CCloseBuffer

La clase CCloseBuffer facilita el acceso al historial de los precios de cierre de las barras.

Descripción

La clase CCloseBuffer proporciona acceso al historial de los precios de cierre de las barras.

Declaración

class CCloseBuffer: public CDoubleBuffer

Título

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CArray CArrayDouble CDoubleBuffer CCloseBuffer

Métodos de la clase

Métodos de actualización de datos virtual Refresh Actualiza el búfer virtual RefreshCurrent Actualiza el valor actual