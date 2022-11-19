MT4 Local Trade Copier Pro es un Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado para copiar movimientos desde una cuenta MT4 o MT5 de origen a múltiples cuentas MT4 o MT5 en la misma computadora. Esta herramienta es ideal para replicar operaciones en cuentas de clientes o carteras con parámetros personalizables, incluyendo tamaños de lote, stop-loss/take-profit y opciones de copia inversa. Simplifica la gestión de operaciones sin ejecutarlas basándose en lógica de mercado, ofreciendo sincronización flexible para diversas necesidades de trading.

Nota: Descargue y pruebe la versión demo de MT4 Local Trade Copier Pro en su cuenta demo aquí.

Puedes descargar la versión para MT5 aquí: MT4 Local Trade Copier Pro MT5

Para documentación detallada: Guía Completa de Usuario y Configuración

Funciones:

Tamaño de lote personalizable en la cuenta de destino, con soporte para copia proporcional (por ejemplo, multiplicador fraccionario: lote fuente 0.2, multiplicador 0.5, lote destino 0.1).

Stop-loss y take-profit ajustables en la cuenta de destino o copiados desde la cuenta fuente.

Copia del cierre de operaciones de la cuenta fuente a las cuentas de destino.

Copia con martingala en la cuenta de destino para operaciones perdedoras (por ejemplo, lote fuente 0.03, lote destino 0.03, siguiente lote 0.06 si hay pérdida; o lote destino 0.02, siguiente lote 0.04 si hay pérdida).

Copia inversa de operaciones con stop-loss y take-profit invertidos.

Soporte para copiar símbolos con sufijos.

Habilitar/deshabilitar comentarios de las operaciones.

Copiar, modificar o eliminar órdenes pendientes.

Limitar el número de transacciones abiertas o operaciones cerradas diarias en la cuenta de destino.

Copiar movimientos de cuentas MT4 a cuentas MT5 o viceversa.

Funciones adicionales de gestión de riesgos para un control mejorado.

Nota: Para un rendimiento óptimo, asigne un número mágico único para cada nueva sesión para garantizar que la lógica de martingala funcione correctamente. Las cuentas fuente y de destino deben tener la misma configuración, y se recomienda guardar las configuraciones como archivos de conjunto para evitar confusiones. Por defecto, establezca el tamaño de lote de destino en 0 para copiar el tamaño de lote de la cuenta fuente; de lo contrario, especifique un tamaño de lote personalizado para la cuenta de destino.

Consejo importante:

Esta es una herramienta profesional de copia de movimientos, no un sistema de generación de beneficios. Asegúrese de configurarla correctamente según sus necesidades de trading:

Pruebe exhaustivamente en una cuenta demo antes de usarla en una cuenta real.

Se publican actualizaciones regulares y configuraciones optimizadas periódicamente. Consulte el blog de MQL5 en la sección de documentación arriba para las últimas recomendaciones.

Consulta todos mis productos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contáctame para soporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

¿Interesado en una prueba gratuita de 7 días? Contáctame a través de mi sección de perfil.



