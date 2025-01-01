COpenBuffer

La clase COpenBuffer facilita el acceso al historial de los precios de apertura de las barras.

Descripción

La clase COpenBuffer proporciona acceso al historial de los precios de apertura de las barras.

Declaración

class COpenBuffer: public CDoubleBuffer

Título

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CArray CArrayDouble CDoubleBuffer COpenBuffer

Métodos de la clase

Métodos de actualización de datos virtual Refresh Actualiza el búfer virtual RefreshCurrent Actualiza el valor actual