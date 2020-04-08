Slayer Scalping
- Indicadores
- Abdulkarim Karazon
- Versión: 1.1
- Actualizado: 13 enero 2026
- Activaciones: 5
Este indicador se centra en dos niveles de take profit y un stoploss muy ajustado; la idea es escalpar el mercado en marcos temporales más altos comenzando desde el m15 en adelante, ya que estos plazos no se ven muy afectados por el spread y la comisión del corredor; el indicador da señales de compra/venta basadas en la estrategia de divergencia de precio, donde grafica una flecha de compra con niveles de tp/sl cuando se cumplen plenamente las condiciones de divergencia alcista. Lo mismo ocurre con las flechas de venta: la flecha se imprime al cierre de la vela y no se repinta en directo, algunas señales llegan un poco tarde y son ignoradas por el indicador y no dan alertas, ya que esta es la naturaleza de la divergencia en ciertas condiciones del mercado (alta volatilidad/impacto en las noticias).
¿Por qué funciona?
. Buena estrategia detrás de cada señal
.No hay repintado en directo.
. Funciona en cualquier par.
. Da un rendimiento constante
Recomendaciones :
. Úsalo en plazos más largos
. Cambiar el periodo principal del indicador cambia la calidad de la señal, es una sola entrada, así que intenta encontrar el mejor periodo para cada par
. Por favor, no trueques con spreads altos, intenta usar la cuenta de spread en bruto