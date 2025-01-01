CSpreadBuffer
La clase CSpreadBuffer facilita el acceso al historial de spreads de las barras.
Descripción
La clase CSpreadBuffer proporciona acceso al historial de spreads de las barras.
Declaración
class CSpreadBuffer: public CArrayInt
Título
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Métodos de la clase
Atributos
Establece el tamaño del búfer
Configuraciones
Establece el símbolo y el período
Métodos de acceso a los datos
Obtiene el elemento del búfer por índice
Métodos de actualización de datos
virtual Refresh
Actualiza el búfer
virtual RefreshCurrent
Actualiza el valor actual
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos heredados de la clase CArrayInt
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear