GoldZ AI MT5

Del famoso desarrollador de EA de minería de oro - SJ presenta GoldZ AI - La potencia de comercio de oro de próxima generación.

💎 Precisión. Inteligencia. Beneficio.

GoldZ AI no es sólo otro robot de trading - es sucompañero de trading de oro de alta velocidad y conocedor del mercado, construido para conquistarel XAUUSD con una poderosa fusión dedominio de la acción del precio, detección inteligente de tendencias e inteligencia de aprendizaje automático.

En su esencia, GoldZ AI se nutre delimpulso de las sesiones decierre de Asia, apertura de Londresy apertura de Nueva York. Mediante la identificación y el comercio de rupturas de los niveles clave de soporte y resistencia, que captura los movimientos más explosivos del mercado - exactamente cuando el oro cobra vida. máximo sólo 1-2 operaciones por día.

🔥 Por qué GoldZ AI destaca

  • Perfección en la Acción del Precio - Opera sólo cuando la estructura del mercado grita oportunidad, con precisión quirúrgica en rupturas de soporte/resistencia.

  • Modo de Recuperación Inteligente - Un sistema de recuperación ajustado al riesgo que se recupera de las pérdidas rápidamente. El multiplicador es ajustable para aquellos que prefieren un enfoque más conservador.

  • Filtro de Tendencia Inteligente - Bloquea señales falsas analizando la dirección del mercado en tiempo real, asegurando que cada entrada esté alineada con las tendencias más fuertes.

  • News-Aware Trading - Integrado con Forex Factory para evitar días de mercado muerto sin noticias impactantes, manteniendo sus operaciones donde está la acción.

⏱ Optimizado para la Ventana Perfecta

  • Auto GMT - Detecta automáticamente el GMT de su broker en las operaciones en vivo para una sincronización perfecta.

  • Configuración manual de GMT para pruebas retrospectivas

Especificaciones

Característica Detalles
Símbolo XAUUSD (Oro)
Marco temporal M5
Capital Requerido Mínimo $100
Tipo de Broker Cualquiera (Raw/ECN recomendado)
Apalancamiento 1:500+
VPS Cualquier VPS fiable

Probado y comprobado

Backtested más de15 años de datos históricos (2010-2025) en IC Markets con una calidad de modelado del 99,90%, mostrando un rendimiento consistente a través de múltiples ciclos de mercado.

✅ Lo que GoldZ AI no utiliza

  • ❌ No hay comercio de red

  • ❌ Sin cobertura

  • ❌ No hay estrategias agresivas que queman la cuenta

GoldZ AI está construido para lalongevidad, la estabilidad y el crecimiento escalable - un socio de confianza tanto para los desafíos de la empresa prop y el comercio personal a largo plazo. No dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta en:https://t.me/SJ_SOFT. para ver la actualizacióndiaria de rendimiento EA Haga clic aquí para unirse a mi Grupo👉https://t.me/GoldZ_AI



