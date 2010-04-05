GoldZ AI MT5

Del famoso desarrollador de EA de minería de oro - SJ presenta GoldZ AI - La potencia de comercio de oro de próxima generación.

💎 Precisión. Inteligencia. Beneficio.

GoldZ AI no es sólo otro robot de trading - es sucompañero de trading de oro de alta velocidad y conocedor del mercado, construido para conquistarel XAUUSD con una poderosa fusión dedominio de la acción del precio, detección inteligente de tendencias e inteligencia de aprendizaje automático.

En su esencia, GoldZ AI se nutre delimpulso de las sesiones decierre de Asia, apertura de Londresy apertura de Nueva York. Mediante la identificación y el comercio de rupturas de los niveles clave de soporte y resistencia, que captura los movimientos más explosivos del mercado - exactamente cuando el oro cobra vida. máximo sólo 1-2 operaciones por día.

🔥 Por qué GoldZ AI destaca

Perfección en la Acción del Precio - Opera sólo cuando la estructura del mercado grita oportunidad, con precisión quirúrgica en rupturas de soporte/resistencia.

Modo de Recuperación Inteligente - Un sistema de recuperación ajustado al riesgo que se recupera de las pérdidas rápidamente. El multiplicador es ajustable para aquellos que prefieren un enfoque más conservador.

Filtro de Tendencia Inteligente - Bloquea señales falsas analizando la dirección del mercado en tiempo real, asegurando que cada entrada esté alineada con las tendencias más fuertes.

News-Aware Trading - Integrado con Forex Factory para evitar días de mercado muerto sin noticias impactantes, manteniendo sus operaciones donde está la acción.

⏱ Optimizado para la Ventana Perfecta

Auto GMT - Detecta automáticamente el GMT de su broker en las operaciones en vivo para una sincronización perfecta.

Configuración manual de GMT para pruebas retrospectivas

Especificaciones

Característica Detalles Símbolo XAUUSD (Oro) Marco temporal M5 Capital Requerido Mínimo $100 Tipo de Broker Cualquiera (Raw/ECN recomendado) Apalancamiento 1:500+ VPS Cualquier VPS fiable

Probado y comprobado

Backtested más de15 años de datos históricos (2010-2025) en IC Markets con una calidad de modelado del 99,90%, mostrando un rendimiento consistente a través de múltiples ciclos de mercado.

✅ Lo que GoldZ AI no utiliza

❌ No hay comercio de red

❌ Sin cobertura

❌ No hay estrategias agresivas que queman la cuenta

GoldZ AI está construido para lalongevidad, la estabilidad y el crecimiento escalable - un socio de confianza tanto para los desafíos de la empresa prop y el comercio personal a largo plazo. No dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta en:https://t.me/SJ_SOFT. para ver la actualizacióndiaria de rendimiento EA Haga clic aquí para unirse a mi Grupo👉https://t.me/GoldZ_AI