Trading Session Time With Alert

El Indicador de Tiempo de Sesiones de Trading:





El "Indicador de Tiempo de Sesiones de Trading" es una poderosa herramienta de análisis técnico diseñada para mejorar su comprensión de las diferentes sesiones de trading en el mercado de divisas. Este indicador integrado de forma transparente proporciona información crucial sobre los horarios de apertura y cierre de las principales sesiones, incluidas Tokio, Londres y Nueva York. Con el ajuste automático de la zona horaria, atiende a los traders a nivel global, ayudándoles a optimizar sus horarios de trading para períodos de alta liquidez y evitar las horas de baja actividad. Ofrece ideas sobre el sentimiento del mercado, los períodos de mayor volatilidad y las sesiones superpuestas, lo que ayuda a los traders intradía a tomar decisiones precisas alineadas con sus estrategias. Su visualización personalizable permite una experiencia de usuario personalizada, mientras que los planes de trading inteligentes que incorporan sus datos pueden conducir potencialmente a mejores resultados de trading. Al promover la conciencia de los períodos de baja actividad, el indicador ayuda a los traders a evitar el sobretrading y a enfocarse en oportunidades de calidad. Totalmente compatible con diversas plataformas de trading, el "Indicador de Tiempo de Sesiones de Trading" es una herramienta valiosa para los traders que buscan optimizar su camino en el trading.





Características:





- Horario Optimizado: Informa sobre los horarios de las principales sesiones y se alinea con la alta liquidez.

- Alertas por teléfono y correo electrónico: Le alerta cuando comienza la sesión.

- Zonas de Desactivación: Configure las zonas de desactivación al operar al estilo de ICT con alertas.

- Análisis de Superposición: Explora las superposiciones de sesiones y apunta a una mayor actividad.

- Precisión Intradía: Ayuda en las decisiones intradía y se enfoca en sesiones alineadas con la estrategia.

- Visualización Personalizable: Personaliza las preferencias y opciones de colores y configuración.

- Planes de Trading Inteligentes: Se integra para aumentar la productividad y mejorar los resultados con planificación.

- Evite el Sobretrading: Aumenta la conciencia sobre los períodos de baja actividad y prioriza la calidad sobre la impulsividad.

- Integración Perfecta: Se integra fácilmente y se instala rápidamente para su uso inmediato, mejorando el análisis para un camino optimizado.

- Adaptación a Zonas Horarias Globales.

- Conciencia de Volatilidad.