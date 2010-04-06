Msx AI Scalper Pro

MSX AI Scalper Pro

Motor de negociación inteligente, adaptable y autónomo

🌐 Visión general

MSX AI Scalper Pro es un avanzado sistema de trading automatizado construido para BTCUSD en el marco temporal M5.
A diferencia de muchos robots que dependen de filtros de tiempo estrictos, bloques de noticias o control manual, este sistema está diseñado para operar continuamente 24/7, adaptándose a la volatilidad del mercado en tiempo real - sin filtros externos o niñeras manuales.

🧠 Principio de Funcionamiento (Teoría Corta)

El EA combina:

  • Dirección de tendencia HMA suavizada - para detectar fases alcistas o bajistas limpias.

  • Filtro de tendencia ATR basado en IA - para clasificar el régimen de volatilidad actual (tranquilo, normal, agresivo).

  • Filtro de fuerza ADX - para evitar movimientos de precios débiles y sin dirección

Cuando las condiciones de tendencia y volatilidad se alinean, MSX AI Scalper Pro abre una única posición de alta calidad por tendencia, con SL/TP adaptable basado en ATR, break-even, step trailing y cierre parcial opcional.
Cuando el mercado se vuelve agitado, plano o demasiado ajustado, los filtros ATR + ADX bloquean automáticamente las nuevas entradas.

Todo esto se ejecuta bajo una estricta protección de capital basada en la equidad, por lo que el sistema puede sobrevivir a largo plazo y manejar depósitos / retiros sin romper su lógica de seguridad.

Lo que lo hace diferente

La mayoría de los robots operan bien sólo en mercados de tendencia y luego sangran durante condiciones caóticas.
MSX AI Scalper Pro está construido para ambos:

✔ Detecta cuando el mercado está en tendencia usando HMA suavizado
✔ Confirma la calidad de la tendencia usando un filtro de tendencia ATR basado en IA (régimen de volatilidad)
✔ Filtra las zonas laterales / entrecortadas usando condiciones ATR + ADX
✔ Retrasa las entradas cuando el precio está demasiado cerca de zonas inestables.

Mientras que muchos EA se basan en patrones de rejilla, martingala o sobre-optimizados, MSX AI Scalper Pro utiliza la estructura de tendencia + volatilidad para decidir:

  • Cuándo operar

  • Cuándo apartarse

  • Cuánto arriesgar

  • Cuánto tamaño de lote

  • Cuándo bloquear y asegurar los beneficios

Esto crea un entorno de negociación seguro y escalable a largo plazo, apto para uso profesional.


⚙️ Características principales

Características Disponible
Scalper de BTC 24/7 totalmente automatizado (M5)
Motor de tendencia HMA suavizada
Filtro de tendencia ATR basado en IA (filtro de régimen de volatilidad)
Filtro de fuerza de tendencia ADX (evita tendencias débiles)
Detiene la negociación en condiciones entrecortadas/de rango
Una operación por tendencia - sin apilamiento
ATR SL/TP adaptable con conocimiento de la volatilidad
Break-even & step trailing system
Automatización de beneficios de cierre parcial
Tamaño de lote basado en la equidad o lote fijo
Protección del diferencial + deslizamiento
Protección contra pérdidas por operación
Protección diaria contra pérdidas/ganancias/retiradas
Protección total contra detracciones con reinicio automático tras depósito/retirada
Interruptor de protección de reinicio manual para un control avanzado


🛡 Sistema de seguridad de capital (incorporado)

Hay:

  • ❌ Sin martingala

  • ❌ No hay apilamiento de rejilla

  • ❌ No hay espirales de promediado a la baja

  • ❌ Sin trucos de reducción ilimitada

En su lugar, MSX AI Scalper Pro utiliza:

  • Protección de pérdidas de emergencia por operación (% máximo de pérdida por operación, Kill Switch)

  • Límites diarios de pérdida / beneficio / reducción

  • Total drawdown shutdown para protección de la cuenta

  • Restablecimiento automático de la línea base después de depósitos/retiradas (v8.11)

  • Entrada de reinicio manual ( ResetProtection ) para un control total de las cuentas principales

Este diseño lo hace adecuado para:

  • Empresas de capital riesgo y pruebas de financiación

  • Operadores minoristas profesionales

  • Cuentas maestras de copy-trading

  • Infraestructura de trading social y de señales

  • Programa de socios del bróker/Modelos de volumen basados en referencias/comisiones (HFT con seguridad y capital protegido)

  • Carteras algorítmicas a largo plazo

📈 Alto volumen de negociación con riesgo controlado (bueno para IB/modelos de referencia/programa de socios)

El EA está construido para:

  • Operar activamente cuando las condiciones de tendencia y volatilidad son favorables

  • Reducir la velocidad o parar cuando el mercado es demasiado plano o ruidoso

  • Respetar todas las normas de protección de capital en cada etapa

Resultado:

✔ Volumen de operaciones consistente
✔ Riesgo controlado por posición y por día
✔ Fuerte rotación de lotes (bueno para IB/modelos de referencia/programa de socios, más volumen de operaciones seguro-más comisión de corretaje)
✔ Historial de operaciones limpio y auditable para informes y seguimiento.

Configuración recomendada

  • Símbolo: BTCUSD

  • Marco de tiempo: M5

  • Saldo mínimo: desde $500

  • Tipo de cuenta: ECN/Raw spread preferido

  • Plataforma: MetaTrader 5 (Cobertura o compensación)

🎯 Diseñado para usuarios serios

Este sistema no está hecho para apostadores o expectativas de "hacerse rico rápido" de una semana.

Está dirigido a:

  • Traders que ejecutan sistemas automatizados profesionales

  • Proveedores de señales y copy-trading

  • Prop firm y cuentas de evaluación

  • Crecimiento de capital a largo plazo y modelos de negocio basados en referencias

Notas importantes

🚫 No hay cuadrícula
🚫 No hay martingala
🚫 No hay bloqueo de tiempo/sesión
🚫 No se requieren filtros de noticias/calendario
🚫 No hay filtros de "caja negra" de noticias de alto impacto

Toda la gestión del riesgo y el control de las operaciones son manejados por la tendencia + volatilidad + lógica de protección de la equidad dentro de la propia EA.

Siguiente paso

Descargue y pruebe MSX AI Scalper Pro.
Evalúe cómo se adapta a su modelo de trading, flujo de trabajo y objetivos de automatización a largo plazo.

🧪 Otros Símbolos y Plazos

El EA pasa las pruebas de validación de MQL5 Market en varios símbolos y timeframes (por ejemplo EURUSD, XAUUSD otros majors), pero:

La principal configuración recomendada es BTCUSD en M5 con cuenta Pro de $500 de spread bajo.

Archivos:
Msx_AI_Scalper_Pro_Default.set (Por favor, haga clic en el enlace adjunto para descargar)

🔐 Cómo evitar el bloqueo del navegador para los compradores

Pasos Recomendados:

📌Cómo descargar Preset (.set) 1. Haga clic con el botón derecho del ratónen el nombre del archivo2. Haga clic en"Guardar enlace como"3. Haga clic en"Guardar". GuardarcomoMsx_AI_Scalper_Pro_Default.set4.Si el navegador bloquea: -Hagaclic en"Conservar" - Haga clic en"Conservar de todos modos"5. Cargar preseten MT5 : - Probador de estrategias → Entradas → Cargar.
Archivos:

  • "Inicio rápido - Instalación y configuración"

  • Viñetas con:

    • Cómo adjuntar EA

    • Símbolo/marco temporal recomendados

    • Guía de usuario completa y preajustes en la pestaña "Comentarios"

⚠ Nota importante sobre el Probador de Estrategias vs Pruebas en Mercado Real

Muchos traders confían en el Probador de Estrategias de MetaTrader para evaluar un Asesor Experto antes de comprarlo. Mientras que el Probador de Estrategias es útil para la validación básica, tiene limitaciones significativas cuando se aplica a sistemas de trading avanzados y con mucha protección como MSX AI Scalper Pro.

Limitaciones del Probador de Estrategias (CONS)

El Probador de Estrategias no simula con precisión

  • Fluctuaciones de spreads en tiempo real

  • Filtros de noticias y volatilidad

  • Lógica de negociación basada en sesiones (sincronización Londres / Nueva York)

  • Protecciones basadas en acciones y lógica de reducción de capital máximo

  • Gestión dinámica de operaciones (lógica de equilibrio, de arrastre y parcial que reacciona al flujo de precios en tiempo real).

  • Comportamiento de la ejecución de los intermediarios (recotizaciones, deslizamientos, desfases de liquidez).

Debido a estas limitaciones, los resultados de las pruebas retrospectivas pueden no reflejar el comportamiento real del EA en condiciones de mercado reales o de demostración. Esto puede hacer que un EA robusto parezca de bajo rendimiento o inconsistente en las pruebas históricas, aunque se desempeñe correctamente en el trading a futuro.

✅ Por qué se recomiendan las Pruebas a Futuro de Renta / Demo (PROS)

MSX Plug And Play Scalper está diseñado para operar con entradas de mercado real:

  • Diferenciales y ejecución en vivo

  • Comportamiento real de la volatilidad

  • Riesgo dinámico y lógica de protección de capital

  • Conocimiento de la sesión y control de la frecuencia de negociación

Por esta razón, las pruebas en una cuenta demo (mediante alquiler a corto plazo) proporcionan una evaluación mucho más realista y significativa que los resultados del Probador de Estrategias.

Recomendamos encarecidamente a los operadores que deseen una evaluación justa que utilicen la opción de alquiler de 1 mes en una cuenta demo con condiciones de broker similares a las de su entorno de negociación previsto.

Este EA no es un "SL/TP fijo" o un sistema ajustado a curvas - es un motor de trading adaptativo en tiempo real.
Las pruebas a futuro muestran sus verdaderas fortalezas.


Aviso importante de riesgo

  • Este EAno garantiza beneficios.

  • El beneficio y la reducción dependen de las condiciones del mercado, la calidad del broker, el deslizamiento, la latencia y la configuración del usuario.

  • El apalancamiento alto y los ajustes de riesgo agresivos pueden conducir a pérdidas rápidas.

  • Pruebe siempre primero enDemo Gratuita/Arrendamiento por un Mes y aumente el riesgo gradualmente.

  • Pasado Screenshots rendimiento no garantiza resultados futuros.


📌 Cómo restablecer la protección después de retiros o depósitos

Si agrega o quita dinero de su cuenta de operaciones (retiro, depósito, transferencia interna o ajuste de saldo), el EA puede continuar utilizando la línea de base de equidad anterior para la protección de reducción diaria y total.
Para restablecer los valores de protección y permitir de nuevo la operativa normal

  1. Retire el EA del gráfico.

  2. Pulse F3 en MetaTrader para abrir Variables Globales.

  3. Borre todas las entradas que empiecen por:
    MSXAI_BTC_v8_
    (o el prefijo correspondiente a su símbolo).

  4. Cierre la ventana y conecte el EA de nuevo.

El EA detectará automáticamente el nuevo saldo y creará una nueva línea de base de protección a partir del valor actual.

Guía del usuario y preajustes - MSX AI Scalper Pro


    Preguntas frecuentes - MSX AI Scalper Pro (v8.11)

    P1 - ¿Con qué símbolo y timeframe opera este EA?

    El EA está optimizado y diseñado para:

    • Símbolo: BTCUSD

    • Marco temporal: M5

    • Plataforma: MetaTrader 5 MetaTrader 5

    No se recomienda ejecutarlo en otros pares o marcos de tiempo a menos que optimice y pruebe de forma independiente.

    P2 - ¿Qué saldo mínimo necesito?

    Saldo inicial recomendado:

    • Mínimo: $500

    • Optimo: $1,000-$5,000

    Puede utilizar un capital superior en función de la firma de puntales o de la estrategia de escalado.

    P3 - ¿El EA utiliza rejilla, martingala, bucles de cobertura o apilamiento de posiciones?

    ❌ No - nunca.

    El EA sólo abre una operación por tendencia confirmada, protegiendo el capital en todo momento.

    P4 - ¿El EA detiene las operaciones durante los mercados agitados, laterales o inciertos?

    Sí, el EA detiene automáticamente las entradas cuando las condiciones son malas.

    Utilizando:

    • Filtro de tendencia ATR basado en IA

    • Validación de la fuerza de la tendencia ADX

    • Distancia del precio de la estructura de tendencia HMA

    Sólo las condiciones de alta calidad activan una operación.

    P5 - ¿Puede el EA funcionar 24/7 sin supervisión manual?

    Sí - el sistema está construido específicamente para el comercio continuo:

    ✔ No se necesitan filtros de noticias
    ✔ No se necesitan filtros de sesión
    ✔ No hay cambio manual
    ✔ Funciona durante picos de volatilidad y períodos de bajo volumen
    ✔ Controla automáticamente la entrada, salida y protección.

    P6 - ¿Qué pasa si retiro o deposito fondos mientras el EA está funcionando?

    Desde la v8.11, el EA

    • Detecta operaciones de balance (depósito/retiro/crédito)

    • Restablece automáticamente las líneas de base de capital

    • Borra límites como la Reducción Total y la Protección Diaria

    Esto garantiza que el EA NO detenga las operaciones después de cambios legítimos en el saldo.

    P7 - ¿Qué es la entrada "ResetProtection"? ¿Necesito utilizarla?

    • No, normalmente no.

    • Este ajuste es sólo para escenarios de control manual, como el ajuste avanzado de la firma de utilería.

    Cuando se establece en true, el EA:

    ➡ Restablece los límites diarios
    ➡ Restablece los límites totales de reducción
    ➡ Recalcula las líneas base de equidad.

    Después del reinicio, el EA desactiva automáticamente la bandera de reinicio interna.

    P8 - ¿El EA aumenta el tamaño del lote automáticamente?

    Sí, si el modo de riesgo automático está activado.

    El tamaño del lote se calcula en función de:

    • Equidad

    • Distancia de Stop Loss

    • Porcentaje de riesgo (% por operación)

    Alternativamente, puede utilizar un lote fijo.

    P9 - ¿Este EA requiere alojamiento VPS?

    Recomendado:

    • Para operar en vivo:

    • Para pruebas/demo: opcional

    La baja latencia mejora la ejecución y evita que se pierdan entradas.

    P10 - ¿Se puede utilizar este EA para copy trading, empresas de apoyo o señales?

    Sí, el EA está diseñado específicamente para:

    • Servicios de señales

    • Maestros de copy trading

    • Entornos de prop trading

    • Modelos de volumen basados en referencias

    La nueva lógica de protección de la v8.11 garantiza una operativa fluida incluso con ajustes de renta variable.

    P11 - ¿Con qué frecuencia opera el EA?

    La frecuencia de negociación depende de:

    • La fuerza de la tendencia

    • Condiciones de volatilidad

    • Spread y entorno de ejecución

    Espere una negociación más lenta durante los mercados laterales y una mayor actividad durante los movimientos direccionales fuertes.

    P12 - ¿Necesito optimizar la configuración?

    No se requiere optimización para BTCUSD M5.

    Los ajustes por defecto están preconfigurados para:

    ✔ Detección de tendencias
    ✔ Filtrado de régimen ATR
    ✔ Gestión de riesgos
    ✔ Lógica inteligente de seguimiento y salida

    P13 - ¿Puedo utilizarlo en varias cuentas después de la compra?

    No - Se aplican las reglas de licencia MQL5.

    Usted recibe activaciones dependiendo de las reglas de la plataforma.
    Para instalaciones ilimitadas, considere las opciones de alquiler o compra de por vida en sus dispositivos personales o VPS.

    Resumen:

    Este EA es:

    • Automatizado

    • Autoajustable

    • Tendencia impulsada

    • Consciente de la volatilidad

    • Capital protegido

    • Fácil de retirar/depositar (nuevo en v8.11)

    Puede utilizarlo 24 horas al día, 7 días a la semana, sin necesidad de microgestión.



    Productos recomendados
    Blue Bird MT5
    Ismail Babaoglu
    Asesores Expertos
    BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo. Visión general BlueBird EA es un sistema de trading de rejil
    Boom and Crash Low DD Robot
    Harsh Tiwari
    Asesores Expertos
    Un robot sintético de negociación es un programa informático de última generación diseñado para ejecutar operaciones automáticamente en los mercados financieros. Mediante sofisticados algoritmos e inteligencia artificial, este robot puede analizar las tendencias del mercado, identificar oportunidades de negociación rentables y colocar operaciones con precisión y rapidez. A diferencia de los operadores humanos, los robots sintéticos de negociación no se ven influidos por emociones o prejuicios,
    The Infinity EA MT5
    Abhimanyu Hans
    3.75 (61)
    Asesores Expertos
    Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD, XAUUSD y AUDCAD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en inteligencia artificial de análisis de datos
    EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
    Sergey Demin
    Asesores Expertos
    Asesor totalmente automático, GBPUSD . Marco de tiempo m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 analizó en profundidad todas las cotizaciones GBPUSD que descargué de plazos altos, con el fin de encontrar una estrategia segura ; identificado actividad paranormal de esta herramienta. El asesor rastrea tales actividades atípicas del GBPUSD y reaccionará inmediatamente tratando de entrar en la dirección opuesta. Cada orden está protegida por un stop loss . Una orden puede dividirse en un máximo de tres órden
    Cls PRO
    Marco Aurelio Santos Costa
    Asesores Expertos
    Con CLS NO PERDERÁ, siempre que tenga una gestión profesional del capital. Es imposible tener pérdidas con CLS, ¿por qué ? Funciona comprando y vendiendo dos pares de divisas correlacionados positivamente. Esto significa que cuando el PAR 1 sube el PAR 2 también sube, sin embargo, hay algo que sucede en el mercado que es la distorsión de la relación de precios. Es decir, cuando el PAR 1 sube y el PAR 2 baja, es cuando entramos, comprando Par 2 y vendiendo Par 1. Esto parece sencillo pero no
    GBot 8G 4G OG
    James Rogers
    5 (1)
    Asesores Expertos
    GBot es un Asesor Experto (EA) que utiliza sofisticados algoritmos para operar sobre tendencias o invertir tendencias en el mercado de divisas. Con cuatro algoritmos diferentes para elegir, los operadores tienen la flexibilidad de personalizar la estrategia a sus necesidades y preferencias específicas. Una de las características más destacadas de GBot es su capacidad para trabajar con múltiples pares de negociación, por lo que es una herramienta versátil para los operadores que buscan diversific
    QS NorthStar USDCAD
    Lucas Leibl
    Asesores Expertos
    QS NorthStar USDCAD El QuantumScale NorthStar USDCAD ExpertAdvisor es un robot de trading centrado en el símbolo y construido específicamente para USDCAD en el marco temporal M15. A diferencia de los robots básicos de un solo indicador, este EA utiliza un sofisticado Sistema Compuesto de Puntuación de Señales . Agrega datos de los indicadores de impulso y fuerza del mercado para filtrar el ruido del mercado. Sólo ejecuta operaciones cuando una convergencia de factores confirma una configuración
    Obor Pawai V75
    Suharmoko
    Asesores Expertos
    Obor Pawai V75 - Asesor Experto para el comercio de oro Obor Pawai V75 es un Asesor Experto (EA) de última generación desarrollado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Construido con un sistema patentado Breakout Finder y un conjunto de indicadores avanzados, ofrece estrategias de trading automatizadas y personalizables para escenarios de breakout, swing y scalping. Características principales Buscador de rupturas Detecta oportunidades de ruptura de alta probabilidad utilizando la lógi
    LazyBoy Scrapper Scalper EA
    Hesham Ahmed Kamal Barakat
    5 (2)
    Asesores Expertos
    60% Discount De los creadores del exitoso Robot Gold Super Trends AutoTrader - Llega esta oportunidad única a un precio bajo La Idea ¿Cree que los días de scalping de scrapper terminaron? Piense de nuevo. Este Asesor Experto que está hecho para el comercio de Oro está perfeccionado para raspar cada tick por segundo, timeframe independientemente. Viene junto con la gestión de cuentas y 6 ajustes de seguridad para los más satisfechos a los más codiciosos de nosotros para elegir. ¡No se basa en
    GoldEnigmaPro
    Patiwat Phinitsuwan
    Asesores Expertos
    GoldEnigmaPro - Estrategia basada en RSI GoldEnigmaPro es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operaciones de ruptura precisas utilizando el poder de las señales basadas en el RSI. Este EA coloca órdenes de forma inteligente cerca de las zonas de sobrecompra y sobreventa del RSI para capturar movimientos de precios impulsados por el impulso, ideal para el oro (XAUUSD) y pares volátiles. Características principales Lógica de entrada de ruptura : Espera la confirmación del prec
    Grid Averaging Pro MT5
    Mean Pichponreay
    Asesores Expertos
    Grid Averaging Pro es una combinación de Grid Trading y Cost Averaging con un sofisticado algoritmo y cobertura integrada para proteger la caída de su cuenta. Una vez que su operación inicial se mueve en territorio negativo, el mecanismo de recuperación se pondrá en marcha y colocará órdenes de mercado consecutivas en la misma dirección, todas las cuales se cerrarán con un beneficio combinado o aproximadamente un punto de equilibrio. Enlaces del producto Descripción completa en inglés : [USER G
    Mystery
    Rohit Katyal
    Asesores Expertos
    ⸻ Mystery - El Robot de Trading Inteligente Mystery es un avanzado robot de trading totalmente automatizado diseñado para ofrecer un rendimiento constante en condiciones de mercado dinámicas. Construido para la precisión y la fiabilidad, Mystery analiza las tendencias del mercado, el impulso y la volatilidad utilizando algoritmos de vanguardia para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Si usted es un principiante o un trader experimentado, Mystery simplifica su exper
    Gold Zombie XAUUSD h1
    Raphael Schwietering
    1 (2)
    Asesores Expertos
    GOLD Zombie - Precisión Inteligente en XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready GOLD Zombie es un Asesor Experto (EA) de alto rendimiento desarrollado específicamente para operar en XAUUSD H1 con precisión quirúrgica y un potente control del riesgo. Diseñado para sobresalir en las condiciones del mercado moderno, GOLD Zombie se adapta inteligentemente a la volatilidad mientras mantiene una estricta disciplina comercial, lo que lo hace ideal tanto para
    Gold Scalper Market DNA Robot MT5
    Harsh Tiwari
    Asesores Expertos
    El Gold Trading Robot es una herramienta de software de última generación diseñada para revolucionar la forma en que los inversores operan en el mercado del oro. Esta tecnología de vanguardia combina sofisticados algoritmos con inteligencia artificial avanzada para proporcionar a los usuarios una potente herramienta para maximizar sus beneficios y minimizar los riesgos potenciales. Con el Gold Trading Robot, los usuarios pueden acceder a análisis en tiempo real de las tendencias del mercado, d
    Smart Candle
    Wanchai Phonphromchot
    Asesores Expertos
    Introducción Este EA está diseñado para sobrevivir al periodo de prueba de un año con un drawdown bajo y un ratio de Sharpe alto. Los conceptos de cálculo son nuevos, pero se entienden fácilmente. Aquí están los mejores resultados. On the test period of 1 year (Jan 2023 - Jan 2024), the profit at the end is about 900% of the initial deposit with a maximum drawdown of 22%, and the Sharpe ratio is greater than 3.74. (Results tested on version V1.4) Tenga en cuenta que la reducción del 22% mencion
    Arbitrage Triangle Pro
    Kuldeep Krishnat Konde
    Asesores Expertos
    OFERTA DEL VIERNES NEGRO ¡Hola Traders! Desbloquea ganancias sin riesgo con Arbitraje Triangular! El mercado de divisas está lleno de oportunidades ocultas - y la mayoría de los traders nunca las ven. Pero tú no eres "la mayoría de los traders"." Nuestro Bot de Arbitraje Triangular encuentra y ejecuta las discrepancias de precios a través de tres pares de divisas en milisegundos ... Sin emociones Sin vacilaciones Sólo pura eficiencia ¿Listo para operar de manera más inteligen
    BTC Scalper AI EA MT5
    Ankitbhai Radadiya
    Asesores Expertos
    BTC Scalper AI EA MT5 es un robot de scalping de nueva generación desarrollado por un equipo altamente experimentado en trading y codificación. Está diseñado para scalping en uno de los más populares crypto par BTCUSD . Libere el poder del trading automatizado con este avanzado EA BTC Scalper diseñado específicamente para el par BTCUSD . Ya sea que esté operando en el gráfico de 1 minuto o de 4 horas, este bot se adapta a cualquier marco de tiempo, por lo que es una herramienta versátil para los
    CloseAllOrders in a button
    ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
    Asesores Expertos
    CloseAllOrders EA Protegido Gestor de Operaciones con un Solo Clic con Protección de Licencia y Objetivos P/L de Cuenta-Divisa Visión general Este Asesor Experto proporciona tres botones gráficos para cerrar instantáneamente todas las operaciones, operaciones ganadoras u operaciones perdedoras con un solo clic. También puede establecer un objetivo de pérdida o ganancia flotante total en la divisa base de su cuenta; el EA cerrará automáticamente todas las posiciones cuando se alcance el objetiv
    Nova Bot AUD
    Cem Ummak
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Conozca Nova Trading Bot Nova es un potente sistema de trading automatizado que combina estrategias de cobertura y de cuadrícula. Se adapta inteligentemente a las condiciones del mercado y gestiona sus operaciones con disciplina, precisión y eficiencia, todo en su nombre. Características clave que le ponen por delante: Estrategia híbrida: Nova fusiona las mecánicas de cobertura y cuadrícula en una estructura equilibrada y eficaz. Aunque está optimizada para los pares AUD (con especial atención
    GoldTrend ExpertAI
    Napat Petchsrikul
    Asesores Expertos
    Bienvenido a GoldTrend ExpertAI, su solución para operar con éxito en el par XAUUSD (ORO) utilizando técnicas de Inteligencia Artificial de vanguardia junto con una miríada de indicadores incluyendo ADX, Medias Móviles y detección de Acción del Precio. Desarrollado por un equipo experimentado con más de una década de experiencia en el comercio, GoldTrend ExpertAI cuenta con una estrategia única diseñada para optimizar la gestión de riesgos, asegurando que cada posición está protegida con Take Pr
    Tree Of Life MT5
    Oeyvind Borgsoe
    Asesores Expertos
    Tree Of Life EA es un robot de trading totalmente automatizado que ejecuta operaciones utilizando una sofisticada mezcla de indicadores y algoritmos internos. Se ha desarrollado a lo largo de años de pruebas y operaciones en vivo, y reconoce los patrones y tendencias del mercado de forma muy precisa. Las cuentas de operaciones en vivo lo confirman. Los principales indicadores que utiliza Tree Of Life son la Media Móvil y el Estocástico. Junto con los cálculos internos, nuestras combinaciones han
    EURUSD 1min scalper
    Catalin Adelin Iovan
    Asesores Expertos
    Características Un scalper increíble creado para EURUSD 1 min marco de tiempo. Comparado con la versión de 5 min https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , este es de mayor riesgo/recompensa. Al igual que la versión de 5 min, esta necesitó más de 500h de optimización. Fue hecha pensando en la plataforma MQL5 de IC markets, adaptada a sus datos, pero supongo que también funcionará en otros brookers. En breve publicaré también la versión MT4 para IC markets. Descripción La estra
    AI for Gold
    Eugen Funk
    4.06 (16)
    Asesores Expertos
    ¿El trading manual, los gurús del trading, los seminarios online, los gestores de cuentas o los bots de trading tampoco le han generado beneficios de forma consistente? Seamos realistas... El éxito en el rendimiento real se presenta generalmente sólo por un período muy corto de tiempo o peor aún, dentro de los canales de Telegram donde las operaciones perdedoras son simplemente eliminadas. Pero, aquí está el problema más grande y menos obvio... el Internet está lleno de estrategias ingenuas, qu
    Gold King Mt5
    Pran Gobinda Basak
    Asesores Expertos
    Rey del Oro Gold King es un asesor experto (EA) desarrollado para la plataforma MetaTrader 5 y diseñado para ayudar a los operadores en sus actividades de negociación con oro. El EA utiliza algoritmos avanzados para analizar los datos del mercado e identificar oportunidades de negociación, a la vez que proporciona señales de negociación en tiempo real y funciones de negociación automatizada. Gold King está diseñado específicamente para operar con oro y utiliza una serie de indicadores técnicos
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    GoldPowerV2
    Armel Tacdol Del Rosario
    Asesores Expertos
    Gold PowerV2 es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de oro y cualquier par de divisas. Es una estrategia muy conservadora y puede comenzar con un capital mínimo de $1000. El funcionamiento se basa en la apertura de órdenes utilizando el indicador RSI, por lo tanto el EA trabaja de acuerdo a la estrategia "Follow Trend", lo que significa seguir la tendencia. También está la estrategia de apertura de límite de compra/venta que es muy eficaz en el comercio de Oro (opcional).
    Keltner Grid Scalper MT5 EA
    Allan Munene Mutiiria
    5 (2)
    Asesores Expertos
    El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
    FREE
    One Milion
    Krym ʿYd Ahmd Abrahym
    Asesores Expertos
    Experto Million Way De 500 a 1 millón de dólares en 4 años Más de una estrategia de riesgo bien estudiada El experto permite desde los primeros 500 dólares Hola millones de dólares Sin cansancio, estamos en la era de la inteligencia artificial Su oportunidad está ahora disponible para el comercio automatizado Ahora puede lograr todos sus sueños con la estrategia de mercado más fuerte ahora con el Experto Millones de Dólares
    Hunter US30
    Frederick Mensah
    Asesores Expertos
    Hunter US30 Expert Advisor ha sido creado para operar con US30 (Dow Jones). La inteligencia detrás de él utiliza la información actual para determinar que el comercio de dirección. Si desea operar con bajo riesgo de ingresos pasivos, US30 Hunter es su mejor Asesor. Hunter US30 es un Swing Trading, sin embargo, los revendedores pueden operar en su dirección cuando un comercio se está ejecutando. Funciona mejor en el marco de tiempo diario Este Asesor de Expect es una estrategia de bajo riesgo. N
