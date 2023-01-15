Trading Session Time With Alert

4.57
El Indicador de Tiempo de Sesiones de Trading:

El "Indicador de Tiempo de Sesiones de Trading" es una poderosa herramienta de análisis técnico diseñada para mejorar su comprensión de las diferentes sesiones de trading en el mercado de divisas. Este indicador integrado de forma transparente proporciona información crucial sobre los horarios de apertura y cierre de las principales sesiones, incluidas Tokio, Londres y Nueva York. Con el ajuste automático de la zona horaria, atiende a los traders a nivel global, ayudándoles a optimizar sus horarios de trading para períodos de alta liquidez y evitar las horas de baja actividad. Ofrece ideas sobre el sentimiento del mercado, los períodos de mayor volatilidad y las sesiones superpuestas, lo que ayuda a los traders intradía a tomar decisiones precisas alineadas con sus estrategias. Su visualización personalizable permite una experiencia de usuario personalizada, mientras que los planes de trading inteligentes que incorporan sus datos pueden conducir potencialmente a mejores resultados de trading. Al promover la conciencia de los períodos de baja actividad, el indicador ayuda a los traders a evitar el sobretrading y a enfocarse en oportunidades de calidad. Totalmente compatible con diversas plataformas de trading, el "Indicador de Tiempo de Sesiones de Trading" es una herramienta valiosa para los traders que buscan optimizar su camino en el trading.

Características:

- Horario Optimizado: Informa sobre los horarios de las principales sesiones y se alinea con la alta liquidez.
- Alertas por teléfono y correo electrónico: Le alerta cuando comienza la sesión.
- Zonas de Desactivación: Configure las zonas de desactivación al operar al estilo de ICT con alertas.
- Análisis de Superposición: Explora las superposiciones de sesiones y apunta a una mayor actividad.
- Precisión Intradía: Ayuda en las decisiones intradía y se enfoca en sesiones alineadas con la estrategia.
- Visualización Personalizable: Personaliza las preferencias y opciones de colores y configuración.
- Planes de Trading Inteligentes: Se integra para aumentar la productividad y mejorar los resultados con planificación.
- Evite el Sobretrading: Aumenta la conciencia sobre los períodos de baja actividad y prioriza la calidad sobre la impulsividad.
- Integración Perfecta: Se integra fácilmente y se instala rápidamente para su uso inmediato, mejorando el análisis para un camino optimizado.
- Adaptación a Zonas Horarias Globales.
- Conciencia de Volatilidad.
Comentarios 30
orlan2b
74
orlan2b 2025.02.05 13:44 
 

¡Excelente Indicador, Lo recomiendo 100% !!!

varon
530
varon 2024.07.02 12:48 
 

very good indicator. one of the best between similar indicators, but I preffer this one. Thank you!

melbus
24
melbus 2024.06.08 03:22 
 

I love this indicator. it help me identify the pips in every sessions

Productos recomendados
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicadores
Indicador-ayudante informativo gratuito . Será útil para los comerciantes que el comercio de muchos símbolos o el uso de sistemas de cuadrícula (Promedio o Martingala). Indicador cuenta drawdown como porcentaje y la moneda por separado. Tiene una serie de ajustes: Contar la reducción del depósito según el valor de la equidad y enviar correo electrónico o notificaciones al usuario si DD más de lo establecido; Envío de e-mail cuando se alcanza el máximo de órdenes abiertas; Muestra el precio y la
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicadores
Este indicador ayuda a marcar el máximo y mínimo de la sesión de Asia, Londres, Nueva York, con la hora de ajuste personalizado Este indicador está configurado para contar a partir de velas minuto por lo que se moverá con el mercado actual y se detendrá en la hora designada y crear una línea precisa para el día. a continuación es la personalización que se puede ajustar : Descripciones de entrada EnableAsian Habilita o deshabilita la visualización de los niveles máximos y mínimos de la ses
FREE
Colored Candle Time
Saeed Hatam Mahmoudi
Indicadores
Tiempo de Vela (MT4) El indicador Tiempo de Vela muestra el tiempo restante para la vela actual en el marco de tiempo del gráfico activo. Se adapta automáticamente al periodo del gráfico y se actualiza en cada tick. Esta es una utilidad de gráficos; no proporciona señales de trading y no garantiza ningún beneficio. Funciones principales Muestra el tiempo restante de la vela actual en cualquier marco temporal (M1 a MN). Estado codificado por colores: verde cuando el precio está por encima de la
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. VERSIÓN MT5 -   Indicadores más útiles Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 es un indicador técnico basado en medias móviles con periodo 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, es una señal de venta. El Asesor Experto (Rainbow EA MT4) basado en el indicador Rainbow MT4, como se puede ver en el vídeo de abajo está disponible aquí .
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
HTF Candle Insight EurUsd
Adisorn Soodkanueng
Indicadores
Nombre del producto: HTF Vela Insight (EurUsd) - Ver el panorama general Descripción: IMPORTANTE: Esta versión funciona EXCLUSIVAMENTE en el símbolo EURUSD. (Soporta todos los prefijos/sufijos de brokers, por ejemplo, pro.EURUSD, EURUSD.m, pero NO funcionará con Oro, Bitcoin u otros pares). ¡ Experimente toda la potencia de "HTF Candle Insight" completamente en EURUSD! ¡Deje de cambiar de pestaña constantemente! Este indicador le permite visualizar la acción del precio en un marco de tiempo supe
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicadores
Indicador Market Profile 3 MetaTrader 4 - es una implementación clásica de Market Profile que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una sesión de negociación determinada. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el Perfil de Mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradía. Los plazos inferiores ofrecen una mayor precisión. L
FREE
MaSonic MT4
Tadanori Tsugaya
Indicadores
Busque rápidamente medias móviles (MA) coincidentes en cualquier punto del gráfico en el que haga clic. Al mostrar instantáneamente las MAs que pasan por cualquier punto seleccionado, es excelente para identificar picos de tendencia y apoyar mejores decisiones de trading. Características: Funcionamiento sencillo: Haga clic en cualquier punto donde desee encontrar la MA. Resultados instantáneos: Muestra las MAs coincidentes si las encuentra. Función de reposo: Oculta los botones cuando no están e
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicadores
MASi Three Screens se basa en la estrategia de trading del Dr. Alexander Elder. Este indicador es una colección de algoritmos. Los algoritmos se basan en el análisis de gráficos de varios marcos temporales. Puede aplicar cualquiera de los algoritmos proporcionados. Lista de versiones de algoritmos: ThreeScreens v1.0 - Una implementación simple, con el análisis de la línea MACD; ThreeScreens v1.1 - Una implementación simple, con análisis del histograma MACD; ThreeScreens v1.2 - Combina los dos
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando el indicador RSI entra en zonas de sobreventa o sobrecompra. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es EURGBP y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es H4. Este Asesor Experto puede
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicadores
QuantumAlert RSI Navigator es un indicador gratuito disponible para las plataformas MT4/MT5, su trabajo es proporcionar "alertas" cuando el mercado está dentro de las regiones de "sobrecompra y sobreventa" en forma de señales de "compra o venta". Este indicador viene con muchas opciones de personalización mencionadas en la sección de parámetros a continuación, el usuario puede personalizar estos parámetros según sea necesario. Únase a nuestro grupo MQL5 , donde compartimos noticias y actualizaci
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicadores
Este indicador le avisa cuando/antes se forma una nueva vela de 1 o 5 minutos. En otras palabras, este indicador le alerta cada 1/5 minutos. Este indicador es especialmente útil para los comerciantes que el comercio cuando las nuevas barras formadas. *Este indicador no funciona correctamente en el probador de estrategias, utilicelo en operaciones reales para comprobar su funcionalidad. Hay una versión Pro más potente, en la que puede elegir más marcos temporales, etc. Parámetros de entrada A
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4
Juvenille Emperor Limited
3 (2)
Indicadores
El Panel de Marco de Tiempo Múltiple de Indicador de Flecha de Matriz MT4 es un complemento gratuito y un gran activo para su Indicador de Flecha de Matriz MT4 . Muestra la señal MT4 del Indicador de Flecha de Matriz actual para 5 marcos de tiempo personalizados por el usuario y para 16 símbolos / instrumentos modificables en total. El usuario tiene la opción de habilitar / deshabilitar cualquiera de los 10 indicadores estándar de los que consta el Matrix Arrow Indicator MT4 . Los 10 atributos
FREE
Ask Price
Francisco De A Vilar Enriquez
Indicadores
Es un micro indicador muy sencillo y útil. Muestra el precio de venta actual , y el precio de venta relativo máximo hasta el momento actual, en el gráfico, en las N primeras velas. Facilita la toma de decisiones rápidas ofreciendo una referencia visual. Asimismo, cuando nos posicionamos con el cursor sobre él, nos muestra el spread máximo desde que se aplica el indicador, hasta el momento actual. Es perfecto para scalping . Por defecto, el parámetro N tiene el valor 4. Indicador especialmente r
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicadores
El indicador muestra señales según la estrategia de Bill Williams en el gráfico. La versión demo del indicador tiene las mismas características que la de pago, excepto que sólo puede funcionar en una cuenta demo . La señal "Primer Sabio" se forma cuando hay una barra divergente con angulación. Barra divergente alcista - con mínimo inferior y precio de cierre en la mitad superior. Barra divergente bajista - con el máximo más alto y el precio de cierre en la mitad inferior. La angulación se forma
FREE
Mr Beast Indicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicadores
Indicador Gratuito desarrollado por Mr Beast Inversiones Mr Beast : Gestión de riesgo profesional. Brindo a la comunidad la entrada a productos de M Beast. Echar un vistazo a mis señales y expert advisors. Descuentos de hasta 70% Diclaimer: La negociación en Forex, CFD y Opciones conlleva un riesgo de pérdida sustancial y no es adecuada para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede actuar en su contra y también en su favor, Antes de decidirse a operar en productos tan apalanca
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
SIGA LA LÍNEA OBTENGA LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y marcos temporales. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obte
FREE
Volatility Ratio
Noiros Tech
4.27 (15)
Indicadores
AHORA PUEDE DESCARGAR VERSIONES GRATUITAS DE NUESTROS INDICADORES DE PAGO . ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A LA COMUNIDAD. >>> IR AQUÍ PARA DESCARGAR El Ratio de Volatilidad fue desarrollado por Jack D. Schwager para identificar el rango de negociación y señalar posibles rupturas. El ratio de volatilidad se define como el rango real del día actual dividido por el rango real durante un cierto número de días N (es decir, N periodos). Para calcular el ratio de volatilidad se utiliza la siguiente f
FREE
R 2EMA Color
Rwy Ksyby
5 (2)
Indicadores
El indicador de color R 2EMA para MT4 proporciona señales comerciales sólidas basadas en el cruce de 2 EMA. Puntos clave Cuando el precio cruza y cierra por encima de los dos EMA verdes, crea una señal comercial de compra. Cuando el precio cruza y cierra por encima de los dos EMA rojos, crea una señal comercial de venta. El indicador R 2EMA Color Forex hace que sea aún más fácil determinar cuándo es el momento de comprar y vender Se produce una señal de compra cuando las 2 líneas de EMA se vu
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Indicador Smart FVG MT4 – Detección Avanzada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 El indicador Smart FVG para MetaTrader 4 ofrece detección, seguimiento y alertas profesionales de Fair Value Gap (FVG) directamente sobre tus gráficos. Combina filtrado basado en ATR con lógica consciente de la estructura del mercado para eliminar ruido, adaptarse a la liquidez y mantener solo los desequilibrios más relevantes para decisiones precisas. Ventajas clave Detección precisa de FVG: identifica ineficienc
FREE
Railway Tracks Pattern
Yury Emeliyanov
Indicadores
Railway Tracks Pattern - Indicador de patrón de inversión Railway Tracks Pattern es un indicador que detecta automáticamente un poderoso patrón de reversión de dos velas en el gráfico. Busca dos velas con direcciones opuestas (alcista y bajista), de tamaño similar y con mechas mínimas, una clara señal de cambio de momentum. Cómo funciona: La primera vela es fuerte y direccional. La segunda vela se mueve en la dirección opuesta y es de tamaño similar. Ambas velas tienen pequeñas sombras (mecha
FREE
Mirror chart
Salavat Yulamanov
4.5 (2)
Indicadores
El indicador muestra dos pares diferentes en un gráfico, diseñado para simplificar la información mostrada.   Capaz de trabajar con casi todos los instrumentos disponibles en el terminal (no sólo pares de divisas, sino también metales y materias primas). Característica de utilizar un método de correlación visual para cualquier par de divisas. Subsímbolo. El par de divisas se muestra en la pantalla con velas de colores. Este es el mismo par correlacionado. Reflejo. Moneda auxiliar. El indicador
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O tal vez le gustaría tener más coherencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará e
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicadores
QuantumAlert Stoch Navigator es un indicador gratuito disponible para las plataformas MT4/MT5, su trabajo consiste en proporcionar "alertas" cuando el mercado está dentro de las regiones de "sobrecompra y sobreventa" en forma de señales de "compra o venta". Este indicador viene con muchas opciones de personalización mencionadas en la sección de parámetros a continuación, el usuario puede personalizar estos parámetros según sea necesario. Únase a nuestro grupo MQL5 , donde compartimos noticias y
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicadores
El indicador MACD en MetaTrader 4/5 se diferencia de los semejantes indicadores en otros programas. Eso se debe al hecho de que en la versión MetaTrader 4/5 la línea MACD se muestra en forma del histograma, mientras que habitualmente se muestra en forma de la línea. Además, en la versión MetaTrader 4/5 la línea de señal se construye con el uso de SMA, mientras que por definición tiene que construirse usando EMA. En la versión MetaTrader 4/5 también se diferencia el histograma (la diferencia entr
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indicadores
Propósito principal: "Barras Pin" está diseñado para detectar automáticamente barras pin en gráficos de mercados financieros. Una barra pin es una vela con un cuerpo característico y una cola larga, que puede indicar una inversión o corrección de tendencia. Cómo funciona: El indicador analiza cada vela en el gráfico, determinando el tamaño del cuerpo, la cola y la nariz de la vela. Cuando se detecta una barra pin correspondiente a parámetros predefinidos, el indicador la marca en el gráfico co
FREE
FRM Half Trend
Noiros Tech
3.5 (2)
Indicadores
AHORA PUEDE DESCARGAR VERSIONES GRATUITAS DE NUESTROS INDICADORES DE PAGO . ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A LA COMUNIDAD. >>> IR AQUÍ PARA DESCARGAR El sistema es un pino de código abierto libre script publicado originalmente en TradingView por everget . Fue convertido a Mt4 por Forex Robot Makers. Este sistema es un popular indicador de tendencia basado en ATR ( Average True Range ) , medias móviles y el canal de Donchian . Sistema BackGround ATR El Average True Range es un indicador de la v
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD A TAN SÓLO 70 DÓLARES DEL 25 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE ATRÁIGASE A LA VÍSPERA DE NAVIDAD SMC Blast Signal con FVG, BOS y ruptura de tendencia El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal superior, asegu
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de operadores experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,   Quantum Breakout PRO   está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas objetivo de g
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Para celebrar el nuevo lanzamiento, se ofrece un precio especial por tiempo limitado. KATANA Scalper está diseñado para cortar a través del ruido del mercado con un borde afilado como una espada y visualizar sólo el puro 'núcleo de impulso' oculto en el precio. El Scalper está diseñado para visualizar únicamente el "núcleo de impulso" puro oculto en el precio. Simplifica los mercados complejos y proporciona "visibilidad" para la entrada con precisión de cirujano. Cinco ventajas fundamentales de
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Otros productos de este autor
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.1 (20)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Universal Inteligente es un asesor experto diseñado para ayudarte en tu experiencia de trading al integrarse perfectamente con cualquier indicador personalizado que proporcione buffers de compra y venta. Con su adaptabilidad incomparable, este experto te permite aprovechar al máximo el potencial de tus indicadores personalizados y ejecutar operaciones con precisión y control. Curso en línea, manual del usuario y demostración. Hemos añadido el Cazador de Rotura de Tendencias c
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.88 (16)
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.65 (148)
Indicadores
El Capturador de Tendencias (The Trend Catcher): La Estrategia Trend Catcher con indicador de alerta es una herramienta versátil de análisis técnico que ayuda a los traders a identificar tendencias del mercado y posibles puntos de entrada y salida. Presenta una estrategia dinámica Trend Catcher que se adapta a las condiciones del mercado para ofrecer una representación visual clara de la dirección de la tendencia. Los traders pueden personalizar los parámetros según sus preferencias y tolerancia
FREE
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.65 (108)
Indicadores
Los Bloques de Orden de Oferta y Demanda: El indicador "Bloques de Orden de Oferta y Demanda" es una herramienta sofisticada basada en Conceptos de Dinero Inteligente, fundamentales para el análisis técnico de Forex. Se enfoca en identificar zonas de oferta y demanda, áreas cruciales donde los traders institucionales dejan huellas significativas. La zona de oferta, que indica órdenes de venta, y la zona de demanda, que indica órdenes de compra, ayudan a los traders a anticipar posibles reversa
FREE
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.58 (38)
Utilidades
Herramienta de Posición de Operaciones y Backtesting: La "Herramienta de Posición de Operaciones y Backtesting", también conocida como "Herramienta de Ratio de Riesgo y Recompensa", es un indicador completo e innovador diseñado para mejorar tu análisis técnico y estrategias de trading. La Herramienta de Riesgo es una solución completa y fácil de usar para una gestión efectiva del riesgo en el trading de forex. Con la capacidad de previsualizar posiciones de operaciones, incluyendo precio de en
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.33 (46)
Indicadores
El Buscador de Niveles de Soporte y Resistencia: El Buscador de Niveles de Soporte y Resistencia es una herramienta avanzada diseñada para mejorar el análisis técnico en el trading. Con niveles de soporte y resistencia dinámicos, se adapta en tiempo real a medida que se desarrollan nuevos puntos clave en el gráfico, proporcionando un análisis dinámico y receptivo. Su capacidad única de múltiples marcos temporales permite a los usuarios mostrar niveles de soporte y resistencia de diferentes mar
FREE
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
4.33 (9)
Asesores Expertos
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — un Asesor Experto de nueva generación diseñado para capturar la fuerza pura del impulso del precio. Es rápido, disciplinado y creado para traders que exigen precisión y adaptabilidad en cualquier condición de mercado. Desarrollado con datos reales (99.9%) y optimizado para EURUSD y XAUUSD, Momentum Hunter detecta aceleraciones y ejecuta al instante — sin retrasos, sin repaints, sin adivinanzas. [Manual de Usuario | Presets Recomendados] — Clic para descarg
FREE
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.78 (49)
Indicadores
El Indicador de Tiempo de Sesiones de Trading: El "Indicador de Tiempo de Sesiones de Trading" es una poderosa herramienta de análisis técnico diseñada para mejorar su comprensión de las diferentes sesiones de trading en el mercado de divisas. Este indicador integrado de forma transparente proporciona información crucial sobre los horarios de apertura y cierre de las principales sesiones, incluidas Tokio, Londres y Nueva York. Con el ajuste automático de la zona horaria, atiende a los traders
FREE
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Momentum Hunter EA
Issam Kassas
4.33 (9)
Asesores Expertos
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — un Asesor Experto de nueva generación diseñado para capturar la fuerza pura del impulso del precio. Es rápido, disciplinado y creado para traders que exigen precisión y adaptabilidad en cualquier condición de mercado. Desarrollado con datos reales (99.9%) y optimizado para EURUSD y XAUUSD, Momentum Hunter detecta aceleraciones y ejecuta al instante — sin retrasos, sin repaints, sin adivinanzas. [Manual de Usuario | Presets Recomendados] — Clic para descarg
FREE
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.93 (28)
Indicadores
Los Bloques de Orden de Oferta y Demanda: El indicador "Bloques de Orden de Oferta y Demanda" es una herramienta sofisticada basada en Conceptos de Dinero Inteligente, fundamentales para el análisis técnico de Forex. Se enfoca en identificar zonas de oferta y demanda, áreas cruciales donde los traders institucionales dejan huellas significativas. La zona de oferta, que indica órdenes de venta, y la zona de demanda, que indica órdenes de compra, ayudan a los traders a anticipar posibles reversa
FREE
Smart Trading Copilot MT5
Issam Kassas
4.33 (9)
Utilidades
Smart Trading Copilot: Es un asistente inteligente de trading que te ayudará en la gestión diaria de tus operaciones. El Smart Trading Copilot viene con un panel de operaciones fácil de usar, con un diseño moderno y utiliza tecnología de vanguardia. El Smart Trading Copilot cuenta con una gran cantidad de funciones: 1. Soporte de gestión de riesgos: calcula automáticamente el tamaño de lote adecuado según el porcentaje de riesgo especificado y el stop loss, ayudando a los traders a gestionar
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.71 (72)
Indicadores
El Capturador de Tendencias (The Trend Catcher): La Estrategia Trend Catcher con indicador de alerta es una herramienta versátil de análisis técnico que ayuda a los traders a identificar tendencias del mercado y posibles puntos de entrada y salida. Presenta una estrategia dinámica Trend Catcher que se adapta a las condiciones del mercado para ofrecer una representación visual clara de la dirección de la tendencia. Los traders pueden personalizar los parámetros según sus preferencias y tolerancia
FREE
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.82 (28)
Indicadores
El Buscador de Niveles de Soporte y Resistencia: El Buscador de Niveles de Soporte y Resistencia es una herramienta avanzada diseñada para mejorar el análisis técnico en el trading. Con niveles de soporte y resistencia dinámicos, se adapta en tiempo real a medida que se desarrollan nuevos puntos clave en el gráfico, proporcionando un análisis dinámico y receptivo. Su capacidad única de múltiples marcos temporales permite a los usuarios mostrar niveles de soporte y resistencia de diferentes mar
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
4.9 (10)
Utilidades
Herramienta de Posición de Operaciones y Backtesting: La "Herramienta de Posición de Operaciones y Backtesting", también conocida como "Herramienta de Ratio de Riesgo y Recompensa", es un indicador completo e innovador diseñado para mejorar tu análisis técnico y estrategias de trading. La Herramienta de Riesgo es una solución completa y fácil de usar para una gestión efectiva del riesgo en el trading de forex. Con la capacidad de previsualizar posiciones de operaciones, incluyendo precio de en
FREE
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interio
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
MENA Trend Indicator MT5
Issam Kassas
5 (1)
Indicadores
Escáner de Tendencias PRO Antes que nada, vale la pena enfatizar que este sistema de trading es 100% No-Repainting, No-Redrawing, y No-Lagging , lo que lo hace ideal tanto para configuraciones de trading manuales como algorítmicas . Incluye curso en línea, manual de usuario y preajustes descargables. El Trend Scanner Dashboard es un escáner profesional multipar que analiza múltiples símbolos y marcos temporales a la vez, ofreciéndole una visión instantánea de la dirección real de la tendencia. E
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Universal Inteligente es un asesor experto diseñado para ayudarte en tu experiencia de trading al integrarse perfectamente con cualquier indicador personalizado que proporcione buffers de compra y venta. Con su adaptabilidad incomparable, este experto te permite aprovechar al máximo el potencial de tus indicadores personalizados y ejecutar operaciones con precisión y control. Curso en línea, manual del usuario y demostración. Hemos añadido el Cazador de Rotura de Tendencias co
Smart Trading Copilot
Issam Kassas
Utilidades
Smart Trading Copilot: Es un asistente inteligente de trading que te ayudará en la gestión diaria de tus operaciones. El Smart Trading Copilot viene con un panel de operaciones fácil de usar, con un diseño moderno y utiliza tecnología de vanguardia. El Smart Trading Copilot cuenta con una gran cantidad de funciones: 1. Soporte de gestión de riesgos: calcula automáticamente el tamaño de lote adecuado según el porcentaje de riesgo especificado y el stop loss, ayudando a los traders a gestionar
FREE
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
4 (1)
Indicadores
Escáner de Tendencias PRO Antes que nada, vale la pena enfatizar que este sistema de trading es 100% No-Repainting, No-Redrawing, y No-Lagging , lo que lo hace ideal tanto para configuraciones de trading manuales como algorítmicas . Incluye curso en línea, manual de usuario y preajustes descargables. El Trend Scanner Dashboard es un escáner profesional multipar que analiza múltiples símbolos y marcos temporales a la vez, ofreciéndole una visión instantánea de la dirección real de la tendencia.
Filtro:
orlan2b
74
orlan2b 2025.02.05 13:44 
 

¡Excelente Indicador, Lo recomiendo 100% !!!

[Eliminado] 2024.11.11 17:16 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2024.11.11 17:09 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2024.11.11 17:01 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2024.11.11 16:54 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2024.11.11 16:48 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2024.11.11 16:39 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2024.11.11 16:29 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2024.11.11 16:19 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

[Eliminado] 2024.11.11 16:08 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

xlxAxlx
1483
xlxAxlx 2024.10.22 11:40 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

tallestron
71
tallestron 2024.08.16 22:07 
 

Good Market hour indy but lags chart badly. If I scroll back on chart the chart stutters but if I remove this indy then it's smooth as butter so it's using a lot of resources for something.

Christian Tapia
18
Christian Tapia 2024.07.10 08:43 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

varon
530
varon 2024.07.02 12:48 
 

very good indicator. one of the best between similar indicators, but I preffer this one. Thank you!

melbus
24
melbus 2024.06.08 03:22 
 

I love this indicator. it help me identify the pips in every sessions

gallard_a
255
gallard_a 2024.05.18 08:52 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

gymtank
16
gymtank 2024.05.17 19:47 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Issam Kassas
579301
Respuesta del desarrollador Issam Kassas 2024.05.17 19:48
Thank you so much I am really glad that I could be of help to you!
Laurence Sanders
162
Laurence Sanders 2024.05.17 12:55 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Issam Kassas
579301
Respuesta del desarrollador Issam Kassas 2024.05.17 12:55
Thank you so much Laurence I am glad that I could help!
rovinades
431
rovinades 2024.05.17 12:16 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Issam Kassas
579301
Respuesta del desarrollador Issam Kassas 2024.05.17 12:49
Thank you rovinades glad that I could help!
Solene Clement
370
Solene Clement 2024.05.17 11:21 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Issam Kassas
579301
Respuesta del desarrollador Issam Kassas 2024.05.17 12:49
Solene thank you so much!
12
Respuesta al comentario