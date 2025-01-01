CPriceSeries

CPriceSeries es la clase base para acceder a los datos del precio.

Descripción

La clase CSeries facilita a sus descendientes el acceso a las funciones MQL5, para trabajar con los datos de los precios.

Declaración

class CPriceSeries: public CSeries

Título

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CArray CArrayObj CSeries CPriceSeries Descendientes directos CiClose, CiHigh, CiLow, CiOpen

Métodos de la clase

Métodos de creación virtual BufferResize Establece el tamaño del búfer Métodos de acceso a los datos virtual GetData Obtiene el elemento del búfer especificado por su índice Métodos de actualización de datos virtual Refresh Actualiza los datos de la serie temporal Métodos de búsqueda de datos virtual MinIndex Obtiene el índice del elemento mínimo en el intervalo especificado virtual MinValue Obtiene el valor y el índice del elemento mínimo en el intervalo especificado virtual MaxIndex Obtiene el índice del elemento máximo en el intervalo especificado virtual MaxValue Obtiene el valor y el índice del elemento máximo en el intervalo especificado