    Quantum Pro Gold
    Ahmed Mohammd H Alharbi
    Asesores Expertos
    Quantum Pro Gold Scalper es su motor de IA de élite para XAUUSD en el marco temporal H4 - construido para cazar sólo los movimientos de más alta calidad en el oro con una disciplina implacable y un agudo control del riesgo. UTILÍCELO SÓLO EN EL MARCO TEMPORAL DE 30MIN O 4H EN ORO ¡UTILICE EL CONJUNTO EN LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA EL MEJOR RESULTADO! Conozca a Quantum Pro - El Especialista en Oro ¡Hola, traders! Quantum Pro Gold Scalper es un Asesor Experto de nueva generación construido e
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Asesores Expertos
    Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Asesores Expertos
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Asesores Expertos
    PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Asesores Expertos
    Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Asesores Expertos
    Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Asesores Expertos
    AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Asesores Expertos
    Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Asesores Expertos
    IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Asesores Expertos
    Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    Asesores Expertos
    VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (26)
    Asesores Expertos
    Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    4.79 (39)
    Asesores Expertos
    EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
    MultiWay EA
    PAVEL UDOVICHENKO
    4.89 (19)
    Asesores Expertos
    MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
    GoldSky
    Alno Markets Ltd
    2.14 (7)
    Asesores Expertos
    Bienvenido a       GoldSKY EA   es un programa de trading intradía de alto rendimiento para XAUUSD (oro). Desarrollado por nuestro equipo, está diseñado para…       ¡Cuentas corrientes, cuentas profesionales financiadas y llamadas profesionales!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en
    AI Map
    Saeid Soleimani
    3.75 (4)
    Asesores Expertos
    Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.81 (119)
    Asesores Expertos
    Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    2.56 (25)
    Asesores Expertos
    Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
    One Man Army
    Ihor Otkydach
    5 (7)
    Asesores Expertos
    Sin exageraciones ni riesgos imprudentes. Con una reducción mínima del drawdown: **One Man Army** es un sistema de trading multimoneda diseñado tanto para el trading personal como para el trading con firmas Prop. Sigue una estrategia de scalping basada en correcciones y reversiones del mercado a corto y mediano plazo, operando mediante órdenes limitadas pendientes. Este bot no adivina la dirección del mercado: entra en los mejores niveles posibles con alta precisión. Exactamente como te gusta.
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.54 (136)
    Asesores Expertos
    El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
    Otros productos de este autor
    Master SmoothedHMA Color
    Som Prakash Gehlot
    Indicadores
    HMA Color - Suavizado Maestro Un indicador visual limpio y de alta precisión de la Media Móvil del Casco con visualización de color de tendencia totalmente suavizada. Diseñado para scalpers profesionales y traders algorítmicos que desean una vista de tendencia simple, rápida, potente y sin ruido. Este indicador está construido con un sistema de doble suavizado , haciendo que la curva de Hull sea extremadamente suave y sensible. Cuando la tendencia es alcista, la línea HMA cambia automáticamente
    FREE
    MSX Hybrid Heiken Scalper
    Som Prakash Gehlot
    Indicadores
    MSX Hybrid Heiken Scalper v1.00 Aumente la precisión de sus operaciones de scalping con un indicador Heiken Ashi sin repintado de última generación El MSX Hybrid Heiken Scalper es un indicador Heiken Ashi no repintado, científicamente diseñado y optimizado para scalping M1 y M5 en MetaTrader 5. Introduce un robusto método de suavizado de barras cerradas que preserva la claridad de la tendencia a la vez que filtra el ruido menor del precio, todo ello sin utilizar el suavizado tradicional EMA/WMA/
    FREE
    Msx Plug And Play Scalper
    Som Prakash Gehlot
    Asesores Expertos
    MSX Plug & Play Scalper - XAUUSD (M5) MSX Plug & Play Scalper es un sistema de trading automatizado profesional construido específicamente para el scalping del XAUUSD en el marco temporal M5 . El EA combina un motor de tendencia EMA limpio con una gestión monetaria basada en ATR y múltiples capas de protección, sin martingala, sin rejilla, sin promedios y sin DLLs . El objetivo es un crecimiento constante y controlado con una reducción limitada , adecuado para: Prop-firm challenges & funded acc
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario