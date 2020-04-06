GoldMiner EA Pro MT5
GoldMiner EA Pro MT5 - Asesor Experto en Operaciones con Oro

VISIÓN GENERAL

GoldMiner EA Pro es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio automatizado de oro (XAUUSD) en MetaTrader 5. El EA utiliza múltiples métodos de análisis técnico para identificar oportunidades de trading y gestiona las posiciones con una gestión de riesgos integrada.

ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN

Lógica de entrada
- Análisis de confluencia de múltiples indicadores
- Enfoque de seguimiento de tendencias
- Confirmación del impulso
- Validación del volumen
- Conocimiento de los niveles de soporte/resistencia

Gestión de posiciones
- Stop Loss basado en ATR
- Cálculo dinámico del take profit
- Función Trailing Stop
- Gestión del punto de equilibrio
- Cierre parcial de posiciones

Estrategia de salida
- Salidas basadas en objetivos
- Salidas de inversión de tendencia
- Salidas temporales
- Protección contra pérdidas máximas

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicadores utilizados
- EMA para la identificación de tendencias
- RSI para el análisis del impulso
- MACD para confirmación de señales
- ATR para medir la volatilidad
- Bandas de Bollinger

Generación de señales
- Alineación de múltiples indicadores
- Aplicación de filtro de tendencia
- Comprobación del filtro de volatilidad
- Confirmación de volumen
- Opciones de filtro de tiempo

GESTIÓN DE RIESGOS

Gestión del dinero
- Opción de tamaño de lote fijo
- Tamaño de posición basado en porcentajes
- Protección del capital de la cuenta
- Límite máximo de pérdidas diarias
- Límite máximo de posiciones

Controles de riesgo
- Stop loss en cada operación
- Filtro de diferencial máximo
- Control de deslizamiento
- Opción de filtro de noticias
- Restricciones de tiempo de negociación

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Parámetros de entrada
- Períodos y ajustes de los indicadores
- Umbral de confluencia
- Sensibilidad de la señal
- Requisito de intensidad de la tendencia
- Nivel de filtro de volumen

Gestión de posiciones
- Distancia de stop loss (pips o multiplicador ATR)
- Distancia de toma de beneficios (pips o multiplicador ATR)
- Activación del trailing stop
- Activación del punto de equilibrio
- Niveles de cierre parcial

Parámetros de riesgo
- Tamaño del lote o porcentaje de riesgo
- Posiciones máximas
- Pérdida máxima diaria
- Diferencial máximo permitido
- Tolerancia al deslizamiento

Ajustes de tiempo
- Horario de negociación (inicio/fin)
- Filtro de día de la semana
- Calendario de festivos
- Evitar noticias
- Desplazamiento horario del servidor

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

Ejecución de órdenes
- Ejecución de órdenes a mercado
- Opción de orden limitada
- Soporte de órdenes OCO
- Reintento en caso de error
- Comprobación de la estabilidad de la conexión

Seguimiento de posiciones
- Seguimiento de P&L en tiempo real
- Seguimiento de la curva de renta variable
- Cálculo de detracciones
- Estadísticas de rendimiento
- Registro del historial de operaciones

Funciones de seguridad
- Función de cierre de emergencia
- Objetivo de beneficio diario
- Protección de reducción máxima
- Gestión de pérdidas de conexión
- Recuperación del reinicio de la plataforma

OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO

Recomendaciones de backtesting
- Utilice datos históricos de calidad
- Pruebas en el marco temporal M15 o H1
- Mínimo 1 año de historial
- Consideración del diferencial
- Inclusión de comisiones

Pruebas a plazo
- Comience con una cuenta demo
- Pruebe durante al menos 1 mes
- Supervise las diferentes condiciones del mercado
- Ajuste los parámetros gradualmente
- Lleve un diario de operaciones detallado

AJUSTES RECOMENDADOS

Requisitos de la cuenta
- Saldo mínimo 500 USD
- Saldo recomendado: 1000 USD o superior
- Apalancamiento: 1:100 o superior
- Tipo de cuenta: Estándar o ECN

Requisitos del broker
- Spread bajo en XAUUSD
- Ejecución rápida
- Sin limitaciones en el comercio de EA
- Conexión fiable al servidor
- Soporte de la plataforma MT5

Configuración del marco temporal
- M15: Para operaciones activas
- H1: Para swing trading
- H4: Para negociación de posiciones

MONITORIZACIÓN Y ALERTAS

Sistema de notificaciones
- Notificaciones de apertura y cierre de operaciones
- Informes diarios resumidos
- Alertas de objetivo de beneficios alcanzado
- Notificaciones de Stop Loss alcanzado
- Mensajes de error/advertencia

Métodos de notificación
- Notificaciones por correo electrónico
- Notificaciones push al móvil
- Visualización en el gráfico
- Alertas de terminal

REQUISITOS TÉCNICOS

Plataforma: MetaTrader 5
Tipo de cuenta: Estándar, ECN, o Raw Spread
VPS recomendado: Sí, para operar 24/7
Conexión a Internet: Se requiere una conexión estable

NOTAS IMPORTANTES

Aviso de riesgo
Este Asesor Experto no garantiza beneficios. Todas las operaciones implican un riesgo. Rentabilidades pasadas no indican resultados futuros. Utilice una gestión adecuada del riesgo y opere sólo con el capital que pueda permitirse perder.

