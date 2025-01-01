10004 TRADE_RETCODE_REQUOTE Recuota

10006 TRADE_RETCODE_REJECT Solicitud rechazada

10007 TRADE_RETCODE_CANCEL Solicitud cancelada por el agente

10008 TRADE_RETCODE_PLACED Orden colocada

10009 TRADE_RETCODE_DONE Solicitud ejecutada

10010 TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL Solicitud ejecutada parcialmente

10011 TRADE_RETCODE_ERROR Error al procesar la solicitud

10012 TRADE_RETCODE_TIMEOUT Solicitud cancelada al expirar el plazo

10013 TRADE_RETCODE_INVALID Solicitud no válida

10014 TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME Volumen en la solicitud no válido

10015 TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE Precio en la solicitud no válido

10016 TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS Stops en la solicitud no válido

10017 TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED Transacciones comerciales están prohibidas

10018 TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED Mercado está cerrado

10019 TRADE_RETCODE_NO_MONEY Falta de medios monetarios para cumplir la solicitud

10020 TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED Precios se han cambiado

10021 TRADE_RETCODE_PRICE_OFF Faltan las cotizaciones para procesar la solicitud

10022 TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION Fecha de expiración no válida de la orden en la solicitud

10023 TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED Estado de la orden se ha cambiado

10024 TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS Solicitudes muy frecuentes

10025 TRADE_RETCODE_NO_CHANGES Sin cambios en la solicitud

10026 TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT Autotrading está prohibido por el servidor

10027 TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT Autotrading está prohibido por el terminal de cliente

10028 TRADE_RETCODE_LOCKED Solicitud está bloqueada para procesar

10029 TRADE_RETCODE_FROZEN Orden o posición están congeladas

10030 TRADE_RETCODE_INVALID_FILL Está especificado el tipo de ejecución de orden no válido

10031 TRADE_RETCODE_CONNECTION No hay conexión con el servidor de comercio

10032 TRADE_RETCODE_ONLY_REAL Operación permitida únicamente para las cuentas reales

10033 TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS Alcanzado el límite del número de órdenes pendientes

10034 TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME Alcanzado el límite del volumen de órdenes y posiciones para este símbolo

10035 TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER Tipo de orden inválido o prohibido

10036 TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED Posición con el POSITION_IDENTIFIER especificado ya está cerrada

10038 TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME El volumen cerrado supera el volumen actual de la posición

10039 TRADE_RETCODE_CLOSE_ORDER_EXIST Para la posición indicada ya existe una orden de cierre. Puede surgir al trabajar en el sistema de cobertura: al intentar cerrar una posición con una opuesta, si ya existe una orden de cierre de esta posición

al intentar realizar un cierre total o parcial, si el volumen sumado de las órdenes de cierre ya existentes y la orden colocada de nuevo supera el volumen actual de la posición

10040 TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS El número de posiciones abiertas que puede existir en la cuenta de forma simultánea puede verse limitado por los ajustes del servidor. Una vez alcanzado el límite, el servidor retornará el error TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS como respuesta a la colocación de una orden. Esta restricción actúa de forma diferente, dependiendo del tipo de registro de posición usado en la cuenta: Sistema de compensación – tiene en cuenta el número de posiciones abiertas. Al alcanzar el límite, la plataforma no permite establecer nuevas órdenes cuya ejecución pueda provocar el aumento de posiciones abiertas. De hecho, la plataforma permite colocar órdenes solo de aquellos símbolos de los que ya existen posiciones abiertas. En el sistema de compensación, al comprobar el límite, no se tienen en cuenta las órdenes pendientes actuales, puesto que su ejecución puede causar cambios en las posiciones actuales, pero no el aumento de su número.

Sistema de cobertura – aparte de las posiciones abiertas, se tienen en consideración las órdenes pendientes colocadas, puesto que su activación siempre conduce a la apertura de una nueva posición. Al alcanzar el límite, la plataforma no permite colocar órdenes de mercado para la apertura de posiciones, así como órdenes pendientes.

10041 TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL La solicitud de activación de la orden pendiente ha sido rechazada, la orden ha sido cancelada

10042 TRADE_RETCODE_LONG_ONLY La solicitud ha sido rechazada, ya que para el símbolo se ha establecido la regla "Solo se permiten posiciones largas" (POSITION_TYPE_BUY)

10043 TRADE_RETCODE_SHORT_ONLY La solicitud ha sido rechazada, ya que para el símbolo se ha establecido la regla "Solo se permiten posiciones cortas" (POSITION_TYPE_SELL)

10044 TRADE_RETCODE_CLOSE_ONLY La solicitud ha sido rechazada, ya que para el símbolo se ha establecido la regla "Solo se permite cerrar las posiciones existentes"

10045 TRADE_RETCODE_FIFO_CLOSE La solicitud ha sido rechazada, ya que para el símbolo se ha establecido la regla "Solo se permite cerrar las posiciones existentes según el principio FIFO" (ACCOUNT_FIFO_CLOSE=true)