CMoneyFixedLot

La clase CMoneyFixedLot implementa un algoritmo de trading basado en el tamaño predefinido de lote fijo.

Descripción

Declaración

class CMoneyFixedLot: public CExpertMoney

Título

#include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CExpertBase CExpertMoney CMoneyFixedLot

Métodos de la clase

Inicialización Lots Establece el volumen de trading virtual ValidationSettings Comprueba las configuraciones Métodos de gestión del dinero y del riesgo virtual CheckOpenLong Obtiene el volumen de trading de la posición larga virtual CheckOpenShort Obtiene el volumen de trading de la posición corta