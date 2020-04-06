Hedge Range Breakout

CONFIGURACIÓN DEL RIESGO Activar Riesgo a Lote Entrada booleana para activar (verdadero) o desactivar (falso) la funcionalidad de Riesgo a Lote.

Porcentaje de riesgo Entrada numérica que define el porcentaje de riesgo por operación basado en el saldo de la cuenta.

Pips de Riesgo por Microlote / Stoploss Entrada numérica que determina el riesgo en pips por microlote o stop-loss. Se alinea con la entrada STOPLOSS pips para el cálculo del stop-loss virtual.

CONFIGURACIÓN DEL TAMAÑO DE LA POSICIÓN Habilitar Tamaño de Posición Entrada booleana para habilitar (true) o deshabilitar (false) la funcionalidad de Position Sizing.

Aumentar Lote Entrada numérica que define el tamaño de lote adicional para cada operación cuando está habilitado el Aumento de Tamaño de Posición.

Aumentar Lote en Saldo de Cuenta Entrada numérica que especifica el valor del saldo de la cuenta que activa el ajuste del tamaño del lote. Cuando el saldo alcanza o supera este valor, el tamaño del lote se ajusta en consecuencia.

CONFIGURACIÓN DE ALERTAS Permitir Alerta Entrada booleana que permite (true) o no (false) que el EA active alertas en una nueva entrada.

Permitir Notificación Entrada booleana que permite (verdadero) o deshabilita (falso) que el EA envíe notificaciones (por ejemplo, notificaciones push en dispositivos móviles) en una nueva entrada.

Permitir correo electrónico Entrada booleana que permite (verdadero) o restringe (falso) que el EA envíe notificaciones por correo electrónico en una nueva entrada.

CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO DE NEGOCIACIÓN Usar Horarios de Negociación Entrada booleana para determinar si el EA debe seguir los horarios de negociación especificados (verdadero) o negociar 24/7 (falso).

Habilitar Sesión Asiática Entrada booleana para habilitar (verdadero) o deshabilitar (falso) la negociación durante la sesión asiática.

Hora de inicio en Asia y hora de fin en Asia Cadenas de texto que especifican las horas de inicio y fin de la sesión asiática en tiempo de broker.

Habilitar Sesión Europea Entrada booleana para activar (true) o desactivar (false) la negociación durante la sesión europea.

Hora de Inicio Europea y Hora de Fin Europea String que especifica las horas de inicio y fin de la sesión europea en tiempo de broker.

Habilitar sesión americana Entrada booleana para activar (true) o desactivar (false) la negociación durante la sesión americana.

Hora de inicio de la sesión americana y hora de fin de la sesión americana String que especifica las horas de inicio y fin de la sesión americana en tiempo de broker.

Habilitar otra sesión Entrada booleana para habilitar (true) o deshabilitar (false) la negociación durante otra sesión especificada.

Hora de inicio y hora de fin Cadena de texto que especifica las horas de inicio y fin de la sesión especificada en la hora del broker.

CONFIGURACIÓN DEL DÍA DE NEGOCIACIÓN Lunes Comercio, Martes Comercio, Miércoles Comercio, Jueves Comercio, Viernes Comercio Entradas booleanas que permiten (verdadero) o impiden (falso) la negociación en cada día de la semana (de lunes a viernes).

Comercio el sábado y comercio el domingo Entradas booleanas que permiten (verdadero) o impiden (falso) operar los sábados y domingos, respectivamente.

AJUSTES DE SALVAGUARDIA Deslizamiento Máximo deslizamiento permitido en pips para la ejecución de operaciones.

Número máximo de operaciones abiertas Máximo número de operaciones abiertas permitidas; establecer en 0 para desactivar.

Máximo de Operaciones Largas y Máximo de Operaciones Cortas Número máximo de operaciones largas y cortas permitidas; establecer a 0 para desactivar.

Máximo de órdenes pendientes Número máximo de órdenes pendientes permitidas; poner a 0 para desactivar.

Máximo de Órdenes Pendientes Largas y Máximo de Órdenes Pendientes Cortas Número máximo de órdenes pendientes largas y cortas permitido; ajuste a 0 para desactivar.

Porcentaje máximo de reducción Reducción máxima aceptable como porcentaje del saldo de la cuenta; establecer a 0 para desactivar.

Cantidad Máxima de Reducción Reducción máxima aceptable en términos absolutos; deshabilitar si el valor es 0.

Operaciones máximas por día Número máximo de operaciones permitidas por día; configurado a 0 para desactivar.

Máximo de pérdidas por operación Número máximo de operaciones perdedoras permitidas por día; ajuste a 0 para desactivar.

Tope diario Reducción máxima aceptable para un solo día de negociación; cierra todas las posiciones y detiene la negociación si se supera.

Objetivo Diario Beneficio objetivo a alcanzar en un solo día de negociación; cierra todas las posiciones y detiene la negociación si se alcanza.

Stop semanal Reducción máxima aceptable para una semana de negociación; cierra todas las posiciones y cesa la negociación si se supera.

Objetivo semanal Objetivo de beneficios a alcanzar en una semana de negociación; cierra todas las posiciones y detiene la negociación si se alcanza.

Stop mensual Reducción máxima aceptable para un mes de negociación; cierra todas las posiciones y deja de negociar si se supera.

Objetivo mensual Beneficio objetivo a alcanzar en un mes de negociación; cierra todas las posiciones y detiene la negociación si se alcanza.

AJUSTES DE VISUALIZACIÓN Ancho del Panel Pct Anchura del panel como porcentaje de la ventana del panel.

Altura del panel Porcentaje Altura del panel como porcentaje de la ventana del panel.

Tamaño del texto Pct Tamaño del texto del panel en porcentaje; influye en la legibilidad y la presentación.

Color del título Color del texto del título dentro del panel para distinguirlo visualmente.

Color de la etiqueta Color de las etiquetas o texto descriptivo dentro del panel para diferenciación.