CiWPR
CiWPR 类旨在使用威廉姆斯百分比范围技术指标。
描述
CiWPR 类可供创建, 设置和访问威廉姆斯百分比范围指标的数据。
声明
|
class CiWPR: public CIndicator
标称库文件
|
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
|
继承体系
CiWPR
类方法
|
属性
|
|
返回计算周期
|
创建方法
|
|
创建指标
|
数据访问方法
|
|
返回缓存区数据
|
输入/输出
|
|
virtual Type
|
返回对象类型的标识符
|
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
方法继承自类 CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
方法继承自类 CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
方法继承自类 CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription