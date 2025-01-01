DocumentaciónSecciones
CMoneyFixedLot

Descripción

CMoneyFixedLot implementa un algoritmo de trading basado en el tamaño predefinido de lote fijo.

Declaración

   class CMoneyFixedLot: public CExpertMoney

Título

   #include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedLot

Métodos de la clase

Inicialización

 

Lots

Establece el volumen de trading

virtual ValidationSettings

Comprueba las configuraciones

Métodos de gestión del dinero y del riesgo

 

virtual CheckOpenLong

Obtiene el volumen de trading de la posición larga

virtual CheckOpenShort

Obtiene el volumen de trading de la posición corta

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos heredados de la clase CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Métodos heredados de la clase CExpertMoney

Percent, CheckReverse, CheckClose

 