Trend Catcher with Alert

El Capturador de Tendencias (The Trend Catcher):

La Estrategia Trend Catcher con indicador de alerta es una herramienta versátil de análisis técnico que ayuda a los traders a identificar tendencias del mercado y posibles puntos de entrada y salida. Presenta una estrategia dinámica Trend Catcher que se adapta a las condiciones del mercado para ofrecer una representación visual clara de la dirección de la tendencia. Los traders pueden personalizar los parámetros según sus preferencias y tolerancia al riesgo. El indicador ayuda en la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como un mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida al mercado.

Características:

Identificación de tendencias: Señala tendencias alcistas y bajistas.

Reversiones de tendencia: Alerta sobre posibles reversiones cuando el color de las velas cambia de alcista a bajista y viceversa.

Alertas en tiempo real: Genera alertas al identificar una nueva tendencia.

Recomendaciones:

Pares de divisas: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...

Temporalidad: M5, M10, M15, M30, H1.

Tipo de cuenta: Cualquier cuenta ECN o cuenta con bajo spread.