CDoubleBuffer
La clase base CDoubleBuffer facilita el acceso a los búferes de datos de tipo double.
Descripción
La clase CDoubleBuffer proporciona acceso a los búferes de datos de tipo double.
Declaración
class CDoubleBuffer: public CArrayDouble
Título
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Jerarquía de herencia
CDoubleBuffer
Descendientes directos
CCloseBuffer, CHighBuffer, CIndicatorBuffer, CLowBuffer, COpenBuffer
Métodos de la clase
Atributos
Establece el tamaño del búfer
Configuraciones
|
Establece el símbolo y el período
Métodos de acceso a los datos
|
Obtiene el elemento del búfer
Métodos de actualización de datos
|
virtual Refresh
Actualiza el búfer
virtual RefreshCurrent
Actualiza el valor actual
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos heredados de la clase CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear