pérdidas máximas





ANÁLISIS TÉCNICO





Indicadores utilizados

- EMA para la identificación de tendencias

- RSI para el análisis del impulso

- MACD para confirmación de señales

- ATR para medir la volatilidad

- Bandas de Bollinger





Generación de señales

- Alineación de múltiples indicadores

- Aplicación de filtro de tendencia

- Comprobación del filtro de volatilidad

- Confirmación de volumen

- Opciones de filtro de tiempo





GESTIÓN DE RIESGOS





Gestión del dinero

- Opción de tamaño de lote fijo

- Tamaño de posición basado en porcentajes

- Protección del capital de la cuenta

- Límite máximo de pérdidas diarias

- Límite máximo de posiciones





Controles de riesgo

- Stop loss en cada operación

- Filtro de diferencial máximo

- Control de deslizamiento

- Opción de filtro de noticias

- Restricciones de tiempo de negociación





OPCIONES DE CONFIGURACIÓN





Parámetros de entrada

- Períodos y ajustes de los indicadores

- Umbral de confluencia

- Sensibilidad de la señal

- Requisito de intensidad de la tendencia

- Nivel de filtro de volumen





Gestión de posiciones

- Distancia de stop loss (pips o multiplicador ATR)

- Distancia de toma de beneficios (pips o multiplicador ATR)

- Activación del trailing stop

- Activación del punto de equilibrio

- Niveles de cierre parcial





Parámetros de riesgo

- Tamaño del lote o porcentaje de riesgo

- Posiciones máximas

- Pérdida máxima diaria

- Diferencial máximo permitido

- Tolerancia al deslizamiento





Ajustes de tiempo

- Horario de negociación (inicio/fin)

- Filtro de día de la semana

- Calendario de festivos

- Evitar noticias

- Desplazamiento horario del servidor





CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS





Ejecución de órdenes

- Ejecución de órdenes a mercado

- Opción de orden limitada

- Soporte de órdenes OCO

- Reintento en caso de error

- Comprobación de la estabilidad de la conexión





Seguimiento de posiciones

- Seguimiento de P&L en tiempo real

- Seguimiento de la curva de renta variable

- Cálculo de detracciones

- Estadísticas de rendimiento

- Registro del historial de operaciones





Funciones de seguridad

- Función de cierre de emergencia

- Objetivo de beneficio diario

- Protección de reducción máxima

- Gestión de pérdidas de conexión

- Recuperación del reinicio de la plataforma





OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO





Recomendaciones de backtesting

- Utilice datos históricos de calidad

- Pruebas en el marco temporal M15 o H1

- Mínimo 1 año de historial

- Consideración del diferencial

- Inclusión de comisiones





Pruebas a plazo

- Comience con una cuenta demo

- Pruebe durante al menos 1 mes

- Supervise las diferentes condiciones del mercado

- Ajuste los parámetros gradualmente

- Lleve un diario de operaciones detallado





AJUSTES RECOMENDADOS





Requisitos de la cuenta

- Saldo mínimo 500 USD

- Saldo recomendado: 1000 USD o superior

- Apalancamiento: 1:100 o superior

- Tipo de cuenta: Estándar o ECN





Requisitos del broker

- Spread bajo en XAUUSD

- Ejecución rápida

- Sin limitaciones en el comercio de EA

- Conexión fiable al servidor

- Soporte de la plataforma MT5





Configuración del marco temporal

- M15: Para operaciones activas

- H1: Para swing trading

- H4: Para negociación de posiciones





MONITORIZACIÓN Y ALERTAS





Sistema de notificaciones

- Notificaciones de apertura y cierre de operaciones

- Informes diarios resumidos

- Alertas de objetivo de beneficios alcanzado

- Notificaciones de Stop Loss alcanzado

- Mensajes de error/advertencia





Métodos de notificación

- Notificaciones por correo electrónico

- Notificaciones push al móvil

- Visualización en el gráfico

- Alertas de terminal





REQUISITOS TÉCNICOS





Plataforma: MetaTrader 5

Tipo de cuenta: Estándar, ECN, o Raw Spread

VPS recomendado: Sí, para operar 24/7

Conexión a Internet: Se requiere una conexión estable





NOTAS IMPORTANTES





Aviso de riesgo

Este Asesor Experto no garantiza beneficios. Todas las operaciones implican un riesgo. Rentabilidades pasadas no indican resultados futuros. Utilice una gestión adecuada del riesgo y opere sólo con el capital que pueda permitirse perder.





Requisitos de prueba

Pruebe siempre primero en una cuenta demo. Compruebe que los ajustes se ajustan a su tolerancia al riesgo. Supervise el rendimiento con regularidad. Ajuste los parámetros en función de las condiciones del mercado.





SOPORTE





Para asistencia técnica, preguntas sobre optimización de parámetros o soporte en general, por favor utilice la sección de comentarios o el sistema de mensajería interna de MQL5.com.





PRODUCTO 7: APEX ARROWS MQL5

Apex Arrows - Indicador de señales de trading





VISIÓN GENERAL





Apex Arrows es un indicador técnico diseñado para MetaTrader 5 que proporciona señales visuales de negociación a través de marcadores de flecha en el gráfico. El indicador utiliza múltiples métodos de análisis técnico para identificar posibles puntos de entrada para las operaciones.





GENERACIÓN DE SEÑALES





Métodos de análisis

- Cruces de medias móviles

- Análisis de impulso RSI

- Confirmación de señales MACD

- Patrones de acción del precio

- Evaluación de la fuerza de la tendencia





Tipos de señales

- Señales de COMPRA: Flechas azules/verdes apuntando hacia arriba

- Señales de VENTA: Flechas rojas/naranjas hacia abajo

- Intensidad de la señal indicada por el tamaño de la flecha o la intensidad del color





Validación de señales

- Confirmación multiindicador

- Comprobación de alineación de tendencias

- Opción de validación de volumen

- Filtrado de señales falsas

- Prevención de repintado





COMPONENTES TÉCNICOS





Indicadores integrados

- EMA para la dirección de la tendencia

- RSI para el impulso

- MACD para la sincronización de señales

- ATR para la volatilidad

- Estocástico opcional para confirmación





Filtros aplicados

- Filtro de tendencia para evitar señales contra tendencia

- Filtro de volatilidad para las condiciones del mercado

- Filtro de tiempo para las horas de negociación

- Filtro de diferencial para la calidad de ejecución





VISUAL





Señales de flecha

- Ubicación clara de la flecha en el gráfico

- Codificación por colores según el tipo de señal

- Tamaño ajustable

- Posición encima/debajo de las velas

- Etiquetas de señal opcionales





Elementos visuales adicionales

- Líneas de tendencia opcionales

- Niveles de soporte/resistencia

- Resaltado de zona de entrada

- Marcadores de stop loss y take profit





SISTEMA DE ALERTA





Características de las alertas

- Alertas de señales en tiempo real

- Detección de nuevas velas

- Notificaciones de cambio de tendencia

- Mensajes de alerta personalizables





Métodos de notificación

- Alertas visuales emergentes

- Notificaciones sonoras

- Alertas por correo electrónico

- Notificaciones push a dispositivos móviles





Controles de alerta

- Activar/desactivar por tipo de señal

- Opción de alerta una vez por vela

- Selección de sonido personalizado

- Personalización del mensaje de alerta





OPCIONES DE CONFIGURACIÓN





Configuración de señales

- Periodos del indicador

- Ajuste de sensibilidad

- Intensidad mínima de la señal

- Requisitos de confirmación

- Umbrales de filtro





Ajustes visuales

- Colores de las flechas (COMPRA/VENTA)

- Tamaño de la flecha

- Desplazamiento de la posición de la flecha

- Opciones de visualización de etiquetas

- Estilos y colores de las líneas





Ajustes del filtro

- Intensidad del filtro de tendencia

- Nivel del filtro de volatilidad

- Filtro de tiempo (horas de negociación)

- Filtro de diferencial máximo

- Umbral del filtro de volumen





RECOMENDACIONES DE USO





Plazos óptimos

- M5: Scalping (señales de alta frecuencia)

- M15: Negociación diaria

- H1: Swing trading

- H4: Negociación de posiciones





Instrumentos adecuados

- Principales pares de divisas

- Oro y plata

- Principales índices

- Criptodivisas líquidas





Método de negociación

- Utilice las flechas como señal inicial

- Confirmar con la acción del precio

- Compruebe la tendencia del marco temporal superior

- Aplique una gestión de riesgos adecuada

- Establecer stop loss por debajo/por encima de la oscilación reciente





CONSEJOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO





Entrada de la posición

- Esperar señal de flecha

- Confirmar con el cierre de la vela

- Comprobar las condiciones del mercado

- Verificar que el spread es razonable

- Entrar con el tamaño de lote adecuado





Colocación de Stop Loss

- Por debajo/por encima de la oscilación reciente

- Distancia basada en ATR

- Nivel de soporte/resistencia

- Distancia fija en pips

- Nunca opere sin stop loss





Estrategia Take Profit

- Relación riesgo/recompensa fija (mínimo 1:1,5)

- Máximo/mínimo de la oscilación anterior

- Niveles de extensión de Fibonacci

- Opción de trailing stop

- Toma de beneficios parcial





OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO





Backtesting

- Pruebe primero en una cuenta demo

- Utilice datos históricos de calidad

- Pruebe en diferentes condiciones de mercado

- Ajuste la sensibilidad si es necesario

- Documente los resultados





Optimización de parámetros

- Empezar con la configuración por defecto

- Ajuste un parámetro cada vez

- Pruebe los cambios a fondo

- Evite la sobreoptimización

- Simplifique los ajustes





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





Plataforma: MetaTrader 5

Compatibilidad: Todas las versiones de MT5

Uso de recursos: Bajo

Modo de cálculo: En tiempo real

Análisis histórico: Disponible





SOPORTE





Para preguntas, sugerencias o soporte técnico, por favor utilice la sección de comentarios o el sistema de mensajería interna de MQL5.com.





-------------------



