CPriceSeries

CPriceSeries es la clase base para acceder a los datos del precio.

Descripción

La clase CSeries facilita a sus descendientes el acceso a las funciones MQL5, para trabajar con los datos de los precios.

Declaración

   class CPriceSeries: public CSeries

Título

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CPriceSeries

Descendientes directos

CiClose, CiHigh, CiLow, CiOpen

Métodos de la clase

Métodos de creación

 

virtual BufferResize

Establece el tamaño del búfer

Métodos de acceso a los datos

 

virtual GetData

Obtiene el elemento del búfer especificado por su índice

Métodos de actualización de datos

 

virtual Refresh

Actualiza los datos de la serie temporal

Métodos de búsqueda de datos

 

virtual MinIndex

Obtiene el índice del elemento mínimo en el intervalo especificado

virtual MinValue

Obtiene el valor y el índice del elemento mínimo en el intervalo especificado

virtual MaxIndex

Obtiene el índice del elemento máximo en el intervalo especificado

virtual MaxValue

Obtiene el valor y el índice del elemento máximo en el intervalo especificado

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos heredados de la clase CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent