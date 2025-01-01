CCloseBuffer
La clase CCloseBuffer facilita el acceso al historial de los precios de cierre de las barras.
Descripción
La clase CCloseBuffer proporciona acceso al historial de los precios de cierre de las barras.
Declaración
|
class CCloseBuffer: public CDoubleBuffer
Título
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CCloseBuffer
Métodos de la clase
|
Métodos de actualización de datos
|
|
virtual Refresh
|
Actualiza el búfer
|
virtual RefreshCurrent
|
Actualiza el valor actual
|
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos heredados de la clase CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
|
Métodos heredados de la clase CDoubleBuffer