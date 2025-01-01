DocumentaciónSecciones
La clase base CDoubleBuffer facilita el acceso a los búferes de datos de tipo double.

Descripción

La clase CDoubleBuffer proporciona acceso a los búferes de datos de tipo double.

Declaración

   class CDoubleBuffer: public CArrayDouble

Título

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

Descendientes directos

CCloseBuffer, CHighBuffer, CIndicatorBuffer, CLowBuffer, COpenBuffer

Métodos de la clase

Atributos

 

Size

Establece el tamaño del búfer

Configuraciones

 

SetSymbolPeriod

Establece el símbolo y el período

Métodos de acceso a los datos

 

At

Obtiene el elemento del búfer

Métodos de actualización de datos

 

virtual Refresh

Actualiza el búfer

virtual RefreshCurrent

Actualiza el valor actual

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear