MT4 Local Trade Copier Pro
- Utilidades
- Biswarup Banerjee
- Versión: 27.0
- Actualizado: 26 diciembre 2025
- Activaciones: 20
MT4 Local Trade Copier Pro es un Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado para copiar movimientos desde una cuenta MT4 o MT5 de origen a múltiples cuentas MT4 o MT5 en la misma computadora. Esta herramienta es ideal para replicar operaciones en cuentas de clientes o carteras con parámetros personalizables, incluyendo tamaños de lote, stop-loss/take-profit y opciones de copia inversa. Simplifica la gestión de operaciones sin ejecutarlas basándose en lógica de mercado, ofreciendo sincronización flexible para diversas necesidades de trading.
Nota: Descargue y pruebe la versión demo de MT4 Local Trade Copier Pro en su cuenta demo aquí.
Puedes descargar la versión para MT5 aquí: MT4 Local Trade Copier Pro MT5
Para documentación detallada: Guía Completa de Usuario y Configuración
Funciones:
- Tamaño de lote personalizable en la cuenta de destino, con soporte para copia proporcional (por ejemplo, multiplicador fraccionario: lote fuente 0.2, multiplicador 0.5, lote destino 0.1).
- Stop-loss y take-profit ajustables en la cuenta de destino o copiados desde la cuenta fuente.
- Copia del cierre de operaciones de la cuenta fuente a las cuentas de destino.
- Copia con martingala en la cuenta de destino para operaciones perdedoras (por ejemplo, lote fuente 0.03, lote destino 0.03, siguiente lote 0.06 si hay pérdida; o lote destino 0.02, siguiente lote 0.04 si hay pérdida).
- Copia inversa de operaciones con stop-loss y take-profit invertidos.
- Soporte para copiar símbolos con sufijos.
- Habilitar/deshabilitar comentarios de las operaciones.
- Copiar, modificar o eliminar órdenes pendientes.
- Limitar el número de transacciones abiertas o operaciones cerradas diarias en la cuenta de destino.
- Copiar movimientos de cuentas MT4 a cuentas MT5 o viceversa.
- Funciones adicionales de gestión de riesgos para un control mejorado.
Nota: Para un rendimiento óptimo, asigne un número mágico único para cada nueva sesión para garantizar que la lógica de martingala funcione correctamente. Las cuentas fuente y de destino deben tener la misma configuración, y se recomienda guardar las configuraciones como archivos de conjunto para evitar confusiones. Por defecto, establezca el tamaño de lote de destino en 0 para copiar el tamaño de lote de la cuenta fuente; de lo contrario, especifique un tamaño de lote personalizado para la cuenta de destino.
Consejo importante:
Esta es una herramienta profesional de copia de movimientos, no un sistema de generación de beneficios. Asegúrese de configurarla correctamente según sus necesidades de trading:
- Pruebe exhaustivamente en una cuenta demo antes de usarla en una cuenta real.
- Se publican actualizaciones regulares y configuraciones optimizadas periódicamente. Consulte el blog de MQL5 en la sección de documentación arriba para las últimas recomendaciones.
