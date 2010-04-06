Msx AI Scalper Pro
- Asesores Expertos
- Som Prakash Gehlot
- Versión: 8.0
- Activaciones: 5
MSX AI Scalper Pro
Motor de negociación inteligente, adaptable y autónomo
🌐 Visión general
MSX AI Scalper Pro es un avanzado sistema de trading automatizado construido para BTCUSD en el marco temporal M5.
A diferencia de muchos robots que dependen de filtros de tiempo estrictos, bloques de noticias o control manual, este sistema está diseñado para operar continuamente 24/7, adaptándose a la volatilidad del mercado en tiempo real - sin filtros externos o niñeras manuales.
🧠 Principio de Funcionamiento (Teoría Corta)
El EA combina:
-
Dirección de tendencia HMA suavizada - para detectar fases alcistas o bajistas limpias.
-
Filtro de tendencia ATR basado en IA - para clasificar el régimen de volatilidad actual (tranquilo, normal, agresivo).
-
Filtro de fuerza ADX - para evitar movimientos de precios débiles y sin dirección
Cuando las condiciones de tendencia y volatilidad se alinean, MSX AI Scalper Pro abre una única posición de alta calidad por tendencia, con SL/TP adaptable basado en ATR, break-even, step trailing y cierre parcial opcional.
Cuando el mercado se vuelve agitado, plano o demasiado ajustado, los filtros ATR + ADX bloquean automáticamente las nuevas entradas.
Todo esto se ejecuta bajo una estricta protección de capital basada en la equidad, por lo que el sistema puede sobrevivir a largo plazo y manejar depósitos / retiros sin romper su lógica de seguridad.
Lo que lo hace diferente
La mayoría de los robots operan bien sólo en mercados de tendencia y luego sangran durante condiciones caóticas.
MSX AI Scalper Pro está construido para ambos:
✔ Detecta cuando el mercado está en tendencia usando HMA suavizado
✔ Confirma la calidad de la tendencia usando un filtro de tendencia ATR basado en IA (régimen de volatilidad)
✔ Filtra las zonas laterales / entrecortadas usando condiciones ATR + ADX
✔ Retrasa las entradas cuando el precio está demasiado cerca de zonas inestables.
Mientras que muchos EA se basan en patrones de rejilla, martingala o sobre-optimizados, MSX AI Scalper Pro utiliza la estructura de tendencia + volatilidad para decidir:
-
Cuándo operar
-
Cuándo apartarse
-
Cuánto arriesgar
-
Cuánto tamaño de lote
-
Cuándo bloquear y asegurar los beneficios
Esto crea un entorno de negociación seguro y escalable a largo plazo, apto para uso profesional.
⚙️ Características principales
|Características
|Disponible
|Scalper de BTC 24/7 totalmente automatizado (M5)
|✅
|Motor de tendencia HMA suavizada
|✅
|Filtro de tendencia ATR basado en IA (filtro de régimen de volatilidad)
|✅
|Filtro de fuerza de tendencia ADX (evita tendencias débiles)
|✅
|Detiene la negociación en condiciones entrecortadas/de rango
|✅
|Una operación por tendencia - sin apilamiento
|✅
|ATR SL/TP adaptable con conocimiento de la volatilidad
|✅
|Break-even & step trailing system
|✅
|Automatización de beneficios de cierre parcial
|✅
|Tamaño de lote basado en la equidad o lote fijo
|✅
|Protección del diferencial + deslizamiento
|✅
|Protección contra pérdidas por operación
|✅
|Protección diaria contra pérdidas/ganancias/retiradas
|✅
|Protección total contra detracciones con reinicio automático tras depósito/retirada
|✅
|Interruptor de protección de reinicio manual para un control avanzado
|✅
🛡 Sistema de seguridad de capital (incorporado)
Hay:
-
❌ Sin martingala
-
❌ No hay apilamiento de rejilla
-
❌ No hay espirales de promediado a la baja
-
❌ Sin trucos de reducción ilimitada
En su lugar, MSX AI Scalper Pro utiliza:
-
Protección de pérdidas de emergencia por operación (% máximo de pérdida por operación, Kill Switch)
-
Límites diarios de pérdida / beneficio / reducción
-
Total drawdown shutdown para protección de la cuenta
-
Restablecimiento automático de la línea base después de depósitos/retiradas (v8.11)
-
Entrada de reinicio manual ( ResetProtection ) para un control total de las cuentas principales
Este diseño lo hace adecuado para:
-
Empresas de capital riesgo y pruebas de financiación
-
Operadores minoristas profesionales
-
Cuentas maestras de copy-trading
-
Infraestructura de trading social y de señales
-
Programa de socios del bróker/Modelos de volumen basados en referencias/comisiones (HFT con seguridad y capital protegido)
-
Carteras algorítmicas a largo plazo
📈 Alto volumen de negociación con riesgo controlado (bueno para IB/modelos de referencia/programa de socios)
El EA está construido para:
-
Operar activamente cuando las condiciones de tendencia y volatilidad son favorables
-
Reducir la velocidad o parar cuando el mercado es demasiado plano o ruidoso
-
Respetar todas las normas de protección de capital en cada etapa
Resultado:
✔ Volumen de operaciones consistente
✔ Riesgo controlado por posición y por día
✔ Fuerte rotación de lotes (bueno para IB/modelos de referencia/programa de socios, más volumen de operaciones seguro-más comisión de corretaje)
✔ Historial de operaciones limpio y auditable para informes y seguimiento.
Configuración recomendada
-
Símbolo: BTCUSD
-
Marco de tiempo: M5
-
Saldo mínimo: desde $500
-
Tipo de cuenta: ECN/Raw spread preferido
-
Plataforma: MetaTrader 5 (Cobertura o compensación)
🎯 Diseñado para usuarios serios
Este sistema no está hecho para apostadores o expectativas de "hacerse rico rápido" de una semana.
Está dirigido a:
-
Traders que ejecutan sistemas automatizados profesionales
-
Proveedores de señales y copy-trading
-
Prop firm y cuentas de evaluación
-
Crecimiento de capital a largo plazo y modelos de negocio basados en referencias
Notas importantes
🚫 No hay cuadrícula
🚫 No hay martingala
🚫 No hay bloqueo de tiempo/sesión
🚫 No se requieren filtros de noticias/calendario
🚫 No hay filtros de "caja negra" de noticias de alto impacto
Toda la gestión del riesgo y el control de las operaciones son manejados por la tendencia + volatilidad + lógica de protección de la equidad dentro de la propia EA.
Siguiente paso
Descargue y pruebe MSX AI Scalper Pro.
Evalúe cómo se adapta a su modelo de trading, flujo de trabajo y objetivos de automatización a largo plazo.
🧪 Otros Símbolos y Plazos
El EA pasa las pruebas de validación de MQL5 Market en varios símbolos y timeframes (por ejemplo EURUSD, XAUUSD otros majors), pero:
La principal configuración recomendada es BTCUSD en M5 con cuenta Pro de $500 de spread bajo.
🔐 Cómo evitar el bloqueo del navegador para los compradores
📌Cómo descargar Preset (.set) 1. Haga clic con el botón derecho del ratónen el nombre del archivo2. Haga clic en"Guardar enlace como"3. Haga clic en"Guardar". GuardarcomoMsx_AI_Scalper_Pro_Default.set4.Si el navegador bloquea: -Hagaclic en"Conservar" - Haga clic en"Conservar de todos modos"5. Cargar preseten MT5 : - Probador de estrategias → Entradas → Cargar.
Inicio rápido
-
"Inicio rápido - Instalación y configuración"
-
Viñetas con:
-
Cómo adjuntar EA
-
Símbolo/marco temporal recomendados
-
Guía de usuario completa y preajustes en la pestaña "Comentarios"
⚠ Nota importante sobre el Probador de Estrategias vs Pruebas en Mercado Real
Muchos traders confían en el Probador de Estrategias de MetaTrader para evaluar un Asesor Experto antes de comprarlo. Mientras que el Probador de Estrategias es útil para la validación básica, tiene limitaciones significativas cuando se aplica a sistemas de trading avanzados y con mucha protección como MSX AI Scalper Pro.
Limitaciones del Probador de Estrategias (CONS)
El Probador de Estrategias no simula con precisión
-
Fluctuaciones de spreads en tiempo real
-
Filtros de noticias y volatilidad
-
Lógica de negociación basada en sesiones (sincronización Londres / Nueva York)
-
Protecciones basadas en acciones y lógica de reducción de capital máximo
-
Gestión dinámica de operaciones (lógica de equilibrio, de arrastre y parcial que reacciona al flujo de precios en tiempo real).
-
Comportamiento de la ejecución de los intermediarios (recotizaciones, deslizamientos, desfases de liquidez).
Debido a estas limitaciones, los resultados de las pruebas retrospectivas pueden no reflejar el comportamiento real del EA en condiciones de mercado reales o de demostración. Esto puede hacer que un EA robusto parezca de bajo rendimiento o inconsistente en las pruebas históricas, aunque se desempeñe correctamente en el trading a futuro.
✅ Por qué se recomiendan las Pruebas a Futuro de Renta / Demo (PROS)
MSX Plug And Play Scalper está diseñado para operar con entradas de mercado real:
-
Diferenciales y ejecución en vivo
-
Comportamiento real de la volatilidad
-
Riesgo dinámico y lógica de protección de capital
-
Conocimiento de la sesión y control de la frecuencia de negociación
Por esta razón, las pruebas en una cuenta demo (mediante alquiler a corto plazo) proporcionan una evaluación mucho más realista y significativa que los resultados del Probador de Estrategias.
Recomendamos encarecidamente a los operadores que deseen una evaluación justa que utilicen la opción de alquiler de 1 mes en una cuenta demo con condiciones de broker similares a las de su entorno de negociación previsto.
Este EA no es un "SL/TP fijo" o un sistema ajustado a curvas - es un motor de trading adaptativo en tiempo real.
Las pruebas a futuro muestran sus verdaderas fortalezas.
Aviso importante de riesgo
-
Este EAno garantiza beneficios.
-
El beneficio y la reducción dependen de las condiciones del mercado, la calidad del broker, el deslizamiento, la latencia y la configuración del usuario.
-
El apalancamiento alto y los ajustes de riesgo agresivos pueden conducir a pérdidas rápidas.
-
Pruebe siempre primero enDemo Gratuita/Arrendamiento por un Mes y aumente el riesgo gradualmente.
-
Pasado Screenshots rendimiento no garantiza resultados futuros.
📌 Cómo restablecer la protección después de retiros o depósitos
Si agrega o quita dinero de su cuenta de operaciones (retiro, depósito, transferencia interna o ajuste de saldo), el EA puede continuar utilizando la línea de base de equidad anterior para la protección de reducción diaria y total.
Para restablecer los valores de protección y permitir de nuevo la operativa normal
-
Retire el EA del gráfico.
-
Pulse F3 en MetaTrader para abrir Variables Globales.
-
Borre todas las entradas que empiecen por:
MSXAI_BTC_v8_
(o el prefijo correspondiente a su símbolo).
-
Cierre la ventana y conecte el EA de nuevo.
El EA detectará automáticamente el nuevo saldo y creará una nueva línea de base de protección a partir del valor actual.
Guía del usuario y preajustes - MSX AI Scalper Pro
Preguntas frecuentes - MSX AI Scalper Pro (v8.11)
P1 - ¿Con qué símbolo y timeframe opera este EA?
El EA está optimizado y diseñado para:
-
Símbolo: BTCUSD
-
Marco temporal: M5
-
Plataforma: MetaTrader 5 MetaTrader 5
No se recomienda ejecutarlo en otros pares o marcos de tiempo a menos que optimice y pruebe de forma independiente.
P2 - ¿Qué saldo mínimo necesito?
Saldo inicial recomendado:
-
Mínimo: $500
-
Optimo: $1,000-$5,000
Puede utilizar un capital superior en función de la firma de puntales o de la estrategia de escalado.
P3 - ¿El EA utiliza rejilla, martingala, bucles de cobertura o apilamiento de posiciones?
❌ No - nunca.
El EA sólo abre una operación por tendencia confirmada, protegiendo el capital en todo momento.
P4 - ¿El EA detiene las operaciones durante los mercados agitados, laterales o inciertos?
Sí, el EA detiene automáticamente las entradas cuando las condiciones son malas.
Utilizando:
-
Filtro de tendencia ATR basado en IA
-
Validación de la fuerza de la tendencia ADX
-
Distancia del precio de la estructura de tendencia HMA
Sólo las condiciones de alta calidad activan una operación.
P5 - ¿Puede el EA funcionar 24/7 sin supervisión manual?
Sí - el sistema está construido específicamente para el comercio continuo:
✔ No se necesitan filtros de noticias
✔ No se necesitan filtros de sesión
✔ No hay cambio manual
✔ Funciona durante picos de volatilidad y períodos de bajo volumen
✔ Controla automáticamente la entrada, salida y protección.
P6 - ¿Qué pasa si retiro o deposito fondos mientras el EA está funcionando?
Desde la v8.11, el EA
-
Detecta operaciones de balance (depósito/retiro/crédito)
-
Restablece automáticamente las líneas de base de capital
-
Borra límites como la Reducción Total y la Protección Diaria
Esto garantiza que el EA NO detenga las operaciones después de cambios legítimos en el saldo.
P7 - ¿Qué es la entrada "ResetProtection"? ¿Necesito utilizarla?
-
No, normalmente no.
-
Este ajuste es sólo para escenarios de control manual, como el ajuste avanzado de la firma de utilería.
Cuando se establece en true, el EA:
➡ Restablece los límites diarios
➡ Restablece los límites totales de reducción
➡ Recalcula las líneas base de equidad.
Después del reinicio, el EA desactiva automáticamente la bandera de reinicio interna.
P8 - ¿El EA aumenta el tamaño del lote automáticamente?
Sí, si el modo de riesgo automático está activado.
El tamaño del lote se calcula en función de:
-
Equidad
-
Distancia de Stop Loss
-
Porcentaje de riesgo (% por operación)
Alternativamente, puede utilizar un lote fijo.
P9 - ¿Este EA requiere alojamiento VPS?
Recomendado:
-
Para operar en vivo: SÍ
-
Para pruebas/demo: opcional
La baja latencia mejora la ejecución y evita que se pierdan entradas.
P10 - ¿Se puede utilizar este EA para copy trading, empresas de apoyo o señales?
Sí, el EA está diseñado específicamente para:
-
Servicios de señales
-
Maestros de copy trading
-
Entornos de prop trading
-
Modelos de volumen basados en referencias
La nueva lógica de protección de la v8.11 garantiza una operativa fluida incluso con ajustes de renta variable.
P11 - ¿Con qué frecuencia opera el EA?
La frecuencia de negociación depende de:
-
La fuerza de la tendencia
-
Condiciones de volatilidad
-
Spread y entorno de ejecución
Espere una negociación más lenta durante los mercados laterales y una mayor actividad durante los movimientos direccionales fuertes.
P12 - ¿Necesito optimizar la configuración?
No se requiere optimización para BTCUSD M5.
Los ajustes por defecto están preconfigurados para:
✔ Detección de tendencias
✔ Filtrado de régimen ATR
✔ Gestión de riesgos
✔ Lógica inteligente de seguimiento y salida
P13 - ¿Puedo utilizarlo en varias cuentas después de la compra?
No - Se aplican las reglas de licencia MQL5.
Usted recibe activaciones dependiendo de las reglas de la plataforma.
Para instalaciones ilimitadas, considere las opciones de alquiler o compra de por vida en sus dispositivos personales o VPS.
Resumen:
Este EA es:
-
Automatizado
-
Autoajustable
-
Tendencia impulsada
-
Consciente de la volatilidad
-
Capital protegido
-
Fácil de retirar/depositar (nuevo en v8.11)
Puede utilizarlo 24 horas al día, 7 días a la semana, sin necesidad de microgestión.