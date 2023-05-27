Trend Catcher with Alert
- Indicadores
- Issam Kassas
- Versión: 3.5
- Actualizado: 5 junio 2025
El Capturador de Tendencias (The Trend Catcher):
La Estrategia Trend Catcher con indicador de alerta es una herramienta versátil de análisis técnico que ayuda a los traders a identificar tendencias del mercado y posibles puntos de entrada y salida. Presenta una estrategia dinámica Trend Catcher que se adapta a las condiciones del mercado para ofrecer una representación visual clara de la dirección de la tendencia. Los traders pueden personalizar los parámetros según sus preferencias y tolerancia al riesgo. El indicador ayuda en la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como un mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida al mercado.
Características:
Identificación de tendencias: Señala tendencias alcistas y bajistas.
Reversiones de tendencia: Alerta sobre posibles reversiones cuando el color de las velas cambia de alcista a bajista y viceversa.
Alertas en tiempo real: Genera alertas al identificar una nueva tendencia.
Recomendaciones:
Pares de divisas: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...
Temporalidad: M5, M10, M15, M30, H1.
Tipo de cuenta: Cualquier cuenta ECN o cuenta con bajo spread.
wau bellissimo e utile come posso avere l'ea?