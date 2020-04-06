Arbitrage Triangle Pro

OFERTA DEL VIERNES NEGRO



¡Hola Traders!

Desbloquea ganancias sin riesgo con Arbitraje Triangular!

El mercado de divisas está lleno de oportunidades ocultas - y la mayoría de los traders nunca las ven.

Pero tú no eres "la mayoría de los traders"."😉

Nuestro Bot de Arbitraje Triangular encuentra y ejecuta las discrepancias de precios a través de tres pares de divisas en milisegundos

...

📈 Sin emociones

⚡ Sin vacilaciones

💰 Sólo pura eficiencia

¿Listo para operar de manera más inteligente, no más difícil





Mantenga estos pares en la vigilancia del mercado mientras backtesting ya que es multi par EA -

EURJPY

USDJPY

EURUSD (o nombre por defecto de la plataforma si es diferente)





El arbitraje triangular en forex es una estrategia de negociación que explota las discrepancias en los tipos de cambio entre tres divisas diferentes. Consiste en realizar tres operaciones consecutivas comenzando con una divisa para convertirla en una segunda divisa, luego en una tercera y finalmente de vuelta a la divisa original. El objetivo es beneficiarse de las diferencias entre los tipos de cambio cotizados entre divisas y los tipos de cambio reales, obteniendo beneficios sin riesgo de las ineficiencias en la fijación de precios de las divisas.

Si las operaciones combinadas dan como resultado una cantidad de la divisa original mayor que la inicial, una vez contabilizados los costes de transacción, el operador obtiene un beneficio. Estas oportunidades surgen debido a ineficiencias temporales del mercado, actualizaciones asíncronas en diferentes mercados o variaciones de liquidez. Sin embargo, estas oportunidades de arbitraje suelen durar poco, sólo unos segundos, porque los operadores que actúan con rapidez tienden a corregir las discrepancias de precios. En consecuencia, el arbitraje triangular requiere una ejecución rápida y suele realizarse a través de sistemas de negociación automatizados.

En esencia, el arbitraje triangular es un método para capitalizar breves diferencias de precios entre tres pares de divisas sin asumir el riesgo direccional del mercado, contribuyendo así a la eficiencia general del mercado de divisas al corregir los precios erróneos.