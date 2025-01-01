CTickVolumeBuffer

La clase CTickVolumeBuffer facilita el acceso al historial de los volúmenes de los ticks de las barras.

Descripción

La clase CTickVolumeBuffer proporciona acceso al historial de los volúmenes de los ticks de las barras.

Declaración

class CTickVolumeBuffer: public CArrayLong

Título

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CArray CArrayLong CTickVolumeBuffer

Métodos de la clase

Atributos Size Establece el tamaño del búfer Configuraciones SetSymbolPeriod Establece el símbolo y el período Métodos de acceso a los datos At Obtiene el elemento del búfer por índice Métodos de actualización de datos virtual Refresh Actualiza el búfer virtual RefreshCurrent Actualiza el valor actual