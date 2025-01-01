- Códigos de retorno del servidor comercial
- Advertencias del compilador
- Errores de compilación
- Errores de tiempo de ejecución
Códigos de retorno del servidor comercial
Todas las órdenes respecto a la ejecución de las operaciones comerciales se mandan en forma de una estructura de solicitudes comerciales MqlTradeRequest a través de la función OrderSend(). El resultado de ejecución de esta función se coloca en la estructura MqlTradeResult, su campo retcode contiene el código de retorno del servidor comercial.
|
Código
|
Identificador
|
Descripción
|
10004
|
TRADE_RETCODE_REQUOTE
|
Recuota
|
10006
|
TRADE_RETCODE_REJECT
|
Solicitud rechazada
|
10007
|
TRADE_RETCODE_CANCEL
|
Solicitud cancelada por el agente
|
10008
|
TRADE_RETCODE_PLACED
|
Orden colocada
|
10009
|
TRADE_RETCODE_DONE
|
Solicitud ejecutada
|
10010
|
TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL
|
Solicitud ejecutada parcialmente
|
10011
|
TRADE_RETCODE_ERROR
|
Error al procesar la solicitud
|
10012
|
TRADE_RETCODE_TIMEOUT
|
Solicitud cancelada al expirar el plazo
|
10013
|
TRADE_RETCODE_INVALID
|
Solicitud no válida
|
10014
|
TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME
|
Volumen en la solicitud no válido
|
10015
|
TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE
|
Precio en la solicitud no válido
|
10016
|
TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS
|
Stops en la solicitud no válido
|
10017
|
TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED
|
Transacciones comerciales están prohibidas
|
10018
|
TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED
|
Mercado está cerrado
|
10019
|
TRADE_RETCODE_NO_MONEY
|
Falta de medios monetarios para cumplir la solicitud
|
10020
|
TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED
|
Precios se han cambiado
|
10021
|
TRADE_RETCODE_PRICE_OFF
|
Faltan las cotizaciones para procesar la solicitud
|
10022
|
TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION
|
Fecha de expiración no válida de la orden en la solicitud
|
10023
|
TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED
|
Estado de la orden se ha cambiado
|
10024
|
TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS
|
Solicitudes muy frecuentes
|
10025
|
TRADE_RETCODE_NO_CHANGES
|
Sin cambios en la solicitud
|
10026
|
TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT
|
Autotrading está prohibido por el servidor
|
10027
|
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
|
Autotrading está prohibido por el terminal de cliente
|
10028
|
TRADE_RETCODE_LOCKED
|
Solicitud está bloqueada para procesar
|
10029
|
TRADE_RETCODE_FROZEN
|
Orden o posición están congeladas
|
10030
|
TRADE_RETCODE_INVALID_FILL
|
Está especificado el tipo de ejecución de orden no válido
|
10031
|
TRADE_RETCODE_CONNECTION
|
No hay conexión con el servidor de comercio
|
10032
|
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
|
Operación permitida únicamente para las cuentas reales
|
10033
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS
|
Alcanzado el límite del número de órdenes pendientes
|
10034
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME
|
Alcanzado el límite del volumen de órdenes y posiciones para este símbolo
|
10035
|
TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER
|
Tipo de orden inválido o prohibido
|
10036
|
TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED
|
Posición con el POSITION_IDENTIFIER especificado ya está cerrada
|
10038
|
TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME
|
El volumen cerrado supera el volumen actual de la posición
|
10039
|
TRADE_RETCODE_CLOSE_ORDER_EXIST
|
Para la posición indicada ya existe una orden de cierre. Puede surgir al trabajar en el sistema de cobertura:
|
10040
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS
|
El número de posiciones abiertas que puede existir en la cuenta de forma simultánea puede verse limitado por los ajustes del servidor. Una vez alcanzado el límite, el servidor retornará el error TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS como respuesta a la colocación de una orden. Esta restricción actúa de forma diferente, dependiendo del tipo de registro de posición usado en la cuenta:
|
10041
|
TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL
|
La solicitud de activación de la orden pendiente ha sido rechazada, la orden ha sido cancelada
|
10042
|
TRADE_RETCODE_LONG_ONLY
|
La solicitud ha sido rechazada, ya que para el símbolo se ha establecido la regla "Solo se permiten posiciones largas" (POSITION_TYPE_BUY)
|
10043
|
TRADE_RETCODE_SHORT_ONLY
|
La solicitud ha sido rechazada, ya que para el símbolo se ha establecido la regla "Solo se permiten posiciones cortas" (POSITION_TYPE_SELL)
|
10044
|
TRADE_RETCODE_CLOSE_ONLY
|
La solicitud ha sido rechazada, ya que para el símbolo se ha establecido la regla "Solo se permite cerrar las posiciones existentes"
|
10045
|
TRADE_RETCODE_FIFO_CLOSE
|
La solicitud ha sido rechazada, ya que para el símbolo se ha establecido la regla "Solo se permite cerrar las posiciones existentes según el principio FIFO" (ACCOUNT_FIFO_CLOSE=true)
|
10046
|
TRADE_RETCODE_HEDGE_PROHIBITED
|
La solicitud ha sido rechazada, ya que para la cuenta comercial se ha establecido la regla "Prohibido cerrar posiciones opuestas de un mismo símbolo". Por ejemplo, si en la cuenta tenemos una posición Buy, el usuario no podrá abrir una posición Sell o colocar una orden pendiente de venta. La regla se aplica solo en las cuentas con sistema de cobertura de registro de posiciones (ACCOUNT_MARGIN_MODE=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING).