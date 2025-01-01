CTimeBuffer
La clase CTimeBuffer facilita el acceso al historial de las horas de apertura de las barras.
Descripción
La clase CTimeBuffer proporciona acceso al historial de las horas de apertura de las barras.
Declaración
|
class CTimeBuffer: public CArrayLong
Título
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CTimeBuffer
Métodos de la clase
|
Atributos
|
|
Establece el tamaño del búfer
|
Configuraciones
|
|
Establece el símbolo y el período
|
Métodos de acceso a los datos
|
|
Obtiene el elemento del búfer por índice
|
Métodos de actualización de datos
|
|
virtual Refresh
|
Actualiza el búfer
|
virtual RefreshCurrent
|
Actualiza el valor actual
|
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos heredados de la clase CArrayLong
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear