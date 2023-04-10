Candlestick Patterns Alert

5

Mejore su precisión en el trading con el indicador Candlestick Pattern Alert MT4, una herramienta poderosa diseñada para detectar rápidamente patrones de velas clave y entregar alertas en tiempo real, empoderando a los traders para actuar en configuraciones de alta probabilidad. Basado en los principios de los gráficos de velas japonesas, popularizados por Steve Nison en los años 90, este indicador es favorito entre traders de forex, cripto y acciones por su capacidad para descifrar el sentimiento del mercado a través de patrones como Hammer, Doji o Engulfing. Simplifica el análisis manual, ahorrando tiempo, mejorando la precisión y reduciendo oportunidades perdidas—perfecto para scalpers, day traders y swing traders que buscan capitalizar reversiones o continuaciones de tendencia en mercados volátiles como EURUSD, BTCUSD o XAUUSD.

El Candlestick Pattern Alert MT4 superpone flechas verdes (compra) y rojas (venta) en el gráfico para reconocimiento instantáneo de patrones, con etiquetas de texto personalizables (tamaño predeterminado 7, offset 20%) para claridad. Soporta 14 patrones principales—Hammer, Inverse Hammer, Hanging Man, Shooting Star, Doji, Bullish/Bearish Spinning Tops, Engulfing, Harami, Piercing Line, Three White Soldiers y Three Black Crows—permite habilitar/deshabilitar patrones específicos (predeterminado: Bullish/Bearish Engulfing habilitados) y personalizar alertas vía pop-ups, notificaciones push o emails (todos habilitados por defecto). Con dos buffers (BuySignal, SellSignal), está listo para EA en estrategias automatizadas. Beneficios incluyen monitoreo de múltiples patrones, reducción de tiempo frente a la pantalla y adaptabilidad a forex, cripto, acciones y commodities, asegurando que los traders se mantengan a la vanguardia en mercados rápidos.

También disponible para MT5: Candlestick Pattern Alert MT5

Características clave

  • Detección Multi-Patrones: Identifica 14 patrones de velas críticos (e.g., Hammer, Doji, Engulfing, Three White Soldiers) para detectar reversiones y continuaciones con precisión.
  • Selección de Patrones Personalizable: Habilite/deshabilite patrones específicos (e.g., predeterminado Bullish/Bearish Engulfing habilitados) para alinear con su estrategia de trading.
  • Visualización en Tiempo Real: Flechas verdes de compra y rojas de venta con etiquetas de texto (tamaño 7, offset 20%, multiplicador ajustable 0.5) para identificación clara de patrones sin desorden.
  • Sistema de Alertas Flexible: Pop-ups, notificaciones push y alertas por email configurables (todos habilitados por defecto) para notificaciones instantáneas de nuevos patrones en distintos timeframes.
  • Compatibilidad con EA: Dos buffers (BuySignal, SellSignal) exponen datos de patrones para integración seamless en asesores expertos o scripts de trading automatizado.
  • Soporte Amplio de Mercados: Funciona con pares forex, criptomonedas, acciones y commodities, ideal para estrategias diversas como scalping o swing trading.
  • Personalización Amigable: Alterne patrones, ajuste tamaño/offset de texto y muestre/esconda info de copyright (predeterminado habilitado) para una experiencia de gráfico personalizada.
  • Diseño Eficiente: Código ligero, no repintado, optimizado para MT4, asegura rendimiento fluido incluso con configuraciones multi-gráfico.
  • Automatización que Ahorra Tiempo: Elimina el escaneo manual de patrones, permitiendo enfocarse en la ejecución de estrategias mientras captura señales clave del mercado.
  • Mejora en la Toma de Decisiones: Proporciona insights confiables basados en patrones para confirmar entradas/salidas, reduciendo el trading emocional en condiciones volátiles.

El indicador Candlestick Pattern Alert MT4 es imprescindible para traders que buscan aprovechar el poder del análisis de velas con rapidez y precisión. Su robusta detección de patrones, alertas personalizables y diseño listo para automatización ofrecen una ventaja competitiva, ideal para navegar con confianza en mercados dinámicos.

Comentarios 1
yuriy224
64
yuriy224 2025.07.29 10:35 
 

замечательный индикатор, показывает все свечные модели, спасибо.

