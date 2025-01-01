CLowBuffer

La clase CLowBuffer facilita el acceso al historial de los precios mínimos de las barras.

Descripción

La clase CLowBuffer proporciona acceso al historial de los precios mínimos de las barras.

Declaración

class CLowBuffer: public CDoubleBuffer

Título

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CArray CArrayDouble CDoubleBuffer CLowBuffer

Métodos de la clase

Métodos de actualización de datos virtual Refresh Actualiza el búfer virtual RefreshCurrent Actualiza el valor actual