Smart Trading Copilot:

Es un asistente inteligente de trading que te ayudará en la gestión diaria de tus operaciones. El Smart Trading Copilot viene con un panel de operaciones fácil de usar, con un diseño moderno y utiliza tecnología de vanguardia.





El Smart Trading Copilot cuenta con una gran cantidad de funciones:





1. Soporte de gestión de riesgos: calcula automáticamente el tamaño de lote adecuado según el porcentaje de riesgo especificado y el stop loss, ayudando a los traders a gestionar sus riesgos de manera efectiva.

2. Vista previa de riesgo-beneficio: muestra las posibles ganancias y pérdidas antes de abrir operaciones, facilitando una mejor toma de decisiones.

3. Cálculo automático del tamaño del lote: ajusta el tamaño del lote automáticamente según el stop loss y el riesgo deseado, asegurando una gestión de riesgos constante.

4. Gestión integral de órdenes: permite a los traders abrir, modificar y cerrar varios tipos de órdenes, incluyendo órdenes de mercado y pendientes, con facilidad.

5. Breakeven y trailing stop: incluye funciones de breakeven y trailing stop de un solo clic para asegurar ganancias y minimizar pérdidas.

6. Ocultar SL/TP de los brokers: protege contra el "stop hunting" al permitir a los traders ocultar sus niveles de stop loss y take profit.

7. Cálculo de comisiones y spreads: proporciona información clara sobre comisiones y spreads antes de abrir operaciones, ayudando a los traders a comprender los costos.

8. Filtro de spread máximo: previene la apertura de operaciones cuando el spread es demasiado alto, protegiendo a los traders de condiciones de mercado desfavorables.

9. Configuraciones de riesgo personalizables: los traders pueden elegir arriesgar un porcentaje de su balance o una cantidad personalizada, ofreciendo flexibilidad en la gestión de riesgos.

10. Comentarios en operaciones: permite agregar comentarios a las operaciones para un mejor seguimiento y organización.

11. Flexibilidad en el cierre de órdenes: permite cerrar todas las órdenes, o cerrar selectivamente solo compras, ventas, órdenes ganadoras o perdedoras, con opciones para cerrar un porcentaje del tamaño del lote.

12. Gestión de órdenes pendientes: proporciona opciones sencillas para eliminar tipos específicos de órdenes pendientes y revertir operaciones con un solo clic.

13. Gestión de pares favoritos: incluye tres espacios favoritos y un menú desplegable para acceder rápidamente a los pares de mercado preferidos.

14. Visualización en tiempo real de spread y comisiones: muestra continuamente el spread y las comisiones en tiempo real, manteniendo a los traders informados.

15. Tecla rápida para la herramienta de riesgo: acceso rápido a la herramienta de riesgo con una tecla rápida (X), facilitando su activación y desactivación según sea necesario.

16. Panel minimizable: el panel se puede minimizar y acceder rápidamente con un simple desplazamiento, ofreciendo un espacio de trabajo limpio.

17. Visualización de tiempo local y del servidor: muestra tanto la hora local como la del servidor junto con una cuenta regresiva de barras, ayudando a los traders a seguir aspectos relacionados con el tiempo en su estrategia.





Estas funciones juntas hacen del "Smart Trading Copilot" una herramienta poderosa para los traders que buscan gestionar sus operaciones con precisión y facilidad.