CPriceSeries
CPriceSeries es la clase base para acceder a los datos del precio.
Descripción
La clase CSeries facilita a sus descendientes el acceso a las funciones MQL5, para trabajar con los datos de los precios.
Declaración
|
class CPriceSeries: public CSeries
Título
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CPriceSeries
Descendientes directos
Métodos de la clase
|
Métodos de creación
|
|
virtual BufferResize
|
Establece el tamaño del búfer
|
Métodos de acceso a los datos
|
|
virtual GetData
|
Obtiene el elemento del búfer especificado por su índice
|
Métodos de actualización de datos
|
|
virtual Refresh
|
Actualiza los datos de la serie temporal
|
Métodos de búsqueda de datos
|
|
virtual MinIndex
|
Obtiene el índice del elemento mínimo en el intervalo especificado
|
virtual MinValue
|
Obtiene el valor y el índice del elemento mínimo en el intervalo especificado
|
virtual MaxIndex
|
Obtiene el índice del elemento máximo en el intervalo especificado
|
virtual MaxValue
|
Obtiene el valor y el índice del elemento máximo en el intervalo especificado
|
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent