Slayer Scalping

Este indicador se centra en dos niveles de take profit y un stoploss muy ajustado; la idea es escalpar el mercado en marcos temporales más altos comenzando desde el m15 en adelante, ya que estos plazos no se ven muy afectados por el spread y la comisión del corredor; el indicador da señales de compra/venta basadas en la estrategia de divergencia de precio, donde grafica una flecha de compra con niveles de tp/sl cuando se cumplen plenamente las condiciones de divergencia alcista. Lo mismo ocurre con las flechas de venta: la flecha se imprime al cierre de la vela y no se repinta en directo, algunas señales llegan un poco tarde y son ignoradas por el indicador y no dan alertas, ya que esta es la naturaleza de la divergencia en ciertas condiciones del mercado (alta volatilidad/impacto en las noticias).


¿Por qué funciona?

. Buena estrategia detrás de cada señal

.No hay repintado en directo.

. Funciona en cualquier par.

. Da un rendimiento constante

Recomendaciones :


. Úsalo en plazos más largos


. Cambiar el periodo principal del indicador cambia la calidad de la señal, es una sola entrada, así que intenta encontrar el mejor periodo para cada par


. Por favor, no trueques con spreads altos, intenta usar la cuenta de spread en bruto


