CTickVolumeBuffer

La clase CTickVolumeBuffer facilita el acceso al historial de los volúmenes de los ticks de las barras.

Descripción

La clase CTickVolumeBuffer proporciona acceso al historial de los volúmenes de los ticks de las barras.

Declaración

   class CTickVolumeBuffer: public CArrayLong

Título

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayLong

              CTickVolumeBuffer

Métodos de la clase

Atributos

 

Size

Establece el tamaño del búfer

Configuraciones

 

SetSymbolPeriod

Establece el símbolo y el período

Métodos de acceso a los datos

 

At

Obtiene el elemento del búfer por índice

Métodos de actualización de datos

 

virtual Refresh

Actualiza el búfer

virtual RefreshCurrent

Actualiza el valor actual

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CArrayLong

Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear