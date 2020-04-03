Stochastic OverBought OverSold EA MT5
- Эксперты
- Biswarup Banerjee
- Версия: 28.0
- Обновлено: 28 декабря 2025
- Активации: 20
Stochastic Strategy EA MT5 — это продвинутый инструмент автоматической торговли, разработанный для MetaTrader 5, использующий индикатор Стохастик для автоматизации входов и выходов из сделок на основе условий перекупленности и перепроданности. EA поддерживает обратные торговые установки в этих зонах, предлагая универсальный подход к управлению сделками. Тщательно протестированный, он обеспечивает точные методы входа, гибкие правила выхода и минимальное потребление системных ресурсов для эффективной торговли.
Система включает фильтры по дням/времени для контроля сессий и поддерживает тестирование на исторических данных для проверки производительности. Панель мониторинга в реальном времени отображает открытые сделки, баланс счета и метрики системы, а интуитивно понятные меню ввода упрощают настройку. Подробная документация предоставляется для всех настроек.
Для подробной документации: Общее руководство по настройкам | Руководство по настройкам индикаторов | Бэктесты и файлы настроек
Вы можете скачать версию для MT4 здесь: Stochastic Strategy EA MT4
Основные функции:
- Торговая система на основе Стохастика с настраиваемыми параметрами (период K, период D, замедление)
- Поддержка нескольких таймфреймов для гибкой торговли
- Множественные опции управления рисками: Stop-Loss, Take-Profit, трейлинг-стопы
- Расширенное управление размерами позиций и защита от просадок
- Фильтры по времени/дням для контроля торговых сессий
- Панель мониторинга в реальном времени
- Всплывающие окна, email и push-уведомления
- Совместимость с MQL5 VPS для работы 24/7
Примечание: Stochastic Strategy EA MT5 — это незаменимый инструмент для трейдеров, использующих стратегии на основе Стохастика, предоставляющий действенные идеи и удобный интерфейс. Он предназначен для выполнения сделок на основе настроенных стратегий, но не гарантирует прибыль.
Важный совет:
Это профессиональный торговый инструмент, а не система гарантированной прибыли. Ожидайте нормальных рыночных колебаний:
- Всегда тестируйте на демо-счете сначала
- Начинайте с малого риска (0,5-1% на сделку)
- Используйте только капитал, который можете позволить себе потерять
- Регулярные обновления и оптимизированные файлы настроек выпускаются ежеквартально. Для последних рекомендаций проверяйте блог MQL5 в разделе документации выше.
Ознакомьтесь со всеми моими продуктами: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Хотите попробовать бесплатную 7-дневную версию? Свяжитесь со мной через раздел профиля.