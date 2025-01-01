CHighBuffer

La clase CHighBuffer facilita el acceso al historial de los precios máximos de las barras.

Descripción

Declaración

class CHighBuffer: public CDoubleBuffer

Título

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CArray CArrayDouble CDoubleBuffer CHighBuffer

Métodos de la clase

Métodos de actualización de datos virtual Refresh Actualiza el búfer virtual RefreshCurrent Actualiza el valor actual