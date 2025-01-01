DocumentaciónSecciones
CLowBuffer

La clase CLowBuffer facilita el acceso al historial de los precios mínimos de las barras.

Descripción

Declaración

   class CLowBuffer: public CDoubleBuffer

Título

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CLowBuffer

Métodos de la clase

Métodos de actualización de datos

 

virtual Refresh

Actualiza el búfer

virtual RefreshCurrent

Actualiza el valor actual

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

Métodos heredados de la clase CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod