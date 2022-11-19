MT4 Local Trade Copier Pro

3.58

MT4 Local Trade Copier Pro es un Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado para copiar movimientos desde una cuenta MT4 o MT5 de origen a múltiples cuentas MT4 o MT5 en la misma computadora. Esta herramienta es ideal para replicar operaciones en cuentas de clientes o carteras con parámetros personalizables, incluyendo tamaños de lote, stop-loss/take-profit y opciones de copia inversa. Simplifica la gestión de operaciones sin ejecutarlas basándose en lógica de mercado, ofreciendo sincronización flexible para diversas necesidades de trading.

Nota: Descargue y pruebe la versión demo de MT4 Local Trade Copier Pro en su cuenta demo aquí.

Puedes descargar la versión para MT5 aquí: MT4 Local Trade Copier Pro MT5

Para documentación detallada: Guía Completa de Usuario y Configuración

Funciones:

  • Tamaño de lote personalizable en la cuenta de destino, con soporte para copia proporcional (por ejemplo, multiplicador fraccionario: lote fuente 0.2, multiplicador 0.5, lote destino 0.1).
  • Stop-loss y take-profit ajustables en la cuenta de destino o copiados desde la cuenta fuente.
  • Copia del cierre de operaciones de la cuenta fuente a las cuentas de destino.
  • Copia con martingala en la cuenta de destino para operaciones perdedoras (por ejemplo, lote fuente 0.03, lote destino 0.03, siguiente lote 0.06 si hay pérdida; o lote destino 0.02, siguiente lote 0.04 si hay pérdida).
  • Copia inversa de operaciones con stop-loss y take-profit invertidos.
  • Soporte para copiar símbolos con sufijos.
  • Habilitar/deshabilitar comentarios de las operaciones.
  • Copiar, modificar o eliminar órdenes pendientes.
  • Limitar el número de transacciones abiertas o operaciones cerradas diarias en la cuenta de destino.
  • Copiar movimientos de cuentas MT4 a cuentas MT5 o viceversa.
  • Funciones adicionales de gestión de riesgos para un control mejorado.

Nota: Para un rendimiento óptimo, asigne un número mágico único para cada nueva sesión para garantizar que la lógica de martingala funcione correctamente. Las cuentas fuente y de destino deben tener la misma configuración, y se recomienda guardar las configuraciones como archivos de conjunto para evitar confusiones. Por defecto, establezca el tamaño de lote de destino en 0 para copiar el tamaño de lote de la cuenta fuente; de lo contrario, especifique un tamaño de lote personalizado para la cuenta de destino.

Consejo importante:
Esta es una herramienta profesional de copia de movimientos, no un sistema de generación de beneficios. Asegúrese de configurarla correctamente según sus necesidades de trading:

  • Pruebe exhaustivamente en una cuenta demo antes de usarla en una cuenta real.
  • Se publican actualizaciones regulares y configuraciones optimizadas periódicamente. Consulte el blog de MQL5 en la sección de documentación arriba para las últimas recomendaciones.

Consulta todos mis productos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contáctame para soporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

¿Interesado en una prueba gratuita de 7 días? Contáctame a través de mi sección de perfil.


Comentarios 14
biller4
70
biller4 2024.04.19 16:37 
 

he gave very nice support when needed for now the product working good im still checking it

Rowskie
114
Rowskie 2024.03.19 21:38 
 

This trade copier works EXACTLY how you want. You can change everything how you want. 5 stars.

NOVAsolutions
20
NOVAsolutions 2024.01.30 21:35 
 

Incredible support, quick response, involved in the smooth running of the program and helping you until the problem is solved (when there is a problem)! Well deserved 5 stars!

Productos recomendados
Flash Copy MT4
Trinh Dat
5 (1)
Utilidades
El programa se utiliza para copiar el comercio de MT4 a MT4 y MT5 en el PC local o copiar a través de Internet. Ahora usted puede copiar fácilmente las operaciones a cualquier lugar o compartir con los amigos. Sólo ejecute un servidor Flash en VPS, también es necesario permitir que las aplicaciones si se enciende el Firewall de Windows. No se pueden añadir más de 20 cuentas al servidor, incluyendo MT4 y MT5 . Obtenga gratis el Copiador EA para MT4 y MT5 (sólo recibe señal), descárguelo aquí Copi
Symbol Order Manager EA
Rohin Stirling Dufty
Utilidades
Symbol Order Close EA fue desarrollado para manejar el cierre y trailing de ganancias por símbolo. El experto también puede hacer trailing por dólares y el usuario puede especificar un número mágico particular en caso de que se utilicen múltiples expertos en la misma cuenta. Puede cerrar por ganancia total en un símbolo, start trailing, stop trailing y trailing step, todo en un valor en dólares. Este EA es MUY útil si está ejecutando un experto que opera con múltiples símbolos y termina con un
Fast Trade Copier
Volodymyr Hrybachov
4.2 (5)
Utilidades
El copiador de operaciones está diseñado para una copia rápida y precisa de las órdenes entre los terminales MetaTrader 4. El copiador de operaciones copia las operaciones de la cuenta maestra a la cuenta esclava escribiendo la información en el archivo total, que se encuentra en el directorio común de los terminales MetaTrader 4. Esto permite que el copiador de operaciones personalice varios esquemas para recibir y transmitir señales de operaciones cambiando el nombre del archivo. La lectura y
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Copy Trade Same Account
Jermaine Wedderburn
Utilidades
Objetivo: Si usted es parte de un grupo de señales o tiene una estrategia perdedora esta herramienta es perfecta para usted. Este Asesor Experto es un Copiador de Operaciones que Copia Operaciones en la misma cuenta, Toma operaciones en la misma dirección o en dirección opuesta. Puede establecer 100% para el mismo tamaño de operación o 200% para duplicar, mientras que la misma regla de porcentaje también funciona para las distancias de stop-loss y take profit. entrada: Copiar Todo o Por Magia
Enthiran Master CopyTrader MT4 EA
Orifox Technologies Private Limited
Utilidades
Enthiran CopyTrader para MT4 - Copiador Maestro de Operaciones Replica operaciones a través de múltiples cuentas con precisión y velocidad Enthiran CopyTrader es un potente Asesor Experto para MT4 que le permite replicar operaciones desde una cuenta MetaTrader 4 (Maestra ) a una o múltiples cuentas (Esclavas) con un control total sobre el tamaño de la operación, el mapeo de símbolos y la velocidad de ejecución. Tanto si gestiona cuentas de inversores, servicios de señales o estrategias de emp
Copyist MS
Aleksei Moshkin
4 (4)
Utilidades
Copyist MS es un copiador de operaciones simple y fácil de usar. Funciona como un Asesor Experto de un solo archivo con modos de operación Maestro y Esclavo alternados. Configuraciones Tipo de trabajo - selección del modo de trabajo: Maestro o Esclavo; Copiar por número mágico - copiar órdenes comerciales por número mágico (configurar en terminal maestro) No copiar pares de divisas - lista de pares de divisas no deseados a copiar (configurar en terminal maestro) Número de cuenta maestro - númer
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
RSI Scanner
Tetyana Shcherba
Utilidades
Utilidad está diseñada para supervisar y analizar las condiciones del mercado para todos los símbolos de la terminal MetaTrader 4 utilizando datos en tiempo real del indicador RSI. Detecta automáticamente todos los pares de su terminal, y también puede filtrarlos en grupos. Obtiene los datos del indicador RSI para todos los plazos y todos los pares seleccionados. Rastrea hasta 4 patrones de señales programables y notifica cuando aparecen. Abre automáticamente un nuevo gráfico para una plantilla
FXA Trade Copier Pro
FX AutoTrader
1 (1)
Utilidades
FXA LTC es un copiador de operaciones para el terminal MT4. Esta es una fantástica herramienta para copiar operaciones desde un terminal MT4 a muchos otros que se ejecutan en el mismo PC/VPS. Es extremadamente fácil de configurar con un mínimo de ajustes que usted puede estar copiando operaciones en cuestión de minutos. FXA LTC también abastece a los corredores que utilizan diferentes nombres de símbolo. FXA LTC copiará las operaciones en 0,5 segundos o menos. Tenga en cuenta que esto sólo funci
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
Fixed SL TP Simple EA
Debashish Sahu
Asesores Expertos
Fijo SL TP Simple EA uso Breakout Estrategia en Rango para entrar en el comercio. Este es mi primer diseño para un sistema de comercio de riesgo fijo. Así que la ganancia no será tan grande. Echa un vistazo a este nuevo EA con mejor beneficio en SL fijo - Trend Following Expert Advisor Usted hará dinero en un comercio o perder dinero en él. Ser un hombre y simplemente pasar a la configuración de comercio nido. Este EA NO UTILIZA ningún tipo de gestión de dinero arriesgado como (Martingala o
SonicTradeCopier MT4
Farrukh Aleem
Utilidades
SonicTradeCopier: (Mejor para scalping) Copiador de operaciones fácil, rápido y fiable. Copie operaciones de un terminal a otro (función de copia por Internet próximamente). MT4 a MT4. MT4 a MT5. MT5 a MT5. MT5 a MT4. MT4/MT5 a cualquier otra plataforma posibilidad de copia para soluciones a medida. Inversión de operaciones. Filtros avanzados para operadores. Características: (Configuración de políticas de copia) El emisor sólo tiene que configurar el nombre de la señal y empezar a enviar se
Mt4 Follow Mt4 Receiver
Wen Huang
Utilidades
1. Este sistema es un sistema documental local, es decir, el transmisor y el receptor deben operar en el mismo ordenador, ya que la cuenta mt4 / 5 se puede iniciar sesión en varios ordenadores al mismo tiempo, por lo que sólo necesita enviar la contraseña de la cuenta de sólo lectura al cliente. El merchandiser local es muy rápido y estable, ya que no implica el merchandiser de red. 2. Actualmente es el receptor. Cuando se carga en el gráfico, la cuenta del remitente debe ser cambiada a la cue
FREE
Copier4Free
Vladimir Tkach
Utilidades
La utilidad copia las operaciones de las cuentas proveedoras de señales (cuentas maestras, uno o varios proveedores) a un número ilimitado de cuentas receptoras (cuentas esclavas). El proveedor se define mediante el parámetro "proveedor" (cualquier combinación de números y letras). Por ejemplo, hay dos proveedores. Ejecute la utilidad en modo maestro en ellos, y establezca valores diferentes en el parámetro proveedor. En la cuenta designada para copiar estas señales, ejecute dos utilidades en mo
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilidades
El Asesor Experto Auto Trade Copier se utiliza para copiar las operaciones en varias cuantas/terminales de MetaTrader 4 con una precisión de 100%. Utilizando esta herramienta Usted puede actuar como proveedor (fuente), o bien como receptor. Todas las acciones de trading serán copiadas desde el proveedor hasta el receptor sin retardos. Demo: Puede descargar su versión demo para probarla: https://www.mql5.com/es/market/product/4904 Información: Si quiere realizar el copiado a varios ordenadores ví
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Utilidades
Virtual Collider Manual es un asistente de trading con un panel incorporado para el trading manual. Se mueve automáticamente una posición abierta por un comerciante en el beneficio utilizando innovador algoritmo de rejilla de adaptación de promedio y piramidal adaptable El know-how del algoritmo de rejilla de promediación y piramidación del robot de trading Virtual Collider Manual se basa en la adaptación totalmente automática de todas las características de la rejilla de órdenes y pirámide cons
Remote control phone
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Cerrar   todas   las   operaciones   de   una   vez ,   gestionando   directamente   desde   tu   aplicación  MT4  móvil . Esta  utilidad   puede   cerrar   9   categorías   diferentes   de   operaciones. Para   activar   la   acción ，   tú  solo  necesitas   colocar   una   orden   pendiente   a   un   precio   predefinido   (puede  hacerse  remota   via   la   aplicación  MT4 móvil). Después   de eso   ，la   utilidad   detectará   la   orden   y   cerrará   todas   las   operaciones   necesa
AutoTrade IR v20
Mas Khairul Araaf
Utilidades
Auto trade V20 es una herramienta de comercio como Robot o Asesor Experto que se utiliza para el comercio automático, este tipo es Martingala EA, el corredor recomendado es FBS, EU Pair, configuración predeterminada. Si desea encontrar la mejor configuración, por favor, busque por backtesting, de modo que usted encuentre la mejor configuración y ayudar a su comercio sea más rentable, por favor, pruebe esta herramienta para ayudarle a comercio. depósito mínimo de 200 $ cen lote 0,01, pipstep en
Black Square
Maksim Neimerik
Asesores Expertos
Se trata de un Asesor Experto con los elementos del trading gráfico. Realiza operaciones de trading utilizando la forma "Rectángulo" (o "Cuadrado"). El Asesor Experto dibuja automáticamente un cuadrado y abre una orden de Compra o Venta cuando el precio cruza sus límites inferior o superior respectivamente. La forma se puede dibujar manualmente. Para ello, debe desactivar la función de dibujo automático en la configuración del Asesor Experto. Si el precio se mueve en la dirección equivocada, el
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Three 3TP Easy Trade Pad Expert para MT4 - Descargar El 3TP Easy Trade Pad Expert es una herramienta avanzada diseñada para la gestión del capital, el control del riesgo y la agilización de las operaciones dentro de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Con su interfaz funcional y especializada, este asesor experto permite a los operadores establecer y gestionar sin esfuerzo los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP). Además de simplificar la ejecución de operaciones, la herramienta ofrece fun
Trailing Stop Utility MT4
Nguyen Nghiem Duy
Utilidades
Trailing Stop Utility MT4 para el cierre automático de operaciones por niveles de trailing stop. Permite sacar el máximo del beneficio. Creada por un trader profesional para traders. La utilidad funciona con cualquier orden de mercado abierta manualmente por un trader o utilizando asesores. Puede filtrar las operaciones por número mágico. La utilidad puede trabajar con cualquier número de órdenes simultáneamente. LO QUE LA UTILIDAD PUEDE HACER: Establecer niveles de trailing stop virtuales a pa
Real Trade Copy MT4
Yuriy Bykov
Utilidades
Asesor-Utilidad para copiar transacciones de una cuenta MT5 o cuenta MT4 a otra cuenta MT4. Demo-version can be downloaded   here . Puede copiar posiciones entre cuentas de compensación y de cobertura en cualquier combinación. Puede establecer filtros por el nombre del instrumento y los números mágicos de las posiciones que se copiarán. Hasta ahora, la fuente solo envía información sobre las posiciones de mercado. Las órdenes pendientes se procesan cuando se convierten en posiciones de mercado
TSTrendLineSymbol
Salvatore Labriola
Utilidades
Utilidad, que dibuja líneas de tendencia de compra o venta, que también pueden convertirse en soportes o resistencias capaces de cerrar cualquier posición en la pantalla Algoritmo que calcula la ganancia de la posición, al toque de cierre de la línea. Los beneficios que obtiene: Funciona en forex y CFD, timeframe desde M1 hasta Semanal. Panel de control en pantalla fácil de usar. Mensajes de advertencia audibles al toque de la línea. Fácil de usar.
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilidades
COPIADORA COMERCIAL - CONTRASEÑA DE INVERSOR - COPIAR COMERCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necesita tanto "Mirror Copier Master" en la cuenta maestra que seguirá a la cuenta del cliente como "Mirror Copier Client" en la cuenta del cliente que seguirá a la cuenta maestra. Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 CÓMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versión MT4 Maestro: https://www.mql5.com/es/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilidades
Copiador Remoto de Opciones Binarias es un EA que permite copiar operaciones de opciones binarias entre cuentas MT4 en diferentes ordenadores. Esta es una solución ideal para el proveedor de señales, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. El proveedor puede dar licencia de bonificación gratuita a 10 receptores. Eso significa que los 10 receptores pueden copiar desde el proveedor mediante el uso de opciones binarias receptor libre (sin costo). A par
Customized Copy MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Utilidades
Customized Copy es una utilidad visual de copia de operaciones multiterminal que soporta Metatrader4 y Metatrader5 para la copia de operaciones. Puede activar EA en 10 PCs/VPS diferentes. En cada PC/VPS se puede instalar en Terminales Ilimitadas . Especificaciones : Tiempo Real, Multi Terminal - Multi Cuenta - MT4/MT5 copia de operaciones (soporta más de 50 cuentas al mismo tiempo) Todos los ajustes se introducen visualmente. Visualización y modificación del mapa de copia y de la red Cada ru
Magic Curves
Aleksey Usachev
Indicadores
El indicador muestra curvas de equilibrio basadas en el número mágico para el análisis de carteras. Permite estimar visualmente el rendimiento de diferentes estrategias en un único símbolo. Cualquiera de los números mágicos puede ocultarse pulsando sobre el valor en la leyenda. Parámetros: HideAllOnStart - todos los números mágicos están ocultos y se pueden activar haciendo clic en su valor; MAMode - muestra el beneficio medio de las operaciones; MAPeriod - Periodo de la media móvil; Magics - un
Currency Strength Trade Panel EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (1)
Utilidades
El Panel de Comercio de Fuerza Monetaria EA MT4 es una solución innovadora para cualquier operador principiante o experto. Lleva el concepto de fortaleza de la moneda a un nivel completamente nuevo, ya que lo combina con la acción del precio y se puede aplicar en cualquier símbolo / par, aparte de las 28 combinaciones habituales de las 8 monedas principales. Eso significa que puede negociar la fuerza o la debilidad de cualquier par, incluidas todas las divisas, materias primas y criptos (no índ
OneClick Copier for MT4
HANI MABAD
Utilidades
ONECLICK COPIER EA - VERSIÓN UNIFICADA 1.0 Categoría: Trade Utility | Tipo: Local Trade Copier para MT4 Creado por fxdancer (Hani Mabad) Versión: 1.0 - Mayo 2025 VISIÓN GENERAL OneClick Copier EA es una utilidad de copia de comercio local, no una estrategia comercial. Está diseñado para los operadores manuales, gestores de fondos, o los usuarios de múltiples cuentas que quieren reflejar las operaciones a través de terminales MT4 que se ejecutan en el mismo equipo. Este EA no genera señales n
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilidades
Opera con soporte y resistencia o con zonas de oferta y demanda automáticamente una vez que hayas identificado las áreas clave desde las que quieres operar. Este EA te permite dibujar zonas de compra y venta con un solo clic y luego colocarlas exactamente donde esperas que gire el precio. El EA luego monitorea esas zonas y automáticamente tomará operaciones en función de la acción del precio que especifiques para las zonas. Una vez que se realiza la operación inicial, el EA obtendrá ganancias e
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
Utilidades
Si usted necesita un asesor en cualquier señal de indicador de flecha - esta utilidad definitivamente le ayudará. Usted será capaz, con la ayuda de esta utilidad para formar un número ilimitado de EAs en SUS señales , con su conjunto de ajustes, con sus derechos de autor y el código fuente completo . Podrá utilizar los EAs resultantes ilimitadamente , incluso añadirlos al Mercado y a otros recursos. Versión simple gratuita del script de generación para ayudarle a entender cómo funciona - aquí
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilidades
El Asesor Experto   repite   operaciones y posiciones un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 4   . Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales   ! Aumenta la cantidad de otros EA. Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia de Stop Loss, Take Profit, uso de trailing stop. Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Auto Stop Loss All Trades MT4
Prafull Manohar Nikam
Utilidades
Esta es una sencilla utilidad que pondrá Stop Loss y Take Profit automáticos. También tiene funciones de Trailing Stop Loss y Break Even. El valor de entrada del Stop Loss y Take Profit es en Pips. Cada vez que abra una operación, pondrá el Stop Loss y el Take Profit en pips automáticamente. *Si necesita un Stop Loss y Take Profit más práctico para sus operaciones, entonces puede que le guste esta utilidad de Stop Loss basada en ATR, ¡Aquí! Entradas: 1. SL y Trailing SL - Este es el valor del St
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilidades
Trading History - Programa para operar y gestionar dinero en el historial de cotizaciones en stratagy tester. Puede trabajar con órdenes pendientes e inmediatas, y está equipado con funciones de trailing stop, breakeven y take profit. Muy bueno para entrenar y probar diferentes estrategias. Manual (Be sure to read before purchasing) Ventajas 1. Permite probar cualquier estrategia de trading en el menor tiempo posible 2. Un simulador excelente para la formación en negociación. Puede adquirir mes
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilidades
Este EA es totalmente automatizado , está construido basado en el método de captura del evento de Alerta emergente y Órdenes de Mercado Abierto (COMPRA/VENTA) . Descargue la versión de prueba aquí: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***NOTA: Se recomienda eliminar la configuración de los filtros disponibles, sólo instale el filtro para su indicador. Parámetros del EA: -------- <Parámetros del EA> -------- Número Mágico: El número identificativo (mágico) de la orden actualmente seleccio
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilidades
EchoTrade Backtester de Señales de Telegram VALIDE SEÑALES DE TELEGRAMAS EN MINUTOS - DEJE DE ADIVINAR, EMPIECE A HACER BACKTESTING Deje de arruinar cuentas con señales "VIP" que no funcionan. El EchoTrade Telegram Sign al Backtester es la solución profesional para auditar, verificar y optimizar el rendimiento de cualquier proveedor de señales de Telegram en datos históricos. La mayoría de los proveedores de señales le muestran sus ganancias pero ocultan sus pérdidas. Esta herramienta revela la
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
Otros productos de este autor
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indicadores
Eleva tu estrategia de trading con el   Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , un indicador de vanguardia que aprovecha la regresión de kernel no paramétrica para ofrecer un análisis de tendencias suave y adaptativo. Inspirado en el estimador Nadaraya-Watson, esta herramienta aplica suavizado de kernel gaussiano a los datos de precios, creando envolventes dinámicas que se adaptan a la volatilidad del mercado sin el retraso excesivo de las medias móviles tradicionales. Ampliamente aclamado en plata
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Indicadores
Domina las tendencias del mercado con el SuperTrend Alert MT5, un indicador poderoso diseñado para ofrecer señales precisas de seguimiento de tendencias para el trading de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Aclamado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y elogiado en discusiones en Investopedia y TradingView por su robusta detección de tendencias, este indicador es una herramienta esencial para traders que buscan entradas y salidas confiables. Los usuari
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Mejore su precisión en el trading con el indicador Candlestick Pattern Alert MT5, una herramienta poderosa diseñada para detectar rápidamente patrones de velas clave y entregar alertas en tiempo real, empoderando a los traders para actuar en configuraciones de alta probabilidad. Basado en los principios de los gráficos de velas japonesas, popularizados por Steve Nison en los años 90, este indicador es favorito entre traders de forex, cripto y acciones por su capacidad para descifrar el sentimien
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Utilidades
Optimice su estrategia de grid trading con el Grid Trade Manager MT5, un versátil EA utilidad gratuito diseñado para automatizar la colocación y gestión de órdenes grid, inspirado en el enfoque de grid trading probado en el tiempo popularizado en los 2000 por comunidades forex por su capacidad para profiter de oscilaciones de mercado en condiciones ranging. Adoptado por miles de traders en plataformas como MQL5 y Forex Factory por sus controles de riesgo robustos y personalización, esta herramie
FREE
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilidades
Mejora tu estrategia de cobertura con el Hedge Trade Manager MT5, un sofisticado Asesor Experto (EA) diseñado para automatizar operaciones de cobertura para contrarrestar movimientos de precios adversos, basado en técnicas de cobertura popularizadas en la década de 2010 por corredores de forex que permitían posiciones opuestas para asegurar ganancias o limitar pérdidas durante tendencias inciertas. Muy valorado en MQL5 y foros de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex por sus configuraci
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
Mejore su precisión en el trading con el indicador Candlestick Pattern Alert MT4, una herramienta poderosa diseñada para detectar rápidamente patrones de velas clave y entregar alertas en tiempo real, empoderando a los traders para actuar en configuraciones de alta probabilidad. Basado en los principios de los gráficos de velas japonesas, popularizados por Steve Nison en los años 90, este indicador es favorito entre traders de forex, cripto y acciones por su capacidad para descifrar el sentimien
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Bollinger Band Strategy EA MT5 es una herramienta de trading automatizada diseñada para capturar oportunidades basadas en las condiciones de reversión de las Bandas de Bollinger. Ejecuta operaciones de compra al detectar una reversión alcista cerca de la banda inferior (cuando la vela anterior cierra por debajo de la banda inferior y la vela actual cierra por encima, pasando de una vela roja a una verde) y operaciones de venta para una reversión bajista cerca de la banda superior (escenario opue
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicadores
Mejore su trading de acción del precio con el indicador Higher Highs and Lows MT4, una herramienta robusta que aprovecha el análisis fractal para identificar puntos de swing clave y patrones que definen tendencias como Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) y Higher Lows (HL) para obtener insights claros sobre la dirección del mercado. Basado en principios fundamentales de acción del precio arraigados en la Teoría de Dow de principios del siglo XX y popularizados en el trading mode
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Moving Average Strategy EA MT5 es una herramienta de trading automatizada sofisticada diseñada para MetaTrader 5, que aprovecha los cruces de medias móviles para capturar reversiones de tendencia y puntos de entrada potenciales. Este asesor experto ofrece a los traders una solución versátil con configuraciones personalizables, asegurando una ejecución precisa de las operaciones y una gestión robusta de riesgos. Ampliamente probado, proporciona métodos de entrada eficientes, reglas de salida flex
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicadores
Domina las tendencias del mercado con el SuperTrend Alert MT4, un indicador poderoso diseñado para ofrecer señales precisas de seguimiento de tendencias para el trading de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Aclamado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y elogiado en discusiones en Investopedia y TradingView por su robusta detección de tendencias, este indicador es una herramienta esencial para traders que buscan entradas y salidas confiables. Los usuari
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
Indicadores
Mejore su estrategia de seguimiento de tendencias con UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , un indicador de precisión que identifica las velas que retroceden un 45% o más en contra de la tendencia predominante, destacando los puntos en los que la actividad institucional contra-tendencia suele disminuir y el movimiento dominante se reanuda. Basado en la conocida metodología IRB de Rob Hoffman, este indicador ofrece confirmaciones visuales claras para configuraciones de continu
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
Eleva tu estrategia de trading con el   Brilliant Reversal Indicator MT5 , un indicador de vanguardia que aprovecha la regresión de kernel no paramétrica para ofrecer un análisis de tendencias suave y adaptativo. Inspirado en el estimador Nadaraya-Watson, esta herramienta aplica suavizado de kernel gaussiano a los datos de precios, creando envolventes dinámicas que se adaptan a la volatilidad del mercado sin el retraso excesivo de las medias móviles tradicionales. Ampliamente aclamado en platafo
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilidades
Optimiza la gestión de tus operaciones con el Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, un robusto Asesor Experto (EA) diseñado para automatizar ajustes de stop-loss en operaciones abiertas manualmente o por otros EA, garantizando la protección de ganancias y la gestión de riesgos. Elogiado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y destacado en discusiones en Investopedia y foros de MQL5 por su precisión en la gestión de trailing stops y niveles de breakeven, este EA es u
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilidades
MT5 Local Trade Copier Pro es un Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado para copiar operaciones desde una cuenta MT5 fuente a múltiples cuentas MT5 o MT4 en la misma computadora. Esta herramienta es ideal para replicar operaciones en cuentas de clientes o carteras con parámetros personalizables, incluyendo tamaños de lote, stop-loss/take-profit y opciones de copia inversa. Simplifica la gestión de operaciones sin ejecutarlas basándose en lógica de mercado, ofreciendo sincronización flexible p
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Potencia tus capacidades de detección de tendencias con el Consecutive Candle Indicator MT5, una herramienta dinámica diseñada para identificar rachas de velas alcistas o bajistas, ofreciendo alertas oportunas para confirmar tendencias y posibles reversiones en los mercados de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Aclamado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, así como elogiado en discusiones en Investopedia y TradingView por su capacidad para simplificar e
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilidades
Optimiza tu proceso de cierre de operaciones con el Close Manager MT5, un poderoso Asesor Experto (EA) diseñado para automatizar las salidas de operaciones abiertas manualmente o por otros EA en MetaTrader 5, ofreciendo a los traders un control preciso sobre las estrategias de salida. Ampliamente elogiado en MQL5, Forex Factory y Reddit’s r/Forex por sus criterios de cierre versátiles y personalizables, este EA es un favorito entre scalpers, day traders y swing traders en mercados volátiles como
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicadores
Optimiza tu análisis de trading con el Day and Week Separator MT4, una herramienta intuitiva diseñada para trazar líneas separadoras diarias y semanales personalizables, perfecta para traders que enfrentan diferencias de zonas horarias con sus brokers. Muy apreciada en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex por su simplicidad y eficacia, este indicador aborda el desafío común de alinear los marcos temporales de los gráficos con horarios locales o específicos del mercado, co
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilidades
Mejora la gestión de riesgos de tu cartera con el Account Trailing Stop Manager MT5, un potente Asesor Experto (EA) diseñado para rastrear y seguir automáticamente la ganancia total de tu cuenta o de operaciones con un número mágico específico en MetaTrader 5, cerrando todas las operaciones cuando la ganancia actual cae por debajo del último pico de ganancia. Elogiado en MQL5, Forex Factory y Reddit’s r/Forex por su mecanismo dinámico de bloqueo de ganancias, este EA es un favorito entre scalper
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Indicator Strategy EA MT4 es una herramienta de trading sofisticada para MetaTrader 4 diseñada para automatizar las entradas y salidas de operaciones utilizando nueve indicadores técnicos: ADX, Bandas de Bollinger, CCI, MACD, Media Móvil, RSI, Estocástico, Awesome Oscillator y RVI. Con amplias opciones de personalización, incluyendo múltiples estrategias de entrada/salida y modos de combinación AND/OR/NA, este EA ofrece a los traders una flexibilidad inigualable. Ampliamente probado, garan
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
INDICADOR DE DIVERGENCIA RSI La divergencia RSI es un patrón muy poderoso que se utiliza a menudo para detectar un fuerte cambio de tendencia. también indica el debilitamiento de una señal fuerte. Así que algunos comerciantes quieren usarlo como criterio de salida. Este indicador funciona en todos los plazos y envía notificaciones, alertas o correos electrónicos al usuario. También muestra el patrón de máximos más altos y mínimos más bajos con su correspondiente divergencia RSI. Este indicador
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicadores
Mantente por delante del impulso del mercado con el Pip Movement Alert MT4, un indicador versátil de múltiples divisas diseñado para rastrear y alertar a los traders sobre movimientos precisos en pips a través de múltiples símbolos, ideal para el trading de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Elogiado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y destacado en discusiones en Investopedia y TradingView por su capacidad para detectar cambios repentinos en el merca
FREE
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilidades
Ultimate Trade Panel MT4 es un potente Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado para optimizar las actividades de trading y aumentar la eficiencia de los traders en la plataforma MQL4. Esta herramienta simplifica las tareas diarias de trading con funciones fáciles de usar, actuando como un compañero confiable para gestionar operaciones sin depender de una lógica de trading específica. Diseñado para traders que buscan una ventaja competitiva, ofrece herramientas de automatización y gestión de ri
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
El indicador de doble tope y fondo es un indicador de escaneo de patrones que escanea los topes y fondos usando un patrón de zig zag. Cuando encuentra que el precio rebota desde el mismo punto dos veces después de una larga tendencia, entonces genera señales de flecha cada vez que los últimos puntos de resistencia se rompen para el doble fondo y el último precio de soporte roto para el doble techo. A diferencia de otros escáneres de doble fondo, este no da una sola señal, sino que alerta al usua
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
El Oscilador de Volumen es un indicador disponible en la vista de trading que es muy popular entre los traders Definición El oscilador de volumen es un indicador compuesto por dos medias móviles (MA) en torno al volumen, una rápida y otra lenta. El valor de la media móvil lenta se resta del valor de la media móvil rápida. El Oscilador de Volumen mide el volumen analizando la relación entre las dos Medias Móviles mencionadas. Cuando se combina con otros indicadores proporciona un punto de entrada
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
El indicador MT4 que estamos describiendo está diseñado para proporcionar a los operadores una alerta, notificación y correo electrónico cuando se cruzan los niveles de Fibonacci. Los niveles de Fibonacci se calculan basándose en el indicador de zigzag, que ayuda a identificar posibles cambios de tendencia en el mercado. Cuando el indicador detecta que un precio ha cruzado un nivel de Fibonacci, activará una alerta y enviará una notificación a la aplicación móvil MT4 del operador. Además, el ind
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilidades
Simplifica tu trading con el STM Trade Panel MT4, un Asesor Experto (EA) fácil de usar diseñado para agilizar la ejecución y gestión de operaciones en MetaTrader 4, ofreciendo colocación de órdenes con un solo clic y cierre automático de operaciones basado en umbrales de ganancia y pérdida personalizables. Muy valorado en MQL5, Forex Factory y Reddit’s r/Forex por su interfaz intuitiva y control eficiente de operaciones, este EA es una herramienta clave para scalpers, day traders y swing traders
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicadores
Ángulo del precio Es un indicador de seguimiento de tendencia. La idea detrás de este indicador es muy simple. calcula el ángulo de cierto tipo de precio con su tipo de precio N vela atrás. Cuando el precio se mueve hacia arriba, se crean histogramas de ángulos positivos y viceversa para direcciones bajistas. Hay un par de tipos de precios soportados en este indicador. Que son los siguientes Cierre Abierto Alto Bajo Mediana Típico Ponderado Cuando se combina con otros indicadores, puede utilizar
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Utilidades
El Panel de Gestión de Riesgo es una herramienta única para calcular su riesgo rápidamente y colocar operaciones basadas en el dinero de su cuenta. Hay dos opciones para el usuario Capital de la cuenta Saldo de la cuenta Herramientas como estas son especialmente útiles cuando usted tiene que tomar una decisión rápida acerca de su comercio, pero no tienen el tiempo para calcular el riesgo. Funciona con un número mágico. Así que la ventaja es que un comercio colocado por este panel podría ser mani
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Indicadores
Eleva tus decisiones de trading con el   Angle of Moving Average MT4 , un indicador innovador que cuantifica la pendiente de las medias móviles para ofrecer información clara sobre la dirección y el impulso del mercado. Basado en el principio de medir la inclinación angular de las medias móviles a lo largo de un número específico de barras, esta herramienta se ha convertido en un pilar del análisis técnico desde su conceptualización en las comunidades de trading alrededor de 2010. Ampliamente d
Hedge Range Breakout
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Descripción Este Asesor Experto trabaja principalmente en la ruptura de rango en un marco de tiempo determinado. La lógica detrás de este bastante simple. Cuando se forma un rango en cualquier marco de tiempo (por ejemplo, el rango debe ser inferior a 20 pips y debe haber al menos 30 velas en ese rango), este EA esperará a que el rango se rompa en cualquier dirección. Si el rango se rompe en el lado superior, entrará en la posición de compra y cubrirá la ragne inferior con la posición de venta
Filtro:
Simeon Ojabuno-Matoyeno
38
Simeon Ojabuno-Matoyeno 2024.11.06 17:04 
 

I just had a painful experience with this EA, from what @Biswarup said the Copier stop copying trade when the safeguard percentage drawdown is reached but in my own case after the percentage was reached it closed all open trades, and I just lost USD237. I was not expecting it to close all the trades rather to close few trades to keep it within the drawdown limit. Please look into this.

Beside this the EA is working fine.

Biswarup Banerjee
39605
Respuesta del desarrollador Biswarup Banerjee 2024.11.06 17:10
Sorry for your inconvenience. I have recently added one input for this close option to be optional. Please take the latest version and set it false
biller4
70
biller4 2024.04.19 16:37 
 

he gave very nice support when needed for now the product working good im still checking it

Biswarup Banerjee
39605
Respuesta del desarrollador Biswarup Banerjee 2024.04.19 16:49
thanks a lot for your support. Please let me know in case you need any assistance in future regarding setup.
Rowskie
114
Rowskie 2024.03.19 21:38 
 

This trade copier works EXACTLY how you want. You can change everything how you want. 5 stars.

Biswarup Banerjee
39605
Respuesta del desarrollador Biswarup Banerjee 2024.03.20 02:27
Thank you so much for your feedback.
Moidu Parol
661
Moidu Parol 2024.02.27 18:58 
 

Hi sir, He ea working good. But we forced to use the end time and it's closes at the end time. How I can hold more than 24 hours or more days. Please let me know asap to avoid loosing more.

naveen prabhu
21
naveen prabhu 2024.02.12 16:56 
 

its working great, Martingale option working well. Thanks for faster response...

NOVAsolutions
20
NOVAsolutions 2024.01.30 21:35 
 

Incredible support, quick response, involved in the smooth running of the program and helping you until the problem is solved (when there is a problem)! Well deserved 5 stars!

nikos arvanitakis
156
nikos arvanitakis 2023.12.21 22:49 
 

This robot doesn't work unfortunately it's a failure it keeps crashing and puts whatever it wants this I bought it for signal copying after a lost in the change to multiply and it doesn't work I paid them or send me my money back or send me a program that works properly Otherwise you are a fraud and I will report you here

Biswarup Banerjee
39605
Respuesta del desarrollador Biswarup Banerjee 2023.12.22 05:07
If you have time to get into video call I can show you the proper steps to setup. My telegram pops1990
Gold State
24
Gold State 2023.12.03 05:36 
 

do not waste your money i spent 40 dollars it was a waste the graphic is so bad I'm not going into it this guy is bad news bad bot bad everything

Biswarup Banerjee
39605
Respuesta del desarrollador Biswarup Banerjee 2023.12.03 07:09
I don't understand what do you mean by graphics here. It is a trade copier. If you have proof something is not working. Please show me that. Among so many features it may happen that something is not working for you for wrong setup. If you follow the setit properly it should work.
Manjunath Suresh Vaidya
766
Manjunath Suresh Vaidya 2023.12.01 14:11 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed
232
Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed 2023.06.13 19:37 
 

It's been more than four months since I began raising critical issues and offering suggestions to enhance the EA. Unfortunately, there has been no response or action from the author's side, despite promises of necessary updates,

I had provided feedback in the form of issues and suggestions to be considered, but regrettably, no progress has been made,

In the end, I find myself unable to apply the EA to a real account, and it feels like a waste of time and money to have purchased this EA.

Biswarup Banerjee
39605
Respuesta del desarrollador Biswarup Banerjee 2023.10.31 04:50
I have provided support multiple times, but if you want the product to be completely changed then it is your own requirement. I cant change the basic functionalities of the EA and rewrite it entirely. what it should do, it does without flaw and I have evidence for that.
Woot Suraphanphithak
1074
Woot Suraphanphithak 2023.05.04 07:46 
 

Good Product, Good Support, Fast Response

L Fiabu
29
L Fiabu 2023.04.25 15:47 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Biswarup Banerjee
39605
Respuesta del desarrollador Biswarup Banerjee 2023.04.25 16:32
Thank you so much Faibu. I really appreciate your feedback.
Sleepyman18
94
Sleepyman18 2023.04.17 20:39 
 

Great product and great seller! Helped me install the program quickly. Thanks for the help! Definitely a seller you can trust

Biswarup Banerjee
39605
Respuesta del desarrollador Biswarup Banerjee 2023.04.17 20:42
Thank you so much for your patience. If you face any challenges later please let me know.
adamtraders
347
adamtraders 2023.01.02 19:15 
 

Not long ago I bought the MT4 Local Trade Copier Pro adviser, I am satisfied with the product, but even more pleased with its author, for responsiveness, he goes to the meeting, you can safely ask him if you find a flaw in the product, he always goes to the meeting, a serious and experienced programmer , I advise everyone to buy this copier!

Biswarup Banerjee
39605
Respuesta del desarrollador Biswarup Banerjee 2023.01.02 19:17
Thank you so much sir. I am grateful to your initial testing. A major credit goes to you for improving this product day by day
Respuesta al comentario