MSX AI Scalper Pro

Motor de negociación inteligente, adaptable y autónomo

🌐 Visión general

MSX AI Scalper Pro es un avanzado sistema de trading automatizado construido para BTCUSD en el marco temporal M5.

A diferencia de muchos robots que dependen de filtros de tiempo estrictos, bloques de noticias o control manual, este sistema está diseñado para operar continuamente 24/7, adaptándose a la volatilidad del mercado en tiempo real - sin filtros externos o niñeras manuales.

🧠 Principio de Funcionamiento (Teoría Corta)

El EA combina:

Dirección de tendencia HMA suavizada - para detectar fases alcistas o bajistas limpias.

Filtro de tendencia ATR basado en IA - para clasificar el régimen de volatilidad actual (tranquilo, normal, agresivo).

Filtro de fuerza ADX - para evitar movimientos de precios débiles y sin dirección

Cuando las condiciones de tendencia y volatilidad se alinean, MSX AI Scalper Pro abre una única posición de alta calidad por tendencia, con SL/TP adaptable basado en ATR, break-even, step trailing y cierre parcial opcional.

Cuando el mercado se vuelve agitado, plano o demasiado ajustado, los filtros ATR + ADX bloquean automáticamente las nuevas entradas.

Todo esto se ejecuta bajo una estricta protección de capital basada en la equidad, por lo que el sistema puede sobrevivir a largo plazo y manejar depósitos / retiros sin romper su lógica de seguridad.

Lo que lo hace diferente

La mayoría de los robots operan bien sólo en mercados de tendencia y luego sangran durante condiciones caóticas.

MSX AI Scalper Pro está construido para ambos:

✔ Detecta cuando el mercado está en tendencia usando HMA suavizado

✔ Confirma la calidad de la tendencia usando un filtro de tendencia ATR basado en IA (régimen de volatilidad)

✔ Filtra las zonas laterales / entrecortadas usando condiciones ATR + ADX

✔ Retrasa las entradas cuando el precio está demasiado cerca de zonas inestables.

Mientras que muchos EA se basan en patrones de rejilla, martingala o sobre-optimizados, MSX AI Scalper Pro utiliza la estructura de tendencia + volatilidad para decidir:

Cuándo operar

Cuándo apartarse

Cuánto arriesgar

Cuánto tamaño de lote

Cuándo bloquear y asegurar los beneficios

Esto crea un entorno de negociación seguro y escalable a largo plazo, apto para uso profesional.





⚙️ Características principales

Características Disponible Scalper de BTC 24/7 totalmente automatizado (M5) ✅ Motor de tendencia HMA suavizada ✅ Filtro de tendencia ATR basado en IA (filtro de régimen de volatilidad) ✅ Filtro de fuerza de tendencia ADX (evita tendencias débiles) ✅ Detiene la negociación en condiciones entrecortadas/de rango ✅ Una operación por tendencia - sin apilamiento ✅ ATR SL/TP adaptable con conocimiento de la volatilidad ✅ Break-even & step trailing system ✅ Automatización de beneficios de cierre parcial ✅ Tamaño de lote basado en la equidad o lote fijo ✅ Protección del diferencial + deslizamiento ✅ Protección contra pérdidas por operación ✅ Protección diaria contra pérdidas/ganancias/retiradas ✅ Protección total contra detracciones con reinicio automático tras depósito/retirada ✅ Interruptor de protección de reinicio manual para un control avanzado ✅





🛡 Sistema de seguridad de capital (incorporado)

Hay:

❌ Sin martingala

❌ No hay apilamiento de rejilla

❌ No hay espirales de promediado a la baja

❌ Sin trucos de reducción ilimitada

En su lugar, MSX AI Scalper Pro utiliza:

Protección de pérdidas de emergencia por operación (% máximo de pérdida por operación, Kill Switch)

Límites diarios de pérdida / beneficio / reducción

Total drawdown shutdown para protección de la cuenta

Restablecimiento automático de la línea base después de depósitos/retiradas (v8.11)

Entrada de reinicio manual ( ResetProtection ) para un control total de las cuentas principales

Este diseño lo hace adecuado para:

Empresas de capital riesgo y pruebas de financiación

Operadores minoristas profesionales

Cuentas maestras de copy-trading

Infraestructura de trading social y de señales

Programa de socios del bróker/Modelos de volumen basados en referencias/comisiones (HFT con seguridad y capital protegido)

Carteras algorítmicas a largo plazo

📈 Alto volumen de negociación con riesgo controlado (bueno para IB/modelos de referencia/programa de socios)

El EA está construido para:

Operar activamente cuando las condiciones de tendencia y volatilidad son favorables

Reducir la velocidad o parar cuando el mercado es demasiado plano o ruidoso

Respetar todas las normas de protección de capital en cada etapa

Resultado:

✔ Volumen de operaciones consistente

✔ Riesgo controlado por posición y por día

✔ Fuerte rotación de lotes (bueno para IB/modelos de referencia/programa de socios, más volumen de operaciones seguro-más comisión de corretaje)

✔ Historial de operaciones limpio y auditable para informes y seguimiento.

Configuración recomendada

Símbolo: BTCUSD

Marco de tiempo: M5

Saldo mínimo: desde $500

Tipo de cuenta: ECN/Raw spread preferido

Plataforma: MetaTrader 5 (Cobertura o compensación)

🎯 Diseñado para usuarios serios

Este sistema no está hecho para apostadores o expectativas de "hacerse rico rápido" de una semana.

Está dirigido a:

Traders que ejecutan sistemas automatizados profesionales

Proveedores de señales y copy-trading

Prop firm y cuentas de evaluación

Crecimiento de capital a largo plazo y modelos de negocio basados en referencias

Notas importantes

🚫 No hay cuadrícula

🚫 No hay martingala

🚫 No hay bloqueo de tiempo/sesión

🚫 No se requieren filtros de noticias/calendario

🚫 No hay filtros de "caja negra" de noticias de alto impacto

Toda la gestión del riesgo y el control de las operaciones son manejados por la tendencia + volatilidad + lógica de protección de la equidad dentro de la propia EA.

Siguiente paso

Descargue y pruebe MSX AI Scalper Pro.

Evalúe cómo se adapta a su modelo de trading, flujo de trabajo y objetivos de automatización a largo plazo.

🧪 Otros Símbolos y Plazos

El EA pasa las pruebas de validación de MQL5 Market en varios símbolos y timeframes (por ejemplo EURUSD, XAUUSD otros majors), pero:

La principal configuración recomendada es BTCUSD en M5 con cuenta Pro de $500 de spread bajo. Archivos: Msx_AI_Scalper_Pro_Default.set (Por favor, haga clic en el enlace adjunto para descargar)

Inicio rápido

Cómo adjuntar EA



Símbolo/marco temporal recomendados



⚠ Nota importante sobre el Probador de Estrategias vs Pruebas en Mercado Real Muchos traders confían en el Probador de Estrategias de MetaTrader para evaluar un Asesor Experto antes de comprarlo. Mientras que el Probador de Estrategias es útil para la validación básica, tiene limitaciones significativas cuando se aplica a sistemas de trading avanzados y con mucha protección como MSX AI Scalper Pro. Limitaciones del Probador de Estrategias (CONS) El Probador de Estrategias no simula con precisión Fluctuaciones de spreads en tiempo real

Filtros de noticias y volatilidad

Lógica de negociación basada en sesiones (sincronización Londres / Nueva York)

Protecciones basadas en acciones y lógica de reducción de capital máximo

Gestión dinámica de operaciones (lógica de equilibrio, de arrastre y parcial que reacciona al flujo de precios en tiempo real).

Comportamiento de la ejecución de los intermediarios (recotizaciones, deslizamientos, desfases de liquidez). Debido a estas limitaciones, los resultados de las pruebas retrospectivas pueden no reflejar el comportamiento real del EA en condiciones de mercado reales o de demostración. Esto puede hacer que un EA robusto parezca de bajo rendimiento o inconsistente en las pruebas históricas, aunque se desempeñe correctamente en el trading a futuro. ✅ Por qué se recomiendan las Pruebas a Futuro de Renta / Demo (PROS) MSX Plug And Play Scalper está diseñado para operar con entradas de mercado real: Diferenciales y ejecución en vivo

Comportamiento real de la volatilidad

Riesgo dinámico y lógica de protección de capital

Conocimiento de la sesión y control de la frecuencia de negociación Por esta razón, las pruebas en una cuenta demo (mediante alquiler a corto plazo) proporcionan una evaluación mucho más realista y significativa que los resultados del Probador de Estrategias. Recomendamos encarecidamente a los operadores que deseen una evaluación justa que utilicen la opción de alquiler de 1 mes en una cuenta demo con condiciones de broker similares a las de su entorno de negociación previsto. Este EA no es un "SL/TP fijo" o un sistema ajustado a curvas - es un motor de trading adaptativo en tiempo real.

Las pruebas a futuro muestran sus verdaderas fortalezas.



Aviso importante de riesgo Este EA no garantiza beneficios.

El beneficio y la reducción dependen de las condiciones del mercado, la calidad del broker, el deslizamiento, la latencia y la configuración del usuario.

El apalancamiento alto y los ajustes de riesgo agresivos pueden conducir a pérdidas rápidas.

Pruebe siempre primero en Demo Gratuita/Arrendamiento por un Mes y aumente el riesgo gradualmente.

Pasado Screenshots rendimiento no garantiza resultados futuros.



📌 Cómo restablecer la protección después de retiros o depósitos