Requisitos de prueba
Pruebe siempre primero en una cuenta demo. Compruebe que los ajustes se ajustan a su tolerancia al riesgo. Supervise el rendimiento con regularidad. Ajuste los parámetros en función de las condiciones del mercado.

SOPORTE

Para asistencia técnica, preguntas sobre optimización de parámetros o soporte en general, por favor utilice la sección de comentarios o el sistema de mensajería interna de MQL5.com.

Apex Arrows - Indicador de señales de trading

VISIÓN GENERAL

Apex Arrows es un indicador técnico diseñado para MetaTrader 5 que proporciona señales visuales de negociación a través de marcadores de flecha en el gráfico. El indicador utiliza múltiples métodos de análisis técnico para identificar posibles puntos de entrada para las operaciones.

GENERACIÓN DE SEÑALES

Métodos de análisis
- Cruces de medias móviles
- Análisis de impulso RSI
- Confirmación de señales MACD
- Patrones de acción del precio
- Evaluación de la fuerza de la tendencia

Tipos de señales
- Señales de COMPRA: Flechas azules/verdes apuntando hacia arriba
- Señales de VENTA: Flechas rojas/naranjas hacia abajo
- Intensidad de la señal indicada por el tamaño de la flecha o la intensidad del color

Validación de señales
- Confirmación multiindicador
- Comprobación de alineación de tendencias
- Opción de validación de volumen
- Filtrado de señales falsas
- Prevención de repintado

COMPONENTES TÉCNICOS

Indicadores integrados
- EMA para la dirección de la tendencia
- RSI para el impulso
- MACD para la sincronización de señales
- ATR para la volatilidad
- Estocástico opcional para confirmación

Filtros aplicados
- Filtro de tendencia para evitar señales contra tendencia
- Filtro de volatilidad para las condiciones del mercado
- Filtro de tiempo para las horas de negociación
- Filtro de diferencial para la calidad de ejecución

VISUAL

Señales de flecha
- Ubicación clara de la flecha en el gráfico
- Codificación por colores según el tipo de señal
- Tamaño ajustable
- Posición encima/debajo de las velas
- Etiquetas de señal opcionales

Elementos visuales adicionales
- Líneas de tendencia opcionales
- Niveles de soporte/resistencia
- Resaltado de zona de entrada
- Marcadores de stop loss y take profit

SISTEMA DE ALERTA

Características de las alertas
- Alertas de señales en tiempo real
- Detección de nuevas velas
- Notificaciones de cambio de tendencia
- Mensajes de alerta personalizables

Métodos de notificación
- Alertas visuales emergentes
- Notificaciones sonoras
- Alertas por correo electrónico
- Notificaciones push a dispositivos móviles

Controles de alerta
- Activar/desactivar por tipo de señal
- Opción de alerta una vez por vela
- Selección de sonido personalizado
- Personalización del mensaje de alerta

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Configuración de señales
- Periodos del indicador
- Ajuste de sensibilidad
- Intensidad mínima de la señal
- Requisitos de confirmación
- Umbrales de filtro

Ajustes visuales
- Colores de las flechas (COMPRA/VENTA)
- Tamaño de la flecha
- Desplazamiento de la posición de la flecha
- Opciones de visualización de etiquetas
- Estilos y colores de las líneas

Ajustes del filtro
- Intensidad del filtro de tendencia
- Nivel del filtro de volatilidad
- Filtro de tiempo (horas de negociación)
- Filtro de diferencial máximo
- Umbral del filtro de volumen

RECOMENDACIONES DE USO

Plazos óptimos
- M5: Scalping (señales de alta frecuencia)
- M15: Negociación diaria
- H1: Swing trading
- H4: Negociación de posiciones

Instrumentos adecuados
- Principales pares de divisas
- Oro y plata
- Principales índices
- Criptodivisas líquidas

Método de negociación
- Utilice las flechas como señal inicial
- Confirmar con la acción del precio
- Compruebe la tendencia del marco temporal superior
- Aplique una gestión de riesgos adecuada
- Establecer stop loss por debajo/por encima de la oscilación reciente

CONSEJOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

Entrada de la posición
- Esperar señal de flecha
- Confirmar con el cierre de la vela
- Comprobar las condiciones del mercado
- Verificar que el spread es razonable
- Entrar con el tamaño de lote adecuado

Colocación de Stop Loss
- Por debajo/por encima de la oscilación reciente
- Distancia basada en ATR
- Nivel de soporte/resistencia
- Distancia fija en pips
- Nunca opere sin stop loss

Estrategia Take Profit
- Relación riesgo/recompensa fija (mínimo 1:1,5)
- Máximo/mínimo de la oscilación anterior
- Niveles de extensión de Fibonacci
- Opción de trailing stop
- Toma de beneficios parcial

OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO

Backtesting
- Pruebe primero en una cuenta demo
- Utilice datos históricos de calidad
- Pruebe en diferentes condiciones de mercado
- Ajuste la sensibilidad si es necesario
- Documente los resultados

Optimización de parámetros
- Empezar con la configuración por defecto
- Ajuste un parámetro cada vez
- Pruebe los cambios a fondo
- Evite la sobreoptimización
- Simplifique los ajustes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Plataforma: MetaTrader 5
Compatibilidad: Todas las versiones de MT5
Uso de recursos: Bajo
Modo de cálculo: En tiempo real
Análisis histórico: Disponible

SOPORTE

Para preguntas, sugerencias o soporte técnico, por favor utilice la sección de comentarios o el sistema de mensajería interna de MQL5.com.

-------------------

