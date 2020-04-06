Hedge Range Breakout

Descripción

Este Asesor Experto trabaja principalmente en la ruptura de rango en un marco de tiempo determinado. La lógica detrás de este bastante simple. Cuando se forma un rango en cualquier marco de tiempo (por ejemplo, el rango debe ser inferior a 20 pips y debe haber al menos 30 velas en ese rango), este EA esperará a que el rango se rompa en cualquier dirección.

Si el rango se rompe en el lado superior, entrará en la posición de compra y cubrirá la ragne inferior con la posición de venta (podría ser martingala lotes multiplicados).

Si alcanza la cantidad de take profit entonces ea cerrará la operación si no y abrirá de nuevo una operación de cobertura, entonces el rango de cobertura se colocará en el rango superior. Seguirá colocando operaciones hasta que alcance el monto de ganancia total mencionado en la entrada.

Para una documentación detallada, consulte la Guía general de ajustes/entradas.

Descripción general de las funciones

Categoría Configuración Descripción
AJUSTES GENERALES Tamaño del Lote Volumen inicial para la primera operación; las operaciones posteriores no lo alteran.
Stoploss en Pips Stop Loss inicial; ajustable por las funciones del EA.
Take Profit en Pips Take profit inicial; modificable por las características del EA.
Comentario de la operación Especifica los comentarios de la operación para la identificación de la fuente.
Capturar registros Habilita los registros de solución de problemas.
Habilitar Número Mágico Controla el comportamiento del EA basado en un identificador único.
Número Mágico Identificador único del EA para comprobaciones condicionales.
Operar en nueva barra Coloca operaciones al inicio de la vela.
No Nueva Entrada Si Existe Operación Determina las condiciones de nueva entrada con o sin una operación activa.
Número de órdenes Controla las operaciones ejecutadas tras las señales de entrada.
Dirección de la operación Especifica señales de compra, venta o ambas.
Relación Riesgo-Recompensa Establece el take profit basado en el stop loss y un ratio especificado.
Próxima Operación Abierta Después de X Segundos Introduce un intervalo de tiempo entre múltiples señales de entrada.
Comprobar cierre opuesto Cierra la señal de tendencia anterior antes de colocar una nueva.
Eliminar Orden Pendiente a Distancia Elimina automáticamente las órdenes pendientes a una distancia especificada.
Borrar Orden Pendiente Después de X Segundos Elimina automáticamente las órdenes pendientes no activadas.
Borrar Orden Pendiente Después de N Barras Elimina automáticamente las órdenes pendientes no activadas después de las velas especificadas.
Cantidad de Beneficio Cierra la operación con una cantidad de beneficio o take profit.
Importe de Pérdidas Cierra la operación con un importe de pérdidas o stop loss establecido.
Porcentaje de Beneficio Cierra la operación con un porcentaje de beneficio del capital de la cuenta o un take profit establecido.
Porcentaje de Pérdida Cierra la operación con un porcentaje fijo de pérdida del capital de la cuenta o con un stop loss fijo.
Cerrar después de N velas Cierra la operación después de un número especificado de velas desde la apertura.
AJUSTES DEL PUNTO DE EQUILIBRIO Activar Breakeven Entrada booleana para activar (true) o desactivar (false) la funcionalidad de breakeven.
Activación de Breakeven Entrada numérica que establece la distancia en pips desde la entrada para la activación de breakeven.
Pips Extra Breakeven Entrada numérica que define pips extra más allá de la activación para establecer stop-loss, cubrir costes y deslizamiento.
CONFIGURACIÓN DEL TRAILING STOP Usar Trailing Stop Entrada booleana para activar (true) o desactivar (false) la funcionalidad de trailing stop.
Activar Entrada numérica que establece la distancia en pips desde la entrada para activar el trailing stop.
Precio de arrastre por Entrada numérica que define la distancia del trailing stop detrás del precio actual del mercado.
Incrementar por Entrada numérica que especifica el incremento por el cual la distancia del trailing stop aumenta con el movimiento favorable del mercado.
AJUSTES DE MARTINGALA Activar/Desactivar Martingala Entrada booleana para activar (true) o desactivar (false) la estrategia Martingale.
Multiplicador Entrada numérica que determina el tamaño multiplicador para las operaciones subsiguientes si Martingala está habilitada.
Multiplicar Después de N Repeticiones Entrada entera que establece el número de operaciones perdedoras consecutivas antes de aplicar el multiplicador de Martingala.
Paso Max Entrada entera que define el número máximo de pasos de Martingala para limitar el aumento consecutivo del tamaño de las operaciones.
Ajustar Take Profit Entrada booleana para ajustar (verdadero) o no ajustar (falso) la toma de beneficios en función de los pasos de Martingala.
CONFIGURACIÓN DE LA CUADRÍCULA Habilitar/Deshabilitar Grilla Entrada booleana para activar (verdadero) o desactivar (falso) la estrategia GRID.
Paso Distancia Entrada entera para la distancia en pips entre cada nivel de rejilla.
Modo de Incremento de Lote Entrada de enumeración para el modo de incremento de tamaño de lote: GRID_MULTIPLY o GRID_INCREMENT.
Modo de ejecución Entrada de numeración para el modo de ejecución: GRID_MARKET (órdenes de mercado) o GRID_PENDING (órdenes pendientes).
Factor de incremento Entrada numérica para el factor por el que se incrementa el tamaño de lote para cada nuevo nivel de rejilla.
Multiplicador de distancia Entrada numérica para el multiplicador aplicado a la distancia de rejilla para cada nuevo nivel de rejilla.
Incremento tras N repeticiones Número entero que indica el número de repeticiones antes de aplicar el factor de incremento de rejilla.
Paso de rejilla máximo Número entero que indica el número máximo de pasos de rejilla antes de volver al tamaño de lote inicial.
Modo de activación de la rejilla Entrada de enumeración para saber cuándo debe activarse la rejilla: GRID_ON_LOSS o GRID_ON_PROFIT.
Modo SL y TP Entrada de enumeración para el modo de stop-loss y take-profit: FIXED AMOUNT, EQUITY PERCENT, o COST_AVERAGE.
Grid Fixed Stoploss Establece un stop-loss fijo para la pérdida combinada de todas las operaciones cuando los modos SL y TP son FIXED AMOUNT.
Grid Fixed Takeprofit Establece un take-profit fijo para la ganancia combinada de todas las operaciones cuando los modos SL y TP son FIXED AMOUNT.
Grid Equity Pct Stoploss Establece un porcentaje de equity stop-loss para la pérdida combinada de todas las operaciones cuando el modo SL y TP es EQUITY PERCENT.
Grid Equity Pct Take profit Establece un porcentaje de equidad de toma de ganancias para la ganancia combinada de todas las operaciones cuando el modo SL y TP es PORCENTAJE DE EQUIDAD.
MODO_PROMEDIO Entrada de enumeración para el modo de promediado de órdenes: Suma (Precio x Lote)/Suma(Lotes) o Suma(Precio)/ Suma(Órdenes).
AVG STOPLOSS Establece el stop-loss basado en el precio promedio de todas las operaciones cuando el modo SL y TP es COST_AVERAGE.
TAKEPROFIT MEDIO Establece el take-profit basado en el precio promedio de todas las operaciones cuando los modos SL y TP son COST_AVERAGE.
Ajustes de cobertura Indica el inicio de la sección de ajustes de cobertura.
Habilitar Cobertura Habilita o deshabilita la cobertura; actualmente está en true.

Distancia de cobertura Especifica la distancia de cobertura en 10.
Modo de aumento de lote de cobertura Determina cómo se incrementa el tamaño del lote en la cobertura; actualmente está establecido en MÚLTIPLE (1).

Factor de incremento de cobertura Establece el factor de incremento de la cobertura como 2.

Paso máximo de cobertura Establece el paso máximo de cobertura en 9999.

Modo de ejecución de la cobertura Especifica el modo de ejecución de la cobertura; actualmente está establecido en PENDIENTE (2).

Modo SL/TP de cobertura Especifica el modo de stop loss y take profit para la cobertura; actualmente está establecido en FIXED_AMOUNT (1).
Stop Loss Fijo de Cobertura Establece el stop loss fijo para la cobertura; actualmente está establecido en 0 (desactivado).

Cobertura fija Take Profit Establece la toma de ganancias fija para la cobertura como 2.

Stop Loss Equidad % Cobertura Establece el porcentaje de equity stop loss para la cobertura en 10.

Cobertura Equity % Take Profit Establece el porcentaje de toma de beneficios para la cobertura en 2.
CONFIGURACIÓN DEL RIESGO Activar Riesgo a Lote Entrada booleana para activar (verdadero) o desactivar (falso) la funcionalidad de Riesgo a Lote.
Porcentaje de riesgo Entrada numérica que define el porcentaje de riesgo por operación basado en el saldo de la cuenta.
Pips de Riesgo por Microlote / Stoploss Entrada numérica que determina el riesgo en pips por microlote o stop-loss. Se alinea con la entrada STOPLOSS pips para el cálculo del stop-loss virtual.
CONFIGURACIÓN DEL TAMAÑO DE LA POSICIÓN Habilitar Tamaño de Posición Entrada booleana para habilitar (true) o deshabilitar (false) la funcionalidad de Position Sizing.
Aumentar Lote Entrada numérica que define el tamaño de lote adicional para cada operación cuando está habilitado el Aumento de Tamaño de Posición.
Aumentar Lote en Saldo de Cuenta Entrada numérica que especifica el valor del saldo de la cuenta que activa el ajuste del tamaño del lote. Cuando el saldo alcanza o supera este valor, el tamaño del lote se ajusta en consecuencia.
CONFIGURACIÓN DE ALERTAS Permitir Alerta Entrada booleana que permite (true) o no (false) que el EA active alertas en una nueva entrada.
Permitir Notificación Entrada booleana que permite (verdadero) o deshabilita (falso) que el EA envíe notificaciones (por ejemplo, notificaciones push en dispositivos móviles) en una nueva entrada.
Permitir correo electrónico Entrada booleana que permite (verdadero) o restringe (falso) que el EA envíe notificaciones por correo electrónico en una nueva entrada.
CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO DE NEGOCIACIÓN Usar Horarios de Negociación Entrada booleana para determinar si el EA debe seguir los horarios de negociación especificados (verdadero) o negociar 24/7 (falso).
Habilitar Sesión Asiática Entrada booleana para habilitar (verdadero) o deshabilitar (falso) la negociación durante la sesión asiática.
Hora de inicio en Asia y hora de fin en Asia Cadenas de texto que especifican las horas de inicio y fin de la sesión asiática en tiempo de broker.
Habilitar Sesión Europea Entrada booleana para activar (true) o desactivar (false) la negociación durante la sesión europea.
Hora de Inicio Europea y Hora de Fin Europea String que especifica las horas de inicio y fin de la sesión europea en tiempo de broker.
Habilitar sesión americana Entrada booleana para activar (true) o desactivar (false) la negociación durante la sesión americana.
Hora de inicio de la sesión americana y hora de fin de la sesión americana String que especifica las horas de inicio y fin de la sesión americana en tiempo de broker.
Habilitar otra sesión Entrada booleana para habilitar (true) o deshabilitar (false) la negociación durante otra sesión especificada.
Hora de inicio y hora de fin Cadena de texto que especifica las horas de inicio y fin de la sesión especificada en la hora del broker.
CONFIGURACIÓN DEL DÍA DE NEGOCIACIÓN Lunes Comercio, Martes Comercio, Miércoles Comercio, Jueves Comercio, Viernes Comercio Entradas booleanas que permiten (verdadero) o impiden (falso) la negociación en cada día de la semana (de lunes a viernes).
Comercio el sábado y comercio el domingo Entradas booleanas que permiten (verdadero) o impiden (falso) operar los sábados y domingos, respectivamente.
AJUSTES DE SALVAGUARDIA Deslizamiento Máximo deslizamiento permitido en pips para la ejecución de operaciones.
Número máximo de operaciones abiertas Máximo número de operaciones abiertas permitidas; establecer en 0 para desactivar.
Máximo de Operaciones Largas y Máximo de Operaciones Cortas Número máximo de operaciones largas y cortas permitidas; establecer a 0 para desactivar.
Máximo de órdenes pendientes Número máximo de órdenes pendientes permitidas; poner a 0 para desactivar.
Máximo de Órdenes Pendientes Largas y Máximo de Órdenes Pendientes Cortas Número máximo de órdenes pendientes largas y cortas permitido; ajuste a 0 para desactivar.
Porcentaje máximo de reducción Reducción máxima aceptable como porcentaje del saldo de la cuenta; establecer a 0 para desactivar.
Cantidad Máxima de Reducción Reducción máxima aceptable en términos absolutos; deshabilitar si el valor es 0.
Operaciones máximas por día Número máximo de operaciones permitidas por día; configurado a 0 para desactivar.
Máximo de pérdidas por operación Número máximo de operaciones perdedoras permitidas por día; ajuste a 0 para desactivar.
Tope diario Reducción máxima aceptable para un solo día de negociación; cierra todas las posiciones y detiene la negociación si se supera.
Objetivo Diario Beneficio objetivo a alcanzar en un solo día de negociación; cierra todas las posiciones y detiene la negociación si se alcanza.
Stop semanal Reducción máxima aceptable para una semana de negociación; cierra todas las posiciones y cesa la negociación si se supera.
Objetivo semanal Objetivo de beneficios a alcanzar en una semana de negociación; cierra todas las posiciones y detiene la negociación si se alcanza.
Stop mensual Reducción máxima aceptable para un mes de negociación; cierra todas las posiciones y deja de negociar si se supera.
Objetivo mensual Beneficio objetivo a alcanzar en un mes de negociación; cierra todas las posiciones y detiene la negociación si se alcanza.
AJUSTES DE VISUALIZACIÓN Ancho del Panel Pct Anchura del panel como porcentaje de la ventana del panel.
Altura del panel Porcentaje Altura del panel como porcentaje de la ventana del panel.
Tamaño del texto Pct Tamaño del texto del panel en porcentaje; influye en la legibilidad y la presentación.
Color del título Color del texto del título dentro del panel para distinguirlo visualmente.
Color de la etiqueta Color de las etiquetas o texto descriptivo dentro del panel para diferenciación.
Color del valor Color de los valores numéricos o datos del panel para mayor claridad y énfasis.


Recomendaciones de uso:

Antes de implementarlo en los mercados reales, se recomienda encarecidamente realizar pruebas exhaustivas en una cuenta demo. Esto asegura una evaluación completa del rendimiento del EA, su alineación con su estrategia de negociación, y una evaluación de los niveles de tolerancia al riesgo.


Nota: Esta estrategia utiliza el peligroso principio de martingala. Si no desea utilizarlo. Usted debe mantener el multiplicador de martingala como 1.

