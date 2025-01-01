CSpreadBuffer

La clase CSpreadBuffer facilita el acceso al historial de spreads de las barras.

Descripción

La clase CSpreadBuffer proporciona acceso al historial de spreads de las barras.

Declaración

class CSpreadBuffer: public CArrayInt

Título

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CArray CArrayInt CSpreadBuffer

Métodos de la clase

Atributos Size Establece el tamaño del búfer Configuraciones SetSymbolPeriod Establece el símbolo y el período Métodos de acceso a los datos At Obtiene el elemento del búfer por índice Métodos de actualización de datos virtual Refresh Actualiza el búfer virtual RefreshCurrent Actualiza el valor actual