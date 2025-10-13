Stochastic OverBought OverSold EA MT5

Stochastic Strategy EA MT5 est un outil de trading automatisé avancé conçu pour MetaTrader 5, exploitant l’indicateur Stochastique pour automatiser les entrées et sorties de trades basées sur des conditions de surachat et de survente. L’EA prend en charge les configurations de trading inversé dans ces zones, offrant une approche polyvalente pour la gestion des trades. Largement testé, il propose des méthodes d’entrée précises, des règles de sortie flexibles et une consommation minimale de ressources système pour un trading efficace.

Le système inclut des filtres de jour/heure pour le contrôle des sessions et prend en charge les tests sur données historiques pour valider les performances. Un tableau de bord en temps réel affiche les trades ouverts, le capital du compte et les métriques du système, tandis que des menus d’entrée intuitifs simplifient la configuration. Une documentation détaillée est fournie pour tous les paramètres.

Pour une documentation détaillée : Guide des Paramètres Généraux | Guide des Paramètres des Indicateurs | Backtests et Fichiers de Configuration

Vous pouvez télécharger la version MT4 ici : Stochastic Strategy EA MT4

Caractéristiques principales :

  • Système de trading basé sur le Stochastique avec des paramètres personnalisables (période K, période D, ralentissement)
  • Prend en charge plusieurs cadres temporels pour un trading flexible
  • Options multiples de gestion des risques : Stop-Loss, Take-Profit, trailing stops
  • Gestion avancée de la taille des positions et protection contre les drawdowns
  • Filtres de temps/jour pour des sessions de trading contrôlées
  • Tableau de bord de suivi en temps réel
  • Notifications par pop-ups, e-mails et push
  • Compatible avec MQL5 VPS pour un fonctionnement 24/7

Remarque : Le Stochastic Strategy EA MT5 est un outil indispensable pour les traders utilisant des stratégies basées sur le Stochastique, offrant des informations exploitables et une interface conviviale. Il est conçu pour exécuter des trades basés sur des stratégies configurées, mais ne garantit pas de profits.

Conseil important :
Ceci est un outil de trading professionnel, pas un système de profits garantis. Attendez-vous à des fluctuations normales du marché :

  • Testez toujours d’abord sur un compte démo
  • Commencez avec un faible risque (0,5-1 % par trade)
  • N’utilisez que le capital que vous pouvez vous permettre de perdre
  • Des mises à jour régulières et des fichiers de configuration optimisés sont publiés trimestriellement. Pour les dernières recommandations, consultez le blog MQL5 dans la section documentation ci-dessus.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.


