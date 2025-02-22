MENA Trend Indicator MT5

5

Escáner de Tendencias PRO

Antes quenada, vale la pena enfatizar que este sistema de trading es 100% No-Repainting, No-Redrawing, y No-Lagging,
lo que lo hace ideal tanto para configuraciones de trading manuales como algorítmicas.

Incluye curso en línea, manual de usuario y preajustes descargables.

El Trend Scanner Dashboard es un escáner profesional multipar que analiza múltiples símbolos y marcos temporales a la vez, ofreciéndole una visión instantánea de la dirección real de la tendencia. En lugar de cambiar interminablemente de gráficos, el panel de control multisímbolo ofrece un diseño de escáner limpio de múltiples marcos temporales, que muestra la tendencia, los cambios de estructura y la alineación del impulso en Forex, metales, índices y criptodivisas. Con una tendencia codificada por colores y alertas inteligentes, actúa como un completo panel de control del mercado, todo desde un único gráfico.

Los operadores lo utilizan porque convierte el análisis complejo en algo sencillo y fiable. Obtendrá confirmación de tendencia sin repintado, filtrado integrado para reducir el ruido y señales visuales claras para mercados alcistas, bajistas o con oscilaciones. Tanto si hace scalping como swing trade, el panel multipar muestra cuándo el mercado está en tendencia, invirtiendo o moviéndose lateralmente, lo que le ayuda a evitar configuraciones de baja calidad. Funciona con todos los símbolos, es fácil de personalizar y es ideal para los operadores que desean entradas más limpias, filtros de dirección coherentes y un potente escáner de pares de divisas que les mantenga alineados con la tendencia real del mercado.

gevans49
309
gevans49 2025.10.24 13:26 
 

I purchased this system because it is very easy to use. At this point I have not used this System much, which is why I only gave it 4 Stars. When I first used it, I had very good results. I switched to a different broker. I had a simple problem where the indicators were not visible after installing. I contacted the developer, and he assisted me in resolving the issue. I will updated in a few months or sooner. Simple System that provides Very good results.

