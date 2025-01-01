CRealVolumeBuffer

La clase CRealVolumeBuffer facilita el acceso al historial de los volúmenes reales de las barras.

Descripción

La clase CTickVolumeBuffer proporciona acceso al historial de los volúmenes reales de las barras.

Declaración

class CRealVolumeBuffer: public CArrayLong

Título

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CArray CArrayLong CRealVolumeBuffer

Métodos de la clase

Atributos Size Establece el tamaño del búfer Configuraciones SetSymbolPeriod Establece el símbolo y el período Métodos de acceso a los datos At Obtiene el elemento del búfer por índice Métodos de actualización de datos virtual Refresh Actualiza el búfer virtual RefreshCurrent Actualiza el valor actual