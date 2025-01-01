CMoneyFixedLot
La clase CMoneyFixedLot implementa un algoritmo de trading basado en el tamaño predefinido de lote fijo.
Descripción
CMoneyFixedLot implementa un algoritmo de trading basado en el tamaño predefinido de lote fijo.
Declaración
class CMoneyFixedLot: public CExpertMoney
Título
#include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>
Jerarquía de herencia
CMoneyFixedLot
Métodos de la clase
Inicialización
Establece el volumen de trading
virtual ValidationSettings
Comprueba las configuraciones
Métodos de gestión del dinero y del riesgo
virtual CheckOpenLong
Obtiene el volumen de trading de la posición larga
virtual CheckOpenShort
Obtiene el volumen de trading de la posición corta
Métodos heredados de la clase CObject
Métodos heredados de la clase CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
Métodos heredados de la clase CExpertMoney